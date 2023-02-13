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Интервью Йокановича о переменах «Динамо»: что с прессингом, что с владением, как освежать атаку?

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Дорский поговорил с сербским тренером.

Славиша Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Тогда команда готовилась к уходу, вероятно, лучшего игрока прошлого сезона Себастьяна Шиманьского – а к концу трансферного окна осталась без пятерых игроков основы при Сандро Шварце (кроме Шиманьского ушли Бальбуэна, Ордец, Варела и Моро).  

Несмотря на большие изменения в составе, «Динамо» выдало восьмиматчевую беспроигрышную серию на старте РПЛ – но даже на этом фоне сдержанный Йоканович не вызывал такую симпатию, как эмоциональный и открытый Шварц.

В начале осени «Динамо» еще и просело по результатам, но к ноябрю разогналось: топ-4 по очкам и голам.

Александр Дорский встретился с Йокановичем и узнал главные детали его первого этапа в России.

***

– Как оценить ваши первые полгода в «Динамо»?

– Проблемы есть, но они есть у любого клуба мира. Перед тем как прийти в «Динамо», я разговаривал с руководством об игровом стиле, посмотрел несколько матчей, изучил, как команда забивала и пропускала. Сформировался базовый стиль, есть схема 4-3-3, но мы должны стать прагматичнее, чтобы быть конкурентоспособнее.

В конце первой части сезона «Динамо» выглядело лучше, чем на старте, но этого недостаточно.

– На первой пресс-конференции вы сказали, что в прошлом сезоне «Динамо» играло агрессивно и храбро. Ваше «Динамо» провело 17 туров – играет так же?

– Агрессивность и храбрость – не все, что нужно в футболе. Если у тебя есть только это, нужно идти в бокс.

Но считаю, что «Динамо» в первой части соответствовало этой характеристике: мы не боялись управлять игрой. Нужно быть агрессивнее и храбрее, нужно быть быстрее, нужно выигрывать больше единоборств и быть сконцентрированнее. Это бесконечный процесс, даже если мы говорим о топ-командах. Можно восхищаться «Ман Сити», их владением мячом, сотней голов Холанда, но потом бац – и поражение от «Ман Юнайтед», у которого достаточно проблем.

Ты сказал о семнадцати турах. Когда я пришел в «Динамо», Иван Ордец уже покинул команду, было понятно, что уходит Себа Шиманьски. Мы думали, что добавим в состав несколько новых игроков, но вместо этого потеряли еще и Фабиана Бальбуэну, Гильермо Варелу и Николу Моро. «Динамо» было вынуждено серьезно обновлять команду. Саба Сазонов, Лука Гагнидзе, Александр Кутицкий, Ярослав Гладышев стали чаще выходить на поле, а ведь это совсем молодые футболисты. Даже Арсену Захаряну еще нет 20 лет.

Моро и Варела прошли предсезонку и покинули клуб уже по ходу чемпионата. Это была нелегкая ситуация, поэтому я бы говорил не о семнадцати турах, а о двенадцати. На старте сезона мы не до конца контролировали ситуацию.

– Уход Моро нельзя было предвидеть? Европеец, который провел неплохой сезон в РПЛ, его отлично знают в топовых лигах после игры за загребское «Динамо» в Лиге чемпионов.

– Мы понимаем, что происходит вокруг, можем готовиться к чему-то, но вопрос – в реализации идей. В начале сезона у «Динамо» еще не было Роберто Фернандеса и Николаса Маричаля, поэтому мы использовали Кутицкого в центре обороны. Конечно, я знал, что он может играть опорника, но в первые три месяца девяносто процентов времени Кутицкий проводил в обороне.  

Сначала мы пробовали Даню Фомина как опорника, затем приехал Матиас Норманн. Он не проходил предсезонку, поэтому по ходу чемпионата у него возникли проблемы со здоровьем. В конце первой части сезона место опорника занял Кутицкий, который добавил нам качества и баланса. Теперь он говорит, что хочет остаться в опорной зоне.

