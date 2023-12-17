Торрес рыдал в вертолете, Кэрролл мечтал провалить медосмотр. Самый безумный зимний дедлайн АПЛ

Это устроил «Ливерпуль».

Пока зимнее трансферное окно не впечатляет, мы в основном обсуждаем желание Тимо Вернера выиграть трофей с «Тоттенхэмом» и бесконечные слухи о Мбаппе, «Реале» и «ПСЖ».

Что ж, логично, разве до Тодда Боули кто-то решался на масштабную перестройку в январе? Клубы нехотя отпускают игроков в середине сезона, а покупатели избегают наценки за срочность.

И все же спокойствие нарушалось: например, легендарным январским дедлайном АПЛ в 2011-м. В лаву всеобщего безумия окунулся «Ливерпуль». Оформили два громких трансфера на вход, пережили рекордную продажу и приняли в офисе столько людей, сколько не приезжало в Мелвуд со старта сезона.

Вспоминаем исторический день: Фернандо Торрес сбежал на вертолете, Энди Кэрролл узнал о трансфере на «Энфилд», когда ехал на велосипеде, и мечтал провалить медосмотр. Где-то рядом все это время был и Луис Суарес.

Суарес вполне мог не перейти в «Ливерпуль». Ускориться заставили «Тоттенхэм» и «Челси»

Давайте начистоту: это сейчас «Ливерпуль» Юргена Клоппа – магнит для суперзвезд. В сезоне-2010/11 все было совсем не так: прошлый чемпионат мерсисайдцы закончили седьмыми, а летом взяли Брэда Джонса, Дэнни Уилсона, Джонджо Шелви, Пола Кончески и Милана Йовановича – так себе компания для возвращения в ЛЧ.

Так и складывался сезон. Ну и как прикажете заползти в четверку с Сотирисом Кирьякосом, Мартином Келли, Джеем Спирингом, Давидом Н’Гогом и другими средними игроками? Вот и у Роя Ходжсона не пошло: лишь одна победа в восьми турах АПЛ и позорное 19-е место («Вест Хэм» был ниже только по дополнительным показателям).

Ходжсон дотянул до января, страдания закончил «Блэкберн». После 1:3 на «Ивуд Парк» Роя заменил легендарный Далглиш. Старина Кенни не тренировал 11 лет и казался временным вариантом до конца сезона. Но руководство поверило в него: на финише продлили контракт на три года, выделили хорошие деньги на новичков и сразу исполнили трансферные прихоти.

Кстати, о них. Далглиш в первые же дни обозначил приоритет – новый форвард в пару к Торресу. Хотелось кого-то легкого и дерзкого, что-то типа Луиса Суареса. Уругваец ярко съездил на ЧМ-2010, утопил Гану и заинтересовал половину топ-клубов. Например, «Манчестер Юнайтед». Тогда «Аякс» спросил Луиса, что надо, чтобы он остался. Всего-то продлить контракт Николаса Лодейро, друга Суареса – исполнили.

Вскоре отношения ухудшились. Суаресу не понравилось, что «Аякс» не вписался за него перед Федерацией футбола Нидерландов. Уругвайца дисквалифицировали на семь матчей за укус полузащитника ПСВ Отмана Баккала, а клуб смолчал. Потом уволили Мартина Йола, который ставил Луиса справа, но давал много свободы в атаке. Сменивший его Франк де Бур перестроился на 4-3-3 и вроде как не гарантировал уругвайцу место в старте после дисквалификации.

Все это накопилось за полсезона, и к январю Суарес не скрывал желания уйти. «Луис открыт для нового вызова в большом клубе», – предупреждал Де Бур.

Руководство созрело для продажи звезды со сложным характером и возросшими амбициями, тем более накопились долги. После запроса Далглиша с нидерландцами связался «Ливерпуль», но переговоры проходили вяло. Англичане предложили 12,8 млн фунтов, «Аякс» пшикнул и попросил 25 млн, но в евро.

