Этот «Рубин» – провал Слуцкого. Он не справился с проблемами

Очень грустный сезон для Казани.

«Рубин» Леонида Слуцкого – одно из главных разочарований сезона РПЛ. Вероятно, по качеству игры даже главное. «Спартак» расстраивает из-за статуса клуба, на фоне серебра-2020/21 и прозябания в середине таблицы в юбилейный год, но на поле и он убедительнее казанцев.

Руководство «Рубина» доверяет Слуцкому даже после 1:6 от ЦСКА, но игнорировать кризис невозможно. Что случилось с командой, которая год назад финишировала четвертой и прорвалась в еврокубки? Давайте разбираться с самого начала.

В прошлом сезоне «Рубин» прорвался наверх весной. Слуцкий неубедительно объяснял осенние неудачи, но, кажется, понимал, что 4-е место – стечение обстоятельств

Слуцкий возглавил «Рубин» зимой 2020-го и зацепил всего три тура до локдауна. «Команды, у которых минимальное количество арендованных футболистов и футболистов с истекающими контрактами, одним составом закончили сезон-2019/20 и тем же начали сезон-2020/21. Команды, где таких футболистов много, входят в следующий сезон абсолютно неподготовленными. За неделю новую команду не собрать и не натренировать», – говорил Слуцкий в разговоре с Василием Уткиным во время коронавирусной паузы.

Говоря абстрактно, тренер точно имел в виду и свою команду. В феврале 2021-го, после 9-го места в первой части сезона (уступали «Локомотиву» только по дополнительным показателям), в интервью «Бизнес Online» Слуцкий говорил: «У нас собрана крайне интересная команда в плане сочетания игроков друг с другом, яркости личностей, возраста. Не могу сказать, что у нас чемпионская команда, но мы спокойно можем занимать с четвертого по десятое место. Уровень многих команд в России выравнивается, и я не помню, чтобы мы кому-то уступали по всем статьям.

Нам не хватает стабильности в тех матчах, где она от нас ожидается. Это указывает на то, что «Рубин» – молодая команда. Я имею в виду не средний возраст, а сыгранность. У этих игроков было мало времени, чтобы сойтись друг с другом.

Мы поменяли 12 футболистов и вошли в новый чемпионат без предсезонной подготовки. Но у нас серьезный спортивный и индивидуальный потенциал, и если нам удастся его сохранить, то в этом сезоне мы можем подняться до четвертого места. Отрыв не так велик».

В мае 2021-го, уже после четвертого места в РПЛ, Слуцкий повторил эту мысль «Спорт-Экспрессу»: «Закончили прошлый чемпионат, поменяли больше половины команды и через десять дней стартовали в новом сезоне с обновленной командой».

Возможно, вам покажется, что я слишком дотошен к словам Слуцкого. Поясню:

1) мысль о смене половины команды (аж 12 игроков из интервью в середине сезона) не раз прозвучала в медиа. Это публичная позиция, которая не брошена на эмоциях сразу после матча, а сказана в больших заверяемых разговорах.

2) высказывая эту мысль, Слуцкий хитрил.

С одной стороны, к сезону-2020/21 «Рубин» подписал Джордже Деспотовича, Олега Шатова, Хван Ин Бома, Георгия Зотова, Кирилла Косарева и Никиту Медведева, плюс выздоровел Сильвие Бегич, пропустивший весь чемпионат-2019/20 из-за травмы. Семь новых игроков в тренировочном процессе – совсем не мало, в этом аргумент Слуцкого не кажется неуместным. Но и тут 12 игроков никак не набирается. Возможно, такая цифра наберется, если складывать пришедших и ушедших или записывать в новички молодых, привлекаемых для тренировок.

С другой стороны, из тех, кто часто играл при Слуцком во второй части РПЛ-2019/20, перед следующим сезоном ушел только центральный защитник Пабло Сантос (выступал на правах аренды из «Браги»).

Медведев – второй вратарь, 19-летний Косарев отыграл 60 минут в конце первого круга, Зотов впервые вышел в 12-м туре (на целую минуту), а в игрока старта превратился в ноябре.

