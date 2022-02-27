Новый ЦСКА пока понятнее Ваноли, хотя «Спартак» не уступал по моментам. Жемчужина матча – Карраскаль

Разбор дерби.

1. Перед рестартом РПЛ новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли максимально закрыл команду. Ни клуб, ни «Коммент.Шоу» не показывали контрольные матчи на третьем сборе, а пресс-служба даже не сообщала состав и авторов голов в играх с «Нефтехимиком» и карагандинским «Шахтером».

В товарняках на двух сборах в Дубае «Спартак» всегда стартовал с тремя центральными защитниками – было логично, что так Ваноли вышел и на ЦСКА. По сравнению с последним матчем в ОАЭ тренер вообще произвел лишь одно косметическое изменение, поменяв Зобнина и Мартинса полуфлангами.

2. Алексей Березуцкий в первой части сезона использовал и трех центральных защитников, и четырех (один раз – даже с Марио Фернандесом в роли правого полузащитника). Учитывая слабость ЦСКА на правом краю атаки и не самый качественный центр обороны (во всяком случае – без здоровых Магнуссона и Фукса), казалось, что система с тремя центральными защитниками больше подходит армейцам.

Но зимой ЦСКА подписал Языджи и Медину, закрыв проблемные позиции в атаке – переход, например, на 4-2-3-1 казался неизбежным. До финальной стадии сборов Березуцкий и наигрывал четырех защитников, но в двух последних матчах зимы сыграл с тройкой.

Против «Мурсии» в старте вышли Дивеев, Фукс и Бийол, против «Рубина» – Дивеев, Бийол и Щенников. В обоих матчах Березуцкий производил перестановки: с «Мурсией» Фукс и Дивеев менялись местами, с «Рубином» вместо Щенникова появлялся Магнуссон.

На «Спартак» Березуцкий выбрал новую расстановку в оборонительной тройке. Дивеев занял позицию левого центрального защитника, Бийол – страхующего, а Фукс – правого центрального. Еще в старте неожиданно вышел Гбамен, перешедший в ЦСКА только неделю назад.

3. Стартовые 20 минут – время долгих позиционных атак ЦСКА без острых моментов у обеих команд. На этом отрезке «Спартак» даже не пытался завладеть инициативой, чаще всего выбирая оборону в среднем блоке.

Промес и Соболев лишь номинально встречали тройку защитников ЦСКА (то есть не давили на игрока с мячом), тройка Зобнин – Умяров – Мартинс располагались на своей половине.

Скриншоты сделаны в InStat Scout

Возможно, так «Спартак» препятствовал развитию атак ЦСКА через середину. Даже в отрезки подавляющего преимущества армейцев во владении Гбамен и спускавшийся к нему Языджи (но о нем еще поговорим отдельно) действительно пасовали реже партнеров. В те же стартовые 20 минут меньше передач сделали только Обляков и Заболотный, а вперед из опорной зоны Гбамен и Языджи на двоих отдали лишь один пас. Но, кажется, ЦСКА и не собирался продвигать мяч через центр – в том числе благодаря Языджи.

При позиционных атаках латерали Марио Фернандес поднимались очень высоко, а Медина и Карраскаль (они менялись позициями каждые 8-10 минут) занимали более глубокие позиции в полуфлангах, по ситуации смещаясь на самый край. Через такие перемещения ЦСКА и продвигал мяч на чужую половину.

Чаще всего ЦСКА атаковал через правый полуфланг. За первые 20 минут Медина и Карраскаль лишь раз коснулись мяча на левой стороне поля, всего за тайм атакующие игроки армейцев набрали четыре таких касания (два – Карраскаль, по одному – Медина и Языджи), поэтому смена флангов ими никак не влияла на предпочтения ЦСКА и увеличение нагрузки на зону Мозеса, Зобнина и Литвинова.