«Ливерпуль» ушел и, возможно, даже не вернулся бы, не вмешайся «Тоттенхэм» и «Челси». «Шпоры» были прямыми конкурентами: шли в четверке АПЛ, выскочили на «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов и пока не вылетели из Кубка. Харри Реднапп требовал усиления в атаку: медиа писали про Энди Кэрролла из «Ньюкасла» и аренду Карима Бензема из «Реала». Не вовремя травмировался Гонсало Игуаин, и про француза пришлось забыть.

Оставались еще варианты с Суаресом и Луисом Фабиано из «Севильи». За уругвайца «Тоттенхэм» предлагал больше «Ливерпуля» и в целом был привлекательнее из-за ЛЧ. Правда, Реднаппу уругваец не нравился, не впечатлила техника.

Дальше вмешался «Челси» – косвенно, ведь их Суарес не интересовал, но именно Роман Абрамович перевернул все планы конкурентов.

28 января: «Челси» стремительно попер за Торресом, «Ливерпуль» отверг, и Фернандо устроил бунт

Как же все закружилось под конец окна! Из-за «Челси»: чемпион выпадал из гонки и нуждался в усилении. Сразу вспомнили про Торреса, его ведь вели уже несколько лет.

Первая попытка была еще в 2007-м, когда Эль Ниньо уже звездил в «Атлетико», но пока не определился с новым клубом. Ту гонку «Челси» проиграл «Ливерпулю» и несколько раз пытался отыграться: сначала в 2008-м, потом через год, новый заход еще через сезон.

Летом 2010-го не помог даже Абрамович: ESPN писал, что владелец «Челси» лично летал на переговоры с испанцем, тому вроде было интересно, но «Ливерпуль» не желал терять лидера, который лишь год назад продлился на пять сезонов. Тогда казалось, что Карло Анчелотти и так справится, но неудачный старт кампании-2010/11 (пятое место к началу января) вынудил бежать на трансферный рынок.

28 января Абрамович предложил за мечту 35 млн фунтов и услышал привычный ответ. Еще и через официальный сайт: «Челси» сделал предложение о приобретении Фернандо, но оно было отклонено. Футболист не продается».

Инсайдеры уверяли: «Челси» вернется с улучшенным предложением и добавит к сделке Дэниэла Старриджа. Анчелотти комментировал дипломатично, но чувствовалась уверенность в победе: «Торрес не мой игрок, я должен уважать «Ливерпуль». Знаю, какую невероятную работу проводит клуб на трансферном рынке. Руководство делает все, чтобы усилить состав».

«Ливерпуль» чувствовал нависшую угрозу. The Times сообщил о сумме отступных в 50 млн фунтов, а «Челси» в этот раз был настроен пугающе. Тогда же, 28 января, официальный сайт «красных» опубликовал еще две новости – хорошую и плохую.

С какой начать?

Весточки про Торреса и настойчивость «Тоттенхэма» заставили «Ливерпуль» ускориться в сделке по Суаресу. «Аякс» осознавал преимущество в переговорах и продавил торопящихся англичан на 26 млн евро. «Ливерпуль» официально приступил к переговорам с уругвайцем, с «Аяксом» все улажено.

Дальше – разочарование! Торрес устал топтаться без Лиги чемпионов и попросился на «Стэмфорд Бридж».

«Сегодня вечером Фернандо подал письменный запрос на трансфер, который был отклонен. У Торреса долгосрочный контракт, и клуб рассчитывает, что он выполнит обязательства, которые взял на себя перед «Ливерпулем» и болельщиками, когда подписывал соглашение», – это уже была бомба от официального сайта.

У Эль Ниньо нарывало, он хотел уйти еще летом, копил обиду и не выдержал после зимнего отказа.

«Чувствовалось, что он хочет этого перехода. В нем наблюдались перемены. Он был уже не тем Нандо, что мы знали раньше. Язык его тела изменился, он больше времени проводил у физиотерапевта и стал очень тихим», – вспомнил партнер Джей Спиринг.

Безнадежная ситуация. Что же делать «Ливерпулю»? Трансфер Суареса еще не завершен, лучший форвард уходит к конкурентам, времени на поиск замены почти нет.

