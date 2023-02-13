Интервью Йокановича о переменах «Динамо»: что с прессингом, что с владением, как освежать атаку?

Дорский поговорил с сербским тренером.

Славиша Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Тогда команда готовилась к уходу, вероятно, лучшего игрока прошлого сезона Себастьяна Шиманьского – а к концу трансферного окна осталась без пятерых игроков основы при Сандро Шварце (кроме Шиманьского ушли Бальбуэна, Ордец, Варела и Моро).

Несмотря на большие изменения в составе, «Динамо» выдало восьмиматчевую беспроигрышную серию на старте РПЛ – но даже на этом фоне сдержанный Йоканович не вызывал такую симпатию, как эмоциональный и открытый Шварц.

В начале осени «Динамо» еще и просело по результатам, но к ноябрю разогналось: топ-4 по очкам и голам.

Александр Дорский встретился с Йокановичем и узнал главные детали его первого этапа в России.

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– Как оценить ваши первые полгода в «Динамо»?

– Проблемы есть, но они есть у любого клуба мира. Перед тем как прийти в «Динамо», я разговаривал с руководством об игровом стиле, посмотрел несколько матчей, изучил, как команда забивала и пропускала. Сформировался базовый стиль, есть схема 4-3-3, но мы должны стать прагматичнее, чтобы быть конкурентоспособнее.

В конце первой части сезона «Динамо» выглядело лучше, чем на старте, но этого недостаточно.

– На первой пресс-конференции вы сказали, что в прошлом сезоне «Динамо» играло агрессивно и храбро. Ваше «Динамо» провело 17 туров – играет так же?

– Агрессивность и храбрость – не все, что нужно в футболе. Если у тебя есть только это, нужно идти в бокс.

Но считаю, что «Динамо» в первой части соответствовало этой характеристике: мы не боялись управлять игрой. Нужно быть агрессивнее и храбрее, нужно быть быстрее, нужно выигрывать больше единоборств и быть сконцентрированнее. Это бесконечный процесс, даже если мы говорим о топ-командах. Можно восхищаться «Ман Сити», их владением мячом, сотней голов Холанда, но потом бац – и поражение от «Ман Юнайтед», у которого достаточно проблем.

Ты сказал о семнадцати турах. Когда я пришел в «Динамо», Иван Ордец уже покинул команду, было понятно, что уходит Себа Шиманьски. Мы думали, что добавим в состав несколько новых игроков, но вместо этого потеряли еще и Фабиана Бальбуэну, Гильермо Варелу и Николу Моро. «Динамо» было вынуждено серьезно обновлять команду. Саба Сазонов, Лука Гагнидзе, Александр Кутицкий, Ярослав Гладышев стали чаще выходить на поле, а ведь это совсем молодые футболисты. Даже Арсену Захаряну еще нет 20 лет.

Моро и Варела прошли предсезонку и покинули клуб уже по ходу чемпионата. Это была нелегкая ситуация, поэтому я бы говорил не о семнадцати турах, а о двенадцати. На старте сезона мы не до конца контролировали ситуацию.

– Уход Моро нельзя было предвидеть? Европеец, который провел неплохой сезон в РПЛ, его отлично знают в топовых лигах после игры за загребское «Динамо» в Лиге чемпионов.

– Мы понимаем, что происходит вокруг, можем готовиться к чему-то, но вопрос – в реализации идей. В начале сезона у «Динамо» еще не было Роберто Фернандеса и Николаса Маричаля, поэтому мы использовали Кутицкого в центре обороны. Конечно, я знал, что он может играть опорника, но в первые три месяца девяносто процентов времени Кутицкий проводил в обороне.

Сначала мы пробовали Даню Фомина как опорника, затем приехал Матиас Норманн. Он не проходил предсезонку, поэтому по ходу чемпионата у него возникли проблемы со здоровьем. В конце первой части сезона место опорника занял Кутицкий, который добавил нам качества и баланса. Теперь он говорит, что хочет остаться в опорной зоне.

– Давайте вернемся к агрессивности и храбрости. Журналисты и болельщики оценивают их уровень по зонам прессинга, по высоте линии обороны, по количеству высоких отборов и голов, забитых после них. Это адекватное восприятие?