ЦСКА контролировал игру и действовал слаженно, но был совсем не опасен. Лишь одна небыстрая атака с игры завершилась ударом – Карраскаль обыграл Мартинса и пробил из-за пределов штрафной.

В итоге на старте матча ЦСКА не превзошел «Спартак» ни в передачах в штрафную с игры (по 2), ни по касаниям мяча в ней – там вообще были были грустные нули. Армейцы пытались разыгрывать низом, даже не пытаясь разнообразить атаки – 0 навесов с игры до 20-й минуты и полная изоляция Заболотного (5 касаний – меньше всех у полевых игроков).

4. Несмотря на то, что Карраскаль и Медина были наиболее активными в атаке ЦСКА, самая широкая роль отводилась не им, а Языджи.

В предыдущем пункте мы уже разобрали его смещения в глубину к Гбамену при начале атаки. Задача Языджи – сделать расположение тройки полузащитников «Спартака» более узким.

Сам Языджи за продвижение тоже отвечал – когда смещался правее и провоцировал уход Медины в середину. Правда, такое происходило не так часто.

При обороне схема ЦСКА трансформировалась в 5-1-3-1, в которых у Языджи была одна из главных ролей. Юсуф играл по Умярову, не давая ему развивать нечастые позиционные атаки «Спартака». Получалось – в первом тайме Умяров пасовал либо назад, либо поперек.

Из-за гола дебют Языджи получился ярким, но Юсуф и без него провел достаточно качественный матч. Из стартового состава ЦСКА реже турка мяча касался только Заболотный, но это не так важно, учитывая вклад игрока в игре без мяча.

5. После матча Ваноли не объяснял расположение Умярова, Мартинса и Зобнина в центре поля, но, возможно, эта тема – одна из самых недооцененных в стартовом плане «Спартака».

Из-за того, что последние два товарищеских матча были закрыты, мы не знаем, какие функции были в них у Зобнина и Мартинса, но в последней открытой игре (против «Пюника» 11 февраля) Роман располагался левее, а Кристофер – правее.

Если они поменяли полуфланги уже по ходу товарищеских матчей в Турции, то Ваноли искал лучший вариант, отталкиваясь от «Спартака». Если матч с ЦСКА стал первым в старте для Зобнина и Мартинса в таких ролях, то это подстройка под армейцев, возможно, случившаяся даже по ходу разминки.

«Спартак» прессинговал только при передачах ЦСКА назад защитникам или Акинфееву (плюс при ударах армейцев от ворот) – Зобнин поднимался к Промесу и Соболеву.

Конечно, Зобнин – лучший прессингующий полузащитник в «Спартаке» (а после ухода Понсе – возможно, и просто лучший прессингующий) и его давление на правшу Дивеева, игравшего ближе к левому флангу, было очень уместно.

Эта ставка могла сыграть уже на 4-й минуте, когда после высокого прессинга «Спартака» и лично Зобнина против Дивеева защитник ЦСКА выкатил мяч в середину на Промеса.

На 12-й минуте Дивеев снова ошибся при передаче в зону вблизи своей штрафной. В этом эпизоде на Игоря уже не оказывалось серьезного давления – мяч оказался у него после подачи Зобнина.

Зимой казалось, что Дивеев потеряет место в старте ЦСКА, если Березуцкий решит играть с четверкой защитников. После «Спартака» скамейка – реальный вариант и при пятерке, учитывая выздоровление Магнуссона.

6. Выдвижения Зобнина в прессинг на Дивеева провоцировали слом позиционной структуры «Спартака» – после них команда Ваноли переходила на двух центральных защитников.

Литвинов играл по левому инсайду ЦСКА (очень редко при начале атаки армейцев в эту зону уходил Обляков, а инсайд играл по краю), поднимаясь до финальной трети поля. При таких эпизодах на половине «Спартака» оставались Жиго, Джикия и Айртон (плюс близко располагался Мартинс).

