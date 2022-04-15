Идея вернуть «весну-осень» – бессмыслица. Мы проверили: разницы в системах почти нет

Результаты в еврокубках от них точно не зависят.

Десять лет назад наш футбол перешел на систему «осень-весна». Реформа не привела к прорыву клубов и сборной в международных матчах, поэтому критика перехода совершенно не удивляет.

Изоляция российского спорта весной 2022-го спровоцировала новую волну разговоров о необходимости возврата к «весне-осени». Первым заговорил Андрей Аршавин: «Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на «весну-осень». Это очень хороший шанс».

Во второй половине марта возвращение к старой системе обсуждалось даже на общем собрании клубов РПЛ. «В момент, когда предлагалась эта схема, предлагались ее плюсы. Предложил проанализировать, что из этих плюсов сработало, а что – нет», – рассказал президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

Возможно, в этот раз рабочая группа действительно что-то проанализирует, но вообще наши чиновники обожают обтекаемые формулировки – в том числе о системе проведения чемпионата.

Пока РФС и РПЛ анализируют, Александр Дорский вспоминает, что авторы реформы хотели от перехода на «осень-весна», и рассуждает, как она повлияла на развитие российского футбола.

Главные лица реформы – Фурсенко и Гинер. Говорили, что РПЛ и так делает летнюю паузу раз в два года, Гинер беспокоился за телерейтинги

Сразу оговоримся: нельзя говорить, что реформу протащили только Сергей Фурсенко и Евгений Гинер (например, за нее высказывался и Леонид Федун), но они были ее главными лицами, поэтому в этом тексте мы будем опираться на их цитаты.

Переход на систему «осень-весна» произошел при власти Фурсенко. «Во-первых, летний перерыв на два месяца все равно бывает раз в два года, потому что ФИФА требует паузу во время ЧЕ и ЧМ. Получается, что мы постоянно подстраиваемся под кого-то. Надо иметь свой календарь, который не будет зависеть от этих окон.

Второе – начиная на хороших полях, быстрее входишь в игру. Раскачка на плохих полях очень тяжелая. Финальные матчи чемпионата тоже интереснее играть на хороших газонах. Плюс синхронизация всех процессов с Европой под еврокубки. Потому что сейчас там участвуют команды, которые что-то выиграли девять месяцев назад. Еще одна проблема – трансферные окна», – говорил Фурсенко в августе 2010-го.

Гинер заговорил о переходе еще в 2005-м. Вероятно, подробнее всего президент ЦСКА высказался в феврале 2008-го: «Турниры для сборных, клубные соревнования – все они проходят именно по системе «осень-весна». Так что же мешает нам сделать последний шаг и перевести на нее и чемпионат? Почему не устроить так, чтобы, стартовав в августе, первый круг заканчивался 15 декабря, а второй, начавшись 15 февраля, продолжался до начала июля?

Да и телевидение. Каков, по-вашему, может быть рейтинг футбольных трансляций, рейтинг даже такого матча, как «Спартак» – ЦСКА во второй половине июля-начале августа: когда все на дачах, когда (в иные годы) только-только закончился ЧМ? Не больше 0,1 процента. Придись такая игра на середину октября, эта цифра будет значительно большей, да и интерес к другим матчам возрастет существенно. Как бизнесмены, как люди, стремящиеся заработать на футболе, мы не можем этого не понимать и не учитывать. И это первый, хотя и далеко не главный аргумент в пользу перехода на систему «осень-весна».

Аргумент Фурсенко и Гинера о летней паузе раз в два сезона при системе «весна-осень» мы разберем ниже, а пока сосредоточимся на словах о телерейтингах на примере главного матча в стране.

Еще раз: эти слова Гинера – из февраля 2008-го. Потрясающий факт: к тому моменту матч «Спартак» – ЦСКА ни разу в истории РПЛ не проводили во второй половине июля-начале августа.