– Я не могу оценить агрессивность и храбрость через цифры. Я доверяю только одним цифрам – в конце игры.

Могу сделать как Сандро Шварц. Каким словом он описывал игру «Динамо»?

– Интенсивность.

– Да. Интенсивность, агрессивность, храбрость – прекрасные слова, но что они значат? «Динамо» – команда, которая атакует быстро. Думаю, такое определение подойдет, если оно необходимо. Мы агрессивны, мы считаем, что получим преимущество, если будем встречать соперника у его штрафной. Но и оборона у своей штрафной абсолютно закономерна, просто мы не считаем, что это лучшее качество «Динамо».

Нам точно нужно улучшать действия в ситуациях, когда мы не находим пространства. Когда оно есть, «Динамо» атакует хорошо. Мы – быстрые.

– Вы говорите, что оборона у своей штрафной не лучшее качество «Динамо». Но был, например, матч со «Спартаком» (1:0), когда «Динамо» защищалось низко и довольно качественно.

– Да, мы выиграли тот матч, хотя, возможно, «Спартак» в чем-то был лучше. При этом «Динамо» тоже могло быть разочаровано результатом, ведь мы дважды попали в штангу. «Спартак» больше владел мячом, но создал несколько моментов лишь в конце матча. Они были опасны, но мы лучше оборонялись.

Йоканович говорил, что любит владение, но «Динамо» редко много контролирует мяч. В чем нужно прибавлять?

– В начале работы в «Динамо» вы рассказывали, что хотите больше владеть мячом.

– Да, в первой части сезона у нас было достаточно тренировок, направленных на владение. В прошлом сезоне «Динамо» не было владеющей командой, но я верю, что в этом мы стали комбинировать больше. Но мы можем и должны совершать больше передач, чтобы игра не превращалась в обмен ударами – это не плохо, но это только часть игры. Еще есть часть со спокойным контролем.

Иногда я кричу: «Спокойнее, сделайте несколько лишних передач». Иногда это необходимо. «Динамо» нужно добавлять в интерпретации этих эпизодов.

– Антон Шунин рассказывал, что вы просите вратарей чаще разыгрывать, а не выбивать мяч.

– Если Шунин выбивает мяч вперед, то будет борьба за него и подбор – десять на десять полевых с шансами 50% на 50%. Но иногда, разыграв несколько коротких передач, можно увеличить шансы – например, до 60% на 40%. Даже после всего одного паса центральному защитнику, который провоцирует давление, и еще одной передачи на крайнего, который тоже провоцирует соперника, могут возникать зоны с шансами 65% на 35%. Даже ситуация три на три – это уже не десять на десять.

Главное – вратари «Динамо» должны хорошо отражать удары, в остальном я не требую от них слишком многого. От вратаря необходимо лишь несколько типов передач: пас на три метра центральному защитнику, передача на фланг и, если в центре много пространства, пас на полузащитника. От вратаря я ожидаю только этих передач.

Эти вещи можно улучшить в любом возрасте. Я не прошу команду проверить один фланг, вернуть мяч Шунину, доставить на другой фланг, снова задействовать Антона и бесконечно повторять это. Как правило, за атаку от него требуется один качественный пас. Иногда – два. Со временем он прибавляет.

Я люблю, когда соперник прессингует мою команду. Когда они прессингуют нас, я не хочу скатываться в 50% на 50% – я хочу, чтобы они давили на нас. Мы должны управлять этими ситуациями и находить лучший вариант. Но, повторю, иногда в трудной ситуации об этом можно забыть, признаться, что мы находимся под слишком интенсивным прессингом, и сделать длинную передачу под эпизод 50% на 50%. Иногда это даже может быть 60% на 40%, потому что соперник потратил много сил на давление, а это вряд ли поможет ему в борьбе.

Нужно быть прагматичным и выбирать лучший вариант для команды. Хорошая команда знает, какой вариант лучше, и без подсказок тренера. Она способна интерпретировать, когда правильнее играть коротко, а когда – длинными передачами; когда больше владеть мячом, а когда – меньше. Тренер в таком случае не дает никаких дополнительных установок – они и так сами все знают. Чтобы построить такую команду, нужно время, много денег и терпения. Но это возможно.

