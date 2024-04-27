10 лет падению Джеррарда с «Челси». Случайность или гениальный план Моуринью?

«Титул, #####, не ускользнет от нас!»

Пеп Гвардиола настаивает, что «Ливерпуль» все еще в чемпионской гонке, хотя у команды Юргена Клоппа лишь одна победа в четырех матчах.

10 лет назад мерсисайдцы тоже тягались с «Манчестер Сити» и даже рулили на финише. 27 апреля 2014-го оставалось совсем чуть-чуть: все ждали исторического титула «Ливерпуля», но произошел другой знаковый момент.

Вспоминаем боль Стивена Джеррарда и разбираемся в причинах его падения.

«Титул не ускользнет от нас». Джеррард до сих пор сожалеет о фразе, которая ни на что не влияла

«Ливерпуль» в чемпионской гонке АПЛ-2013/14 – чудо из ниоткуда. Летом 2012-го Брендан Роджерс подхватил клуб с восьмого места и особо его не улучшил: седьмая строчка, ранний вылет из домашних кубков и поражение от «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы. При Кенни Далглише хотя бы взяли Кубок Лиги.

Но потом вдруг поперло. Даже без дисквалифицированного за укус Луиса Суареса «Ливерпуль» резво стартовал, держался рядом с лидерами под конец 2013-го, а с января поймал нереальный импульс: всего две ничьи в 16 матчах АПЛ в начале года. Это точно тот же самый «Ливерпуль», который четыре года не запрыгивал даже в пятерку?

Команда летала! Стивен Джеррард и Джордан Хендерсон контролировали центр, в атаке – кошмар для соперника: Суарес, Филиппе Коутиньо, Рахим Стерлинг, Дэниэл Старридж. В том чемпионате «Ливерпуль» настрелял 101 гол и только в трех матчах уходил с поля без забитых мячей. Даже в чемпионском сезоне Юргена Клоппа с 99-ю очками мерсисайдцы забили всего 89.

Вот настолько это была крутая атака!

К бешеному «Ливерпулю» на финише гонки приехал главный конкурент – «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини. И тоже не выстоял: Стерлинг быстро унизил финтами Венсана Компани и Джо Харта, потерявшего ворота, а к 26-й минуте Мартин Шкртел добавил второй.

«Сити» вернулся в игру. Давид Сильва отыграл один мяч, а Глен Джонсон на 62-й срезал в свои. И все же в яркой перестрелке на «Энфилде» победили хозяева: Коутиньо воспользовался ошибкой защитника в штрафной и вколотил победный. Фанаты ликовали и уже щурили глаза от блеска приближающегося титула.

А о нем так мечтали: последнее чемпионство «Ливерпуль» брал в 1990-м, как же давно это было. Через клуб прошло множество звездных игроков и тренеров, но никто не вернул в Мерсисайд долгожданный трофей. Сейчас же он так близко, только руку протяни!

«Энфилд» сходил с ума и ревел от восторга, вместе с ним ликовал и Джеррард. После победы над «Сити» капитан собрал команду в центре поля и, надрывая голос, кричал:

«Мы, ##### [блин], сделали это! Теперь, ##### [блин], этот титул не ускользнет от нас! Он не ускользнет от нас снова. Послушайте, послушайте! Мы едем в Норвич. Делаем все так же! Камон, вперед!»

Казалось бы, типичная эмоциональная речь капитана после важной победы. Но Джеррард до сих пор вспоминает о ней. И жалеет:

«Хотел бы вернуться в тот день. Не в день матча с «Челси», а в игру с «Сити». Я бы вернулся и попытался пойти другим путем: более спокойным и с большим осознанием, где мы были в то время.

Это была страсть и эмоции. В тот момент мне казалось, что парни нуждаются в подобной речи. Сейчас, оглядываясь назад, я бы высказался спокойнее, понимая, с кем нам играть дальше».