Или есть…

Безумное 31 января: Кэрролл узнал о трансфере по пути на тренировку, мечтал провалить медосмотр, грустил из-за кота и не знал в «Ливерпуле» никого, кроме Джеррарда и Каррагера

31 января Энди Кэрролл погладил кота и отправился на восстановительные процедуры. В планах было хорошо потренироваться и последить за новостями о Фернандо Торресе. Тем утром он даже не представлял, что сам станет хедлайнером трансферного блокбастера и к вечеру приземлится в Ливерпуле на частном вертолете.

«Это безумие! Я ехал на велике и слушал эфир Sky Sports. А там новость, что «Ньюкасл» отклонил предложение «Ливерпуля» по Кэрроллу. Сначала 20 млн фунтов, потом – 25, потом – 30…

Все звонили и спрашивали: «Что происходит?» А я отвечал: «Никуда не ухожу, я же едва подписал новый контракт».

Все выглядело именно так. 22-летний Кэрролл только раскрывался и провел всего 41 матч в АПЛ. Особенно удался новый сезон: к январю таранный форвард забил 11 мячей. Все было в кайф: игра шла, фанаты любили, руководство дало новый контракт – идеальная история для парня с Тайнсайда, влюбленного в клуб. Какой еще «Ливерпуль»?

«Когда я приехал на тренировку, мне сказали: «Иди-ка, поговори с боссом. Пошел к Алану Пардью. Потом я запрыгнул в машину к Кеву Нолану (капитан «Ньюкасла»), и он отвез меня к себе домой. Следующее, что помню – полет на вертолете в Ливерпуль», – рассказывал Кэрролл.

Энди был безумно влюблен в «Ньюкасл» и не следил за другими. Настолько, что состав «Ливерпуля» пришлось гуглить по дороге в Мелвуд.

«Когда я был в вертолете, то подумал: «Окей, знаю там Стиви Джи, знаю Каррагера… А кто еще? Остальную информацию о команде нашел в гугле.

Да, это выглядит плохо, потому что это игроки «Ливерпуля»… Но это не неуважение. Я буквально не смотрел футбол, поэтому никого и не знал. Вообще не был готов к такому повороту», – стыдился форвард за 41 млн евро.

Это не единственные мысли Кэрролла в вертолете. Он действительно не понимал, зачем этот трансфер лично ему? Любимый клуб шел выше того же «Ливерпуля», а в сборную он попал и без красной футболки. Энди рассчитывал, что травма, которую он как раз залечивал, смутит врачей.

«Я думал: «Пожалуйста, пусть я не пройду медобследование... Когда вертолет приземлился, я так хотел вернуться. Всю дорогу думал: «Что происходит вообще?! Что я делаю?»

Я был так счастлив в «Ньюкасле», подписал новый контракт, а на следующий день всего этого не стало. Я только купил дом. Хотите верьте, хотите нет, но я только-только завел кота! Он был в доме, в который я не вернулся. Я улетел, и кота забрал брат», – Кэрролл предполагал, что все плохо закончится.

А неприятности этот парень притягивал: у него было несколько судов и штрафов по делу о драках, он сломал челюсть одноклубнику Стивену Тэйлору, таблоиды смаковали его пьяные тусовки и нарушения дисциплины. Немыслимо даже представить, что за 18 месяцев до трансфера в «Ливерпуль» за 41 млн его не взяли в «Вест Хэм» за 1 млн. Лондонцы предпочли Фрэнка Нубла (кого-кого?).

«Ньюкасл» знатно наварился и накидывал миллионы просто из воздуха, а в «Ливерпуле» изначально не верили в Кэрролла

Если Кэрролл вышел из дома 31-го утром, не задумываясь, что его ждет к вечеру, то для Торреса все было очевидно. Болельщики знали об отклоненных предложениях, но в 2020-м The Athletic писал, что «Челси» и «Ливерпуль» вели переговоры несколько недель: сделкой занимался директор по футболу Дамьен Комолли, Торрес был в курсе и готовился. Об этом чуть позже.

«Ливерпулю» требовалась замена, ведь Суареса брали на помощь Нандо, а не вместо него. Времени было мало, пришлось торопиться и хвататься за любые варианты. Очевидным и самым близким был Кэрролл. За месяц до этого «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (3:1), Энди был в ударе, а Джейми Каррагер после игры сказал: «Он издевался над нами».

