«Ненавижу играть назад. Даже когда партнер играет назад – мне не нравится». Интервью Зелимхана Бакаева

Что не получилось на старте в «Зените»?

Переход Зелимхана Бакаева в «Зенит» после истечения контракта со «Спартаком», вероятно, самый громкий трансфер в России летом 2022-го. В прошлом сезоне Бакаев стал одним из лучших ассистентов РПЛ, практически не играя полные матчи (6 голевых передач, больше отдали только Зиньковский и Шиманьски). После переезда в Петербург Бакаев пока появляется на поле еще реже – 290 минут и гол с пенальти за 17 туров.

Александр Дорский встретился с Бакаевым и выяснил, почему первая часть сезона получилась такой скомканной, как менялась роль Зелимхана в «Спартаке» при Доменико Тедеско и почему он поддерживает Криштиану Роналду даже сейчас.

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– Как можно охарактеризовать твои первые полгода в «Зените»?

– В первые три месяца было очень непросто, испытывал непонятные ощущения – все-таки пятнадцать лет провел в одном клубе. Тяжело было даже на тренировках, я выпадал. Идет упражнение, ребята комбинируют, а я все делаю невпопад.

В момент перехода не думал, что будет такой старт. Ориентировался на опыт аренды в тульском «Арсенале» – там сразу пошло, забивал, обыгрывал, отдавал. Психологически я был готов к «Зениту», но с конкурентами такого уровня я еще не сталкивался. Здесь все нужно делать быстрее.

– Семак, другие игроки замечали, что тебе не совсем комфортно?

– Семак подходил несколько раз, успокаивал. Даже приводил пример одного игрока, который очень тяжело адаптировался в «Зените», а сейчас играет в основе. Более того, на мой взгляд, этот игрок – один из лучших.

Я слишком накручивал себя. У меня такой характер: хочется сразу себя показать. Что-то не получается – пытаюсь повторить, еще раз не получается – снова повторяю. Такое состояние сказывается на всем: на приеме, на передачах, на ударах. Если бы относился хладнокровнее, был бы эффективнее.

– Возможно, твой лучший отрезок в карьере – осень 2019-го при Доменико Тедеско. Ты был очень результативен, но даже тогда Тедеско говорил, что тебе иногда не хватает терпения. Это то, о чем ты говоришь?

– Да, в некоторых эпизодах спешу и либо принимаю неправильное решение, либо что-то не получается технически. Обычно это происходит, когда ловлю кураж: начинаю играть слишком авантюрно. Например, где нужно сохранить мяч, я обостряю. Наверное, чаще всего об этом мне говорил Тедеско, но вообще – каждый тренер. У меня такой менталитет: обожаю создавать и ненавижу играть назад. Даже когда партнер играет назад, мне это не нравится. Конечно, я понимаю, что игра вперед не всегда правильна.

– Тренеры говорят, что ты иногда торопишься. На этом их подсказ заканчивался или они делали что-то еще?

– Тедеско подготовил нарезку игры Зидана – камера снимала только его. Раз – точная передача, два – точная передача, вроде ничего особенного, но вообще без ошибок. Потом взрыв: бам – голевая передача, бам – гол.

Это видео произвело очень сильное впечатление, даже пытался действовать в таком темпе. У меня ничего не получилось, стилистически я совсем другой. А Зидан – уникум.

Знакомые отца говорили о конкуренции в «Зените» – тот мотивировал, рассказывая об этих разговорах. В Петербурге Зелимхан сталкивался с болельщиками «Спартака» – все позитивно

– Твой агент Герман Ткаченко рассказывал, что вы рассматривали риск снижения игрового времени в «Зените». Как проходили эти разговоры?

– Мы это обсуждали втроем: отец, Герман и я. Испугался бы я и не перешел – проявил бы слабость, с которой потом пришлось бы жить. Я уверен в себе, понимал, что будет сложно, но приехал в Петербург не для того, чтобы сидеть на скамейке. Буду бороться за место в основе до последнего.