Вы уже догадались, что смущает Джеррарда: через пару недель фраза «не ускользнет» стала пророческой и максимально неловкой.

«Эта до сих пор открытая рана». Как же больно Джеррарду после того падения

«Ливерпуль» удачно съездил в Норвич и сделал то, что просил капитан – хлопнул соперника с тем же счетом, что и «Сити». Дорога к долгожданному титулу почти расчищена. «Сити» сразу после «Энфилда» облажался еще и с «Сандерлендом» (Насри спас ничью 2:2 на 88-й минуте).

Пеллегрини проигрывал Роджерсу шесть очков и сохранял матч в запасе. «Челси» уступал пять баллов, но без дополнительных матчей, поэтому выглядел аутсайдером в тройной гонке – слишком мало бежать.

«Ливерпулю» оставалось три шага: домашняя игра с «Челси» и два матча с абсолютно немотивированными «Кристал Пэлас» и «Ньюкаслом». Команды Тони Пулиса и Алана Пардью не претендовали на еврокубки, не опасались вылета и плотно увязли на 9-11 местах.

Удобный календарь, даже «Челси» не выглядел таким уж опасным. Жозе Моуринью больше волновала Лига чемпионов: лондонцы вышли в полуфинал на «Атлетико», и европейский титул выглядел ближе, чем домашняя погоня с минус пять за три тура до конца.

В Ливерпуле все думали только о кубке – первом за 24 года. К нему команду вел Джеррард, которому было 10, когда парни в красном под руководством Кенни Далглиша последний раз выигрывали лигу. Тогда маленький Стивен представлял себя Аланом Хансеном – капитаном той чемпионской команды.

Мечту о победе в чемпионате Джеррард вынашивал с восьми лет – с момента, когда поступил в академию «Ливерпуля». Все сны и фантазии были о танцах с кубком перед фанатами с Копа.

Двух мнений быть не могло: «Челси» – последняя преграда перед чемпионством «Ливерпуля». В теории устраивала даже ничья: семь очков гарантировали золото, а две победы можно набить и на «Кристал Пэлас» с «Ньюкаслом».

Но все как-то сразу пошло не по плану. «Ливерпулю» не удался привычный сценарий со стартовым штурмом, пошли нервы и ошибки. И случилось это!

Под конец тайма хозяева собирались еще раз постучать в кабину лондонского автобуса. Роджерс просил, чтобы при розыгрыше мяча центральные защитники двигались к флангам, а Джеррард опускался глубже для первого паса. Капитан готовился начать одну из таких атак и поддался эмоциям – так хотел сделать все побыстрее, что мысли опередили ноги.

Мяч проскочил мимо Джеррарда, а он, пытаясь исправить ошибку, поскользнулся и сделал еще хуже. Демба Ба только этого и ждал: сенегалец упорхнул от всех и забил! Кошмар!

Проживем падение еще раз в воспоминаниях Джеррарда:

«Момент был пустяковый. Мелкое препятствие в нашей напряженной борьбе за титул. Я двинулся навстречу мячу, а он выскользнул из-под ноги.

Резкий разворот, я поскользнулся и упал. Мяч отбросило, началась сокрушительная атака «Челси». Я кое-как поднялся и помчался что есть мочи. Я преследовал Ба, словно от этого зависела моя жизнь. Знал, что случится, если я его не остановлю. Ба забил. Все кончено. Мой промах дорого обошелся».

А вот воспоминания самого Ба: «Я осознал, насколько это было важно, только пару лет спустя, когда люди все еще говорили об этом. Они до сих пор говорят! Для них это было травмой. Нам было не по душе то, что мы убили их мечту, нам просто нравилось побеждать.

Вы совершаете ошибки, а другие этим пользуются. То, что Стивен сделал для мира футбола, огромно. Но это жизнь, к сожалению. Не все истории заканчиваются сказками».

