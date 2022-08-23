InStat продали американцам – теперь компания может уйти из России. Готовы ли наши клубы к такой жизни?

Разбирается Дорский.

Во второй половине 2010-х в большинстве клубов РПЛ появились аналитические отделы: тренеры стали все глубже изучать соперников и свои слабые и сильные стороны, цифры и их исследование больше не удел гиков, а обязательная часть работы. Чаще всего клубы начинали работать с российским поставщиком статистики InStat, затем часть из них договорилась с итальянской компанией Wyscout, а топы, в первую очередь «Зенит», перерабатывали сырые данные статистических компаний под свои требования.

У РПЛ с InStat лиговое соглашение – по информации Sports.ru, каждый клуб в этом сезоне платит по 2,9 миллиона рублей (всего получается более 46 млн). В эту сумму входят пять аккаунтов в InStat для каждого клуба, доступ к статистике (в том числе фитнес) основной команды, техническая и панорамная съемка (ведутся с верхних точек стадионов и захватывают большую часть поля) всех матчей РПЛ и Кубка России, видео ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2.

Особенность соглашения – подписываются даже те, кто не планировал сотрудничать с InStat (если бы контракт подписывался бы не на уровне всей лиги, доступы стоили бы больше 2,9 миллиона рублей). Гонорар InStat удерживается из дохода каждого клуба от РПЛ по окончании сезона.

После 24 февраля статистический рынок практически рухнул. Британские компании Opta и Statsbomb (их статистику по топовым лигам и еврокубкам вы видите на fbref.com), а также Wyscout отказались подписывать новые соглашения с Россией – компании планируют перестать считать данные РПЛ и уйти по окончании действующих контрактов.

В августе случился новый удар: американская компания Hudl купила российский InStat. Hudl превращается в империю: еще в 2019-м американцы приобрели Wyscout и заняли огромный процент рынка.

Теперь InStat может полностью уйти из России и Беларуси, где изначально начинал развиваться. Менеджер Иван Катанаев, работавший в InStat, даже писал, что клубы уже отключают от платформы, но окончательно с нашим рынком она пока не попрощалась.

Александр Дорский поговорил с аналитиками разных команд и оценил роль InStat в жизни российского футбола.

Как клубы пользовались InStat?

«Последние лет пять использовал InStat только как удобную замену торренту – удобно качать матчи», – говорит аналитик ЦСКА Евгений Шевелев (в начале 2010-х работал в InStat, затем – в «Тереке», сборной Казахстана, «Химках», «Оренбурге», «Краснодаре» и «Сочи»).

Аналитик «Крыльев Советов» Сергей Титов тоже считает главным преимуществом InStat видео, но использует его шире: «В InStat видео появляется достаточно быстро и в лучшем качестве, чем в Wyscout. Перед каждым матчем Игорь Осинькин просит подготовить нарезки по всем игрокам старта и трем-четырем главным запасным соперника, такая же механика была в «Динамо» у Кирилла Новикова и Сандро Шварца, когда я там работал. За этот и прошлый сезоны получилось собрать большую библиотеку моментов по конкретным игрокам, но иногда этого не хватает для общей картины.

Например, если игрок только оказался в РПЛ. Недавно «Крылья» играли с «Факелом». Георгий Гонгадзе – нападающий, но в РПЛ он бил совсем мало, найти тенденцию в ударах было тяжело. Поэтому смотрели, как Гонгадзе бил в прошлом сезоне ФНЛ за хабаровский СКА. Так же работали по другим игрокам «Факела», которые пока наиграли мало минут в РПЛ или сделали не так много показательных действий».

Вероятно, главный плюс видео InStat по РПЛ – наличие технической и панорамной съемок (обе – сверху, техническую делают клубы, панорамную InStat, в работе клубы обычно используют техническую – Sports.ru).

ТВ-трансляция: Акинфеев готовит предголевую передачу в матче ЦСКА – «Ахмат». Скриншоты сделаны в InStat Scout

Техническая запись: Акинфеев готовит предголевую передачу в матче ЦСКА – «Ахмат»

Их используют во всех клубах лиги – чаще всего сотрудники аналитических отделов скачивают видео и делают нарезки с помощью сторонних сервисов. Например, в Hudl – там работают над графикой и комментариями, которые рассылаются всей команде, группе игроков или конкретному футболисту.

