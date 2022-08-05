В РПЛ – рекордные 82 гола. Почему так много забивают? И долго ли это продлится?

Разбирается Дорский.

Старт нового сезона РПЛ неожиданно превратился в праздник. За три тура команды забили 82 гола – такого не было никогда.

Почему в России стали так много забивать? По ходу сезона результативность сильно просядет? Важно: помним, что три тура сами по себе – нерепрезентативная выборка из-за маленькой дистанции.

Может, в РПЛ всегда много забивают на старте?

Логичная теория: игроки выходят из отпуска, соскучившись по футболу, результат еще не давит. Но она – нерабочая.

В топ-11 самых результативных туров в истории РПЛ – лишь два стартовых: первый в сезоне-2014/15 (34 гола) и третий в этом (30 голов). В топ-27 – 11 на отрезке с 21-го по 30-й тур (40,7%), по восемь – на отрезках с 1-го по 10-й тур и с 11-го по 20-й (по 29,6%).

За 20 сезонов РПЛ лишь в пяти средняя результативность стартовых трех туров превышала результативность по всему чемпионату. Все случаи – из системы «осень-весна» (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2019/20 и 2021/22).

На весенних полях в 2000-е в России забивали не очень много. Самые результативные старты при «весна-осень» – по 2,25 гола за матч в сезонах-2004 и 2005, это только седьмое-девятое место в истории.

Обычно высокая результативность по сезону – следствие хорошего старта, но есть и исключения. Например, сверхголевое начало было в сезоне-2014/15 (первое место до нынешнего сезона), но результативность просела – в итоге всего 10-11-е места по чемпионату.

В сезоне-2013/14 в трех турах в среднем забивали 2,87 гола, в сезоне-2012/13 – 2,75. По итогам 30 туров это четвертый и третий чемпионат в истории лиги.

Два последних сезона РПЛ – рекордные по результативности. Есть неочевидный фактор?

Тройка самых результативных сезонов в истории РПЛ – тоже из эпохи «осень-весна». В прошлом чемпионате забивали 2,66 гола в среднем за игру, в сезоне-2020/21 – 2,65, в 2012/13 – 2,61.

Два последних сезона радуют и, конечно, хочется объяснить их желанием команд РПЛ играть в атаку. Но, во-первых, это было бы тотальным упрощением, а, во-вторых, просто неправдой.

Одна из основных причин роста результативности в РПЛ – появление системы ВАР. После ее ввода резко возросло количество назначенных пенальти – и доля голов с них.

Данные по количеству пенальти за 90 минут (рекорд – у этого сезона) дарят новую теорию: летом 2022-го в России рекордно много забивают, потому что ставят слишком много пенальти.

В этом сезоне забили уже 11 голов с пенальти (еще три – не реализовали). Это много, но только третий показатель в истории. Рекорд – 18 в сезоне-2013/14, который в итоге не входит даже в топ-8 по числу пенальти за 90 минут.

В начале прошлого чемпионата с пенальти забивали даже чаще (13 из 15), но по общей результативности не входили в топ-3 в истории лиги.

Скорее всего, этот сезон войдет в топ-4 в РПЛ по количеству пенальти – эпоха ВАР перекрывает все, что было до нее. Увеличение количества пенальти способствует росту результативности, но большое число голов этим летом – не только из-за одиннадцатиметровых.

Почему мы вообще удивляемся, когда в России много забивают?

Вы вряд ли забыли, что во второй половине 2010-х РПЛ называли лигой автобусов. Этот ярлык был справедлив.

Например, в сезоне-2016/17 в среднем за матч забивали всего 2,13 гола. Затем результативность увеличилась, но не сильно: 2,25 в чемпионате-2017/18, 2,26 – в 2018/19.

В октябре 2020-го тогдашний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал: «Мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбан Бекиевича, который выстроил качественную игру в обороне. 5-4-1 или 5-3-2 – все очень глубоко обороняются в надежде на контратаки. В результате очень многие команды долго не играли в позиционных атаках и при потере мяча не прессинговали.

Это качественная работа, которая позволила хорошо сыграть с «Баварией», с «Манчестер Юнайтед». Очень хорошо под его философию подобраны футболисты: Полоз и Азмун знали, как действовать в атаке. Калачев знал, как играть правого латераля. В большей степени это исходило из системности обороны».

Кажется, Гончаренко наиболее точно выразил причины трансформации РПЛ в лигу автобусов. Например, за сезон до серебра «Ростова» в лиге всего одна команда провела более 50% игрового времени с пятью защитниками. После серебра «Ростова» таких команд было уже шесть.

Сейчас уже сложно поверить, что даже тот «Ростов» начинал серебряный сезон с четырьмя игроками обороны (слева мог выходить, например, Иван Новосельцев), а «Уфа» выкатила автобус именно после успеха команды Бердыева (а не была ею всегда после выхода в РПЛ и до прихода Алексея Стукалова), но это так.