– До сентябрьской паузы на матчи сборных «Динамо» шло на 15-м месте по владению. Первую часть сезона закончили на 12-м. Это прагматизм или следствие больших изменений в составе?

– Давай вспомним сборную Испании на ЧМ-2022. Они очень много владели мячом, но у них совсем не было завершения в матче с Марокко. Пеп Гвардиола – тренер, который ставит потрясающий контроль мяча, его команды играют красиво, но он выигрывал Лигу чемпионов больше десяти лет назад. Кто тогда играл в «Барселоне»? Хави, Иньеста, Месси – все сложилось. Поэтому процент владения – это всего лишь цифра.

Я фанат владения. Нужно ли «Динамо» лучше контролировать мяч? Да. В каких зонах это лучше делать? Иногда нам не хватает контроля в финальной трети поля, особенно против организованных команд. Если у нас нет пространства для атаки, нам нужно перемещать мяч с фланга на фланг, искать момент для проникающей передачи. В этом нам точно нужно прибавлять.

Детали работы опорника: Шварц просил выдвигаться при прессинге, Йоканович – страховать ниже центральных полузащитников

– В начале сезона вы рассказывали, что требуете от опорника Моро оставаться за восьмерками, а не встречать соперника на одной линии с ними, не выдвигаться до чужого опорника, как это было при Шварце. Почему у вас такие требования?

– Когда я прихожу в команду, часто мой опорник предпочитает выдвигаться на опорника соперника, а не сидеть и страховать. Я сам был опорникам, понимаю их, но времена меняются.

При Шварце Моро часто закрывал пространства, которые оставляли Фомин и Шиманьски. Я предпочитаю закрывать эти пространства по бокам от опорника – иногда с помощью самого опорника, иногда через выдвижения центральных защитников, иногда за счет фланговых защитников, а иногда – через Фомина и Захаряна, смотря кто располагается дальше от мяча.

Если наша тройка полузащитников располагается на одной линии, то одним пасом соперник может отрезать троих игроков «Динамо». Если такие проблемы у меня возникают даже с Кутицким, то без него я обречен. Можно попытаться играть двумя линиями с минимальным расстоянием между ними, не допуская дыр, но тогда придется поднимать защиту. Так у соперника появляется возможность опасно сыграть за спину.

В любом случае опорнику нужно выжидать и читать игру. Когда я был игроком, похожую работу делал либеро, который располагался на десять метров глубже центральных защитников, но при необходимости закрывал пространства, которые у нас в схеме оставляют Фомин и Захарян.

– Почему это пространство не может всегда покрывать один из центральных защитников? Это позволило бы опорнику располагаться выше.

– Это один из вариантов, но не лучший для меня. Кое-что зависит и от схемы соперника. Например, в Кубке мы играли в гостях с «Оренбургом» (2:2, «Оренбург» выиграл в серии пенальти). У них была такая же структура, как у «Динамо». Мои помощники говорили: «Посмотри, у нас большие проблемы в опорной зоне. Давай попросим еще одного центрального полузащитника играть глубже». Я ответил «Нет», они повторили: «Но ведь у нас проблемы». Но ведь у «Оренбурга» была такая же проблема.

Мне было бы проще передвинуть еще одного игрока в опорную зону и чувствовать себя в безопасности. Я же сказал: «Окей, у нас есть проблема в этой зоне, но ее должны поочередно закрывать другие игроки. Я не буду передвигать туда игрока, оставаясь только с одной десяткой впереди». Так мы потеряли бы преимущество в атаке.

Я признаю проблему, но не хочу передвигать в опорную атакующего игрока. Как тогда решить проблему? Не важно, пока сопернику нужно решать проблему, которую мы ставим перед ним в атаке. Кому-то нравится один тип решений, кому-то – другой. Моя работа – принимать решения и говорить: «Мы играем так».

– В конце летнего трансферного окна «Динамо» арендовало Норманна – опорника, который блестяще играл за «Ростов», высоко выдвигаясь при прессинге. Он может играть опорника, который остается в глубине?