Хван и Деспотович стали системообразующими игроками «Рубина» и сильно повысили качество игры в середине поля и атаке. В первой части сезона-2020/21 Деспот забил 6 голов с игры (7-е место в лиге, естественно, первый в команде), а Хван стал лучшим в команде по продвижению мяча в финальную треть и непрямому участию в атаках с ударами. То есть индивидуально они дали результат сразу, без сборов.

Позиция Слуцкого не кажется бесспорной, но важно понимать, что тренер не оправдывал плохую игру «Рубина». Наоборот, на том отрезке казанцы недобрали очков – в отличие, например, от «Ростова», который несколько месяцев держался даже после распродажи почти всех лидеров.

По всем ключевым показателям, характеризующим качество игры, «Рубин» находился выше реального места в таблице, по атакующим – довольно сильно выше. При этом у казанцев все-таки была компенсация в виде дальних ударов – 4 гола из-за штрафной (по голу у Хвичи, Хвана, Евтича и Макарова), чаще тогда так забивал только ЦСКА.

Весной 2021-го «Рубин» резко попер вверх: обыграли «Спартак» (2:0), «Зенит» (2:1), «Сочи» (1:0) и «Динамо» (2:0). В топ-матчах казанцы потеряли очки лишь однажды – поражение от «Краснодара» (0:1).

Итог – второе место во второй части сезона, четвертое в 30 турах и лучший результат клуба за 11 лет.

Тут важно сразу оговориться. Весной 2021-го казанцы точно не были второй командой лиги по качеству игры – им, как и ромбу «Локомотива» Марко Николича, довольно много везло.

Об этом говорил даже Слуцкий: «По качеству игры многие осенние матчи мне понравились больше, чем этой весной. Очковая корреляция от качества игры не всегда корректная».

«Рубин» действительно отскочил в матче с «Зенитом» (том самом, когда Макаров накрутил Ловрена и Дугласа Сантоса) и создавал меньше «Сочи» и «Динамо». По сути, в топ-матчах казанцы переиграли только «Спартак», когда Доменико Тедеско переходил на четырех защитников. С «Ростовом» (1:0) и «Уралом» (1:0) выручали дальние удары Евтича, с «Уралом» еще и Дюпин потащил пенальти.

Особенно сильно «Рубин» просел в атаке. Отчасти на ее качество повлияли травма Хвана на сборах (вернулся только к апрелю) и повреждение Хвичи в конце сезона (пропустил последние четыре тура).

Во второй части сезона-2020/21 «Рубин» атаковал менее остро, но и в первой казанцы не были доминирующей командой. В итоге по всему сезону:

– 9-е место по владению (49,4%),

– 11-е место по среднему количеству передач в голевых атаках (4,3),

– 11-е место по интенсивности прессинга,

– 12-13-е места по количеству действий на трети соперника (26% вместе с «Локомотивом»),

– 15-е место по числу контрпрессинг-действий в течение пяти секунд после потери на чужой половине,

– 16-е место по числу прессинг-действий на чужой половине.

Зато благодаря Хвиче, Макарову и Солтмураду Бакаеву «Рубин» прекрасно разбирался один-в-один на флангах. Квара стал лучшим дриблером РПЛ, Макаров занял четвертое место по числу успешных обводок, а Бакаев – восемнадцатое. Макаров стал лучшим в лиге по числу ударов после обводок (14), а Хвича – вторым (11).

Слуцкий пользовался тем, что проще всего фланговым полузащитникам было в контратаках. По ударам после них «Рубин» (45) опередили и «Спартак» (49), и «Динамо» (63), а по голам – только «Динамо» (3 против 5).

Такой стиль не говорит плохо о «Рубине». Более того, можно говорить о сильной индивидуальной тренерской работе:

– Самошников и Макаров из ФНЛ доросли до сборной,

– Хвича получил место в старте (при Романе Шаронове он чаще выходил на замену) и превратился в одного из самых ярких игроков лиги,

– Деспотович провел самый результативный сезон в карьере (14 голов, до этого забивал 12 в Сербии еще в сезоне-2012/13),

– центральный защитник Старфельт провел, возможно, лучший сезон в карьере.

Спортивный блок во главе с Олегом Яровинским тоже сработал качественно: привез в РПЛ опорника Абильгора, Хвана, с оговорками – Евтича, а также выиграл борьбу за Деспота.

