Слова клубов РПЛ о нарушении спортивного принципа – ерунда. Отъезд легионеров почти ни на что не повлиял

Два года назад так же цеплялись за коронавирус.

В четверг состоялось собрание клубов РПЛ. После него гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что большинство выступает за мораторий на вылет в этом сезоне: «Они считают, что были допущены нарушения спортивного принципа. Там есть несколько вариантов, не могу их говорить.

То, за что проголосовала лига, говорило о том, что нужно предусмотреть такой вариант, чтобы клубы, которые больше всего пострадали от нарушения спортивного принципа, имели возможность либо сыграть стыки, либо не вылетать вообще. Это на усмотрении сформированной комиссии. А там уже масса вариантов. Один из них – расширение до 18 клубов, другой – 15-я и 16-я команда РПЛ играют с 3-й и 4-й из ФНЛ».

Бесконечное нытье клубов из подвала РПЛ о моратории на вылет должно стать саундтреком лиги.

В этом смысле выделяются «Уфа» и «Урал». В 2022-м Григорий Иванов и Шамиль Газизов рассказывают о нарушении спортивного принципа из-за отъезда легионеров после 24 февраля, в 2020-м говорили об обнулении сезона из-за начала пандемии (раз, два).

Есть ощущение, что если комментатор Борис Аболин получит назначение на матч РПЛ, в котором не будет «Урала», из Екатеринбурга будут кричать о нарушении правила регионального комментатора. Ну или кто-то отдаст название стадиона букмекерской компании – тогда услышим о нарушении права на беттинг-нейминг, который запатентовала «Уфа».

При этом «Урал» сейчас даже не в зоны стыков, выдал отличные четыре матча, в последнем туре играет с Тулой. То есть, скорее всего, и так спасется напрямую.

Пару недель назад Газизов говорил, что «Уфу» по ходу второй части сезона покинули три игрока. Это просто смешно.

Ушли Джемал Табидзе (в первой части не играл из-за разрыва крестов), Боли Болинголи-Мбомбо (пришел 22 февраля, 0 матчей, по информации Sport24, даже не получил рабочую визу) и Тиагу Родригеш (пришел зимой, отыграл четыре матча).

Тула пока молчит, хотя у нее тоже уехали иностранцы. Аксель Бьорнстрем, который проиграл Даниилу Степанову конкуренцию на левом фланге обороны, и Зурико Давиташвили (да, важный игрок в атаке, не спорю, но это один игрок).

У «Урала» ушли Ярослав Годзюр (второй вратарь), Лука Цулукидзе (пришел зимой), Денис Кулаков (многолетний лидер и капитан, да, потеря) и Лука Гагнидзе (аж четыре матча в старте в первой части сезона, но да, под ее конец стал играть чаще).

С «Рубином» все понятно – да, огромные потери, но и в первой части сезона Казань была одной из самых слабых команд лиги.

«Химки» – ушли Филип Дагерстоль, Зе Ламкель и Бруну Виана. Самые серьезные потери, не считая «Рубин»: Дагерстол – третий по минутам в первой части сезона, Виана должен был стать основным центральным защитником, а Зе Ламкель вообще мог удивить всю лигу в атаке.

«Нижний Новгород» – минус Ларс Ларсен и Сильвестр Игбоун. Оба пришли зимой.

Безусловно, все команды из подвала понесли ужасающие потери после 24 февраля. Катастрофические.

Складывается ощущение, что когда руководители клубов говорят о причинах для отмены вылета, они находятся в зоомагазине. Стоят перед огромным аквариумом, в котором плаваем мы – рыбки.

Но, к сожалению для них, мы – не рыбки.

И понимаем, что причины для оправдания отсутствия результата эти люди найдут всегда.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Евгений Одиноков; vk.com/ufafc; vk.com/fcnn_ru