Весь второй тайм «Ливерпуль» бился о синюю стену, в самом конце пропустил второй и проиграл. Теперь в гонке рулил «Манчестер Сити»: Пеллегрини оставалось выиграть все матчи и уже не оглядываться на соперника.

«Энфилд» тонул в слезах. Рыдал и Джеррард.

«Я сидел на заднем сидении автомобиля, чувствуя, как катятся слезы. Много лет я не плакал, но тут, по дороге домой, никак не мог остановиться.

Часом ранее, сразу после игры с «Челси», мне хотелось провалиться сквозь землю. Я был в таком оцепенении, будто потерял кого-то из близких. Такое чувство, словно четверть века, что я посвятил клубу, испарилась. Я даже не пытался сдерживать бесшумно текущие слезы, потому что события того дня вновь и вновь прокручивались в голове», – вспоминал Джеррард.

Семья и друзья утешали, говорили, что впереди три тура – все можно исправить. Стивен же понимал, что кровожадный «Сити» не упустит такой шанс. И был прав: Пеллегрини выиграл все оставшиеся матчи и вернул титул на «Этихад».

«700 игр, четверть века на тренировках и за пределами поля, член клуба, житель района и города. Я отдал все стремления, желания и надежды, все до последней капли. В конечном счете всего этого оказалось недостаточно, чтобы мы завоевали титул, которым жаждал каждый в Ливерпуле», – сокрушался капитан.

Сразу после матча с «Челси» он мечтал, чтобы та машина унесла его куда-то подальше от слез, разочарования и боли. Джеррард решил, что ему лучше улететь из Англии, спрятаться от дочерей и не показывать им, какой он разочарованный и подавленный.

Возможно, в моменте это помогло, хотя мысли тогда были страшные.

«Мне казалось, что надежды у меня не осталось. Похоже, я был недалек от самоубийства», – терзал себя Джеррард.

Дальше легче не стало. Этот кикс навсегда останется с Джеррардом, вот прям до конца.

«Это самый трудный день в жизни. И он навсегда останется таковым. Когда я умру, это все еще будет самый трудный день, потому что его невозможно стереть из памяти», – говорил Стивен в 2017-м.

А позже, уже тренером «Рейнджерс», добавил: «Эта рана остается открытой».

Ошибка Джеррарда: случайность или плод коварного плана Моуринью?

Кикс Стиви Джи – самое явное и логичное объяснение поражения «Ливерпуля». Проще всего списать все на неудачу, случайность, плохой день, мокрое поле или что-то еще. Но такие мастера не ошибаются просто так, и у каждой ошибки есть причина. Как и у этой.

И зовут ее Жозе Моуринью.

Формально «Челси» был в чемпионской гонке. После осечек «Сити» с «Ливерпулем» и «Сандерлендом» лондонцы даже были вторыми, но все равно не воспринимались участником золотого забега. Отыграть за три тура пять очков у «Ливерпуля», который одержал 11 побед подряд – простите, а как?

У Жозе была другая цель. За четыре дня до поездки на «Энфилд» Моуринью в Мадриде сгонял нули с Диего Симеоне в первом полуфинале Лиги чемпионов. «Челси» оставался последним английским клубом в еврокубках и просил перенести игру с «Ливерпулем»: с воскресенья на вечер пятницы или хотя бы на субботу.

«Мы плакали, жаловались и умоляли. Но Премьер-лига говорила, что все из-за зрителей, из-за Sky Sports, из-за чего-нибудь еще, не знаю. Для нас речь шла о финале Лиги чемпионов», – вспоминал Моуринью.

Жозе сильно разозлился из-за отказа, да и в целом фыркал на общую истерию вокруг приближающегося титула «Ливерпуля». Казалось, этого хотели все в Англии: ни одно чемпионство не обсуждалось так страстно, как мечты «Ливерпуля». А мы знаем, как это бьет по эго Моуринью.