«Рубин» развивался и как клуб, и как команда, даже не обладая качественной позиционной атакой и не стремясь овладевать мячом на чужой половине поля.

Просто этого не должно было хватить для четвертого места в прошлом сезоне. Судя по фрагменту интервью Слуцкого «Спорт-Экспрессу», это понимал и он.

Но аргументы, объяснявшие неудачи в первой части сезона, казались странными. И к этой теме мы еще вернемся.

На старте этого сезона «Рубин» был не очень хорош, даже когда набирал очки. А при проблемах с составом Слуцкий не придумал ничего нового

До конца сезона-2021/22 еще два месяца, но уже очевидно: «Рубин» провалился. Все началось прямо со старта: продажа Старфельта в «Селтик» (в подкасте DASH Яровинский называл трансфер ведущего защитника за 5 млн «отличным», а предложение шотландцев «великолепным»), вылет из Лиги конференций от польского «Ракува», расставание с Макаровым (финансово, 9 млн евро – действительно успех).

Ответный матч с «Ракувом» из-за травмы пропускал Деспотович. После вылета Слуцкий отмечал влияние нападающего: «Деспотович – ключевой форвард команды. С его потерей мы теряем качество в атаке. Это было видно и в том году, когда мы теряли его из-за травмы»

В середине августа сломался и Хвича – два последних матча лета «Рубин» проводил без него и Деспота. Тогда казанцы сыграли вничью с «Химками» (1:1) и уступили «Краснодару» (0:2) – получилось три матча подряд без побед в РПЛ плюс вылет из Лиги конференций. «Когда команда теряет двух лучших атакующих игроков – ключевого нападающего и самого яркого вингера, и у нас нет такой глубины состава, чтобы прям у нас было два Деспотовича, два Кварацхелии и так далее – то понятно, что мы теряем в качестве», – говорил Слуцкий.

Тогда же у тренера впервые спросили о начале спада «Рубина». «Нет», – твердо ответил Леонид.

Вопросы о спаде или кризисе «Рубина» превратились в классику этого сезона РПЛ, а Слуцкий старательно избегал признаний. «Играем мы плохо, это правда», – максимум, который мы слышали осенью. После победы над ЦСКА в конце октября, ставшей первой за пять матчей, Слуцкий повторил: «Я считаю, что мы не были в кризисе». Не странно?

Если оценивать качество игры «Рубина» по ходу всего сезона, захватывая мини-отрезок до вылета из Лиги конференций и травм Деспотовича и Хвичи, можно даже согласиться со Слуцким. Осенью у «Рубина» не было кризиса, потому что он весь сезон играет очень плохо, сплошное плато.

В первом туре «Рубин» обыграл «Спартак» (1:0) при преимуществе соперника до перерыва, закрытом Рассказовым Хвиче, голе Самошникова после дальнего удара и нескольких опасных моментах москвичей в конце после замен Руя Витории.

Во втором туре казанцы разгромили «Арсенал» (3:0) – нет вопросов. В третьем обыграли «Ахмат» (2:1) – победным оказался автогол соперника после углового на 86-й минуте. При этом с 52-й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве из-за удаления вратаря Шелии, которое потом отменила ЭСК РФС.

Сразу после ответного «Ракува» была ничья с «Крыльями» (1:1). В том матче самый явный момент возник у самарцев – Сергеев не реализовал выход один на один.

После четвертого тура «Рубин» делил первое место с «Зенитом», но в трех матчах казанцам сильно везло. А затем уже пошло падение и в результатах.

В этом сезоне Слуцкий ни разу детально не обсуждал игру «Рубина». Более того, зимой в интервью официальному сайту клуба он фактически объявил о закрытости для футбольных разговоров: «Ты можешь пытаться анализировать, почему это происходит, но это никому не интересно. Интересны результат, качество игры. Того и другого нет, поэтому любые оправдания или мои внутренние мысли на этот счет – хотя я не собираюсь ими делиться – мало кого интересуют».