В сентябре 2008-го «Чемпионат» совместно с аналитическим агентством СК приводил данные по просмотру матчей РПЛ в разные времена года – правда, почему-то по зрителям, а не доле или рейтингу. В 2004-2008 годах в июле-августе матчи РПЛ смотрели на 10-15% хуже, чем в среднем по сезону.

В 2009-м Sports.ru выкатывал свой рейтинг телесмотрения. Матч ЦСКА – «Спартак» в конце июля собрал приличные долю (16,8) и рейтинг (3,5). По доле эта игра обошла, например, ноябрьский матч ЦСКА со рвавшимся ко второму чемпионству «Рубином» (13,8).

Получается, Гинер высказал верный тезис, но привел совершенно неуместный пример (еще раз: к тому моменту «Спартак» и ЦСКА ни разу не играли между собой летом в РПЛ), еще и сильно занизив реальные показатели просмотра летних игр.

В сентябре 2010-го исполком РФС проголосовал за переход на «осень-весну». Единственный голос против – от Николая Толстых, тогдашнего президента ПФЛ (отвечала за проведение первой и второй лиг).

«Сегодня из-за климатических условий и состояния спортсооружений мы не играем четыре месяца. А с учетом предлагаемого летнего простоя не будем играть шесть. Раньше связанные с чемпионатами мира и Европы неудобства 16 клубов испытывали каждый четный год. А теперь, выходит, всем 110 профессиональным командам предстоит мучиться ежегодно. Где логика? На пользу это футболистам, болельщикам? Ответов мы, увы, не услышали», – говорил Толстых осенью 2010-го.

После невыхода России из группы на Евро-2012 Фурсенко ушел в отставку с поста президента РФС, а новой главой нашего футбола выбрали Толстых. Как ни странно, он тоже обещал изучить результаты реформы: «Я по-прежнему не вижу серьезных преимуществ для российского футбола и болельщиков в переходе на новую систему, но решение было принято, и наша задача теперь – проанализировать итоги перехода на «осень-весну» спокойно, взвешенно, посоветоваться со всеми региональными федерациями, сделать правильные выводы и, если необходимо, скорректировать ранее принятые решения».

Это слова Толстых от апреля 2013-го. Как тогдашний президент РФС собирался анализировать итоги перехода спустя год после него, не очень понятно.

Календарь: разница в количестве летних туров несущественна, ключевое отличие – появились матчи в декабре

Противники системы «осень-весна» часто говорят, что из-за реформы в России стали реже играть летом. К сожалению, они не приводят никаких данных, лишь рассуждая о матчах в декабре, появившихся после перехода.

При системе «весна-осень» в РПЛ действительно не играли в декабре, но в четырех из девяти сезонов заканчивали в конце ноября.

Кроме сезона-2009, в РПЛ играли до конца ноября только в годы проведения ЧМ и Евро. Это как раз то, о чем говорили Фурсенко и Гинер – раз в два года наш футбол и так подстраивался под крупные турниры сборных, даже если Россия туда не выходила.

Паузы на пару недель делали в сезонах-2003, 2005 и 2007, а в 2009-м и 2011-м вообще отдыхали почти четыре недели. Из-за этого расстояние между турами в годы ЧМ/Евро при системе «весна-осень» почти не отличается от того, что мы получили при «осень-весна» в годы без крупных турниров сборных.

В сезоне-2003 в РПЛ провели 12 летних туров, в сезонах-2016/17 и 2018/19 – только пять. Конечно, большая разница, но это – максимальное и минимальное количество матчей летом в истории РПЛ.

В среднем разница – три тура и в годы ЧМ/Евро, и в сезоны без них.

Нельзя говорить, что после перехода на «осень-весну» в РПЛ круги просто поменяли местами (потому что летний простой из-за предсезонных сборов вырос), но и разница в числе летних матчей, и условия, в которых проводится большинство декабрьских игр (исключая, например, изначально алогичные матчи в Красноярске), совершенно некритичны.