Тогда-то и начался типичный Жозе: тот, который втягивает соперника в ментальные игры, изводит, вытряхивает душу и выигрывает матчи.

Первый пункт : мотивация своих игроков. Моуринью должен был сделать так, чтобы команда не сильно отвлекалась от «Атлетико», но зарядилась на «Ливерпуль» даже без чемпионский гонки.

На помощь пришла атмосфера в городе. Когда «Челси» приехал в Ливерпуль для подготовки к матчу, все кричало о чемпионстве команды Роджерса. Особенно разозлили фанаты, которые пели у отеля ночью и мешали футболистам «Челси» спать.

Моуринью собрал игроков в конференц-зале «Ливерпуль Мальмезон» и приступил. «Мы же не собираемся в этом участвовать? Мы не будем клубом, который станет препятствием на пути «Ливерпуля» к титулу», – сказал он с классической ухмылкой.

Когда «Челси» ехал на матч, город тонул в красном море из фанатов. Все это напоминало карнавал, но Жозе подобрал другое слово, которым поделился в раздевалке перед игрой.

«Это цирк. «Ливерпуль» должен стать чемпионом. И им нужны клоуны в их цирке, – сказал португалец, выдержал паузу и взглянул на команду. – Но мы не хотим быть клоунами».

Готово! Моуринью снял давление с игроков, но в то же время разозлил их восторгами вокруг соперника.

«У футболистов создалось впечатление, что нас не уважают, считают легкой добычей, а «Ливерпуль» ждет простая победа. Моуринью много говорил об этом на предматчевом собрании. Нужно было что-то делать с этим, показать решимость в команде.

Не знаю, верил ли в это сам Моуринью, но он заставил поверить нас», – вспоминал голкипер Марк Шварцер.

Второй пункт : внушить «Ливерпулю», что будет легкий матч. О том, что «Челси» не участвует в гонке, Моуринью говорил не только футболистам, но и журналистам. Это действительно было так, но Жозе специально давил на это, чтобы усыпить бдительность «Ливерпуля». В победу Роджерса верили все, а то, как Моуринью сдался перед битвой, только усиливало это чувство.

«Перед стадионом продавали футболки с надписью «Ливерпуль» – чемпион!» В «Челси» бы такого не допустили», – воспоминания Жозе о дополнительном стимуле.

Тогда же португалец выбрал смешанный состав. Например, на «Энфилде» не сыграли Петр Чех, Эден Азар, Джон Терри, Рамирес, Самюэль Это’О. Зато вышли Марк Шварцер, 21-летний резервист Мохамед Салах, а главное – Томаш Калас! Тот самый защитник, который вроде был в клубе, но никогда не играл. Даже сам Калас это признает.

«Я был просто игроком для тренировок. Когда им нужен был конус, они звали меня», – удивился тогда Калас.

Тут все Жозе тоже сделал красиво. Болтал с игроками в конференц-зале отеля и как бы случайно спросил: кто когда дебютировал во взрослом футболе? После очередной истории Моуринью вдруг повернулся к Каласу и сказал: «А ты дебютируешь завтра на «Энфилде». Какой невероятный опыт, правда?»

Замысел сработал: все поверили в победу «Ливерпуля», ведь «Челси» больше говорит об ЛЧ, а в составе вообще Калас. Как они справятся против смертельной связки Суарес-Старридж? Перед игрой Джеррард назвал матч «решающим шагом», поверил даже Суарес: до этого суеверный уругваец боялся сглазить и просил фанатов не петь «мы выиграем лигу».

Роджерс тоже добавлял эмоций: показал игрокам душевный ролик с напутствием от их матерей. Некоторые футболисты даже прослезились.

Третий пункт : особый план на игру. Моуринью понимал, что ввязываться в перестрелку с «Ливерпулем» – самоубийство. Более того: нельзя давать быстрому сопернику разогнаться, особенно на первых минутах.