При этом в первой части сезона Слуцкий часто ссылался на ошибки игроков:

– после упущенной победы с «Локомотивом» (2:2): «Все резюме уложилось в последние 30 секунд. Вместо того чтобы спокойно поставить мяч и ввести его вперед – мы не разобрались. Какая-то передача назад на вратаря, неудачный ввод. Я вообще такого не помню. Это даже не детская ошибка, а какая-то еще – младшего возраста»;

– после разгрома от «Ростова» (1:5): «Два быстрых мяча во втором тайме после достаточно грубых индивидуальных ошибок, по существу, не оставили нам шансов вернуться в игру»;

– после поражения от «Динамо» (2:3): «Не справились прежде всего со стандартами. Плюс – индивидуальные ошибки достаточно грубые сделали ситуацию такой, что сложно было играть»;

– после поражения от «Нижнего Новгорода» (1:2) о замене Хвичи: «Не знаю, доволен он или недоволен, но его действия предполагали замену еще в перерыве».

Мартовские 1:6 от ЦСКА – катастрофа (кстати, после нее Слуцкий выдал очень адекватные флэш-интервью и пресс-конференцию), но для «Рубина» это все-таки больше, чем результат одной игры.

Это отражение качества игры в обороне на протяжении всего сезона.

Осенью «Рубин» мучился не только из-за почти постоянного отсутствия Деспотовича (лишь три выхода на замену с начала октября), но и из-за проблем в центре поля. Например, в четырех матчах казанцы стартовали с тройкой Хван Ин Бом – Дрейер – Хакшабанович. На всякий случай: Хван – восьмерка, Дрейера покупали на замену Макарову, Хакшабановича – Хвиче.

Невозможность использования идеального старта на протяжении почти всей первой части сезона (хотя какой вариант идеальный после ухода Евтича – вопрос) – факт, но заплатки Слуцкого скорее даже вредили команде.

Например, тренер предпочитал разрушать центр поля за счет смещений Абильгора в оборону вместо прямой замены по позиции (в обоих таких матчах в запасе оставался Константин Нижегородов). В гостевой игре с «Ростовом» (1:5) слева в обороне появился Уремович, который на этой позиции никогда не играл. Зато Уремович прежде играл справа – но там вышел Зотов, который как раз раньше в карьере выходил слева. Кажется, гораздо логичнее было бы поменять их местами. Плюс в запасе остался Леон Мусаев, хотя бы появлявшийся на левом краю обороны в «Зените».

По сути, выбор Слуцкого осенью – все индивидуально сильнейшие доступные игроки должны выходить в старте. Плюс Михаил Костюков, в первой части сезона игравший на обоих флангах обороны, справа в полузащите и в центре атаки. «Рубин» был абсолютно не гибок, мы не видели даже попытки Слуцкого что-то поменять.

Самый яркий тактический провал Слуцкого случился в домашнем матче с «Зенитом» (1:3), когда тренер поставил Деспота опекать Ракицкого при позиционных атаках петербуржцев. Этот план был рассчитан на схему соперника с четырьмя защитниками, вот только прямо перед этим Сергей Семак перестроился под «Челси» на трех центральных и в Казань привез эту же расстановку. Игра Деспота по Ракицкому получилась абсурдной, потому что «Зенит» беспрепятственно передвигал мяч в атаку, в том числе благодаря Барриосу (стал правым центральным).

Попытка сделать из Ломовицкого левого защитника уровня старта команды РПЛ выглядит очень сомнительно (его появление на этой позиции в конце матчей при Руе Витории хотя бы как-то объяснимо). Абсолютная свобода «Зенита» и ЦСКА на флангах в весенних матчах – не только отсутствие дисциплины крайних полузащитников, но и недоработки Слуцкого.

После 22 туров «Рубин» – десятый, а по ожидаемым очкам вообще четырнадцатый, позади только «Нижний Новгород» и «Арсенал». Вероятно, в реальной таблице казанцы были бы ниже, если бы не сильный сезон Дюпина на линии ворот.

***

В прошлом сезоне Слуцкий проделал неплохую работу, которую тем не менее сильно переоценили из-за результата. В этом – не показал ничего нового, хотя свежие идеи пригодились бы, даже если бы все игроки были доступны, а Хвича играл на максимуме.

С действительно серьезными кадровыми потерями Слуцкий абсолютно не справился.

Со стороны выглядит так, что он и не пытался что-то кардинально поменять.

А если попытки и возникали хотя бы на тренировках, мы о них не узнаем. Потому что тренер закрылся и не собирается с нами ничем делиться.

Грустно.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Максим Богодвид; VK/fcrk