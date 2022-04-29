Ивелин Попов уходит из РПЛ. Он недооцененный герой лиги: тащил «Кубань», выигрывал титул со «Спартаком»

В топе по ассистам за свои 10 российских сезонов.

Ивелин Попов покидает РПЛ – полузащитник «Сочи» подписал контракт с «Левски». «После 12 лет выступлений за рубежом и нескольких трофеев настало время вернуться домой, туда, где все началось. У меня было много предложений и от болгарских, и от иностранных клубов, но мое сердце всегда принадлежало только «Левски», – сказал Попов.

Почти вся заграничная карьера Попова прошла в России – здесь он выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи». Командные трофеи Ивелин завоевал только в «Спартаке» (чемпионство-2016/17 и Суперкубок-2017), но точно стал одним из самых заметных игроков РПЛ последних 10 лет.

Лучший период Попова в России пришелся на «Кубань». Несмотря на частые смены тренеров, болгарин выдал два очень бодрых сезона (в сумме 20 очков по «гол+пас» в РПЛ-2012/13 и 2014/15) и один – фантастический.

В сезоне-2013/14 занял пятое место в лиге по «гол+пас» (18), пропустив вперед только Артема Дзюбу (20), Халка (23), Мигеля Данни и Сейду Думбия (по 25). Большинство результативных очков Попова в том чемпионате – голевые передачи (12).

Более того, Попов – лучший ассистент РПЛ-2013/14 вместе с Данни, а вообще в новейшей истории лиги только два игрока отдавали больше голевых передач в классическом сезоне с 30 турами.

В «Кубани» Попов был результативен и добирался до первого в истории клуба группового этапа Лиги Европы (дубль в квалификации в ворота «Мазеруэлла» и гол «Фейеноорду»). В «Спартаке» – шикарно закидывал за шиворот Юрию Лодыгину и выигрывал титул, в первой части сезона-2016/17 деля место в старте с Жано Ананидзе.

В «Ростове» Валерий Карпин совершил тактическую революцию в том числе благодаря Попову. Через полгода после прихода Попова, Романа Еременко и Матиаса Норманна Карпин увел команду от контратакующих 5-3-2 к прессингующим 4-3-3, построив одну из самых ярких команд в истории «Ростова». Рекорд результативности (45 голов) команда побьет в этом сезоне (44 мяча за четыре тура до конца).

«Рубин» и «Сочи» – менее значимые отрезки российской карьеры Попова, но и в них у Ивелина наберутся хайлайты. Например, во второй части сезона-2017/18 Курбан Бердыев пытался сделать «Рубин» более атакующим после переходов на правах аренды Попова и Кристиана Нобоа (в целом – получилось). В «Сочи» Попов порвал кресты в первом же матче, но в этом сезоне идет четвертым в команде по результативности после безусловных игроков старта Матео Кассьерры, Нобоа и Артура Юсупова.

Попов – шестой ассистент РПЛ с момента появления в лиге. Забавно, это место он делит с Нобоа. По «гол+пас» Ивелин тоже заметен, хоть и не входит в топ-10.

По количеству матчей с сезона-2012/13 Попов – 11-й и девятый среди полевых. Фактически Ивелин – лучший по играм среди легионеров, потому что у Марио Фернандеса и Жоаозиньо есть русские паспорта.

У Попова не получилось стать лидером топ-клуба, а конец российского этапа карьеры омрачила тяжелая травма, но 10 лет все равно получились прекрасными.

Вряд ли стоит о чем-то жалеть.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив