Смены тренеров – бешеный феномен сезона РПЛ. Такого не было почти никогда

Рекорд – у чемпионата, когда развалился «Анжи».

В середине сентября Sports.ru рассказывал о рекордном количестве отставок на старте сезона РПЛ. За восемь туров шесть тренеров лишились работы, при этом «Химки» умудрились сначала уволить Сергея Юрана, а уже через три игры – сменившего его Николая Писарева.

После этого в РПЛ случился месяц затишья – только «Ахмат» расстался с Андреем Талалаевым. После 12-го тура – новая буря. «Локомотив» уволил Джо Циннбауэра (а также спортивного директора Томаса Цорна), а «Торпедо» заменило Николая Ковардаева (у него нет лицензии Pro, поэтому формальным главным был Николай Савичев) на Талалаева.

Девять отставок за 12 туров – рекорд РПЛ. Такого не было даже в сезоне-2013/14, когда «Анжи» нарисовал три отставки за четыре тура – Гуса Хиддинка и Рене Меленстена у себя, а также Гаджи Гаджиева, который вернулся в Махачкалу после резкой смены курса клуба (работал в «Крыльях Советов»).

Важно: при подсчетах учитывались уходы только главных тренеров, без учета исполняющих обязанности. Об исполняющих обязанности мы еще поговорим, но – ниже.

И это – точно не конец. «Локомотив» зовет тренера «Пари НН» Михаила Галактионова, но пока не может договориться с клубом. По информации «Чемпионата», «Химки» рассматривают увольнение Спартака Гогниева и очередное (вы еще не сбились со счета?) возвращение Сергея Юрана. Клуб опроверг эту информацию, но собеседники Sports.ru ее подтверждают. Более того, они считают, что отставка Гогниева может произойти уже после 13-го тура – в случае поражения от «Факела».

В семи полных сезонах РПЛ было меньше отставок, чем в этом – за 12 туров, в шести – столько же. Этот сезон мощно двигается ко второму месту по количеству тренерских перестановок. До рекорда чемпионата-2013/14 (17 отставок) дотянуться сложно, но возможно.

«Торпедо» набрало пять очков за три тура, но не прибавило в качестве при Ковардаеве. Смена тренера – инициатива Геркуса

Забавно, что «Торпедо» поменяло тренера после трех матчей без поражений: сенсационная победа над ЦСКА (1:0) и ничьи с «Факелом» (2:2) и «Пари НН» (0:0). В остальных девяти турах «Торпедо» набрало только одно очко – выездная ничья с «Крыльями» (1:1) еще при Александре Бородюке.

Несмотря на удачную серию, при Ковардаеве «Торпедо» не добавило в качестве игры. По ожидаемым очкам за семь туров москвичи заняли 15-е место (3,72, меньше – лишь у тонущих «Химок», 3,69). «Торпедо» было стабильно на обеих половинах поля – по качеству и созданных, и допущенных моментов с игры тоже шли пятнадцатыми. При этом под конец трансферного окна команда мощно (хотя бы количественно) усилилась: центральный защитник Стефан Шапич, левый защитник Боян Роганович, центральные полузащитники Игор Савич, Михаил Каймаков и Дамьен Ле Таллек, инсайд Марио Чурич и нападающий Марк Коста.

Подписания связаны с новым президентом «Торпедо» Ильей Геркусом. По информации Sports.ru, Геркус еще в августе настаивал на назначении опытного тренера, но тогда выиграл 23-летний руководитель «Торпедо-2» Георгий Менжинский (сын председателя совета директоров). Он выбрал Ковардаева, с которым с февраля 2022-го работал во второй команде.

Сейчас Геркус настаивал на смене тренера не из-за того, что Талалаев вышел на рынок. По данным Sports.ru, Геркус выходил и на других тренеров с опытом работы в РПЛ, но по разным причинам договориться с ними не получилось.

Полторы недели назад Талалаев говорил о «Торпедо» в эфире «Коммент.Шоу»: «Можно делать чудеса. С теми, кого Геркус зацепил, можно строить другой футбол, если есть желание».