– Конечно, почему нет? Норманна посоветовал спортивный блок «Динамо», Желько Бувач наблюдал за ним на протяжении долгого времени. Как и за Эли Дасой – мы работали вместе в «Маккаби», но это было почти десять лет назад.

Мне сложно говорить о роли Норманна в «Ростове», потому что я не видел, как он там играл. Точно могу сказать, что сейчас опорник в «Ростове» играет по-другому.

Йокановича удивляет, если игроки не задают вопросы. Осенью спрашивал у футболистов «Динамо», как лучше обороняться на стандартах

– В середине октября вратарь Игорь Лещук рассказывал о важном разговоре с тренерами: «Несколько человек высказали какие-то моменты, что нужно где-то больше объяснять, где-то больше выкладываться. Хорошо, что тренерский штаб тоже готов разговаривать спокойно и прислушиваться к игрокам». После этого «Динамо» выиграло пять матчей из семи. Тот разговор – ключевое событие первой части сезона?

– Разговор в середине октября на теории? Я не понимаю, о чем ты говоришь.

Я всегда открыт для игроков. Моя последняя фраза в конце каждого собрания: «Все ли понятно? Есть ли вопросы?» Я никогда не запрещаю игрокам давать обратную связь, она необходима. Они могут меня спрашивать о чем угодно – могу ответить сразу, могу сказать «Возвращайся завтра», если мне нужно подумать.

Например, в первой части сезона у нас возникали проблемы с оборонительными стандартами. Мы пытались найти решение вместе с футболистами, я интересовался их мнением, попробовал то, что они предлагали, мне понравилось. Изменил небольшие детали, но это процесс, в котором участвуют все. Просто последнее решение – за главным тренером.

Еще один мой принцип – не выносить детали разговоров в раздевалке. Я должен говорить игрокам об их ошибках, но никогда не буду делиться этим с медиа. Не считаю правильным, если и футболисты выносят на публику то, что происходит в раздевалке.

– Был ли вопрос от игроков «Динамо», который вас удивил?

– Нет, потому что мы обсуждаем типичные для футбола вещи. Например, в какой момент начинаем прессинговать, как контрпрессингуем после потери мяча. Мы стараемся встречать соперников высоко, поэтому игроки должны понимать, как они будут покрывать какую-то зону, как нужно подстраиваться остальным партнерам.

Меня не удивляют вопросы, даже если они могут показаться странными. Меня удивляет, когда все молчат. В Англии у меня был случай на теории: что-то объясняю и в какой-то момент теряюсь, начинаю метаться, не могу дать решения игрокам. В конце спрашиваю, все ли ясно, а они отвечают, что да. Но как можно быть уверенным, что они поняли меня, если я сам не понимаю, что хочу объяснить?

Точно того же я требую от своего помощника Рафаэля Кристобаля, мне не нравится, когда он во всем соглашается. Нам постоянно нужны новые идеи. Иногда я отказываюсь от его предложений, иногда говорю: «Ладно, давай попробуем». Рафа отвечает за моделирование тренировок. Он спрашивает: «Что мы должны сделать завтра»? Я объясняю, и он начинает работу. Мы были вместе в «Фулхэме», «Аль-Гарафе» и «Шеффилде», Рафа понимает мой подход и мои требования.

И все-таки: почему так много проблем на оборонительных стандартах? Что менял Йоканович, чтобы стало лучше?

– Вы как-то меняли работу над стандартами по ходу первой части сезона?

– Нет. Если говорим про недельный цикл, то после игры у нас есть выходной для восстановления, а затем четыре дня подготовки к следующему туру. Два дня – в основном анаэробная работа, а затем уже специфическая: за два дня до матча работаем над обороной, за день – над атакой. Если чувствуем, что нужно поработать над стандартами, делаем это.

– В этом сезоне «Динамо» уже пропустило по три гола после угловых и подач со штрафных. В прошлом сезоне после непрямых штрафных вообще не пропускали, а после угловых – четыре гола. При этом в прошлом сезоне «Динамо» защищалось зонно, а вы от этого отказались.