– Давайте вернемся к агрессивности и храбрости. Журналисты и болельщики оценивают их уровень по зонам прессинга, по высоте линии обороны, по количеству высоких отборов и голов, забитых после них. Это адекватное восприятие? 

– Я не могу оценить агрессивность и храбрость через цифры. Я доверяю только одним цифрам – в конце игры.

Могу сделать как Сандро Шварц. Каким словом он описывал игру «Динамо»?

– Интенсивность.

– Да. Интенсивность, агрессивность, храбрость – прекрасные слова, но что они значат? «Динамо» – команда, которая атакует быстро. Думаю, такое определение подойдет, если оно необходимо. Мы агрессивны, мы считаем, что получим преимущество, если будем встречать соперника у его штрафной. Но и оборона у своей штрафной абсолютно закономерна, просто мы не считаем, что это лучшее качество «Динамо».

Нам точно нужно улучшать действия в ситуациях, когда мы не находим пространства. Когда оно есть, «Динамо» атакует хорошо. Мы – быстрые.

– Вы говорите, что оборона у своей штрафной не лучшее качество «Динамо». Но был, например, матч со «Спартаком» (1:0), когда «Динамо» защищалось низко и довольно качественно.

– Да, мы выиграли тот матч, хотя, возможно, «Спартак» в чем-то был лучше. При этом «Динамо» тоже могло быть разочаровано результатом, ведь мы дважды попали в штангу. «Спартак» больше владел мячом, но создал несколько моментов лишь в конце матча. Они были опасны, но мы лучше оборонялись.

Йоканович говорил, что любит владение, но «Динамо» редко много контролирует мяч. В чем нужно прибавлять?

– В начале работы в «Динамо» вы рассказывали, что хотите больше владеть мячом.

– Да, в первой части сезона у нас было достаточно тренировок, направленных на владение. В прошлом сезоне «Динамо» не было владеющей командой, но я верю, что в этом мы стали комбинировать больше. Но мы можем и должны совершать больше передач, чтобы игра не превращалась в обмен ударами – это не плохо, но это только часть игры. Еще есть часть со спокойным контролем.

Иногда я кричу: «Спокойнее, сделайте несколько лишних передач». Иногда это необходимо. «Динамо» нужно добавлять в интерпретации этих эпизодов. 

– Антон Шунин рассказывал, что вы просите вратарей чаще разыгрывать, а не выбивать мяч.

– Если Шунин выбивает мяч вперед, то будет борьба за него и подбор – десять на десять полевых с шансами 50% на 50%. Но иногда, разыграв несколько коротких передач, можно увеличить шансы – например, до 60% на 40%. Даже после всего одного паса центральному защитнику, который провоцирует давление, и еще одной передачи на крайнего, который тоже провоцирует соперника, могут возникать зоны с шансами 65% на 35%. Даже ситуация три на три – это уже не десять на десять.

Главное – вратари «Динамо» должны хорошо отражать удары, в остальном я не требую от них слишком многого. От вратаря необходимо лишь несколько типов передач: пас на три метра центральному защитнику, передача на фланг и, если в центре много пространства, пас на полузащитника. От вратаря я ожидаю только этих передач.

Эти вещи можно улучшить в любом возрасте. Я не прошу команду проверить один фланг, вернуть мяч Шунину, доставить на другой фланг, снова задействовать Антона и бесконечно повторять это. Как правило, за атаку от него требуется один качественный пас. Иногда – два. Со временем он прибавляет. 

Я люблю, когда соперник прессингует мою команду. Когда они прессингуют нас, я не хочу скатываться в 50% на 50% – я хочу, чтобы они давили на нас. Мы должны управлять этими ситуациями и находить лучший вариант. Но, повторю, иногда в трудной ситуации об этом можно забыть, признаться, что мы находимся под слишком интенсивным прессингом, и сделать длинную передачу под эпизод 50% на 50%. Иногда это даже может быть 60% на 40%, потому что соперник потратил много сил на давление, а это вряд ли поможет ему в борьбе.