– Ни от кого не слышал сомнений по поводу перехода?

– Несколько знакомых отца говорили: «Зачем? Там же серьезная конкуренция». Отца это задевало, он мне объяснял, что я должен всем все показать и доказать.

Я знаю: если буду правильно работать, все получится. Сначала я не мог представить, что попаду в молодежку «Спартака» – попал. Дальше – «Спартак-2», это вообще представлялось космосом. С основой и так все понятно – закрепился там. Сборная – фантастика, но меня вызывали и в нее. Почему не может получиться в «Зените»?

– За полгода столкнулся с хейтом фанатов?

– Не помню, чтобы меня освистывали зенитовские болельщики. На «Открытии» – да, центральные трибуны приняли горячо, много нового услышал о себе. Я понимаю этих людей.

В Петербурге несколько раз натыкался на спартаковских фанатов. Заходишь в ресторан: кто-то ромбик показывает жестом, кто-то – на телефоне. Разговаривали, но всегда позитивно.

Почему результативность Бакаева упала во втором сезоне при Тедеско? Какую установку давал Руй Витория, отправляя на позицию латераля?

– Сразу после твоего перехода Семак говорил, что у него есть несколько вариантов позиций для тебя. Вы об этом разговаривали перед подписанием контракта?

– Говорили, что могу закрыть оба фланга, сыграть восьмерку, но, думаю, тренерский штаб даже лучше меня знает, где я могу лучше всего показать себя.

– Восьмерку в 4-3-3 ты сыграл в домашнем матче с ЦСКА (2:1). Это было чем-то новым для тебя?

– Нет, я же играл восьмерку при Тедеско осенью 2019-го. Тогда «Спартак» играл 5-3-2, я выходил левой или правой восьмеркой.

– Как оцениваешь тот отрезок с Тедеско спустя три года?

– Было здорово, но он оказался непродолжительным. С начала сезона-2020/21 мы перешли на 5-2-1-2 – кого бы Доменико ни ставил на позицию десятки, ничего не получалось. Ларссон, Кокорин, я – все играли неярко, потому что десятка перемещалась туда, где был мяч. Он на правой стороне поля – ты смещаешься туда, диагональ – побежал на левую. Постоянный бег. Когда мяч доходил до десятки, у нее уже не было сил.

Когда «Спартак» играл 5-3-2, восьмерки держали свои полуфланги – и все получалось, мы играли довольно результативно. Или даже 5-2-1-2: Ларссона ставят десяткой – ничего не выходит, переводят в атаку – забивает и отдает.

– Игроки не просили Тедеско убрать позицию десятки?

– Не просили, но мы обсуждали смену схемы и функций некоторых игроков. Доменико говорил: «Да, ты играешь не так ярко, как раньше, но я вижу твой объем, очень его ценю». Мне хотелось создавать и быть в центре игры, поэтому тот период получился очень тяжелым.

Ну а так: зачем Тедеско нужно было подстраиваться под меня или другого игрока? «Спартак» выигрывал, в итоге стал вторым. Интересы клуба были соблюдены, никаких вопросов.

– Самая странная позиция в твоей карьере?

– Не могу сказать, что такая была.

– Правый латераль при Руе Витории?

– Я отлично знал правый фланг, иногда выходил латералем в «Спартаке-2».

Конечно, латераль бегает больше, чем крайний нападающий. Было немного непонятно, когда и как держать ширину: как нападающий привык смещаться в центр, навешивать, ждать забегания защитника. Тут дополнительного игрока не было. Но вроде бы даже голевую передачу отдал против «Арсенала», так что не провалился.

Еще – постоянно нужно следить, чтобы тебе не закинули за спину. Пожалуй, именно в тот момент понял, что у защитников гораздо больше ответственности.

– Руй объяснял особенности позиции?