– Все зависит от набора игроков, поэтому я не думаю, что такое сравнение корректно. Возможно, если бы «Динамо» сохранило большую часть состава прошлого сезона, я тоже использовал бы зону.

На старте сезона мы попробовали персональную оборону. Это был не очень хороший опыт, мы совершили несколько ошибок, поэтому на тренировках попробовали вернуться к зоне. Мне не понравилось то, что получилось, поэтому нашли другое решение – добавить еще одного игрока в нашей штрафной. Думаю, это был лучший выбор.

Иногда результат стандарта зависит от везения, но не буду говорить, что у нас нет проблем. Например, игроки часто обращают внимание на мяч, а не на соперника.

– Если игроки «Динамо» часто фокусируются на мяче, а не на сопернике, это не показатель, что даже этому составу больше подходит зонная оборона?

– Вероятно, это то, что я попробую на тренировке после этого интервью. Но ты можешь мне гарантировать, что с зоной «Динамо» будет пропускать меньше?

По ходу карьеры я несколько раз переживал похожие ситуации. Люди говорили: «Поменяй то, поменяй это». Нужны ли изменения ради изменений? Меняя что-то только для того, чтобы кого-то удовлетворить, можно лишь ухудшить ситуацию. Когда ты чем-то недоволен и веришь, что изменения дадут результат, можешь менять систему, но иногда лучше продолжать делать то, что уже делаешь, и это даст нужный результат.

Смена системы обороны на угловых – вариант, но я не вижу оптимального решения в нашей ситуации.

Йоканович предпочитает скорость, а не опыт. Смолов не оторван от команды, Захарян должен показывать амбиции к тому, чтобы стать одним из лучших

– Когда вы рассматривали кандидатуры центральных защитников, обращали внимание на возраст? В прошлом сезоне основной парой были Бальбуэна (31 год) и Ордец (30 лет). На старте этого чемпионата вы остались только с Сазоновым, которому 21.

– Для меня Фернандес и Маричаль, которых мы подписали летом, лучше, чем Бальбуэна и Ордец. Дело не в том, что Бальбуэна и Ордец ушли из «Динамо». Опыт – это важно, но это далеко не все, что нужно в футболе.

Фернандес и Маричаль молоды и быстры, в этом их преимущество. Как точно определить, что важнее – опыт или скорость? Я предпочитаю скорость. Если у меня был бы выбор между Тиаго Силвой и Йошко Гвардиолом, я выбрал бы Гвардиола. Это будущее, это быстрые ноги, это решение для длинной дистанции.

– Зачем «Динамо» понадобился Нгамале? На флангах атаки и так были Грулев, Макаров, Лесовой и Гладышев.

– Грулев – вингер или нападающий? Гладышев – вингер или нападающий? Все же зависит от интерпретации. Если ты посчитал бы их нападающими, спросил бы: «Зачем вам четыре форварда?» В прошлом сезоне на фланге часто появлялся Захарян. В этом сезоне из-за уходов Шиманьского и Моро мы в основном используем его в центре, это тоже нужно учитывать.

В конце трансферного окна у нас появилась возможность подписать Нгамале. Я очень доволен этим трансфером: это человек с большим опытом и менталитетом победителя, с первого же дня в «Динамо» он доказывает свой профессионализм.

– Осенью вы говорили, что Грулев, возможно, лучше всех в «Динамо» чувствует себя в чужой штрафной.

– Я публично не сравниваю своих игроков, но действительно говорил о качествах Грулева. У него отличное завершение, в том числе головой – и «Динамо» должно этим пользоваться. Моя задача – чтобы Грулев как можно чаще оказывался в штрафной, потому что иногда он находится далеко от нее и выполняет другую работу.

– Чаще всех в чужой штрафной оказывается Смолов. Многие считают, что на поле он немного оторван от команды, но при этом за счет высокого индивидуального мастерства может сам создать момент. Согласны с такой характеристикой?

– Честно, не очень понимаю, что ты имеешь в виду. Смолов – важнейшая часть «Динамо», он один из лидеров раздевалки, пример для молодых игроков. Что не так?

– Я не говорил про раздевалку – только про поле.