А сейчас ужасающая история от Комолли, которая немного прояснит, как велись дела в том «Ливерпуле»:

« Накануне дедлайна мне позвонил человек, не имеющий никакого отношения к трансферам , и сказал: «Я получил сообщение от председателя «Ньюкасла» – они не против продажи Кэрролла».

Из этой цитаты кажется, что не «Ливерпуль» продуманно пришел за форвардом, а «Ньюкасл» грамотно навязал им товар. На «Сент-Джеймс Парк» почувствовали, что на «Энфилд» летят большие деньги, а времени думать там нет.

Продолжение истории от Комолли:

«В ту ночь я вроде договорился с «Ньюкаслом». На следующий день они прочитали, сколько мы получим за Торреса, и потребовали за Кэрролла еще 5 млн фунтов. Это свело меня с ума».

Других вариантов по большому форварду не было. Попытались с Марио Гомесом, но «Бавария» запросила 40 млн евро, а он сам запулил такую зарплату, что англичане развернулись. Теперь Комолли требовалось продать идею боссам «Ливерпуля», но те сомневались – считали Кэрролла ограниченным, скандальным и чересчур дорогим. Владельцы из Бостона запросили конференц-встречу, долго обсуждали сделку и поддались настойчивости французского директора.

«Мы понимали, что переплачиваем. Но он был молод, да к тому же англичанин. Я сказал владельцам: если это не сработает, мы сможем перепродать его за 20 млн фунтов в «Вест Хэм» , в «Астон Виллу», да хоть обратно в «Ньюкасл».

Идея была в том, что он либо станет хитом, либо нет, но с возможностью заработать немного денег. Мы переплачивали, но мы также получили невероятные деньги за Торреса, и «Челси» сильно переплачивал».

В дедлайн в Мелвуде был ад: журналист ждал интервью Торреса 12 часов, от наплыва людей сломалась кофемашина

В эти минуты решалась судьба не только Кэрролла, ведь сделку с «Челси» по Торресу еще не закрыли.

Это все?

А-а-а-а! Суарес же еще, с ним тоже пока не договорились по контракту!

И это в последний день! Все вокруг звонят, кипишуют, суетятся – речь ведь про грандов АПЛ, про два трансфера внутри лиги, про 100 млн фунтов на двоих. Если на «Сент-Джеймс Парк» спокойненько собрали Кэрроллу чемодан, то в офисе «Ливерпуля» полыхало.

Далглиш зажигал на пресс-конференции. Впереди у «Ливерпуля» была игра со «Стоком», но журналистов волновали трансферы. «Да, есть новости – заинтриговал Кенни. – Кончески уходит в аренду в «Ноттингем Форрест».

31 января у Торреса было запланировано интервью с Саймоном Хьюзом. Когда журналист приехал в Мелвуд, то понял, что быстро Эль Ниньо ему не дадут. А дадут ли вообще? Все кругом бегали, кричали в телефон и заливались кофе – машина вышла из строя, ее никогда не использовали так часто.

Когда журналист увидел Антонио Санса, агента Торреса, быстро догадался, что сделка с «Челси» продвинулась. Вскоре объявили, что вертолет подан, и Фернандо сразу полетел в Лондон на медосмотр. Несмотря на спешку, испанец лично попрощался со всеми.

«Помню, как Пепе Рейна вошел в столовую и сказал: «Парни, думаю, Нандо все!» А потом зашел сам Нандо. У него все еще было много друзей в клубе: Пепе, Лукас Лейва, особенно Макси Родригес. Он был очень эмоционален. Он вполне мог попрощаться и по вотсапу, но предпочел сделать это лицом к лицу», – так Спиринг запомнил расставание с Торресом.

После этого испанец стремительно вышел из клубного офиса и направился к авто. В это время на парковку подъехала другая машина, из нее вышел Суарес. Мужчины обнялись, обменялись любезностями и разошлись. Символичная точка, когда пересеклись прошлое и будущее «Ливерпуля».