– Нет. Помню, что против «Бенфики» в гостях опускались не только латерали, но и инсайды, строили великую китайскую стену. Вот и вся установка.

– Главный тренер во взрослой карьере?

– Я много думал над этим вопросом, у меня нет конкретного ответа. Я играл в «Спартаке», «Зените» и сборной России – в таких командах не может быть плохих тренеров.

Олег Кононов взял меня в «Арсенал», доверил место в старте команды РПЛ, потом так же относился в «Спартаке». Тедеско открыл для меня новую позицию, на которой я провел хороший отрезок. Возможно, первые полгода Тедеско – пока вообще лучший период карьеры. Семак очень точно чувствует момент, когда нужно поговорить. Закончилась игра – Богданыч по глазам видит, о чем думает игрок. Например, я не вышел в гостевом матче с «Динамо» (2:0), расстроился, Семак тут же подошел: «Держись, работай».

Бакаев очень близок с отцом: отдает 80% зарплаты, купил машину только после его разрешения. Цель Ткаченко (агент Бакаева) – помочь Зелимхану стать лучшим в России

– Ты оказался в академии «Спартака» в 10 лет. Отец приехал на твою тренировку через полтора года – и был в шоке, насколько ты отстаешь от других пацанов. Почему так было?

– Ребята пришли в «Спартак» в пять-шесть лет, а я до десяти лет тренировался вместе с отцом. Это огромная разница, но благодаря работе с папой я научился обыгрывать, за счет чего и зацепился за академию «Спартака». Отец говорил, что до 14 лет нужно поставить технику, потому что потом будет поздно.

После того как отец приехал в Москву, у меня резко возросло количество тренировок. Бывало, что успевал на четыре тренировки за день: перед школой работал на коробке с папой, после школы бежал на легкую атлетику, потом – на тренировку в академию, а вечером – снова на коробку. На легкую атлетику меня отвел тренер из спартаковской академии – я был очень медленным. Отец даже черепахой называл. Бег, штанга – так стал сильнее.

Вечером отец готовил мясо и макароны, чистил гранат, затем шел творог. За полтора часа мы с Солтмурадом должны были это съесть.

– На старте карьеры в «Спартаке» твоя банковская карта находилась у отца. Как с этим сейчас?

– Карта – у меня, но больше восьмидесяти процентов зарплаты отправляю отцу. Я всем обязан родителям, никогда с ними не расплачусь.

Долгое время у меня не было машины – попросил разрешения купить, родители его дали.

– После женитьбы?

– Через год после нее, потому что понял, что семье уже тяжело без нее. До этого делал заходы, но понимал, что без шансов. Отец приводил много примеров: молодой пацан начинает играть в основе, появляется машина. Если есть машина, нужно куда-то поехать. Ну а пока кто-то куда-то ехал, я должен был тренироваться.

– Если ты так близок с отцом, почему он не твой агент?

– У меня есть отец и Герман, это очень мощная связка для принятия решений. Агентский бизнес очень серьезен, совершенно нормально, что папа не знает всех деталей. Герман в этом всю жизнь: понимает, с кем и как нужно разговаривать, где – додавить, где – отступить.

– Самая яркая реплика Ткаченко за время вашей работы?

– «Ты можешь стать лучшим в России. Моя цель – помочь тебе это сделать».

Когда я раньше плохо играл, мне было стыдно только перед отцом. Видел звонок от него, понимал: сейчас начнется. Теперь у меня два таких человека. Это новый уровень ответственности.

Бакаев влюбился в футбол благодаря Криштиану – как он теперь относится к Роналду? Разбираем горячие цитаты о Мозесе и Промесе

– Ты полюбил футбол благодаря Криштиану. Первое воспоминание о нем?

– Дриблинг в «Манчестер Юнайтед». Смотрел каждый матч. Любимый гол – «Арсеналу» со штрафного в Лиге чемпионов.

С тех пор, что бы ни происходило, я за него.

– Если ты влюбился в его финты, не грустил, когда они пропали?

