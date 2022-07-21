Наши клубы могут сохранить легионеров особым соглашением. Но боссы больше верят в преданность, а не бумаги

Возможно, в этом случае они правы.

В середине июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами до лета 2023 года. Лишь одна оговорка: до 30 июня наши клубы могли договориться с легионерами и (возможно – об этом ниже) сохранить их.

Дополнительные соглашения с иностранцами не обсуждались в медиа практически месяц – тема всплыла перед стартом нового сезона РПЛ. «Адольфо Гайч, Милан Гайич и Хорхе Карраскаль подписали [бумагу], что они не покинут клуб. С Мединой в процессе согласования. Эти письма подписаны, но мы не можем их подтвердить официально по просьбе агентов игроков. Возможны какие-то внесения корректировок», – заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В разговорах со Sports.ru клубы РПЛ подтверждают нежелание публично и детально говорить о соглашениях с легионерами, но кое-что нам все-таки удалось выяснить.

Море вопросов к решению ФИФА: почему его вообще приняли, почему защитили только игроков, почему дедлайн для соглашения – всего неделя?

Впервые ФИФА разрешила приостанавливать контракты с российскими клубами 8 марта. Тогда тоже устанавливался срок для дополнительного соглашения между клубом и игроком/тренером – 10 марта, то есть для него давалось всего два дня. А еще дедлайн для регистрации игроков из РПЛ иностранными командами (7 апреля) и ограничение на количество таких футболистов (не более двух).

В итоге из РПЛ уехал 31 легионер, из ФНЛ – пятеро, из ФНЛ-2 – трое.

Партнер SILA International Lawyers Михаил Прокопец в интервью Sports.ru признается, что не понимает решений ФИФА: «Главный вопрос – какая цель для установления нормы? После дела Босмана ФИФА разработала трансферную систему – на мой взгляд, это вообще важнейшее достижение в истории футбола. Сейчас ФИФА плюет на нее и устанавливает дискриминационные изменения для двух сторон – России и Украины.

Почему эти изменения были приняты? Для них нет спортивных и экономических причин. Например, не стоит вопрос безопасности для легионеров в России – РПЛ спокойно проводит матчи, нет никаких эксцессов. Многие иностранцы остались в лиге, этим летом приезжают новые легионеры».

О дискриминации говорят не только российские клубы – «Шахтер» готовит иск против ФИФА по делу о возмещении 50 миллионов евро. «Шахтер» вел переговоры о продаже нескольких игроков, но после решения ФИФА они зашли в тупик, потому что потенциальный покупатель теперь может забрать игрока на год абсолютно бесплатно.

При этом российские и украинские клубы находятся в неравном положении. «Почему соглашения с игроками можно было подписывать только до 30 июня? Российским клубам дали неделю для решения вопроса, но если футболист понимает, что после 30 июня он может уехать бесплатно, зачем ему идти навстречу? Украинским командам сначала тоже дали срок до 30-го, а потом продлили до 1 августа. Почему? ФИФА не дает ответа.

И еще один момент. Допустим, в России так небезопасно, что всем легионерам нужно уезжать. Почему тогда ФИФА не разрешает приостанавливать контракты российским игрокам? Важны только жизни легионеров? А местных игроков?» – спрашивает Михаил Прокопец.

Этим летом десять иностранных футболистов приостановили контракты с российскими клубами – при этом соглашение Хван Ин Бома с «Рубином» заканчивается летом 2023-го.

Прокопец считает, что в этой ситуации у ФИФА было несколько выходов: «Можно было разрешить легионерам уехать, но прописать фиксированную компенсацию. Например, в виде неамортизированной части контракта футболиста: сумма трансфера, зарплата за год-два контракта, часть агентских, подъемные.

Можно было прописать, что при приостановке контракта он автоматически продлевается на год. «Рубин» мог продать Хван Ин Бома этим летом, зимой, а ФИФА сделала его уход бесплатным. Можно было сделать хоть что-то, чтобы учесть не только права игроков, но и клубов. То, как все сделали в итоге – катастрофа».

В соглашение не сильно верят даже там, где их подписали. Половина РПЛ рассчитывает на человеческие отношения (но уже есть пример развода на новый контракт)

У клубов РПЛ нет единой позиции по дополнительным соглашениям с иностранцами. Например, в трех клубах эти соглашения назвали «филькиной грамотой», считая, что ФИФА в любом случае встанет на сторону игроков. При этом один из этих клубов все равно подписал бумагу с несколькими легионерами, что лишь подчеркивает растерянность и непонимание норм ФИФА.

«У меня нет ответа, что будет, если игрок подпишет дополнительное соглашение, а потом все-таки уедет. Считаю, оно все равно повышает шансы клуба на компенсацию, но это лишь теория», – говорит Михаил Прокопец.

Пока таких примеров в РПЛ нет.

Клубы разделились на три категории: 1) предложили соглашение – и все игроки его подписали, 2) предложили соглашение – подписала лишь часть легионеров, 3) не предлагали соглашение. Плюс «Ростов» и «Факел», у которых нет иностранных футболистов.

По информации Sports.ru, единственный клуб, подписавший соглашения со всеми иностранцами – ЦСКА. У «Ахмата» и «Крыльев Советов» их подписали почти все легионеры. О ситуации в «Динамо» на выходных рассказывал член совета директоров клуба Дмитрий Гафин: «Мы пробуем все. Есть те, кто не подписывают. Есть те, кто подписали». Вероятно, в числе не подписавших – Никола Моро, который должен уйти из клуба в ближайшее время.

Также о соглашениях рассказывал спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн: «Практически все легионеры подписали договор до 30 июня. Кто не подписал? У нас нет проблем с легионерами».

Собеседники Sports.ru, близкие к агентскому бизнесу, выделяют три основных типа игроков, которые останутся в России.

Первый – футболисты, получившие большой контракт в РПЛ, который не повторит ни один клуб. Например, Малком и Джон Кордоба.

Второй – игроки, пытающиеся воспользоваться ситуацией и выбивающие более выгодный контракт. Главный пример в лиге – Вендел, который продлил договор с «Зенитом» еще на два года (старый – до 2025-го, новый – до 2027-го с повышением зарплаты).

Третий – игроки агентов, плотно связанных с российскими клубами. Такие футболисты почти наверняка не покинут Россию – агенты играют на дистанции и не хотят портить отношения с давними партнерами.

Все клубы, пока не предлагавшие соглашения иностранцам, говорят об устных договоренностях и вере в человеческие отношения. Два клуба РПЛ, имеющие в составах европейских игроков, утверждают, что официальную бумагу могут воспринять искаженно – как чрезмерное давление.

Несмотря на условие ФИФА о заключении соглашения до 30 июня, несколько клубов готовы подписывать его с новичками, приехавшими в РПЛ уже после этого дедлайна.

По данным Sports.ru, на это настроены как минимум «Сочи» и «Краснодар», а «Зенит» уже вшил обязательства в контракты Ивана и Густаво Мантуана. Форма (положение в договоре или дополнительное соглашение) неважна, главное – подпись новичков под документами.

Но ни один клуб РПЛ не уверен, что она железно обезопасит от отъезда легионера без компенсации.

Пока максимальная защита – отказ от серьезных подъемных при подписании новичка. Теперь их будут либо раскидывать на все действие контракта, либо выплачивать как бонус за лояльность после окончания сезона.

Фото: premierliga.ru