У Талалаева оно точно есть («Торпедо» – 15-е по высоте линии обороны, 14-е – по интенсивности прессинга, ожидаем роста показателей), но до перерыва на ЧМ будет непросто. В РПЛ «Торпедо» сыграет с «Локомотивом», «Ахматом» (на выезде), «Спартаком», «Крыльями» и «Зенитом», в Кубке – с ЦСКА, «Сочи» и «Уралом».

Типология назначений тренеров в РПЛ: обращения после отказа основных вариантов, неожиданное статусное соглашение, необъяснимый Писарев

Тренерских перестановок так много, что хочется их осмыслить и на этом этапе сезона. С отставками почти все понятно: Шалимова (несправедливо), Бородюка, Писарева, Комппера, Василенко (совсем несправедливо) и Циннбауэра убирали из-за неудовлетворительных результатов. Талалаева – скорее из-за усталости клуба и тренера друг от друга. Поэтому интереснее порассуждать о типах назначений.

Вряд ли кто-то поспорит: осенью 2022-го статус Талалаева выше статуса «Торпедо». После качественной двухлетней работы в РПЛ (помним, что до этого был яркий короткий отрезок с «Крыльями», а также классный период в «Химках» в Первой лиге) Талалаев точно мог рассчитывать на предложение как минимум из середины таблицы.

«Локомотив» – без тренера. Талалаев – логичное продолжение игровой философии (максимальная интенсивность, прессинг у чужой штрафной), которую прививали Маркус Гиздоль и Марвин Комппер (Джо Циннбауэр откатывал команду за линию мяча). Да, при немцах философия провалилась, но: 1) под нее набирали состав (ну, или нужно признать катастрофу кампании с точки зрения стиля), 2) Талалаев – гораздо более цельный тренер, чем Гиздоль и Комппер.

В «Динамо» подвисает Славиша Йоканович. Да, состав сильно поменялся, но даже при Сандро Шварце, например, пара центральных защитников Фабиан Бальбуэна – Иван Ордец не казалась оптимальной для постоянного давления на чужой половине и высокой линии обороны. В середине поля нет главного игрока прошлого сезона (Себа Шиманьски), зато появился Матиас Норманн, который был частью прекрасной прессингующей шестерки «Ростова» Валерий Карпина в сезоне-2019/20. Да, сейчас Норманн не показывает рвения к игре и травмируется, но это не вопрос стиля.

Скорее всего, уже в понедельник без тренера останется «Пари НН». Талалаев – адекватный вариант для продолжения пути Галактионова, который нацелен на гораздо более агрессивную игру, чем была при Александре Кержакове.

Конечно, не факт, что Талалаев договорился бы с «Локо», «Динамо» или «Пари НН» даже при наличии предложений, но все равно его приход в «Торпедо» – максимально неожиданный.

Пожалуй, его можно объединить в одну группу с назначением Виктора Гончаренко в «Урал» – качество работы и имя тренера явно больше того, что ему предлагает клуб.

Вторая группа – обращение после отказа основных кандидатов. По данным Sports.ru, «Факел» расстался с Олегом Василенко после предварительного согласия на работу от Игоря Черевченко. Позже Черевченко передумал – «Факел» назначил Пятибратова полноценным главным.

Собеседники Sports.ru отмечают, что до Сергея Ташуева «Ахмат» обращался минимум к четырем тренерам, но от всех получил отказ (от троих – из-за наличия у них работы).

Пятибратов входит и в третью группу – тренеры из системы, получившие шанс в основе. В ней же – Ковардаев и Джо Циннбауэр. Правда, у всех разные причины. У Пятибратова – отказ главного кандидата, у Ковардаева – доверие стихийного руководителя после отставки всех топ-менеджеров, выведших «Торпедо» в РПЛ. Доверие «Локо» к Циннбауэру не могут объяснить ни источники Sports.ru, ни логика.