– Все равно не согласен. В том числе благодаря Смолову «Динамо» играет агрессивно и храбро. Он участвует в прессинге, может пойти в проход, очень хорош при переходах. Да, иногда где-то что-то не получается, но Смолову не нужно двигаться по всему полю. Он играет нападающего, иногда опускается на позицию десятки – мы ждем движения в этих зонах. Я не чувствую никакой оторванности от других игроков.

– Вы упомянули Захаряна – в этом сезоне он гораздо чаще появляется в середине поля. У его таланта есть границы?

– Я не говорил бы исключительно о Захаряне, в «Динамо» есть несколько очень талантливых молодых игроков. Могут ли они занять места в сборной России на ближайшие десять лет? Да. Достаточно ли они талантливы, чтобы играть в европейских командах? Да. Главное – постоянно думать о футболе, забыть о том, что вокруг, о друзьях, которые могут увести не туда. Быть полностью профессиональным. Тогда Захарян сможет попасть в «Челси», кто-то – в «Интер», кто-то – в «Барселону».

Эти ребята еще молоды, они не сформировались до конца как футболисты. Я лишь один из тренеров, с которыми они столкнутся по ходу карьеры, но должен сделать все, чтобы помочь им. Я в «Динамо» для того, чтобы подтолкнуть их к росту, сказать хорошие слова, когда это нужно, а когда что-то идет не так, покритиковать. Но я всего лишь помощник. Захарян должен сам показывать амбиции к тому, чтобы быть одним из лучших, делать так, чтобы команда зависела от него еще сильнее.

***

– Чувствуете, что за полгода в «Динамо» где-то ошиблись, что-то могли сделать лучше?

– О нет, я нечасто ошибаюсь. Шутка.

Понял, что тебе нравится все сравнивать. Сравни конец прошлого сезона и начало этого. В конце прошлого сезона «Динамо» выдало шесть матчей без побед, включая финал Кубка России. Команда не показала психологической устойчивости для победы хотя бы в одной игре. Мы начали из этой точки, в первом туре получили непростую игру против «Ростова».

Так что многое зависит от ракурса. Если хочешь – сравни. Построение команды – это процесс. Если хочешь называть что-то ошибкой – говори. Как угодно.

– Я лишь хочу понять ваши размышления.

– В начале сезона то, что я пытался поменять, вообще не работало. Я не видел ничего позитивного. Либо было лучше совсем без перемен, либо они не давали ощутимых улучшений. Я думал, что можно сделать, но иногда бывает, что ты выпускаешь игрока, он ничего не делает за десять минут – и все говорят, что тренер произвел дерьмовую замену. Это можно считать ошибкой?

Все ошибаются: тренеры, игроки, судьи, спортивные директора. Футбол – игра ошибок, в которой нужно стремиться допускать меньше ошибок. Но не ошибаться вообще невозможно. Меня это не смущает, я не чувствую никакого давления.

Благодаря своему опыту в трудный момент я был спокоен и сконцентрировался на поиске решений. Теперь мне нужно найти решения для другого сценария: как команде не расслабиться, как помочь сделать еще несколько шагов вперед.

Я очень хорошо сплю по ночам, потому что знаю, что много времени уделяю работе, наслаждаюсь своей профессией, возможностью тренировать «Динамо» и жить в Москве.

– Вы хорошо спали даже после ничьих с «Факелом» (3:3) и «Пари НН» (2:2), когда «Динамо» упускало победы, ведя в два мяча?

– Нам нужно было получить этот опыт, хотя это разные матчи. Против «Факела» мы играли на заполненном стадионе. Против «Пари НН» получили пенальти и почти тут же остались в меньшинстве. Мы не играли плохо в этих матчах, но по глупости и неопытности потеряли очки.

Матчи против «Факела» и «Пари НН» расстроили сильнее, чем, например, игра против «Сочи» (1:2), где нам не удался старт. Мы пропустили дважды за десять минут, но после этого пришли в себя. Ты говоришь себе: «Окей, мы ужасно начали матч, но не только вернулись в игру, но и были близки к тому, чтобы сравнять счет». И дальше идешь с позитивными мыслями.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Сергей Пивоваров, Александр Вильф, Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков