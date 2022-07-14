Монолог Юсупова: игровое перерождение после 30, панические атаки в «Динамо» и регресс РПЛ

Почему стал много забивать?

Артур Юсупов дебютировал в РПЛ еще в 2009-м, был важной деталью ярчайшего «Динамо» Силкина и мощного «Динамо» Черчесова, играл в «Зените» Виллаш-Боаша и даже ездил на Евро-2016.

Отличная карьера, но при этом о Юсупове всегда говорили меньше, чем о его атакующих партнерах.

Зрительское признание пришло в «Сочи», где Артур оказался в 31 год. За последние два сезона Юсупов забил 15 голов (лишь 2 – с пенальти) в РПЛ. 13 голов с игры – второй результат в лиге среди полузащитников, лишь на гол больше забил Александр Ерохин.

Перед стартом нового чемпионата Александр Дорский поговорил с Юсуповым о смене роли после перехода в «Сочи», лучшем и худшем отрезке в карьере и силе РПЛ.

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Начинается мой третий сезон в «Сочи».

Летом 2020-го «Динамо» не продлило со мной контракт. Уже на следующий день позвонили из «Сочи». Вроде бы все шло хорошо, но затем наступила пауза в две недели. Впервые во взрослой карьере остался без работы. От меня уже ничего не зависело, поэтому я просто ждал и тренировался самостоятельно. Звонков от друзей было достаточно: «Как так, ты без команды?» Кажется, они переживали даже больше, чем я.

Во время паузы в переговорах созванивались с Владимиром Федотовым: «Не переживай, все будет нормально». Мы не говорили о тактике, о том, зачем я «Сочи», хотя в команде уже были Цаллагов и Нобоа. Я провел, мягко говоря, не самый удачный сезон в «Динамо». Понятно, что после него мне не делали суперпредложений.

Федотов сразу доверил место в старте, а в декабре 2020-го в матче с «Ахматом» попробовал на позиции инсайда. Получилось удачно – я забил.

Конечно, я не крайний полузащитник и не атакующий полузащитник в чистом виде. Например, мы могли меняться местами с Нобоа, при обороне я все равно опускался достаточно низко. Я даже сказал бы, что в похожей роли уже играл в РПЛ – в «Динамо» в 2014 году. Тогда в опорной зоне играли Денисов, Нобоа, Венкер, а я – повыше. Должен был искать мяч между линиями. Возможно, это вообще моя позиция, на которой нужно было играть изначально.

Позиция инсайда позволяет чаще оказываться в штрафной, поэтому и моментов больше. Когда у тебя пять моментов за сезон, естественно, очень хочешь забить при любой возможности. У меня так: когда сильно хочешь, не получается. Да, концентрация нужна, но вместе с ней – и спокойствие. В «Сочи» я чувствую доверие тренеров, партнеров – нет страха ошибиться.

Болельщики видят только голы и пятки – это нормально. Помню, как в «Динамо» Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко говорили, что компьютер взрывается от моих данных – естественно, это недоступно обычному зрителю. Да даже тому, кто действительно разбирается в игре, но не погружен в данные. В какой-то игре Лиги Европы пробежал 14 километров – Ромащенко шутил, что после такого могу не снимать перчатку, здороваясь с ним. Сейчас, конечно, я столько не пробегу. Возраст – никуда не денешься. Плюс где-то стал целенаправленно меньше бегать, чтобы хватало в нужных эпизодах.

Например, раньше мог побежать прессинговать до вратаря, а потом умирать в конце матча. Сейчас уже не побегу, если понимаю, что никакой выгоды не извлеку. Не всегда нужно бегать по 14 километров. В этом смысле пример – Нобоа. Да, где-то не хватает резкости, но он все равно лучший в РПЛ.

Считаю, что в «Динамо» Черчесова я играл сильнее, чем сейчас. Мы выиграли шесть матчей в группе Лиги Европы, прошли «Андерлехт» в плей-офф – какая-нибудь российская команда в 2020-х может так? А в той команде я часто выходил на поле.

Мои два сезона в «Сочи» – яркость и голы, но тогда был совсем другой уровень. Условно, в 2022-м в РПЛ у тебя есть четыре секунды, чтобы подумать, а в 2014-м была одна-две. Раньше нужно было быть атлетом – теперь можешь выигрывать только за счет опыта.

«Сочи» – яркий пример. У нас почти всем за 30 лет, а мы заняли второе место. У нас много скоростных игроков? Нет, зато много думающих. Думаю, семь-восемь лет назад этого было бы недостаточно для топ-3.

В «Сочи» вообще ничего не напрягает. Заняли бы мы пятое место – нам бы никто ничего не сказал. Это важно – ощутил на себе после возвращения в «Динамо». Болельщики меня не приняли – могу признать, что был к этому не готов. У меня были отличные воспоминания о первом периоде в «Динамо», думал сердцем, а не головой. Возвращался домой, даже забыл, что писали, когда уходил в «Зенит».

Фанаты «Динамо» посчитали, что я их предал. У меня другое мнение, но у каждого своя правда. Да, есть такие, как Игорь Акинфеев, который всю жизнь провел в одном клубе. Хотелось бы стремиться к этому. Но в 2015-м «Динамо» изначально не высказывало сильного желания продлить со мной контракт.

После возвращения в «Динамо» у меня начались панические атаки. Переживал из-за ситуации с фанатами, из-за того, что не было результата при неплохой игре. Пару месяцев было непросто, хотя не пропускал тренировки и матчи.

Мои панические атаки – ничего сверхъестественного, пена изо рта не идет. Ночью потряхивало, несколько раз прямо жестко. Однажды даже скорую вызывал. А так обычно – плохой сон, проблемы с дыханием. Не понимаешь, что с тобой происходит – и начинаешь сам себя накручивать.

Получилось, что в прошлом сезоне мы с «Динамо» разыгрывали второе место. Конечно, это был особенный момент: и непродление контракта, и статус матча, и отец на трибунах. Ему сказал о победе еще до матча, чтобы не переживал.

Если бы они забили свои полумоменты при счете 1:0 в их пользу, все могло сложиться по-другому. Но они не забили, а потом я сравнял. Внутри были очень странные эмоции, не знал, нужно ли праздновать гол. В итоге отпраздновал, но несильно. Конечно, в той игре «Сочи» был сильнее, но 5:1 – стечение обстоятельств. Весну «Сочи» провел лучше, второе место заслужили, но 5:1 – что-то экстраординарное.

Матч с «Динамо» – последний для Федотова в «Сочи». Мне с ним было очень комфортно, дисциплина была на уровне. Ты можешь быть супертактиком, но если не умеешь общаться с раздевалкой, ничего не получится. У Федотова сложилось все. Думаю, правильная формула: он помог нам, мы – ему, мы вместе – «Сочи».

Весной мы проиграли всего один матч, поэтому не было и плохих мыслей. Раньше мог не выходить на улицу после двух-трех поражений. Не представляю, как работают тренеры – они же отвечают вообще за всех. Поэтому совсем не вижу себя тренером, стресса хватило за время игровой карьеры.

Мой контракт с «Сочи» действует еще год. В конце сезона мне будет почти 34.

Не хочется быть прицепом, сидеть на замене. Если почувствую, что не тяну – никаких проблем, не продлю контракт и закончу карьеру.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Федоренко, Алексей Филиппов, Артур Лебедев