Приглашение Спартака Гогниева в клуб РПЛ, наоборот, максимально понятно после впечатляющей работы с «Аланией» в низших лигах. Правда, спустя полтора месяца после прихода Гогниева в «Химки» кажется, что тренер совсем не подстраивается под качества игроков, слишком ориентируется на опыт «Алании» и имеет проблемы в раздевалке.

Наконец, пятый тип назначения – абсолютно необъяснимый приход Николая Писарева в «Химки». Писарев никогда не работал главным тренером в РПЛ, не отличился стилем в «Олимпийце» (ныне – «Пари НН») и «Урожае» (ныне – «Кубань»).

Хотя, возможно, «Химки» просто хотят сменить название.

У «Ротора»-2004 и «Ростова»-2005 было по пять главных тренеров (включая исполняющих обязанности). В прошлом сезоне «Ростов» полетел из-за предложения Карпину от сборной

«Локомотив», «Химки» и «Торпедо» уже дважды сменили тренеров в этом сезоне. Еще одна отставка занесет любой из этих клубов в топ-5 по количеству тренерских перестановок за один чемпионат РПЛ.

По три раза тренеров меняли «Алания»-2005 и «Ростов»-2021/22. У ростовчан уникальная история, потому что все полетело из-за сборной России. Прямо перед стартом сезона-2021/22 Карпин согласился совмещать работу в сборной и клубе, но уже после второго тура понял, что нужно сосредоточиться на национальной команде. Во второй части чемпионата Карпин вернулся в «Ростов» после отстранения России от официальных матчей.

Четыре тренера у «Алании» в сезоне-2005 – качество работы менеджмента, а не стечение обстоятельств. Бахва Тедеев, Эдгар Гесс, Ицхак Шум, Александр Яновский – такого сочетания не хватило для сохранения места в РПЛ (15-е место, 23 очка).

Абсолютное величие – «Ротор»-2004 и «Ростов»-2005.

В 2004-м «Ротор» начинал сезон с Владимиром Файзулиным, но уже после шестого тура его убрали «по состоянию здоровья». Один матч «Ротор» провел под руководством исполняющего обязанности Юрия Марушкина, затем назначили Валерия Яремченко, которого хватило лишь на шесть туров. Яремченко разошелся с руководством «Ротора» во взглядах на селекцию – снова пришлось включаться Марушкину. Еще три тура – и возвращение Файзулина.

У «Ростова»-2005 – похожая история. Геннадий Степушкин начинал сезон, затем на два тура уходил «по состоянию здоровья». Эти матчи «Ростов» провел под руководством нынешнего спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта. После второго захода Степушкина «Ростов» на три тура принял Валерий Петраков, а заканчивала 2005-й команда с Сергеем Балахниным.

Тренерское безумие не помешало «Ростову»-2005 остаться в РПЛ – 13-е место. «Ротор»-2004 стал последним в чемпионате и ненадолго вернулся в высшую лигу только в 2020-м.

Еще один потрясающий сезон «Ростова» – переходный-2011/12. Он стартовал с Олегом Протасовым, после восьмого тура – отставка. Исполняющим обязанности стал ассистент Протасова Владимир Лютый – его уволили через шесть матчей. Дальше на два тура из молодежки выдернули Андрея Талалаева – тот покинул клуб после очередного назначения Балахнина (да, это почти Юран и «Химки» в 2020-е). Но и он не доработал до конца чемпионата: «Ростов» заканчивал с Анатолием Байдачным. С ним команда осталась в РПЛ через переходные матчи.

Фактически у «Ростова» было четыре главных тренера: Протасов, Лютый (шесть матчей для исполняющего обязанности – слишком много, уволили, потому что «исчерпал ресурс мотиватора»), Балахнин и Байдачный.

Мы не включаем «Ростов» в топ не из-за статуса Лютого, а из-за особенностей сезона, который длился полтора года.

Кажется, «Химки» – главный кандидат этого сезона для вхождения в топ.

Фото: t.me/torpedomoscow_fc