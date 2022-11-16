Две сборные первой части РПЛ: Малком, Промес, Сычевой – в первой, Соболев, Чалов и аргентинцы «Оренбурга» – в альтернативной

Версия Дорского.

Первая часть РПЛ завершена – время промежуточных итогов. Начнем с двух символических сборных первых 17 туров – главной и альтернативной. Кто из альтернативной сборной должен был оказаться в главной? Кого не должно быть ни в одном из вариантов? Кого явно не хватает? Обязательно пишите в комментариях!

Сергей Песьяков

«Ростов», 17 матчей, 23 пропущенных гола Матвей Сафонов – явный лидер по соотношению ожидаемых и пропущенных голов (предотвратил 8,5 голов), но с середины октября вратарь «Краснодар» допустил несколько результативных ошибок. Поэтому Сафонов – вообще вне символических сборных первой части сезона. Сергей Песьяков обошелся без серьезных срывов, занимает второе место по соотношению ожидаемых и пропущенных голов (спас «Ростов» от 4,5 голов) и играет огромную роль в начале позиционных атак. У Песьякова – второй процент точности передач среди вратарей (лидер – Александр Селихов), но отдает на десять пасов больше вратаря «Спартака». За надежность на линии ворот и игру ногами Песьяков – в первой сборной. Селихов, который был так же надежен в отражении ударов – во второй. Альтернатива: Александр Селихов («Спартак»), 15 матчей, 15 пропущенных голов.

Александр Сильянов

«Ростов», 17 матчей, 2 гола, 1 голевая передача Второй сезон подряд правый защитник – одна из самых проблемных позиций в лиге, большинство дают качество лишь на одной половине поля. Александр Сильянов – одно из исключений, хотя в РПЛ достаточно правых защитников, которые оказывают большее влияние в развитии атаки. Зато около/в чужой штрафной Сильянов очень опасен – голы в ворота «Краснодара» и «Ахмата». На своей половине поля вообще все здорово – например, Сильянов отбирает мяч в 75% случаев, когда его пытаются обыграть. Это второй результат для крайних защитников после космического Дугласа Сантоса (84%). В прошлом сезоне мы узнали, что Сильянов может закрыть оба фланга обороны, в этом Александр выходил в центре обороны и в двойке, и в тройке. Альтернатива: Милан Гайич, ЦСКА, 17 матчей, 1 голевая передача. Лидер по ударам среди правых защитников/латералей, второй – по передачам под удар (лидер – Гленн Бейл) набрал всего 1 очко по «гол+пас». Конечно, Гайичу далеко до уровня Марио, но есть и стилические особенности – например, теперь правый латераль ЦСКА нечасто борется вверху, зато подает.

Руслан Литвинов

«Спартак», 14 матчей, 1 гол Одинаково здорово выступал и в центре обороны, и в опорной зоне. В первом тайме с ЦСКА играл третьего центрального защитника при обороне и передвигался вперед с мячом – лучшая иллюстрация универсализма Литвинова в этом сезоне. Впечатления от игры Руслана немного смазала травма, но даже так Литвинов обязан быть в первой сборной. Возможно, из россиян лучше него в первой части сезона выступил только Кузяев. Альтернатива: Деян Ловрен, «Зенит», 15 матчей, 1 гол, 1 голевая передача. Пришел в себя после провального прошлого сезона. По-прежнему не обходится без результативных ошибок, но они случаются уже не так часто. В этом сезоне «Зенит» больше зависит от длинных передач Ловрена – как, например, в Воронеже, когда Деян отдал голевую на Малкома.

Родригао

«Зенит», 15 матчей, 1 гол С ходу занял место в старте «Зенита» и не отпускал его, пока был здоров. Родригао без проблем перенес переход от роли страхующего в тройке к левому центральному защитнику. Качественный первый пас, выбор позиции, ведение единоборств – все осталось на уровне прошлого сезона. Альтернатива: Виллиан Роша, ЦСКА, 9 матчей, 1 гол. В РПЛ такой кризис центральных защитников, что место в сборной (хоть и альтернативной) получает игрок, который отыграл всего девять матчей. Виллиан Роша совсем не выделяется качественным пасом, но достаточно надежен в обороне (явная ошибка – лишь при втором голе «Спартаке») и прекрасен вверху. Любой стандарт ЦСКА опасен именно из-за наличия в чужой штрафной Роши.

Дуглас Сантос

«Зенит», 17 матчей, 2 голевые передачи Четвертый стабильный сезон в РПЛ. Как всегда, Дуглас прекрасен в развитии атак: лучший по общему числу передач, лидер по точным передачам в штрафную (в том числе – с игры), третий – по передачам под удар с игры. Все в порядке и в обороне: ни одного крупного провала, четвертый в лиге по отборам, седьмой – по перехватам. Альтернатива: Кристиан Рамирес, «Краснодар», 16 матчей, 2 гола, 2 голевые передачи. Вернулся в «Краснодар» и стал одним из ментальных лидеров команды. В конце первой части сезона провалился в Оренбурге, но в остальном был стабилен. В этом году у Рамиреса стали залетать шальные удары, которые он всегда любил.