Нужно быть прагматичным и выбирать лучший вариант для команды. Хорошая команда знает, какой вариант лучше, и без подсказок тренера. Она способна интерпретировать, когда правильнее играть коротко, а когда – длинными передачами; когда больше владеть мячом, а когда – меньше. Тренер в таком случае не дает никаких дополнительных установок – они и так сами все знают. Чтобы построить такую команду, нужно время, много денег и терпения. Но это возможно.

– До сентябрьской паузы на матчи сборных «Динамо» шло на 15-м месте по владению. Первую часть сезона закончили на 12-м. Это прагматизм или следствие больших изменений в составе?

– Давай вспомним сборную Испании на ЧМ-2022. Они очень много владели мячом, но у них совсем не было завершения в матче с Марокко. Пеп Гвардиола – тренер, который ставит потрясающий контроль мяча, его команды играют красиво, но он выигрывал Лигу чемпионов больше десяти лет назад. Кто тогда играл в «Барселоне»? Хави, Иньеста, Месси – все сложилось. Поэтому процент владения – это всего лишь цифра.

Я фанат владения. Нужно ли «Динамо» лучше контролировать мяч? Да. В каких зонах это лучше делать? Иногда нам не хватает контроля в финальной трети поля, особенно против организованных команд. Если у нас нет пространства для атаки, нам нужно перемещать мяч с фланга на фланг, искать момент для проникающей передачи. В этом нам точно нужно прибавлять.

Детали работы опорника: Шварц просил выдвигаться при прессинге, Йоканович – страховать ниже центральных полузащитников

– В начале сезона вы рассказывали, что требуете от опорника Моро оставаться за восьмерками, а не встречать соперника на одной линии с ними, не выдвигаться до чужого опорника, как это было при Шварце. Почему у вас такие требования?

– Когда я прихожу в команду, часто мой опорник предпочитает выдвигаться на опорника соперника, а не сидеть и страховать. Я сам был опорникам, понимаю их, но времена меняются. 

При Шварце Моро часто закрывал пространства, которые оставляли Фомин и Шиманьски. Я предпочитаю закрывать эти пространства по бокам от опорника – иногда с помощью самого опорника, иногда через выдвижения центральных защитников, иногда за счет фланговых защитников, а иногда – через Фомина и Захаряна, смотря кто располагается дальше от мяча.

Если наша тройка полузащитников располагается на одной линии, то одним пасом соперник может отрезать троих игроков «Динамо». Если такие проблемы у меня возникают даже с Кутицким, то без него я обречен. Можно попытаться играть двумя линиями с минимальным расстоянием между ними, не допуская дыр, но тогда придется поднимать защиту. Так у соперника появляется возможность опасно сыграть за спину.

В любом случае опорнику нужно выжидать и читать игру. Когда я был игроком, похожую работу делал либеро, который располагался на десять метров глубже центральных защитников, но при необходимости закрывал пространства, которые у нас в схеме оставляют Фомин и Захарян.

– Почему это пространство не может всегда покрывать один из центральных защитников? Это позволило бы опорнику располагаться выше.

– Это один из вариантов, но не лучший для меня. Кое-что зависит и от схемы соперника. Например, в Кубке мы играли в гостях с «Оренбургом» (2:2, «Оренбург» выиграл в серии пенальти). У них была такая же структура, как у «Динамо». Мои помощники говорили: «Посмотри, у нас большие проблемы в опорной зоне. Давай попросим еще одного центрального полузащитника играть глубже». Я ответил «Нет», они повторили: «Но ведь у нас проблемы». Но ведь у «Оренбурга» была такая же проблема.

