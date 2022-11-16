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Две сборные первой части РПЛ: Малком, Промес, Сычевой – в первой, Соболев, Чалов и аргентинцы «Оренбурга» – в альтернативной

Дуглас Сантос Дуглас Сантос
Квинси Промес Квинси Промес
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
Спартак Спартак
Вендел Вендел
Далер Кузяев Далер Кузяев
Александр Селихов Александр Селихов
Деян Ловрен Деян Ловрен
Федор Чалов Федор Чалов
Сергей Песьяков Сергей Песьяков
Родригао Родригао
ЦСКА ЦСКА
Александр Сильянов Александр Сильянов
Лазар Ранджелович Лазар Ранджелович
Урал Урал
Кристиан Рамирес Кристиан Рамирес
Роман Зобнин Роман Зобнин
Виллиан да Силва Роша
Вильмар Барриос Вильмар Барриос
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Руслан Литвинов Руслан Литвинов
Александр Соболев Александр Соболев
Сесар Флорентин Сесар Флорентин
Оренбург Оренбург
Малком Малком
Милан Гайич Милан Гайич
Владимир Сычевой Владимир Сычевой
Лукас Вера I Лукас Вера I
Футбол Футбол

Версия Дорского.

Первая часть РПЛ завершена – время промежуточных итогов. Начнем с двух символических сборных первых 17 туров – главной и альтернативной.   Кто из альтернативной сборной должен был оказаться в главной? Кого не должно быть ни в одном из вариантов? Кого явно не хватает? Обязательно пишите в комментариях!

Сергей Песьяков

«Ростов», 17 матчей, 23 пропущенных гола   Матвей Сафонов – явный лидер по соотношению ожидаемых и пропущенных голов (предотвратил 8,5 голов), но с середины октября вратарь «Краснодар» допустил несколько результативных ошибок. Поэтому Сафонов – вообще вне символических сборных первой части сезона.   Сергей Песьяков обошелся без серьезных срывов, занимает второе место по соотношению ожидаемых и пропущенных голов (спас «Ростов» от 4,5 голов) и играет огромную роль в начале позиционных атак. У Песьякова – второй процент точности передач среди вратарей (лидер – Александр Селихов), но отдает на десять пасов больше вратаря «Спартака».   За надежность на линии ворот и игру ногами Песьяков – в первой сборной. Селихов, который был так же надежен в отражении ударов – во второй.   Альтернатива: Александр Селихов («Спартак»), 15 матчей, 15 пропущенных голов.

Александр Сильянов

«Ростов», 17 матчей, 2 гола, 1 голевая передача   Второй сезон подряд правый защитник – одна из самых проблемных позиций в лиге, большинство дают качество лишь на одной половине поля. Александр Сильянов – одно из исключений, хотя в РПЛ достаточно правых защитников, которые оказывают большее влияние в развитии атаки. Зато около/в чужой штрафной Сильянов очень опасен – голы в ворота «Краснодара» и «Ахмата».  На своей половине поля вообще все здорово – например, Сильянов отбирает мяч в 75% случаев, когда его пытаются обыграть. Это второй результат для крайних защитников после космического Дугласа Сантоса (84%). В прошлом сезоне мы узнали, что Сильянов может закрыть оба фланга обороны, в этом Александр выходил в центре обороны и в двойке, и в тройке.   Альтернатива: Милан Гайич, ЦСКА, 17 матчей, 1 голевая передача. Лидер по ударам среди правых защитников/латералей, второй – по передачам под удар (лидер – Гленн Бейл) набрал всего 1 очко по «гол+пас». Конечно, Гайичу далеко до уровня Марио, но есть и стилические особенности – например, теперь правый латераль ЦСКА нечасто борется вверху, зато подает.