О трансфере Кэррола объявили в 23:00, за час до закрытия окна. Примерно в это же время Liverpool Echo выдал инсайд, что успел и «Челси»: «Торресу пришлось бежать наперегонки со временем, чтобы пройти медобследование, оформить документы и заключить рекордную для Англии сделку на 50 млн фунтов».

Журналист, ждавший Торреса, просидел в офисе 12 часов, но все же получил интервью – для первой полосы ему вручили приехавшего Луиса Суареса.

Торрес дебютировал в матче против «Ливерпуля». А клуб, как говорят, предсказал его регресс и создал образ предателя

Что было дальше, вы прекрасно знаете.

● Суарес мгновенно стал звездой лиги и теперь считается одним из лучших нападающих в истории «Ливерпуля» (хотя тоже мог уйти за отступные в «Арсенал»). Он был в огне и выиграл Кубок английской лиги, а мог и АПЛ, если бы не циничный «Манчестер Сити» в чемпионской гонке-2013/14. Принес фанатам радость, а клубу много голов и отличный навар: в «Барселону» его продали за 82 млн евро, за 3,5 года подрос в цене на 55 млн.

● Кэрролл предсказуемо провалился. Ну что взять с парня, которого вытащили силой и придавили огромной трансферной стоимостью. Когда Брендан Роджерс поменял Далглиша, то сразу сказал: «Кэрролл – не уровень «Ливерпуля».

Комолли во всем был прав: форварда, который не стал хитом, спихнули в «Вест Хэм» за 19 млн. В себя он так и не пришел ни с «молотками», ни в родном «Ньюкасле», заплывы в «Рединг» и «Вест Бромвич» тоже были так себе. Сейчас 35-летний Кэрролл в «Амьене», во французской Лиге 2.

А вот Торрес – трагедия! Первая же игра и сразу против «Ливерпуля». Ладно хоть поражение 0:1 случилось не на «Энфилде». Гостевые фанаты приготовили обидные баннеры, самый цензурный – «Тот, кто предал, всегда будет один».

Игра не шла, с трибун летели зажигалки, бывший партнер Даниэль Аггер встретил плечом так жестко, будто они все жизнь были заклятыми врагами. Замена Торреса стала первой для Анчелотти в матче. Испанец медленно уходил с поля, опустив голову, и этот кадр стал одним из культовых в АПЛ.

До конца сезона Нандо забил за «Челси» один мяч в 18 играх – страшнейший результат в карьере.

Сколько же хейта он словил, причем с обеих сторон: в «Ливерпуле» обвиняли в предательстве, в «Челси» – в плохой игре, из-за которой он стал мемом. Но была ли она такой уж плохой? Мнения разделились, и вы точно поспорите об этом в комментариях. Многие считают, что стиль «Челси» просто не подошел Эль Ниньо, кто-то уверен, что все было не так уж и плохо, и страдания Торреса явно преувеличены.

Еще есть версия, что изменения в игре Нандо – естественный процесс, связанный с травмами, а не сменой клуба или кармой. Например, тот же Саймон Хьюз писал: «Если и был поворотный момент в карьере Торреса, то точно не тогда, когда он перешел в «Челси». Это случилось на 10 месяцев раньше, когда он пробил головой в ворота «Бенфики» и упал, сразу почувствовав боль в колене. Что-то щелкнуло, вышло из строя».

Liverpool Echo даже выдал инсайд, что теорию с регрессом испанца после травмы обсуждали в «Ливерпуле» еще до сделки:

«В прошлом году [в 2010-м] перспектива ухода Торреса вызвала бы крики боли на «Энфилде». Трудно представить, что реальный же уход испанца не оставил ничего, кроме широких улыбок на красной половине Мерсисайда».

Спустя годы информацию подтвердил The Athletic. Утверждалось, что в «Ливерпуле» и Fenway Sports Group уже заметили: после операции Торрес потерял скорость и резкость, а ведь именно это ключевые качества в его игре. Это напрямую отражалось на статистике.

К тому же в клубе понимали, что на «Энфилде» не самый качественный состав. Плюс испанец только-только взял ЧМ-2010, хотел большего и стремительно терял мотивацию, удаляясь от ЛЧ и погружаясь к середине таблицы АПЛ.

