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Лучшие африканские сборные в истории ЧМ: Марокко – новый лидер, в топе – Гана-2010 и Камерун Непомнящего и Милла

Валерий Непомнящий Валерий Непомнящий
сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
ЧМ-1998
Вахид Халилходжич Вахид Халилходжич
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Брюно Метсю
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
ЧМ-2010 ЧМ-2010
Роже Милла
сборная Алжира по футболу сборная Алжира по футболу
Сборная Нигерии по футболу Сборная Нигерии по футболу
Валид Реграги
Асамоа Гьян Асамоа Гьян
ЧМ-2006
сборная Ганы по футболу сборная Ганы по футболу
Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
ЧМ-2014 ЧМ-2014
Эль-Хаджи Диуф 1981 Эль-Хаджи Диуф 1981
Алиу Сиссе Алиу Сиссе
Футбол Футбол

Конечно, не забыли о Нигерии-1994 и Сенегале-2002. 

ЧМ-2022 – возможно, лучшее время в истории африканского футбола. Сначала в плей-офф вышли две команды (всего во второй раз в истории, в 2014-м в 1/8 пробивались Алжир и Нигерия), а затем Марокко стало первым африканским полуфиналистом. 

Перед историческим матчем марокканцев в 1/2 вспоминаем лучшие африканские команды в истории ЧМ (до плей-офф добирались одиннадцать). 

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Роже Милла в 38 играл с любителями, но его вытащили на ЧМ-1990 – и он забил четыре! Это ли не волшебство?

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