Дело не только в количестве защитников – понятно, что ЦСКА Гончаренко или «Сочи» Владимира Федотова совершенно не подходили под понятие «автобус». Проблема РПЛ заключалась в том, что маленькие команды копировали расстановку «Ростова» Бердыева и просто стояли в низких блоках, не вникая в детализацию оборонительного плана (поэтому все равно чаще проигрывали), а также не имея подходящих исполнителей для качественных контратак. 5-3-2 или 5-2-2-1 во второй половине 2010-х в РПЛ – это чаще всего именно 5-3-2 или 5-2-2-1, а не 3-5-2 или 3-4-3.

Влияние «Ростова» Бердыева заметно не только в росте популярности схемы с тремя центральными защитниками, но и средней высоте линии обороны в РПЛ.

Конечно, нельзя обвинять «Ростов» в том, что РПЛ превратилась в лигу автобусов. У Бердыева была не только четкая оборона, но и Калачев, Нобоа, Азмун и Полоз, которые могли придумать гол в любой момент матча. Это принесло результат и в РПЛ, и в Европе.

Беда – не в системе «Ростова», а в ее интерпретации другими командами.

Почему вообще вспоминаем «Ростов», если после него стали забивать меньше, а сейчас – рекордная результативность?

Пример «Ростова» показывает значимость тренда внутри лиги. Новый тренд не связан с одной командой или тренером, он строится на приходе в лигу свежих специалистов, а в нескольких случаях – даже клубных стратегиях.

Клубные стратегии – истории «Локомотива» и «Пари НН».

При Юрии Семине «Локомотив» обладал одной из лучших оборон в лиге – четыре из пяти сезонов (полные – три) в топ-2 по качеству допущенных моментов. При Марко Николиче москвичи просели в защите, но это был ковидный сезон. После прихода в клуб Ральфа Рангника, Ларса Корнетки, Томаса Цорна и ухода Николича игра «Локомотива» серьезно изменилась – в новейшей истории команда еще не пытались прессинговать так интенсивно и высоко.

Из-за перестройки по ходу сезона «Локо» оказался к этому не готов. Вероятно, не готов и сейчас, но уже по другим причинам (в первую очередь – отсутствие опытного тренера, способного скрыть огромные разрывы при попытках прессинговать и контпрессинговать). В прошлом сезоне «Локо» пропустил 39 голов – больше в классическом сезоне РПЛ было лишь раз (42 в сезоне-2007). В этом москвичи тоже наверняка будут пропускать сильно больше, чем при Семине.

«Пари НН» говорил об изменении концепции после замены Александра Кержакова на Михаила Галактионова. «Думая, как сделать качественный шаг вперед, мы понимали, что необходимы перемены. Прежде всего – в концепции привлечения молодых игроков, построения команды, перемен в работе с ней», – объяснял гендиректор клуба Равиль Измайлов.

Пока «Пари НН» не оставил цельного впечатления, но, вероятно, по-другому быть не могло – в первом туре с «Локомотивом» нижегородцы остались в меньшинстве еще до перерыва. Возможно, матч против ЦСКА, когда «Пари НН» пытался прессинговать на чужой половине и (рискованно) оставлял за спиной трех центральных защитников 40-45 метров, – то, что мы будем видеть на протяжении всего сезона. Конечно, в таком случае «Пари НН» будет допускать больше, чем при Кержакове (10-е место по качеству допущенных моментов во второй части сезона-2021/22).

«Спартак» (Паоло Ваноли – Гильермо Абаскаль), «Сочи» (Владимир Федотов – Вадим Гаранин), ЦСКА (Алексей Березуцкий – Владимир Федотов) – тоже выбор в пользу более смелого варианта. В случае «Сочи», возможно, даже авантюрного – например, усложнение игры и слишком частые подключения крайнего центрального защитника Сергея Терехова в матче с ЦСКА привели к разгромному поражению.

Гораздо более смелая игра без смены тренера – «Урал». Большую часть прошлого сезона Игорь Шалимов выставлял пятерку защитников и управлял топ-3 обороной в лиге, но в последние пять туров перешел на 4-2-3-1, в которых были и высокие позиции крайних защитников (одним из которых стал номинальный полузащитник Андрей Егорычев), и красивые короткие перепасовки Олега Шатова и Вячеслава Подберезкина.

Этот сезон «Урал» начал в той же системе, но ко второму туру сломались Шатов и Подберезкин (плюс Гогличидзе получил красную карточку уже в первом тайме игры с «Оренбургом»). В третьем «Урал» сыграл с тремя центральными защитниками. Если Шалимов сохранит пост, а Подберезкин и Шатов (у него возможен рецидив) быстрее наберут форму, скорее всего, «Урал» вернется к дерзким 4-2-3-1.