Манежи: идеологи перехода на «осень-весна» обещали крытые стадионы во всех городах, а потом фактически сами их запретили

«Мы прекрасно помним переход с «весна-осень» на «осень-весна». Тогда тоже думали: сначала перейдем, а потом там посмотрим. Все то, что обещалось: манежи, крыши на стадионах – выполнено не было. По итогу мы получили только один стадион с крышей», – говорил президент РФС Александр Дюков зимой 2020-го.

Фурсенко и Гинер действительно говорили о манежах. Например, так Фурсенко выступал за несколько месяцев до реформы: «В первые годы после перехода, если его, конечно, утвердит исполком РФС, мы будем играть практически в те же самые сроки, что и сейчас. Поэтому нам необходимы манежи. Если переход на систему «осень-весна» будет утвержден, то, хотим мы или нет, но нам придется изменять инфраструктуру под новый календарь».

Гинер рассуждал о крытых стадионах еще в 2006-м: «В манежах, которые каждая так называемая северная команда должна будет по новой программе построить, она проведет три-четыре матча в году, не больше. А во все остальное время манеж поступит в распоряжение мальчишек, занимающихся футболом. Представляете, какой толчок развитию футбола в городе будет дан, сколько новых талантов мы получим?»

По информации Sport Connect, к 2020 году 18 регионов имели полноразмерные манежи, большинство из них были построены после 2010-го. Один манеж даже добрался до РПЛ – «Урал» в Екатеринбурге (вмещает 3000 зрителей). В нем «Урал» провел по два матча в сезонах-2013/14 и 2014/15 – победы над «Тереком» (нынешний «Ахмат»), «Анжи» и «Амкаром» и поражение от «Ростова» Курбана Бердыева.

Тогдашний президент РПЛ Сергей Прядкин выступал за манежи, но подчеркивал, что именно к крытому стадиону в Екатеринбурге у соперников возникают вопросы. На «Урал» действительно жаловались все: «Анжи» так не хотел там играть, что написал письмо в РФС, Бердыев рассказывал, что поле уже стандартного, а игрок «Терека» Игорь Лебеденко предлагал засунуть на крытый стадион Халка. В последний раз манеж «Урала» мелькал в медиа четыре года назад, сейчас там играют молодежки.

Уникальная история приключилась в сезоне-2017/18. В стыковые матчи за выход в РПЛ пробились «Енисей» и «Тамбов». «Енисей» тот сезон полностью проводил в красноярском манеже из-за подготовки основного стадиона к Универсиаде-2019.

«Тамбов» переехал в манеж, вмещающий 1,5 тысячи зрителей, из-за установки нового освещения, замены газона и увеличения вместимости основного стадиона «Спартак». Реконструкция должна была завершиться к 1 июля 2018-го. Да-да, вы все правильно прочитали.

Сквозь два стыковых матча в манежах в РПЛ пробился «Енисей». 1 декабря 2018-го в Красноярске состоялся один из самых абсурдных матчей в истории лиги: «Енисей» – «Ахмат». Именно тогда мы услышали гениальное от спортдиректора РПЛ Виктора Пышкина «Календарь составлялся тогда, когда еще тепло везде», но еще интереснее (хотя в историческом контексте и менее значимой) была борьба РФС и РПЛ.

Манеж «Енисея» не соответствовал требованиям РПЛ, но РФС разрешил сыграть в нем в виде исключения. РПЛ выступила категорически против проведения матча в манеже. «Это не позволит организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров лиги в полной объеме и нанесет серьезный репетиционный ущерб всему российскому футболу», – говорилось в заявлении РПЛ.

В 2022-м «Енисей» провел уже четыре матча в манеже в ФНЛ.

Но в РПЛ сейчас играть в манежах фактически нельзя: ни на одном крытом стадионе не получится разместить нужное количество камер в нужных местах, недостаточно рекламных поверхностей, поля зачастую ненадлежащего качества.

