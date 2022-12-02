А теперь давайте поговорим о потрясающей работе Скалони! Он первым идеально подстроился под Месси

Дикий рост после случайного назначения и провала на старте.

Нет ничего более постоянного, чем временное.

Летом 2018-го Ассоциация футбола Аргентины (АФА) договорилась с Хорхе Сампаоли о снижении компенсации за увольнение с поста главного тренера сборной – с двадцати до двух миллионов долларов. Это был предел: у АФА, которая погрязла в коррупции, не осталось свободных денег. Спустя месяц после ЧМ-2018 временным тренером сборной назначили Лионеля Скалони, который помогал Сампаоли. Его ассистентом стал легендарный Пабло Аймар.

Решению АФА, мягко говоря, удивились. «У сборной Аргентины есть мальчик Лионель Скалони, который не виноват в том, что его назначили. Проблема в том, что он почувствует себя тренером и захочет поехать на ЧМ. С ним можно поехать на ЧМ по мотогонкам, а не по футболу», – говорил Диего Марадона.

Спустя год после этой фразы казалось, что Диего попал в точку: за одиннадцать матчей Скалони использовал одиннадцать схем и выпустил 52 футболистов. После двух туров на Кубке Америки-2019 Аргентина рисковала невыходом из группы: проиграли Колумбии (0:2) и еле-еле дотянули до ничьей с Парагваем (1:1, причем Франко Армани отразил пенальти). Впервые Скалони повторил стартовый состав только в четырнадцатом матче – и то изменил схему. Это случилось в полуфинале Кубка Америки – доставили проблемы Бразилии, но уступили (0:1).

Уже тогда Скалони пытался максимально эффективно подстроиться под Месси. На Кубке Америки-2019 Аргентина показала гибридную схему – переход от 4-3-3 в атаке к 4-4-2 в обороне (фланг Месси – на тот момент правый – прикрывал Джовани Ло Чельсо), но главным вариантом стал ромб, в котором Лео располагался под Агуэро и Лаутаро. Ромб – самая острая версия Аргентины-2019, но далеко не самая сбалансированная при Скалони.

Поиск продолжился – АФА подписала контракт со Скалони до ЧМ-2022. Инициатором продления стал директор сборной Сесар Луис Менотти, главный тренер Аргентины на золотом ЧМ-1978. Менотти защищал Скалони и публично: «Ни Кройфф, ни Гвардиола сегодня не смогли бы изменить ситуацию в сборной Аргентины. Нужно оценивать полноценное развитие и проводить полный анализ, а не частичный, иначе это будет ошибка. У команды практически нет возможности сыграться, они выходят на поле и играют, и слабые места проявляются, потому что нет проекта и конкретного плана работы».

Презентация проекта Скалони прошла на Кубке Америки-2021. Полноценное использование гибрида с широкой ролью Ло Чельсо (на этот раз прикрывал левый край), Лаутаро, атакующий с фланга и полуфланга гораздо чаще, чем в «Интере», более острый вариант на левом фланге обороны (Акунья вместо Тальяфико). Плюс шикарную форму набрал Де Поль – все это привело к максимально комфортной (хотя бы на уровне сборной) среде для Месси.

Минимум оборонительной работы, свобода в атаке с большим количеством действий в любимом правом полуфланге, партнеры, понимающие свои роли на обеих половинах поля – так Месси и Аргентина пришли к первому Кубку Америки. Это был не только первый большой трофей Лео в сборной – это был его лучший турнир в ней.

Это был и первый трофей Скалони в тренерской карьере. Наверняка он представлял путь к нему совсем другим. «Я люблю вертикальный футбол с отбором мяча у чужих ворот и быстрым созданием моментов. Я верю в прямолинейный стиль, в котором игроки понимают, как правильно использовать пространство за спинами защитников», – говорил Скалони в начале работы с Аргентиной.

Вертикализация осталась (пример – матч с Саудовской Аравией на ЧМ-2022), быстрое создание моментов – тоже (идеал – второй гол в ворота Франции в финале), а вот с отсутствием большого числа отборов на чужой половине пришлось смириться (матч с Эквадором на Кубке Америки-2021 и старт финала против Франции – скорее исключения) – и подстроиться.