Мне было бы проще передвинуть еще одного игрока в опорную зону и чувствовать себя в безопасности. Я же сказал: «Окей, у нас есть проблема в этой зоне, но ее должны поочередно закрывать другие игроки. Я не буду передвигать туда игрока, оставаясь только с одной десяткой впереди». Так мы потеряли бы преимущество в атаке.

Я признаю проблему, но не хочу передвигать в опорную атакующего игрока. Как тогда решить проблему? Не важно, пока сопернику нужно решать проблему, которую мы ставим перед ним в атаке. Кому-то нравится один тип решений, кому-то – другой. Моя работа – принимать решения и говорить: «Мы играем так».

– В конце летнего трансферного окна «Динамо» арендовало Норманна – опорника, который блестяще играл за «Ростов», высоко выдвигаясь при прессинге. Он может играть опорника, который остается в глубине?

– Конечно, почему нет? Норманна посоветовал спортивный блок «Динамо», Желько Бувач наблюдал за ним на протяжении долгого времени. Как и за Эли Дасой – мы работали вместе в «Маккаби», но это было почти десять лет назад.

Мне сложно говорить о роли Норманна в «Ростове», потому что я не видел, как он там играл. Точно могу сказать, что сейчас опорник в «Ростове» играет по-другому. 

Йокановича удивляет, если игроки не задают вопросы. Осенью спрашивал у футболистов «Динамо», как лучше обороняться на стандартах

– В середине октября вратарь Игорь Лещук рассказывал о важном разговоре с тренерами: «Несколько человек высказали какие-то моменты, что нужно где-то больше объяснять, где-то больше выкладываться. Хорошо, что тренерский штаб тоже готов разговаривать спокойно и прислушиваться к игрокам». После этого «Динамо» выиграло пять матчей из семи. Тот разговор – ключевое событие первой части сезона?

– Разговор в середине октября на теории? Я не понимаю, о чем ты говоришь.

Я всегда открыт для игроков. Моя последняя фраза в конце каждого собрания: «Все ли понятно? Есть ли вопросы?» Я никогда не запрещаю игрокам давать обратную связь, она необходима. Они могут меня спрашивать о чем угодно – могу ответить сразу, могу сказать «Возвращайся завтра», если мне нужно подумать.

Например, в первой части сезона у нас возникали проблемы с оборонительными стандартами. Мы пытались найти решение вместе с футболистами, я интересовался их мнением, попробовал то, что они предлагали, мне понравилось. Изменил небольшие детали, но это процесс, в котором участвуют все. Просто последнее решение – за главным тренером.

Еще один мой принцип – не выносить детали разговоров в раздевалке. Я должен говорить игрокам об их ошибках, но никогда не буду делиться этим с медиа. Не считаю правильным, если и футболисты выносят на публику то, что происходит в раздевалке.

– Был ли вопрос от игроков «Динамо», который вас удивил?

– Нет, потому что мы обсуждаем типичные для футбола вещи. Например, в какой момент начинаем прессинговать, как контрпрессингуем после потери мяча. Мы стараемся встречать соперников высоко, поэтому игроки должны понимать, как они будут покрывать какую-то зону, как нужно подстраиваться остальным партнерам. 

Меня не удивляют вопросы, даже если они могут показаться странными. Меня удивляет, когда все молчат. В Англии у меня был случай на теории: что-то объясняю и в какой-то момент теряюсь, начинаю метаться, не могу дать решения игрокам. В конце спрашиваю, все ли ясно, а они отвечают, что да. Но как можно быть уверенным, что они поняли меня, если я сам не понимаю, что хочу объяснить?

Точно того же я требую от своего помощника Рафаэля Кристобаля, мне не нравится, когда он во всем соглашается. Нам постоянно нужны новые идеи. Иногда я отказываюсь от его предложений, иногда говорю: «Ладно, давай попробуем». Рафа отвечает за моделирование тренировок. Он спрашивает: «Что мы должны сделать завтра»? Я объясняю, и он начинает работу. Мы были вместе в «Фулхэме», «Аль-Гарафе» и «Шеффилде», Рафа понимает мой подход и мои требования.