Журналист Хьюз, хорошо знавший Торреса, представил другую версию. Испанец очень переживал из-за стремительного падения клуба: общался с руководством о планах на возрождение или продаже, если регресс продолжится. Сначала ему обещали, что после смены владельца все изменится, но ничего не происходило. А продажа Хавьера Маскерано убедила в отсутствии амбиций.

Когда он вновь обратился к Комолли, ему обещали трансфер в случае хорошего предложения. Это не то, что хотел слышать Торрес: он рассчитывал, что клуб видит в нем Джеррарда и игрока-символа. Комолли же подталкивал Фернандо к уходу: убеждал испанца, что большие деньги с его продажи значительно облегчат «Ливерпулю» строительство новой команды, а клуб планирует ставку на молодых игроков.

Оказалось, что и «Ливерпуль» преподносил все не так объективно. В клубе повторяли про желание испанца уйти, но Хьюз отметил: «Торрес говорил: «Я чувствовал, что они нанесли мне удар в спину». Он имеет в виду то, как его частные беседы с представителями клуба были оформлены в прессе – где не было никаких предположений о том, что кто-то еще, кроме Торреса, хотел этого расставания».

Если циничные владельцы «Ливерпуля» действительно не сожалели об уходе звезды, то Стивен Джеррард печалился.

«Его уход в «Челси» разбил мне сердце. Мне было очень-очень плохо. Мы усердно работали над тем, чтобы стать ближе к трофеям, бороться за каждый титул. Мы чувствовали, что делаем большие шаги вперед, но вдруг в ключевой для команды момент ее покинул отличный игрок.

Я говорил с Фернандо, пытался убедить его остаться. Мы также обсуждали это с его агентом. Но они приняли решение, на которое я не мог повлиять. Не все местные игроки, обожающие родной клуб», – даже в 2021-м Стиви Джи все еще грустно.

Но это спустя 13 лет. В 2010-м команда словно отвернулась от Торреса, узнав о планах уйти. Джеррард демонстративно праздновал гол без Нандо, несмотря на его ассист. Риера рассказывал об игноре форварда в раздевалке после матча, который выиграли благодаря ему. Еще один неназванный юниор, подключившийся к команде в том сезоне, был в шоке: после лета Торрес ни с кем не разговаривал ни в автобусе, ни в раздевалке.

«Победа над «Челси» (в 11-м туре АПЛ – Sports.ru) стала большим результатом, потому что мы были близки к зоне вылета, но он первым покинул раздевалку. Он выглядел так, будто не хотел здесь находиться. Он был блестящим игроком, но на тренировках в течение нескольких недель после победы над «Челси» он почти не старался», – добавил юниор.

Когда «Челси» и «Ливерпуль» договорились, беседа с Джеррардом была самым трудным, что пережил Торрес в тот момент. Не утешала даже зарплата, подскочившая до 175 тысяч фунтов в неделю.

«Мне было 27 лет, я хотел узнать, каково это – поднять над головой Кубок чемпионов. Это чувство мне было не суждено испытать с «Ливерпулем», клуб находился в процессе полной перестройки, только что был продан. Должно пройти много времени, прежде чем команда снова сможет бороться на высоком уровне, если только она не «Манчестер Сити» или «ПСЖ».

У меня не было времени ждать. Однажды ко мне подошел Джеррард и сказал: «Фернандо, теперь тебе надо думать о себе. Делай то, что сочтешь нужным». Но когда я пришел к нему, чтобы сказать об уходе в «Челси», он был убит этим известием. Сообщить Джеррарду было одним из самых тяжелых моментов в карьере», – говорил Нандо.

***

Торрес признался, что плакал в вертолете, который уносил его подальше от «Ливерпуля». Кэрролл мечтал провалить медосмотр и остаться в «Ньюкасле».

Сколько же разочарований принесло 31 января 2011 года.

Графика и главная картинка: Марина Семенова

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Laurence Griffiths, Clive Brunskill, Michael Regan, Mark Thompson, Bryn Lennon