Наконец, новички РПЛ. Схема с тремя центральными защитниками – базовая лишь для «Факела», но Олег Василенко – точно не оборонительный тренер. «Оренбург» Марцеля Лички пока играет даже в слишком наивный футбол в 4-3-3. Особенно это проявилось в матче с «Крыльями Советов», когда крайние нападающие недорабатывали назад.

К сожалению, о «Торпедо» пока ничего хорошего сказать нельзя, но и команда Александра Бородюка вряд ли сильно испортит среднюю результативность лиги. Пока у «Торпедо» слишком слабый кадровый набор в обороне, который не скрыть системой.

РПЛ точно станет более открытой лигой. Одна из главных причин – приход тренеров, играющих в более агрессивный футбол.

Говорят, из РПЛ уехали сильные иностранные защитники. Может, результативность выросла из-за этого?

Теорию о нехватке качественных защитников-легионеров выдвинул комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский: «В последние годы мы постоянно говорили про дефицит игроков обороны для сборной России. После поколения Анюкова, Игнашевича и Березуцких мы сильно кадрово просели. Позиции центральных, а потом и крайних защитников стали проблемными в сборной. Клубы решали проблему приглашением легионеров. В третьем туре прошлого сезона РПЛ на позиции защитников в стартовых составах вышел 31 иностранный футболист. В среднем – почти по два на команду.

Качественные и средние легионеры вытягивали уровень игры в обороне команд РПЛ, но системно вопрос не решали. Обезболивающее устраняет симптом, но не причину боли. Позиции в обороне как были для нас проблемными, так и остались. Это стало особенно понятно, когда легионеры массово поехали из страны.

Для сравнения. В третьем туре этого сезона РПЛ в стартовых составах на позициях защитников вышли всего 13 иностранцев. Плюс Зайнутдинов и Сиваков, если их иностранцами считать. В любом случае, количество защитников-легионеров сократилось более, чем в два раза по сравнению с прошлым сезоном. На самых проблемных позициях.

Это не могло не сказаться на общем уровне оборонительных действий в лиге. При этом уровень атаки остался достаточно высоким. Там и мощных иностранцев осталось гораздо больше, и наших атакующих игроков приличного класса вполне достаточно.

В итоге забивать стало проще. Сразу пять игроков идут по графику гол за игру или больше. Забивают много, забивают красиво. И часто – довольно легко. Возьмите гол Смолова «Факелу» в конце первого тайма. Эффектный удар без сопротивления соперника. Упавший уровень сопротивления – проблема для тренеров, но должно ли это волновать зрителя? Футбол для многих – это и есть голы. Так пусть их будет больше. Как в Воронеже в прошлую субботу.

Что до уровня обороны, то он будет повышаться. С ошибками придет опыт. А необходимость растить своих качественных защитников в условиях полузакрытого трансферного рынка станет еще острее».

Конечно, сейчас в РПЛ дефицит качественных защитников, особенно центральных. ЦСКА вынужден начинать сезон с тройкой Бахтиер Зайнутдинов – Игорь Дивеев – Кирилл Набабкин, «Динамо» выбирало пару центральных из тройки Саба Сазонов – Александр Кутицкий – Сергей Паршивлюк, в «Спартаке» в твердого игрока старта превратился Никита Чернов, в «Краснодаре» играет пара Вячеслав Литвинов – Сергей Бородин.

Но в трех турах больше всех пропустили «Оренбург», «Локомотив», «Торпедо» и «Урал». Эти команды сильно пострадали от отъезда защитников-легионеров? Пабло и Денис Кулаков уехали еще весной – и Пабло образца осени 2021-го – точно не потеря для «Локомотива».

Кроме того, из РПЛ уехали сильные атакующие легионеры – Себастьян Шиманьски, Вандерсон, Виктор Классон, Реми Кабелла (вообще основная тройка «Краснодара», когда все были здоровы), Понтус Альмквист, Хвича Кварацхелия, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Чидера Эджуке. Юри Алберто и Ян Кухта поиграли в России совсем немного, но их класс тоже очевиден.

Просел общий уровень РПЛ. Если качество защитников и упало сильнее качества игроков атаки (но это очень субъективное сравнение), то это точно не главная причина роста результативности.

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Несмотря на то, что сыграно всего три тура, о 82 голах за 24 матча хочется кричать. Больше в трех турах (любых) забивали всего раз.

Кажется, у такой результативности есть три причины:

1) маленькая выборка – всего 24 матча. На дистанции должны забивать поменьше;

2) приход в лигу более смелых тренеров;

3) увеличение количества пенальти. Тенденция последних четырех сезонов – в семнадцати в РПЛ играли без ВАР.

В этом сезоне РПЛ вряд ли порадует гонкой за чемпионство и общим уровнем футбола, поэтому хочется, чтобы хотя бы голевой праздник продолжался еще 27 туров.

Фото: premierliga.ru; РИА Новости/Вячеслав Евдокимов, Саид Царнаев, Алексей Филиппов