И все-таки: почему так много проблем на оборонительных стандартах? Что менял Йоканович, чтобы стало лучше?

– Вы как-то меняли работу над стандартами по ходу первой части сезона?

– Нет. Если говорим про недельный цикл, то после игры у нас есть выходной для восстановления, а затем четыре дня подготовки к следующему туру. Два дня – в основном анаэробная работа, а затем уже специфическая: за два дня до матча работаем над обороной, за день – над атакой. Если чувствуем, что нужно поработать над стандартами, делаем это.

– В этом сезоне «Динамо» уже пропустило по три гола после угловых и подач со штрафных. В прошлом сезоне после непрямых штрафных вообще не пропускали, а после угловых – четыре гола. При этом в прошлом сезоне «Динамо» защищалось зонно, а вы от этого отказались.

– Все зависит от набора игроков, поэтому я не думаю, что такое сравнение корректно. Возможно, если бы «Динамо» сохранило большую часть состава прошлого сезона, я тоже использовал бы зону.

На старте сезона мы попробовали персональную оборону. Это был не очень хороший опыт, мы совершили несколько ошибок, поэтому на тренировках попробовали вернуться к зоне. Мне не понравилось то, что получилось, поэтому нашли другое решение – добавить еще одного игрока в нашей штрафной. Думаю, это был лучший выбор.

Иногда результат стандарта зависит от везения, но не буду говорить, что у нас нет проблем. Например, игроки часто обращают внимание на мяч, а не на соперника.

– Если игроки «Динамо» часто фокусируются на мяче, а не на сопернике, это не показатель, что даже этому составу больше подходит зонная оборона?

– Вероятно, это то, что я попробую на тренировке после этого интервью. Но ты можешь мне гарантировать, что с зоной «Динамо» будет пропускать меньше?

По ходу карьеры я несколько раз переживал похожие ситуации. Люди говорили: «Поменяй то, поменяй это». Нужны ли изменения ради изменений? Меняя что-то только для того, чтобы кого-то удовлетворить, можно лишь ухудшить ситуацию. Когда ты чем-то недоволен и веришь, что изменения дадут результат, можешь менять систему, но иногда лучше продолжать делать то, что уже делаешь, и это даст нужный результат.

Смена системы обороны на угловых – вариант, но я не вижу оптимального решения в нашей ситуации.

Йоканович предпочитает скорость, а не опыт. Смолов не оторван от команды, Захарян должен показывать амбиции к тому, чтобы стать одним из лучших

– Когда вы рассматривали кандидатуры центральных защитников, обращали внимание на возраст? В прошлом сезоне основной парой были Бальбуэна (31 год) и Ордец (30 лет). На старте этого чемпионата вы остались только с Сазоновым, которому 21.

– Для меня Фернандес и Маричаль, которых мы подписали летом, лучше, чем Бальбуэна и Ордец. Дело не в том, что Бальбуэна и Ордец ушли из «Динамо». Опыт – это важно, но это далеко не все, что нужно в футболе.

Фернандес и Маричаль молоды и быстры, в этом их преимущество. Как точно определить, что важнее – опыт или скорость? Я предпочитаю скорость. Если у меня был бы выбор между Тиаго Силвой и Йошко Гвардиолом, я выбрал бы Гвардиола. Это будущее, это быстрые ноги, это решение для длинной дистанции. 

– Зачем «Динамо» понадобился Нгамале? На флангах атаки и так были Грулев, Макаров, Лесовой и Гладышев. 