Чистый спорт: при «весна-осень» ЦСКА и «Зенит» выиграли еврокубки, но на самом деле после реформы наши набирают в Европе столько же очков

Сторонники возврата к системе «весна-осень» часто говорят: тогда ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, петербуржцы – еще и Суперкубок, а сборная России дошла до полуфинала Евро-2008. Это высшие достижения в истории нашего футбола, но ориентироваться только на них при анализе систем – некорректно.

По количеству выходов в евровесну, а также рывков до четвертьфиналов еврокубков разницы между «весной-осенью» и «осенью-весной» почти нет.

Пять из семи выходов российских клубов из группы Лиги чемпионов легли в пять сезонов – с 2009/10 по 2015/16. Это время сильнейшего русского поколения в «Зените» (Малафеев, Анюков, Денисов, Зырянов, Широков, Файзулин, Быстров, Кержаков) и ЦСКА (Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич, Дзагоев) и лучших легионеров в истории лиги (Вагнер, Думбия, Красич, Данни, Кришито, Ломбертс, Халк, Витцель, Гарай). Вряд ли здесь можно усмотреть связь с системой розыгрыша РПЛ, проседание последних лет связано в том числе и со сменой экономических реалий европейского футбола: российские клубы в трансферном смысле далеко не так мощны, как прежде, из-за курса валют.

То, что наши результаты в еврокубках не сильно зависят от системы РПЛ, подтверждают и коэффициенты УЕФА. Например, Россия дважды занимала четвертое место по итогам евросезона – в 2007/08 («Зенит» выиграл Кубок УЕФА) и 2017/18 («Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА добрались до плей-офф, армейцы дошли до 1/4 Лиги Европы).

Разница в среднем коэффициенте за сезон и вовсе смешная.

Даже при провальных трех последних еврокубковых сезонах показатели «осени-весны» в среднем не уступают «весне-осени». При прошлой системе были слабые сезоны 2002/03-2003/04, хотя тогда «Локомотив» дважды выходил из группы Лиги чемпионов.

Так что связь экономики и результатов немного сильнее связи результатов и системы розыгрыша РПЛ.

При «весне-осени» чемпионы играли в еврокубках спустя почти год, но это никак не мешало

Мы разобрались, что система розыгрыша РПЛ не влияет на результаты наших клубов в Европе. А как быть с чемпионами? «Сейчас в еврокубках участвуют команды, которые что-то выиграли девять месяцев назад», – говорил Фурсенко.

После перехода на «осень-весна» шесть раз из десяти чемпион РПЛ занимал четвертое место в группе ЛЧ: трижды проваливался ЦСКА Леонида Слуцкого, дважды – «Зенит» Сергея Семака, один раз – «Локомотив» Юрия Семина.

При системе «весна-осень» чемпион оставался без евровесны лишь раз – ЦСКА Валерия Газзаева в сезоне-2007/08 (группа с «Интером», пиковым «Фенербахче» и ПСВ). Еще в одном розыгрыше победитель РПЛ не добирался до группы Лиги чемпионов – «Локомотив»-2005/06, уступивший в квалификации «Рапиду».

Более того, при «весне-осени» чемпион РПЛ в среднем набирал больше очков за евросезон, чем после реформы.

В сезоне-2002/03 Россию в статусе чемпиона представлял «Спартак». Тот сезон – единственный в новейшей истории, когда чемпион России не набрал ни одного очка в игре (только бонусы за автоматическое попадание в группу Лиги чемпионов). С другой стороны, «Спартак» не являлся чемпионом РПЛ – она появилась в 2002-м.

Синхронизация трансферных окон – один из главных пунктов реформы. В итоге зимой окно в России всегда закрывается позже

«Есть синхронизация чемпионатов России и Европы. Есть синхронизация трансферных окон, потому что у нас достаточно много игроков из Европы попадает, а чем дальше, тем больше там будет российских игроков», – говорил Фурсенко в августе 2010-го.

Спустя 12 лет этот пункт реформы вызывает лишь иронию. Дело даже не количестве российских игроков в Европе, а в том, что реальной синхронизации так и не произошло.