Литвинов справился – например, его давление на Карраскаля привело к передаче назад на Дивеева в эпизоде с потерей защитника ЦСКА и ударом Промеса. При атаках «Спартака» Литвинов либо сам двигал мяч на чужую половину, либо просто поддерживал атаку открыванием, смущая соперника (как в эпизоде с ударом Промеса в штангу). От Джикии в первом тайме такой активности не было.

Конечно, игру Литвинова нельзя назвать идеальной. Например, именно он упустил Облякова в одном из самых опасных моментов ЦСКА в матче, когда левый латераль армейцев открылся в полуфланге и получил скидку от Языджи.

Маслов по-прежнему травмирован, на мяче Литвинов точно не уступает (мягко говоря) Кофрие. Кажется, у Руслана хорошие шансы закрепиться в старте даже при возросшей конкуренции в середине поля.

7. Во второй половине первого тайма «Спартак» стал больше контролировать мяч (с 20-й по 45-ю минуту – 46,9% владения) и чаще бил по воротам (5-1), не превзойдя соперника по острым моментам (штанга Промеса на не очень акцентированный удар Облякова, зато из удобной позиции после отличной комбинации).

Но перелом в ходе игры все равно случился – и это произошло еще до гола Языджи, который позволил ЦСКА уже не так много контролировать мяч. Гол – единственный удар ЦСКА с начала второго тайма и до замены Медины на 55-й минуте – при этом «Спартак» уже полностью забрал мяч себе (63,3%) и даже провел неплохую атаку с ударом Литвинова из-за штрафной.

Умяров получил немного больше свободы в середине поля и стал раскидывать мяч по краям. В эти зоны на чужой половине с мячом уже заходил не только Литвинов, но и Джикия.

Кажется, дело не только и не столько в недоработках Языджи, сколько в том, что этот состав ЦСКА был слишком атакующим для игры вторым номером. Медина и Карраскаль либо неправильно располагались, либо просто недорабатывали в обороне (в нескольких случаях вообще бросая бежать за оторвавшимся соперником), а Гбамен физически не мог покрыть весь центр.

В итоге на 55-й минуте Березуцкий заменил Медину на Зайнутдинова и перешел на полноценные 5-2-2-1, в которых Бахтиер расположился рядом с Гбаменом, а Языджи ушел направо.

8. Зайнутдинов – один из главных героев матча и автор гола, который фактически решил исход игры. При бешеном владении (70,6% с 55-й минуты до конца матча) «Спартак» всего четыре раза пробил из штрафной после выхода Бахтиера – точно не сумасшедший показатель.

Поэтому в истории замена Зайнутдинова останется как очень удачная, но при этом почти сразу после выхода Бахтиер едва не стал главным виновником гола в ворота ЦСКА.

Именно Зайнутдинов упустил Зобнина, когда Роман выпрыгнул один на один с Акинфеевым. Игорь спас – а в первой части сезона он вообще был лучшим вратарем РПЛ по соотношению реальных и ожидаемых пропущенных голов.

Акинфеев подтащил и в этот раз – после второго гола кто-то может несправедливо забыть об этом.

9. Через десять минут после перехода ЦСКА на 5-2-2-1 Ваноли ответил двойной заменой – Ларссон и Николсон вместо Зобнина и Соболева. От 3-5-2 «Спартак» ушел к 3-4-3 с атакующей тройкой Ларссон – Промес – Николсон. Но осталось неясным, как Ваноли теперь хотел атаковать.

Кажется, о хаосе говорили даже детали – например, Жиго стал бегать к финальной трети не за пять-десять минут до конца матча, а раньше. Количество навесов после выхода Николсона резко не выросло – всего пять, а в последние 15 минут – вообще два. Парадокс, но главный шанс в матче «Спартак» создал как раз после навеса. Подача у Литвинова не получилась, поэтому адресатом стал не Соболев или Николсон, а Промес.

В последние 25 минут (то есть после выхода Николсона) «Спартак» хватило лишь на несколько ударов Промеса, пытавшегося пробиться или протолкнуть мяч сквозь нескольких игроков ЦСКА.