– Грулев – вингер или нападающий? Гладышев – вингер или нападающий? Все же зависит от интерпретации. Если ты посчитал бы их нападающими, спросил бы: «Зачем вам четыре форварда?» В прошлом сезоне на фланге часто появлялся Захарян. В этом сезоне из-за уходов Шиманьского и Моро мы в основном используем его в центре, это тоже нужно учитывать. 

В конце трансферного окна у нас появилась возможность подписать Нгамале. Я очень доволен этим трансфером: это человек с большим опытом и менталитетом победителя, с первого же дня в «Динамо» он доказывает свой профессионализм.

– Осенью вы говорили, что Грулев, возможно, лучше всех в «Динамо» чувствует себя в чужой штрафной.

– Я публично не сравниваю своих игроков, но действительно говорил о качествах Грулева. У него отличное завершение, в том числе головой – и «Динамо» должно этим пользоваться. Моя задача – чтобы Грулев как можно чаще оказывался в штрафной, потому что иногда он находится далеко от нее и выполняет другую работу.

– Чаще всех в чужой штрафной оказывается Смолов. Многие считают, что на поле он немного оторван от команды, но при этом за счет высокого индивидуального мастерства может сам создать момент. Согласны с такой характеристикой?

– Честно, не очень понимаю, что ты имеешь в виду. Смолов – важнейшая часть «Динамо», он один из лидеров раздевалки, пример для молодых игроков. Что не так?

– Я не говорил про раздевалку – только про поле.

– Все равно не согласен. В том числе благодаря Смолову «Динамо» играет агрессивно и храбро. Он участвует в прессинге, может пойти в проход, очень хорош при переходах. Да, иногда где-то что-то не получается, но Смолову не нужно двигаться по всему полю. Он играет нападающего, иногда опускается на позицию десятки – мы ждем движения в этих зонах. Я не чувствую никакой оторванности от других игроков.

– Вы упомянули Захаряна – в этом сезоне он гораздо чаще появляется в середине поля. У его таланта есть границы?

– Я не говорил бы исключительно о Захаряне, в «Динамо» есть несколько очень талантливых молодых игроков. Могут ли они занять места в сборной России на ближайшие десять лет? Да. Достаточно ли они талантливы, чтобы играть в европейских командах? Да. Главное – постоянно думать о футболе, забыть о том, что вокруг, о друзьях, которые могут увести не туда. Быть полностью профессиональным. Тогда Захарян сможет попасть в «Челси», кто-то – в «Интер», кто-то – в «Барселону».

Эти ребята еще молоды, они не сформировались до конца как футболисты. Я лишь один из тренеров, с которыми они столкнутся по ходу карьеры, но должен сделать все, чтобы помочь им. Я в «Динамо» для того, чтобы подтолкнуть их к росту, сказать хорошие слова, когда это нужно, а когда что-то идет не так, покритиковать. Но я всего лишь помощник. Захарян должен сам показывать амбиции к тому, чтобы быть одним из лучших, делать так, чтобы команда зависела от него еще сильнее. 

***

– Чувствуете, что за полгода в «Динамо» где-то ошиблись, что-то могли сделать лучше?

– О нет, я нечасто ошибаюсь. Шутка.

Понял, что тебе нравится все сравнивать. Сравни конец прошлого сезона и начало этого. В конце прошлого сезона «Динамо» выдало шесть матчей без побед, включая финал Кубка России. Команда не показала психологической устойчивости для победы хотя бы в одной игре. Мы начали из этой точки, в первом туре получили непростую игру против «Ростова».

Так что многое зависит от ракурса. Если хочешь – сравни. Построение команды – это процесс. Если хочешь называть что-то ошибкой – говори. Как угодно.

– Я лишь хочу понять ваши размышления.

– В начале сезона то, что я пытался поменять, вообще не работало. Я не видел ничего позитивного. Либо было лучше совсем без перемен, либо они не давали ощутимых улучшений. Я думал, что можно сделать, но иногда бывает, что ты выпускаешь игрока, он ничего не делает за десять минут – и все говорят, что тренер произвел дерьмовую замену. Это можно считать ошибкой?