Трижды российское летнее трансферное окно закрывалось на неделю позже, чем европейское (сезоны-2012/13-2013/14, 2021/22), один раз – на две недели (сезон-2020/21). Хитрее нас из топов только Португалия, которая с сезона-2017/18 перекрывает трансферы лишь в предпоследние выходные сентября.

Зимнее трансферное окно в России вообще ни разу не закрывалось одновременно с европейским – переходы в РПЛ прекращаются через три-четыре недели после дедлайна в Европе. В сезоне-2019/20 зимние переходы в России завершились после 21 февраля – и это самая ранняя дата после перехода на «осень-весна».

Какое это имеет значение, помимо липовости синхронизации? Например, в сезоне-2012/13 Халк и Витцель (вообще-то два крупнейших трансфера в истории лиги) перешли в «Зенит» 3 сентября, уже после закрытия трансферного окна в Европе. Sports.ru подробно писал об истории тех переходов.

Квинси Промес вернулся в «Спартак» 24 февраля 2021-го – конечно, переходы в топовых европейских лигах уже были невозможны. Этой зимой ЦСКА оформил аренды Карраскаля и Гбамена тоже после закрытия окна на Западе.

Руководство РПЛ создает преимущество для лиги – и в этом нет ничего плохого. Но читать спустя 12 лет о синхронизации как об одном из главных пунктов реформы все равно смешно.

Говорят, что вторая лига умерла из-за реформы. Это не совсем так, хотя, вероятно, по ней «осень-весна» ударила сильнее всего

Представители ПФЛ (до сезона-2011/12 – первая и вторая лиги) выступали против перехода на систему «осень-весна». «Не решена главная проблема, позволяющая его осуществить – инфраструктурная. За такой короткий срок невозможно построить манежи и уложить искусственные поля в том количестве, которое необходимо. Очевидно, что согласия можно достичь только тогда, когда решится проблема спортсооружений», – говорил гендиректор ПФЛ Андрей Соколов.

Фурсенко считал, что от перехода выиграют все: «Это сделано во благо второй и первой лиг. Нужно серьезно переработать инфраструктуру. За три года не будет изменений по проведению игр в более зимний период, за это время нужно полностью подготовиться к переходу. Была предоставлена инвестиционная программа по созданию инфраструктуры. Она будет корректироваться, но базовый подход правильный.

Источники финансирования – федеральный и местный бюджеты и целевая программа развития. Большая часть из 4,9 миллиарда пойдет на строительство стадионов и манежей».

Больше всего реформа сказалась именно на первой и второй лигах – в ПФЛ всегда начинали позже. Например, при системе «весна-осень» в пяти из девяти сезонов с 2002-го (первый год РПЛ) стартовали в апреле, а в 2005-м, 2007-м, 2008-м и 2010-м – аж в его десятых числах.

Реже всего летом логично играли в зоне Юг – в среднем 14 туров за три месяца, на 3,6 больше, чем в РПЛ в год без ЧМ/Евро. В первой лиге при системе «весна-осень» летом в среднем проводили 15,6 тура.

После реформы количество летних матчей обрушилось.

Сезон-2019/20 в ФНЛ и ПФЛ не доиграли из-за пандемии, а с сезона-2020/21 во второй лиге нет зоны Восток – команды из нее раскидали по четырем оставшимся группам. «Предложение по сокращению зон – оправданное, но это тактическое промежуточное решение. Оно нужно, чтобы сохранить клубы на Дальнем Востоке и в Сибири. Без объединения мы можем потерять клубы и футбол там, нам надо на это пойти.

Сейчас мы детально просчитывали все последствия, затраты, подходы к распределению, расходы и источники финансирования. Важно определиться с состоянием ПФЛ. Мы не будем останавливаться на четырех зонах, мы выбрали вектор развития ПФЛ. По нему мы будем стараться помогать возникновению новых клубов, в том числе на Дальнем Востоке и Сибири», – объяснял Александр Дюков зимой 2020-го.