«Зенит» и «Сочи» отмечают, что постоянно используют данные InStat о физической активности игроков (общий пробег, количество рывков и спринтов, дистанция на них и т.д). «Полученные данные мы загружаем в информационно-аналитическую систему клуба – все конечные отчеты, графики и таблицы выполняют именно наши сотрудники», – говорят в «Зените». «Можно не соглашаться с системой InStat по фитнесу, но мы решили, что будем брать у них данные по матчам. Также InStat продавал нам онлайн-фитнес, но он был бесполезен – информацию получали с десятиминутной задержкой», – объясняет аналитик «Сочи» Александр Веряскин.

А как же статистика InStat?

Все спикеры Sports.ru критикуют чистые статистические показатели InStat – топ-клубы РПЛ уже несколько лет обсчитывают свои матчи сами. «В методологии разбора матчей у InStat глобально ничего не меняется лет восемь, в какой-то момент компания решила, что она лучше клубов знает, что им нужно, – говорит Евгений Шевелев. – В 2017-м окончательно понял, что не стоит ждать перемен – останемся с максимальным упрощением разбора для максимального охвата.

Посчитал, сколько времени убивал на перепроверку данных, на самостоятельный разбор – и решил, что буду все делать сам. Это экономия не только времени, но и нервов: никому не доказываешь, где, например, выигранная борьба, а где – проигранная. Нападающий принимает мяч – защитник давит со спины. InStat не считает это единоборством – по их терминологии это помеха. Дело даже не в трактовке – пока я обсуждал это с представителями InStat, мог уже сам разобрать тайм».

Александр Веряскин из «Сочи» тоже не использовал статистику InStat как базу. Он отмечает, что компания слишком медленно реагировала на запросы клиентов: «Два года назад просил добавить в отчеты количество передач вперед – запрос обрабатывали около месяца. При этом в платформе до сих пор нельзя посмотреть видеонарезку по передачам вперед – в Wyscout она была».

Сергей Титов называет InStat переизобретенным велосипедом со спущенными колесами: «Компания росла, но обычно рост выглядел так: вводим новую функцию – получаем множество багов – постепенно приводим функцию в норму. Например, так было с xG – сначала были совсем неадекватные трактовки некоторых эпизодов. Или Packing – там снимаются очки за передачи назад. Это алогично».

Почему InStat перестал полностью соответствовать требованиям клубов?

Бывший шеф-скаут InStat и «Уфы» Алексей Буртовой соглашается с другими клубными аналитиками, в 2022-м InStat не соответствует их запросам: «Да, актуальные метрики не вводились, собственные слабо развивались – в отличие от Wyscout, где лет пять назад появились передачи вперед, передачи под удар, progressive runs – забеги, продвигающие мяч (сейчас им тоже не уделяют достаточного внимания). Есть видеонарезки по игре один-в-один, игре под давлением, которые показательны для быстрой оценки качеств футболиста.

Возможно, остановка InStat в развитии связана с диверсификацией бизнеса: появились новые виды спорта (в первую очередь хоккей), на которые тратилось много времени. Я безумно благодарен Александру Иванскому (основатель InStat – Sports.ru) за шанс работать в футболе, но у него есть проблемы с делегированием полномочий. Если бы вокруг Иванского находились люди, которым бы он доверял, контроль качества и работа с обратной связью InStat вышли бы на совершенно другой уровень. Серьезная текучка кадров тоже наверняка сказалась на том, что InStat перестал полностью удовлетворять клубы.

Евгений Шевелев из ЦСКА считает, что InStat не подстроился под требования нового времени и моду: «Компания продавалась спортивным отделам и тренерам, которые самостоятельно не разбирали матчи. Для них придумали отчеты по матчам, InStat Index (рейтинг футболиста на основе статистики – Sports.ru), кнопки типа «хорошие действия игрока» или «плохие действия игрока».

Долгое время InStat жил в парадигме «С нами вам не нужен аналитик». Жизнь показала, что это был неверный подход. Это была попытка заменить клубную аналитику, а не дать инструменты для нее.

Sportscode и Nacsport (программы для самостоятельной регистрации статистики – Sports.ru) их давали. А работа современных клубных аналитиков на 90% проходит во внутренних программах – платформы с видео и статистикой нужны на этапе получения видео и базовых данных».

Сергей Титов тоже использует Sportscode для работы с графикой: «Она есть и в InStat, но там можно убить день на выгрузку ролика в том виде, в котором хотел. Типичная ситуация: накладываешь графику, в платформе все выглядит красиво, а после выгрузки графика перекладывается на картинку спустя две секунды. Поэтому в какой-то момент ушел от графики в InStat – чтобы поберечь время и нервы».

Но нельзя забывать о плюсах InStat – это не только база видео. «Компания – отличное место для старта карьеры в футболе, шанс давали всем. Из отдела аналитики вышли Игорь Печерица, сейчас работающий в «Динамо», Игорь Мананников, который дорос до «Оренбурга» и РПЛ, а теперь совмещает женскую молодежную сборную России с командой U-15 таганрогского «Форте». Исмаил Ибрагимов работал в InStat в отделе скаутинга – сейчас он спортивный директор «Балтики».

InStat – шанс, которого молодой парень с улицы не мог получить в клубе. Многие им воспользовались», – говорит Алексей Буртовой.

Получается, российские клубы ничего не потеряют, если InStat уйдет с рынка?

Это не так.

«Прямо сейчас те, кто не вкладывался в своих аналитиков, лишатся всего в случае ухода InStat из России, – говорит Евгений Шевелев. – В региональных клубах аналитики годами бьются за приобретение условного Nacsport для самостоятельного разбора матчей. Пожизненная лицензия стоит 1500 долларов – руководители считали это дорогой ценой за баловство.

Руководство РФС пытается выстроить обучение аналитиков, есть позитивное движение, но все равно все двигается слишком медленно. Меня несколько раз спрашивали: «Что нужно сделать, чтобы поддержать клубных аналитиков?» Я всегда говорил о централизованной съемке и программе для разбора. В итоге мы всегда приходили к подписанию нового контракта с InStat, при этом на улучшенных для компании условиях. За последние четыре года контракт вырос в два раза, а объем услуг не изменился. При этом в своих аналитиков инвестируют только девять-десять клубов в стране. Поэтому мы и не готовы к уходу InStat».

Сергей Титов считает, что возможный уход InStat меньше всего ударит по РПЛ: «В некоторых клубах Первой лиги, в большинстве команд Второй лиги игрокам показывают нарезки InStat без собственной редактуры, но с комментариями из отчетов компании. Для таких тренеров уход InStat – катастрофа. Придется либо меняться и углубляться в анализ, либо хотя бы найти человека, который готов выполнять эту работу за тренера. Ну, или третий вариант – потеря работы.

Думаю, отключение России от InStat ударит и по аналитической журналистике. В целом она и так почти умерла, а без доступного видео по любому интересующему матчу подготовка текста станет квестом по поиску нужных игр на торренте. Конечно, там можно достать далеко не все. Да, через знакомых можно достать аккаунт какой-то платформы, но у многих начинающих авторов есть такие знакомства?»

По оценке представителей «Зенита», главная проблема при возможном уходе InStat – потеря фитнес-данных (общий пробег, дистанция на рывках и спринтах, их количество, средняя и максимальная скорость и другое). Александр Веряскин из «Сочи» больше беспокоится за селекцию: «С InStat можно было не думать о том, что в России кого-то не показывают – и до санкций, и сейчас. В селекции мы часто обращались к видео компании, альтернативы пока нет».

Что делать, если InStat уйдет?

В июле 2021-го «Динамо», ЦСКА, «Зенит» и «Сочи» обратились к тогдашнему президенту РПЛ Сергею Прядкину. Четыре клуба РПЛ, ссылаясь на Серию А и Ла Лигу, предлагали разрешить передачу фитнес-данных. По прежнему соглашению с InStat клубы не могли делиться этой информацией – для изучения данных соперника аналитики и тренеры по физподготовке были вынуждены обращаться к менеджерам InStat. Эти данные предоставлялись – практического смысла в посреднике не было.

Также «Динамо», ЦСКА, «Зенит» и «Сочи» предлагали создать хаб для размещения технических записей матчей (по аналогии с Германией и Англией).

В конце января 2022-го инициативу поддержали на собрании клубов РПЛ, но после 24 февраля тема заглохла. Сейчас 14 клубов договорились заливать технические записи в папку на Яндекс.Диск (оперативный обмен видео, нет необходимости пользоваться платными услугами сторонних ресурсов). По информации Sports.ru, отказались только «Локомотив» и «Торпедо».

А что с обсчетом матчей?

«Аналог Sportscode и Nacsport можно разработать за месяц, для этого в России точно есть специалисты. Не скажу точных цифр, но это не слишком дорого, – говорит Евгений Шевелев из ЦСКА. – Со статистикой тоже можно разобраться – забрать разборщиков InStat, которые сидят в офисе в Чебоксарах. В компании они получали 1600-1800 рублей за матч – конечно, большинство согласятся на условные 2500. Вот и готовый отдел разбора, который уже можно подстраивать под современные нужды. А необходимость трекинговых данных сильна преувеличена маркетологами компаний, которые их собирают».

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel; globallookpress.com/Maksim Konstantinov, Alexander Kulebyakin, Maurizio Borsari