Все ошибаются: тренеры, игроки, судьи, спортивные директора. Футбол – игра ошибок, в которой нужно стремиться допускать меньше ошибок. Но не ошибаться вообще невозможно. Меня это не смущает, я не чувствую никакого давления.

Благодаря своему опыту в трудный момент я был спокоен и сконцентрировался на поиске решений. Теперь мне нужно найти решения для другого сценария: как команде не расслабиться, как помочь сделать еще несколько шагов вперед.

Я очень хорошо сплю по ночам, потому что знаю, что много времени уделяю работе, наслаждаюсь своей профессией, возможностью тренировать «Динамо» и жить в Москве.

– Вы хорошо спали даже после ничьих с «Факелом» (3:3) и «Пари НН» (2:2), когда «Динамо» упускало победы, ведя в два мяча?

– Нам нужно было получить этот опыт, хотя это разные матчи. Против «Факела» мы играли на заполненном стадионе. Против «Пари НН» получили пенальти и почти тут же остались в меньшинстве. Мы не играли плохо в этих матчах, но по глупости и неопытности потеряли очки. 

Матчи против «Факела» и «Пари НН» расстроили сильнее, чем, например, игра против «Сочи» (1:2), где нам не удался старт. Мы пропустили дважды за десять минут, но после этого пришли в себя. Ты говоришь себе: «Окей, мы ужасно начали матч, но не только вернулись в игру, но и были близки к тому, чтобы сравнять счет». И дальше идешь с позитивными мыслями.

Телеграм-канал Дорского

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10 комментариев

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Игорь Горочкин
Чувствуется, что его уже утомили сравнения со Шварцем. И это понятно
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Boryanskiy25
В "Спорт-Экспрессе" читал недавно интервью Паршивлюка,тот неплохо расписал разницу между Шварцем и Йокановичем.
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Godzilych
Александр, спасибо, интересное интервью! Теперь будет любопытнее смотреть матчи Динамо и следить за опрониками :)
p.s. опечатка в начале блока про ОПЗ: "Я сам был опорникам"
0
0
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Игорь Горочкин
Посмотрим. Пока не до конца понятно, что Йоканович из себя представляет. Вот сейчас уйма времени на подготовку, команда полностью укомплектована, ни одного трансфера за зиму. Ни одной отговорки летом быть не должно
0
0
0
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email
Ответ софочка
Краткий пересказ интервью: Дорский: *задаёт вопрос* Йоканович: "я не очень понимаю, про что ты говоришь"
"Особенности перевода"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
email
Шварц - интенсивность и иерархия
Йоканович - интерпретация

Спасибо за интервью, но Йокановича всё равно непросто понимать. В корне не согласен с ним с "прессенгующим Смоловым".
+1
0
+1
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ЧакСевернаяКорея
Одним из главных отличий от всех других российских команд,которая очень привлекала болельщиков,было большое количество ударов по воротам.Процент голов от них,был высокий..Привил это Шварц и хотелось бы от Йокановича,не потерять это самое отличие.
0
0
0
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GLW
Ответ софочка
Краткий пересказ интервью: Дорский: *задаёт вопрос* Йоканович: "я не очень понимаю, про что ты говоришь"
Краткий пересказ интервью:
Дорский: ’Почему вот так и так?"
Йоканович: "Ты считаешь,я не умею тренировать?Ты думаешь Шварц лучше меня?"
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Качественный материал,👍 Йоканович раскрыл интересные нюансы об игре опорника и приоритетных (для него) качествах центрального защитника.
А так конечно Славиша не полностью раскрыт, по интервью чувствуется недосказанность.
+4
0
+4
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софочка
Краткий пересказ интервью:
Дорский: *задаёт вопрос*
Йоканович: "я не очень понимаю, про что ты говоришь"
+3
-2
+1
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