«Эта команда подготовлена так, что Месси не обязательно работать на пределе возможностей все время. Скалони изменил все. Мы не так часто владеем мячом, но, когда получаем его, мы по-настоящему опасны. И это хорошо.

Тренер собрал линию защиты, которая может подниматься вверх. И это помогает Месси, потому что в обороне у команды все в порядке. Команда не состоит из одиннадцати звезд, но есть отличные поддерживающие игроки», – говорил Серхио Агуэро перед стартом ЧМ-2022.

Умение долго играть без мяча пригодилось в плей-офф ЧМ: в четвертьфинале отдавали мяч Нидерландам (40,5% в основное время), в полуфинале – Хорватии (39,2%).

Перед ЧМ-2022 Скалони потерял важнейшего игрока – Ло Чельсо. В первом туре группы прервалась 36-матчевая серия Аргентины без поражений – сенсационно уступили Саудовской Аравии (1:2). Это заставило Скалони вновь прибегать к ротации, но теперь она была гораздо более продуманной и успешной, чем на старте работы в сборной.

Не хватает динамики и дисциплины – дают шанс Мак Аллистеру. Нужен пасующий и не психующий центральный полузащитник – появляется Энцо. У Лаутаро совсем не идет в завершении – выходит Хулиан Альварес, который добавляет еще и в давлении. Вероятно, на ЧМ-2022 к Скалони возникло всего два больших вопроса: выход Папу Гомеса в старте против Саудовской Аравии и Австралии, замена Кристиана Ромеро, а не Лисандро Мартинеса в матче с Нидерландами (под верховую борьбу вышел Херман Песселья).

Скалони переходил от 4-4-2 к 4-3-3 фактически без нападающего (Лаутаро или Альварес появлялись в середине только при атаке), выходил с тремя центральными защитниками против Нидерландов, возвращался к 4-4-2, чтобы в финале выйти с гибридом – в обороне все зависело от позиции Анхеля Ди Марии, который играл по правому защитнику Франции Жюлю Кунде.

Это тоже история про гибкость: вряд ли кто-то ожидал Ди Марию в старте на финал, а после объявления составов – на левом фланге. Казалось, Анхель нагрузит зону за спиной Килиана Мбаппе, но Скалони доверил ему перекрытие правого защитника (при атаке Кунде фактически становится третьим центральным) и создание ширины слева.

В конце дополнительного времени финала Скалони выпустил Пауло Дибалу, который до этого выходил только на 16 минут в полуфинале при счете 3:0. Дибала забил послематчевый пенальти – сработало даже это.

ЧМ-1986 вошел в историю как турнир Диего Марадоны, а не Карлоса Билардо. Нет сомнений, что ЧМ-2022 будут вспоминать как триумф Месси.

С победы Аргентины над Францией прошло больше 24 часов. Главная страница Sports.ru усыпана текстами о Лео. Это нормально: величайший игрок отбросил последний аргумент не в его пользу в исторической гонке, которая длилась 16 лет.

Путь Скалони к победе гораздо короче, но вряд ли проще. За четыре года (даже за три, учитывая стиль в победном Кубке Америки-2021) тренер прошел путь от хаотичного выбора состава и желания прессинговать до создания максимально логичных (с точки зрения состава) и удобных (с точки зрения игровой философии) условий для Месси.

Марадона и Сампаоли этого не сделали. Диего даже не пытался, Хорхе – запутался. По сути, не сделал этого и Алехандро Сабелья – Аргентина-2014 была слишком осторожной и строго разделенной на оборонительных и атакующих игроков. То, что у Скалони все получилось, – крутейшее достижение.

Нет ничего более постоянного, чем временное. И сейчас – время Скалони.

А Месси…

Он – вне времени.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Alexandre Schneider / Stringer; REUTERS/Molly Darlington, Kai Pfaffenbach,Hannah Mckay, Dylan Martinez; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency