Шесть отставок на старте сезона – повторение рекорда РПЛ. Чаще всех тренеров увольняют «Локо» и «Ростов»

Какие великие формулировки увольнений у Юрана!

Новая неделя в РПЛ – новые тренерские отставки. После восьмого тура «Локомотив» расстался с Марвином Комппером (официально был ассистентом Джо Циннбауэра, в реальности – главным тренером), а «Факел» – с Олегом Василенко.

Со старта сезона-2022/23 прошло всего полтора месяца, а шесть тренеров уже потеряли работу. Легендарные «Химки» дважды поменяли тренерский штаб: после четвертого тура уволили Сергея Юрана, после седьмого – Николая Писарева.

Шесть отставок за восемь туров – это много?

Да, это повторение рекорда РПЛ. Столько же на старте увольняли только в сезоне-2013/14

До нынешнего сезона в стартовых восьми турах РПЛ в среднем увольняли 2,15 тренера. В десяти чемпионатах лишались работы по два тренера, в трех – по три.

Сезон-2019/20 – уникальный. Первая отставка случилась лишь после 11-го тура. Олег Кононов покинул «Спартак», проиграв четыре матча подряд, а Рашида Рахимова уволили из «Ахмата», когда грозненцы опустились на 15-е место.

Шесть отставок за восемь туров в этом сезоне – повторение рекорда РПЛ в чемпионате-2013/14.

Тогда тоже был клуб, дважды сменивший тренеров за короткий срок: Гус Хиддинк ушел из «Анжи» по своей инициативе после второго тура, а Рене Меленстен – после четвертого из-за смены курса развития клуба. С «Анжи» связана еще одна перестановка – место Меленстена занял Гаджи Гаджиев, который начинал тот сезон в «Крыльях Советов».

Еще тренеров сменили в «Урале» (вместо Павла Гусева главным стал Олег Василенко), «Краснодаре» (Олег Кононов вместо Славолюба Муслина) и «Томи» (Василий Баскаков вместо Анатолия Давыдова).

На старте сезона чаще всего меняют тренеров в «Ростове» и «Локомотиве». Четыре тренера дважды лишались работы, среди них – Юран

Марвин Комппер – уже пятый тренер в истории «Локомотива», покинувший клуб на старте сезона РПЛ.

Конечно, все началось с Юрия Семина – в 2005-м он ушел из «Локо» ради сборной России. Дальше были Рашид Рахимов в сезоне-2009, Леонид Кучук – в 2014/15 и Игорь Черевченко – в 2016/17. По своей инициативе клуб покинул Черевченко – чувствовал, что новое руководство в лице Ильи Геркуса ищет нового тренера. Рахимова убрали, когда «Локо» оказался на 12-м месте, Кучука вообще не пускали на базу.

У «Ростова» – тоже пять смен тренеров в начале чемпионата. В сезоне-2004 в отставку подал Виталий Шевченко, в 2011/12 убрали Олега Протасова, в 2014/15 Миодраг Божович покинул «Ростов» ради «Локомотива». В прошлом сезоне Валерий Карпин ушел после второго тура ради сборной России, а после восьмого (и поражения от «Чайки» в Кубке России) клуб покинул Юрий Семин.

«Химки» легендарны даже в историческом разрезе. Шесть сезонов в лиге – четыре смены тренеров. В сезоне-2008 после пятого тура уволили Славолюба Муслина, в 2020/21 после восьмого – Дмитрия Гунько.

«Урал» увольнял Павла Гусева, Юрия Матвеева и Игоря Шалимова (ранние отставки два сезона подряд), а также расставался с Виктором Гончаренко.

«Динамо» – Александра Новикова (дремучий 2002-й), Андрея Кобелева (после победы в сезоне-2010), Миодрага Божовича и Сергея Силкина (ранние три сезона подряд)

Три отставки у «Спартака»: Александр Старков, Микаэль Лаудруп и Дмитрий Аленичев.

Юрий Семин, Сергей Юран, Славолюб Муслин и Миодраг Божович по два раза покидали команды на старте сезона.

У Семина один уход – из-за сборной России, у Божовича – ради перехода в другой клуб. Юрана и Муслина дважды увольняли без участия третьих сторон.

Мы нашли девять причин ранних отставок тренеров. Самая частая – неудовлетворительные результаты, самые легендарные формулировки – у Юрана

Конечно, чаще всего тренеров увольняют из-за неудовлетворительных результатов – 31 отставка из 49. Семь тренеров сами подавали в отставку: Виталий Шевченко из «Ростова»-2004, Александр Старков из «Спартака»-2006, Гус Хиддинк из «Анжи»-2013/14, Виктор Гончаренко из «Урала»-2015/16, Игорь Черевченко из «Локомотива» и Олег Кононов из «Краснодара» в сезоне-2016/17, Игорь Ледяхов из «Ахмата»-2018/19.

Пожалуй, самая интересная формулировка была у Старкова: «Совет директоров «Спартака» удовлетворен работой Старкова, однако тяжелая психологическая ситуация, в которую команда оказалась втянута на старте сезона, вынудила тренера в интересах команды принять непростое решение об уходе в отставку».

Самая загадочная – у Игоря Ледяхова: «Не хочу озвучивать причины ухода из «Ахмата». Возможно, скажу об этом позже». Прошло четыре с половиной года – не сказал.

Отставка Рене Меленстена из «Анжи»-2013/14 – эпизод развала одного из самых ярких явлений в истории РПЛ. Омари Тетрадзе покидал еще совсем другой «Анжи» после первого тура сезона-2009: «Отставка – полностью моя инициатива. Руководство не хотело меня отпускать, но мы расстались друзьями. Мотивом к уходу послужила усталость: я три года проработал в «Анжи», устал от проблем с селекцией, редко видел семью – моя младшая дочь фактически выросла без меня. Это очень тяжело».

Усталость после первого тура – интересная причина, но вряд ли что-то сравнится с формулировками отставок Сергея Юрана из «Шинника»-2008 и «Химок»-2022/23.

«Причина отставки Юрана – низкие спортивные результаты и несоблюдение дисциплины главным тренером», – говорил «Шинник». На тот момент ярославцы плелись на 14-м месте, а Юран постоянно публично ругался на судей и игроков соперников.

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов так объяснял уход Юрана: «К сожалению, было несколько ключевых вопросов, касающихся развития клуба, по которым у руководящего состава и главного тренера были расхождения».

Прошел месяц – Ульянова уже тоже нет в «Химках».

Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press; РИА Новости/Павел Лисицын; premierliga.ru