На качество атак «Спартака» или хотя бы количество попыток доставить мяч в штрафную ЦСКА не повлияла и вынужденная замена Джикии на Хлусевича, после которой Ваноли двинул Мозеса вперед и перешел на четырех защитников.

10. На сборах Ваноли пробовал и 3-4-3, и 3-5-2 – при втором варианте мы не видели Мартинса в качестве нижнего опорного (опять же: возможно, это было в матчах на третьем сборе). Пока это тоже выглядит очень странно – «Спартак» несколько сезонов нуждался в опорнике, этой зимой его вроде бы подписали, но используют в другой роли.

В товарищеских играх Мартинс добегал в чужую штрафную (например, после такого открывания забили «Уралу»), в матче с ЦСКА – тоже, но больше никакой пользы в атаке пока он не приносит. При этом против армейцев Мартинс еще и не всегда успевал сужать пространство и закрывать коридор в центре поля (как перед голевым штрафным) и не был очень четок при игре один в один (особенно против Карраскаля).

Если Ваноли поставил на Умярова в роли шестерки для контроля мяча, то даже в конце первого тайма, еще при 0:0, «Спартак» точно не был явным доминатором. Если у Паоло есть другое объяснение такого распределения ролей, очень хотелось бы его услышать.

11. В ЦСКА ничего не придумывали – номинальный опорник Гбамен сыграл в привычной роли. По игре 1-в-1 – никаких вопросов, новичок армейцев выиграл 100% единоборств в обороне. По владению телом – тоже, Гбамен пару раз показал, как резко может менять направление движения (особенно запомнился такой обыгрыш Умярова в первом тайме).

Зато большие вопросы – по скорости принятия решений и желанию расставаться с мячом. Гбамен совершил 7 потерь – больше только у Дивеева (обрезы плюс выносы), Карраскаля (постоянный риск) и Заболотного (постоянная борьба).

Большинство потерь – после того, как Гбамен очень затягивал развитие атаки, и на него налетало два соперника. В первом тайме это привело минимум к трем контратакам «Спартака» – ЦСКА сильно повезло, что они не привели к большим проблемам.

12. Карраскаль – жемчужина дерби, сделавшая очень ярким матч с небольшим количеством явных моментов.

Пятки не только при 2:0, но и в первом тайме, пять попыток обводок из десяти на две команды, лидерство по принятым передачам и сделанным пасам в финальную треть, феноменальный проход перед вторым голом – и эффектно, и эффективно.

После такого Карраскаль не должен жалеть, что не забил сам после забега на полполя. Кстати, тот момент Хорхе создал сам, отобрав мяч у Умярова у центральной линии.

13. Вопрос о роли Мартинса – уже не единственный к Ваноли. Глобально – не очень понятно, кто решил, что после прихода Николсона «Спартак» должен покинуть Понсе. Или даже по-другому – зачем был нужен новый чистый нападающий при наличии Соболева и Понсе.

По матчу с ЦСКА – почему на скамейке остался Бакаев, самый результативный игрок «Спартака» на сборах? Тем более, когда тренер меняет игроков старта, а не оставляет их на все 90 минут (ну и обратите внимание на то, как Ларссон добегал за Зайнутдиновым при втором голе).

14. Победа ЦСКА не кажется незаслуженной, но по созданной остроте дерби скорее получилось равным.

Понятная позиционная структура армейцев в первом тайме не привела к явным моментам. ЦСКА выехал за счет индивидуального мастерства.

«Спартак» выглядел менее цельным (пожалуй, за исключением отрезков с прессингом в первом тайме), но мог набирать очки за счет неудачного навеса на Промеса, неудачного удара Ларссона и все-таки нормальной контратаки с ударом в штангу в первом тайме.

Кажется, позиция ЦСКА приятнее не только из-за текущего положения в таблице.

Фото: pfc-cska.com; spartak.com