Даааа, тот «Ливерпуль» был сказочно быстрым и очень продуктивным. В том сезоне команда Роджерса забила 24 мяча в первые 20 минут игры, девять из них – в первые пять минут. Домашняя форма перед «Челси» особенно впечатляла, вот статистика быстрых мячей в пяти домашних матчах до приезда Моуринью:

● «Арсенал»: голы на 1-й, 10-й, 16-й и 20-й минутах;

● «Суонси»: гол на 3-й и 20-й минутах;

● «Тоттенхэм»: гол на 2-й минуте;

● «Сити»: гол на 6-й минуте.

Выстоял только «Сандерленд». Ну, как выстоял. Проиграл, но хотя бы не пропустил быстро.

Моуринью решил, что лучшим вариантом будет показательная затяжка времени. Именно показательная – необходимо, чтобы все, особенно «Ливерпуль», заметили, как лондонцы откровенно тянут время. Жозе попросил игроков получить минимум две желтые карточки за этот трюк.

«У Моуринью были инструкции вплоть до первого удара от ворот – для меня и Ивановича», – говорил Шварцер.

Моуринью хотел, чтобы вратарь и защитник максимально неуклюже и долго разыгрывали мяч от ворот, менялись в случае карточек и напрягали соперника.

«Это была уловка, чтобы замедлить темп. «Ливерпуль» собирался играть быстро, они хотели атаковать так, как делали весь сезон. Наша задача была в том, чтобы тянуть до тех пор, пока рефери не достанет карточку.

Муоринью говорил: не позволяйте им набирать обороты, выбивайте их из ритма, раздражайте их, бесите фанатов», – улыбался Шварцер.

Сработало уже на третьей минуте: Суарес подлетел к Мартину Аткинсону, потому что голкипер «Челси» 15 секунд думал, как пробить от ворот. Вскоре Луис уже толкался с Сесаром Аспиликуэтой, который вдруг забыл, как вбрасывать аут. Еще через несколько минут подключился сам Моуринью: Джеррард и Джон Флэнаган вдвоем пытались вырвать мяч из рук португальца.

Еще слова Шварцера: «Суарес показывал на меня пальцем и волновался, что игра идет слишком медленно. Чувствовалось, как это давит на него и болельщиков. Они думали: «Так нельзя, это не часть нашего плана».

Все в АПЛ позволяли «Ливерпулю» играть в его футбол, а Моуринью полностью уничтожил их зону комфорта. Типичный Жозе!

«Челси» тянул, хозяева заводились и нервничали: им казалось, что время уплывает, они суетились и ошибались. Роджерс не прочувствовал: не успокоил команду и так же бесился у поля. Хотя те 0:0 вполне устраивали «Ливерпуль» – тогда гонка по-прежнему была бы в их руках.

«Роджерс думал, что мы можем выйти и атаковать «Челси» – так же, как мы это делали против «Сити» или «Норвича». Мы должны были сделать все так, чтобы нас было сложно победить: испортить игру, быть уродливыми, как они… Против такого серийного победителя, как Моуринью, нужен был такой же менталитет», – рассуждал позже Джеррард.

Но всеобщее ожидание и приближение сказки давили: мерсисайдцам хотелось закончить все прямо сейчас, разбить соперника в фирменном стиле и отпраздновать перед «Энфилдом». Моуринью это осознал и использовал.

«Нам не стоило ввязываться в споры. Они вырвали нас из зоны комфорта», – сокрушался Суарес, анализируя игру.

Тогда же пульсировали эмоции, и все сыпалось. Джеррард не мог кроссом перебить первого защитника, от Коутиньо мяч вообще отскакивал, первый момент пришел только после углового.

«Мы закрыли свободные зоны в центре поля, потому что они собирались использовать эту зону. Мы чувствовали, что они раскроются и побегут вперед.

Моуринью сказал, что обязательно наступит момент, когда они потеряют мяч под давлением, и нам останется извлечь выгоду», – говорил Шварцер.