Вильмар Барриос

«Зенит», 17 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи С зимы 2019-го в РПЛ нет опорника, который хотя бы приблизился к Барриосу по качеству отбора, постановке корпуса и умению закрыть свободное пространство в одиночку. Да, случаются провалы в отдельных матчах (в этом сезоне – «Ахмат»), но это не отменяет общий высочайший уровень Барриоса. В этом сезоне Вильмар еще добавил в качестве забросов – после них забивали Малком и Густаво Мантуан. Альтернатива: Лукас Вера, «Оренбург», 15 матчей, 1 гол, 4 голевые передачи. Да, в «Оренбурге» Вера почти не играет единственным опорником (исключение – старт матча с «Сочи»), но у нас – символическая сборная, а Лукас полностью заслужил попадание в нее. Вера на мяче – бриллиант, который иногда светится даже слишком ярко из-за передерживания мяча. Седьмой – по продвижению мяча в финальную треть, шестой – по передачам под удар с игры.

Далер Кузяев

«Зенит», 13 матчей, 5 голов, 3 голевые передачи Еще одна деталь волшебной середины поля «Зенита». В ней Кузяев отвечает за рывки в штрафную – пока это движение приводит к лучшим карьерным результат по всем атакующим метрикам. В этом году Кузяеву доверили пенальти – реализовал удары в матчах с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Однозначно лучший российский «Зенита» и один из лучших россиян – во всей лиге. Альтернатива: Габриэл Флорентин, «Оренбург», 11 матчей, 2 гола, 1 голевая передача. Дебютировал лишь в конце августа, но уже успел поразить. В центральной тройке «Оренбурга» Тимур Аюпов отвечает за отборы и включения из глубины в чужую штрафную, Лукас Вера – за протаскивание мяча, Флорентин – за длинные передачи. Флорентин – второй полевой игрок по их числу осенью (первый – Максим Осипенко), при этом отдает их фантастически точно (80%). По продвижению мяча в финальную треть Флорентин – тоже второй игрок осени в лиге (лидер, конечно, Дуглас Сантос).

Вендел

«Зенит», 16 матчей, 7 голов, 2 голевые передачи Второй сезон подряд ведет игру «Зенита» в центре поля. Второй игрок лиги по продвижению мяча в финальную треть, третий – по непрямому участию в атаки с ударами (второй – Малком). В этом сезоне сильно добавил в конкретике – лучший в лиге по качеству передач под удар с игры, автор семи голов (до этого забивал пять за «Флуминенсе». Альтернатива: Роман Зобнин, «Спартак», 17 матчей, 2 гола, 1 голевая передача. Одно из главных возвращений сезона. Блестяще справлялся с ролью левого центрального полузащитника в ромбе, продолжает показывать качество после перехода «Спартака» на 4-3-3. Зобнин – второй по дистанции забегов, продвигающих мяч. Топ-15 по ударам и передачам под удар. Возможно, так качественно и стабильно в центре поля Зобнин не играл со времен ЧМ-2018.

Малком

«Зенит», 17 матчей, 12 голов, 5 голевых передач После травмы Клаудиньо превратился в главного игрока «Зенита» около чужой штрафной. Заход на самый результативный сезон в карьере (уже повторил личный рекорд, который установил в «Бордо»), лидер лиги и по количеству ударов, и по числу передач под удар. Альтернатива: Александр Соболев, «Спартак», 16 матчей, 7 голов, 4 голевые передачи. С середины сентября Абаскаль дал полную свободу атакующей тройке – Соболев часто оказывается справа, поэтому его появление на этой позиции уместно. Конечно, все голевые передачи Соболев отдал с игры – больше только у Малкома, Максима Глушенкова, Николая Комличенко и Клаудиньо (по пять).

Квинси Промес

«Спартак», 16 матчей, 14 голов, 6 голевых передач Самый результативный игрок первой части сезона. Третий по ударам, второй – по передачам под удар с игры, явный лидер по сумме xG этих показателей. Промес вообще показывает лучшие цифры по ударам и передачам под удар за 90 минут в российской карьере. Конечно, сейчас РПЛ далека даже от уровня сезонов-2014/15 и 2015/16, но она была далека от него и в прошлом сезоне – а Промес был в другой форме. Альтернатива: Лазар Ранджелович, «Урал», 9 матчей, 3 гола, 4 голевые передачи. Оказался в «Урале» только в середине сентября, но уже превратился в лидера атаки. Обыгрыш один-в-один, чувство момента в штрафной, прекрасные кроссы – весной ждем продолжения. В «Урале» выходит на правом фланге, но у нас – символическая сборная.

Владимир Сычевой

«Оренбург», 15 матчей, 14 голов, 1 голевая передача Главное открытие сезона. Показал аномальную реализацию (25% ударов – голевые, второй результат после Мохамеда Конате из «Ахмата», у него 27%), выдал топовые перфомансы после голов, получил дебютный вызов в сборную России и подписал новый контракт с «Оренбургом». Третий результат (вместе с Промесом) по голам за 17 туров в истории чемпионатов России, два хет-трика – железное место в первой сборной. Альтернатива: Федор Чалов, ЦСКА, 17 матчей, 10 голов, 1 голевая передача. У Чалова – лучший сезон после титульного чемпионата-2018/19. 10 голов, традиционно классная игра в подыгрыше и поиске пространства в опасных зонах, но и классические проблемы с реализацией. Чалов – лидер РПЛ по количеству нереализованных явных голевых моментов.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov, Maksim Konstantinov, Stupnikov Alexander, Alexander Kulebyakin; РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Соколов, Александр Вильф, Алексей Филиппов