– Ну да, финты ушли, зато прибавилось около 30 голов за сезон. Я же рос, менялось сознание: уже понимал, что голы – самое важное.

– Знаю, что тебе не нравится теория, что Месси – это талант, а Роналду – работа. Почему?

– Это очень глупое разделение. Сколько было талантливых игроков? Все достигли топового уровня? Месси достиг фантастического уровня – значит, он очень много работал. Возможно, Роналду работал больше, но мне даже неприятно, когда кто-то говорит исключительно про талант Месси. Это обесценивание труда. Фактически люди говорят: «Ты ничего не делал, на тебя все свалилось». Бред.

– За кого болел в финале ЧМ-2022?

– Я очень уважаю Месси, для меня он и Роналду – лучшие футболисты в истории. Но, конечно, я не хотел, чтобы Месси выиграл ЧМ. Как Криштиану конкурирует с Лео, так и их болельщики – между собой. Хочу, чтобы у Роналду было больше «Золотых мячей» и других титулов.

– Ты не разочаровался в Роналду за последние два месяца?

– Нет. Думаю, все понимают, что интервью – неправильный шаг. Могу его объяснить только тем, что Криштиану уже отталкивался от сердца, взыграло самолюбие. Любому игроку будет неприятно выходить на 90-й минуте. Представь, насколько тяжело это делать одному из лучших в истории.

Криштиану не справился, но как человек я его понимаю. У меня есть друг, который считает, что этим интервью Роналду разрушил карьеру. Я не согласен: Криштиану всего достиг в футболе, ему уже 37, может ехать куда хочет, он был на топовом уровне больше 15 лет. В прошлом сезоне он забил 18 голов в АПЛ, в 36 был лучшим бомбардиром Серии А. Разве это может перечеркнуть интервью, пускай и которое не следовало давать?

– У тебя тоже было несколько ярких фраз. За какую прилетало больше всего?

– Однозначно – про Марадону. Думаю, все знают: в перерыве гостевого матча с «Наполи» (3:2) Мозес попросил меня чаще играть в пас, сказал, что я не Марадона. Через несколько дней, уже в Москве, меня подловили после следующего матча, спросили о реакции. Я ответил, что Мозес тоже не Марадона.

Мой публичный ответ – неправильное действие. Но я не знаю, почему эта ситуация вообще вышла из раздевалки (об этом в блоге на Sports.ru написал Артем Ребров – Sports.ru). На мой взгляд, это главная ошибка во всей истории. Раздевалка в перерыве – очень эмоциональное место, там может произойти что угодно. Наш разговор должен был остаться там. У нас с Мозесом не было никаких проблем, мы нормально общались после этого.

– Давай закроем еще одну историю. Когда ты получил десятый номер в «Спартаке», сказал, что Промес, который владел им до тебя, не потолок.

– Промес – один из моих любимых футболистов, безмерно его уважаю. Скорее всего, я должен был четче формулировать мысль, но надеюсь, что кто-то и так меня понял правильно. Хотел ли я быть лучше Промеса? Да. Что-то не получилось? Значит, надо лучше работать. Мне кажется, развиваться – нормальное желание футболиста. Почему нужно задумываться о потолке?

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– Осенью 2019-го ты говорил, что должен доказывать каждую игру, год за годом. Спустя три года можешь сказать, что что-то доказал?

– Мне кажется, у меня складывается неплохая карьера: первый и второй сезоны в РПЛ получились успешными, третий – неудачным, четвертый – нормальным. Можно ли было добиться большего? Однозначно. Очень хочется начать новый мощный этап, чтобы через десять-пятнадцать лет понимать, что полностью реализовал себя как игрока.

Нужно стать стабильнее, забивать и отдавать. Цель – стать одним из игроков «Зенита», определяющих результат. В первые полгода я не принес того результата, который могу и хочу дать.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov, Rodolfo Buhrer; РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Владимир Песня