Лучшие африканские сборные в истории ЧМ: Марокко – новый лидер, в топе – Гана-2010 и Камерун Непомнящего и Милла

Конечно, не забыли о Нигерии-1994 и Сенегале-2002.

ЧМ-2022 – возможно, лучшее время в истории африканского футбола. Сначала в плей-офф вышли две команды (всего во второй раз в истории, в 2014-м в 1/8 пробивались Алжир и Нигерия), а затем Марокко стало первым африканским полуфиналистом.

Перед историческим матчем марокканцев в 1/2 вспоминаем лучшие африканские команды в истории ЧМ (до плей-офф добирались одиннадцать).