Руслан Литвинов

«Спартак», 14 матчей, 1 гол   Одинаково здорово выступал и в центре обороны, и в опорной зоне. В первом тайме с ЦСКА играл третьего центрального защитника при обороне и передвигался вперед с мячом – лучшая иллюстрация универсализма Литвинова в этом сезоне. Впечатления от игры Руслана немного смазала травма, но даже так Литвинов обязан быть в первой сборной. Возможно, из россиян лучше него в первой части сезона выступил только Кузяев.   Альтернатива: Деян Ловрен, «Зенит», 15 матчей, 1 гол, 1 голевая передача. Пришел в себя после провального прошлого сезона. По-прежнему не обходится без результативных ошибок, но они случаются уже не так часто. В этом сезоне «Зенит» больше зависит от длинных передач Ловрена – как, например, в Воронеже, когда Деян отдал голевую на Малкома.  

Родригао

«Зенит», 15 матчей, 1 гол   С ходу занял место в старте «Зенита» и не отпускал его, пока был здоров. Родригао без проблем перенес переход от роли страхующего в тройке к левому центральному защитнику. Качественный первый пас, выбор позиции, ведение единоборств – все осталось на уровне прошлого сезона.   Альтернатива: Виллиан Роша, ЦСКА, 9 матчей, 1 гол. В РПЛ такой кризис центральных защитников, что место в сборной (хоть и альтернативной) получает игрок, который отыграл всего девять матчей. Виллиан Роша совсем не выделяется качественным пасом, но достаточно надежен в обороне (явная ошибка – лишь при втором голе «Спартаке») и прекрасен вверху. Любой стандарт ЦСКА опасен именно из-за наличия в чужой штрафной Роши. 

Дуглас Сантос

«Зенит», 17 матчей, 2 голевые передачи   Четвертый стабильный сезон в РПЛ. Как всегда, Дуглас прекрасен в развитии атак: лучший по общему числу передач, лидер по точным передачам в штрафную (в том числе – с игры), третий – по передачам под удар с игры. Все в порядке и в обороне: ни одного крупного провала, четвертый в лиге по отборам, седьмой – по перехватам.   Альтернатива: Кристиан Рамирес, «Краснодар», 16 матчей, 2 гола, 2 голевые передачи. Вернулся в «Краснодар» и стал одним из ментальных лидеров команды. В конце первой части сезона провалился в Оренбурге, но в остальном был стабилен. В этом году у Рамиреса стали залетать шальные удары, которые он всегда любил.

Вильмар Барриос

«Зенит», 17 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи   С зимы 2019-го в РПЛ нет опорника, который хотя бы приблизился к Барриосу по качеству отбора, постановке корпуса и умению закрыть свободное пространство в одиночку. Да, случаются провалы в отдельных матчах (в этом сезоне – «Ахмат»), но это не отменяет общий высочайший уровень Барриоса. В этом сезоне Вильмар еще добавил в качестве забросов – после них забивали Малком и Густаво Мантуан.   Альтернатива: Лукас Вера, «Оренбург», 15 матчей, 1 гол, 4 голевые передачи. Да, в «Оренбурге» Вера почти не играет единственным опорником (исключение – старт матча с «Сочи»), но у нас – символическая сборная, а Лукас полностью заслужил попадание в нее. Вера на мяче – бриллиант, который иногда светится даже слишком ярко из-за передерживания мяча. Седьмой – по продвижению мяча в финальную треть, шестой – по передачам под удар с игры.  

Далер Кузяев

«Зенит», 13 матчей, 5 голов, 3 голевые передачи   Еще одна деталь волшебной середины поля «Зенита». В ней Кузяев отвечает за рывки в штрафную – пока это движение приводит к лучшим карьерным результат по всем атакующим метрикам. В этом году Кузяеву доверили пенальти – реализовал удары в матчах с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Однозначно лучший российский «Зенита» и один из лучших россиян – во всей лиге.   Альтернатива: Габриэл Флорентин, «Оренбург», 11 матчей, 2 гола, 1 голевая передача. Дебютировал лишь в конце августа, но уже успел поразить. В центральной тройке «Оренбурга» Тимур Аюпов отвечает за отборы и включения из глубины в чужую штрафную, Лукас Вера – за протаскивание мяча, Флорентин – за длинные передачи. Флорентин – второй полевой игрок по их числу осенью (первый – Максим Осипенко), при этом отдает их фантастически точно (80%). По продвижению мяча в финальную треть Флорентин – тоже второй игрок осени в лиге (лидер, конечно, Дуглас Сантос).