Количество команд во второй лиге после перехода на «осень-весну» действительно сильно сократилось (в среднем 66,4 против 84,2 при «весна-осень»), но тут очень важен контекст.

В конце девяностых-начале нулевых во второй лиге было дикое число команд: 119 – в 1998-м, 108 – в 1999-м, 107 – в 2000-м, 110 – в 2001-м. В первом сезоне в рассматриваемый период (2002-й) играло 111 команд, но затем их количество сокращалось. Например, в 2005-м играли только 80 команд, а в предпереходном 2010-м – 75.

Обвал при «осень-весна» случился в сезоне-2015/16 (его вполне можно связать с экономическим кризисом в России) – из 74 команд остались 62. В сезоне-2016/17 во второй лиге играли 58 команд – минимум в новейшей истории.

С сезона-2019/20 (не доигран из-за коронавируса) количество участников только растет: 62, 64, 76. Конечно, есть те, кто не добирается до конца: в прошлом сезоне иркутский «Зенит» снялся после первой части чемпионата, в этом уже после третьего тура умер «Смоленск».

Вероятно, переход на «осень-весна» действительно негативно сказался на второй лиге. О резком снижении количества летних матчей мы поговорили, а еще более важный момент – бюджетное финансирование, рассчитанное на календарный год. К началу нового сезона в июле клубы уже могут остаться без денег, но это вопрос не только структуры финансирования (и его качества), но и уровня спортивных менеджеров.

Смерть зоны Восток – большая проблема, но нельзя сказать, что после перехода на «осень-весна» умерла вся вторая лига.

Так какой итог? Фурсенко и Гинер виноваты во всем?

Нет.

Фурсенко подал в отставку с поста президента РФС сразу после Евро-2012 – как руководитель российского футбола он не застал ни одного сезона по «осень-весна».

В 2017-м он вернулся в «Зенит» и снова публично заговорил о футболе: «Это было единственно правильное решение. Чемпионат сейчас заканчивается на хороших полях. Мы должны выяснять, кто реальный чемпион, не на болоте. Синхронизация с европейскими трансферными окнами – тоже позитив. У нас окна синхронизированы, выход в Лигу чемпионов и Лигу Европы – тоже.

Я вижу только плюсы, а с точки зрения того, что холодная погода, – так ничего не изменилось: как играли зимой, так и играем. Поменяли только названия кругов. А большой перерыв летом на чемпионат мира и Европы существует раз в два года. Летом перерыв необходим, в том числе для коммерческих турниров. А кому неохота заниматься модернизацией инфраструктуры – никогда не угодишь».

Возможно, если бы Фурсенко остался президентом РФС, реформу бы докрутили просто потому, что за результат отвечали те, кто и принимал решение.

Гинер – вообще президент одного клуба, пускай и очень влиятельный.

Некоторые из их аргументов в пользу «осени-весны» казались как минимум популистскими, спустя 12 лет реформа не кажется продуманной (хотя о чем говорить, если даже к ЧМ у нас построили всего один стадион с крышей).

Но переход на «осень-весну» не имеет глобального негативного влияния на российский футбол. Поэтому и обсуждать возвращение к «весна-осень» как метод улучшения системы странно. Это максимум косметическая мера, никак не влияющая на устойчивость и результаты.

Это доказал переход на «осень-весну»:

– да, теперь в РПЛ играют в декабре, но в летнее время мы лишились всего трех туров – много ли они дадут?

– результаты в еврокубках, в том числе у чемпиона, вообще не зависят от системы розыгрыша;

– синхронизации трансферных окон с Европой так и не произошло, зимой Россия постоянно оставляет себе преимущество для приглашения игроков, не успевших оформить переход в западный клуб.

Реформа серьезно затронула лишь вторую лигу, но, кажется, ее проблемы в последние годы гораздо глубже, чем сокращение (хоть и резкое) количества летних матчей.

Так что реформы надо начинать не с этого.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Антон Денисов, Александр Кряжев