Этот момент действительно наступил. Теперь ошибка Джеррард не кажется такой уж случайной. Вполне возможно, именно из-за трюков Моуринью и поскользнулся капитан «Ливерпуля»: так торопился и нервничал, что забыл про концентрацию.

Джеррард слишком хотел исправиться – это еще хуже, чем кикс

Перерыв мог все исправить, но у «Ливерпуля» не получилось. Джеррард просто пялился в одну точку и не мог проронить ни слова. Роджерс призывал биться за капитана: «Если кто и заслуживает спасения, так это он. Сколько раз он вытаскивал этот клуб и менял безвыходные ситуации! Пришло время отплатить. Вашему капитану это нужно».

Возможно, в тот момент разумнее было успокоить команду и самого Джеррарда, а не пичкать новыми эмоциями и так перегоревших игроков.

Стиви Джи же воспринял все слишком близко к сердцу и очень хотел исправиться. И только навредил: во втором тайме неоправданно много брал на себя и мечтал забить. Капитан за 45 минут пробил восемь раз: в среднем расстояние до ворот было 26,5 метра. Лишь четыре удара пришлись в створ и ни один по-настоящему не напряг Шварцера.

«Я отчаянно хотел искупить вину», – подтвердил позже Джеррард.

У «Ливерпуля» ничего не получалось, а у Роджерса банально не было плана В. И это логично: с февраля команда не теряла очки и уступала в счете всего 23 минуты. Таких ситуаций попросту не было, и никто не понимал, что делать.

«Роджерс сказал, что мы припарковали сразу два автобуса. Понимаю, почему он так решил. Но дело в том, что мы просто замедлили игру и не теряли позиции. Если вы собираетесь нас победить, вас нужно потрудиться. Они этого не сделали. Они придерживались своего плана и отказывались делать что-то другое», – Шварцер присоединился к критикам Роджерса.

Позже The Independent поговорил с участниками того матча и убедился – североирландец действительно не предложил команде, как перевернуть матч. Только летом 2014-го «Ливерпуль» купил Рики Ламберта, чтобы иметь варианты с навесами.

Моуринью в этот момент упивался: кричал, эпатировал и даже троллил – специально выпустил на концовку Фернандо Торреса, чтобы сильнее позлить «Энфилд». И опять угадал, именно испанец отдал ассист на гол Виллиана, который добил интригу.

Моуринью, который, как все полагали, думал только о Лиге чемпионов, ускорился к фанатам, тыкал в эмблему на груди и праздновал словно после финала. А когда уходил в подтрибунное помещение, кричал: «Им нужны были клоуны, им нужны были клоуны!»

Это действительно был праймовый Жозе: циничный и великолепный одновременно.

«Стиви Джи поскользнулся, и он последний человек, который заслужил такой участи, но это часть футбола. Мне даже стало жаль Роджерса, потому что я всегда поддерживаю друзей, но в день матча друзья остаются дома», – говорил Моуринью.

Через два дня «Челси» проиграл «Атлетико» и не вышел в финал ЛЧ.

***

Одна из теорий падения Джеррарда – слишком мокрое поле. Например, эксперты Sky Sports твердили, что «Ливерпуль» хотел еще сильнее ускорить игру и переборщил с поливом.

«Они поливали поле буквально весь день», – сказал Эд Чемберлен.

«Несколько раз нас чуть не смыло во время интервью», – подтвердил Нил Куинн.

Так почему же поскользнулся Джеррард: случайность, слишком мокрое поле или следствие ментальных игр Моуринью?

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Главная картинка и графика : Алина Комиссарова

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Michael Regan, Alex Livesey, Andrew Powell/Liverpool FC, Matthew Ashton/AMA/Corbis; East News /Simon Bellis/Sportimage/Cal Sport Media via AP Images, BEN STANSALL / AFP