Вендел

«Зенит», 16 матчей, 7 голов, 2 голевые передачи   Второй сезон подряд ведет игру «Зенита» в центре поля. Второй игрок лиги по продвижению мяча в финальную треть, третий – по непрямому участию в атаки с ударами (второй – Малком). В этом сезоне сильно добавил в конкретике – лучший в лиге по качеству передач под удар с игры, автор семи голов (до этого забивал пять за «Флуминенсе».   Альтернатива: Роман Зобнин, «Спартак», 17 матчей, 2 гола, 1 голевая передача. Одно из главных возвращений сезона. Блестяще справлялся с ролью левого центрального полузащитника в ромбе, продолжает показывать качество после перехода «Спартака» на 4-3-3. Зобнин – второй по дистанции забегов, продвигающих мяч. Топ-15 по ударам и передачам под удар. Возможно, так качественно и стабильно в центре поля Зобнин не играл со времен ЧМ-2018.

Малком

«Зенит», 17 матчей, 12 голов, 5 голевых передач   После травмы Клаудиньо превратился в главного игрока «Зенита» около чужой штрафной. Заход на самый результативный сезон в карьере (уже повторил личный рекорд, который установил в «Бордо»), лидер лиги и по количеству ударов, и по числу передач под удар.   Альтернатива: Александр Соболев, «Спартак», 16 матчей, 7 голов, 4 голевые передачи. С середины сентября Абаскаль дал полную свободу атакующей тройке – Соболев часто оказывается справа, поэтому его появление на этой позиции уместно. Конечно, все голевые передачи Соболев отдал с игры – больше только у Малкома, Максима Глушенкова, Николая Комличенко и Клаудиньо (по пять).

Квинси Промес

«Спартак», 16 матчей, 14 голов, 6 голевых передач   Самый результативный игрок первой части сезона. Третий по ударам, второй – по передачам под удар с игры, явный лидер по сумме xG этих показателей. Промес вообще показывает лучшие цифры по ударам и передачам под удар за 90 минут в российской карьере. Конечно, сейчас РПЛ далека даже от уровня сезонов-2014/15 и 2015/16, но она была далека от него и в прошлом сезоне – а Промес был в другой форме.   Альтернатива: Лазар Ранджелович, «Урал», 9 матчей, 3 гола, 4 голевые передачи. Оказался в «Урале» только в середине сентября, но уже превратился в лидера атаки. Обыгрыш один-в-один, чувство момента в штрафной, прекрасные кроссы – весной ждем продолжения. В «Урале» выходит на правом фланге, но у нас – символическая сборная.

Владимир Сычевой

«Оренбург», 15 матчей, 14 голов, 1 голевая передача   Главное открытие сезона. Показал аномальную реализацию (25% ударов – голевые, второй результат после Мохамеда Конате из «Ахмата», у него 27%), выдал топовые перфомансы после голов, получил дебютный вызов в сборную России и подписал новый контракт с «Оренбургом».   Третий результат (вместе с Промесом) по голам за 17 туров в истории чемпионатов России, два хет-трика – железное место в первой сборной.   Альтернатива: Федор Чалов, ЦСКА, 17 матчей, 10 голов, 1 голевая передача. У Чалова – лучший сезон после титульного чемпионата-2018/19. 10 голов, традиционно классная игра в подыгрыше и поиске пространства в опасных зонах, но и классические проблемы с реализацией. Чалов – лидер РПЛ по количеству нереализованных явных голевых моментов.

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Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov, Maksim Konstantinov, Stupnikov Alexander, Alexander Kulebyakin; РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Соколов, Александр Вильф, Алексей Филиппов

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