13 комментариев

Сплошные противоречия.

Эдин Джеко – самый очевидный герой для истории перед финалом Лиги чемпионов.

В 2012-м босниец помог «Сити» выиграть чемпионский титул – третий для клуба, через 44 года паузы. Сейчас у «горожан» их уже девять, а сам Джеко покинул Манчестер аж восемь лет назад. Но до сих пор играет: забил победный мяч в полуфинале с «Миланом» и выглядит главным кандидатом на старт в финале.

Карьера 37-летнего ветерана, который начинал с прозвищем Полено, а сейчас в шаге от победы в Лиге чемпионов – сплошные противоречия.

Джеко до «Сити»: бомбежки, прозвище Полено и трансформация при Магате

Сама карьера Джеко – уже подарок судьбы. После распада Югославии на территории Боснии и Герцеговины разгорелась жуткая гражданская война между тремя этническими группами: боснийскими мусульманами, хорватами и сербами. Эдину было шесть, и все вокруг в то время думали о том, как выжить – какой там футбол.

«Мы жили в постоянном страхе. Приходилось прятаться от бомбежек, мы боялись выходить на улицу – в любой момент могла начаться очередная перестрелка. В то время я очень много плакал», – вспоминал Эдин.

Будущая звезда Боснии часто говорил о тех темных временах – чтобы не повторяться, лучше загляните сюда к Вадиму Кораблеву.

Когда война закончилась, отец Мидхат пристрастил к футболу. После дворовых ковыряний началась карьера в «Железничаре». Ну как началась: в первом клубе долговязого Джеко запихнули в центр полузащиты, а со стороны постоянно язвили – обидное прозвище Полено, упреки за неповоротливость и медлительность, смех над мечтами пробиться наверх.

Все изменил тренер Иржи Плишек – он застал Джеко как раз в «Железничаре» и вытащил его в чешский «Теплице». В Боснии ликовали: после 25 тысяч евро от чехов сравнили сделку с выигрышем в лотерею – такие деньги за какую-то деревяшку (Полено же) !

В Чехии из Джеко слепили форварда – все еще медленного и неповоротливого, но уже забивного. В чемпионате Чехии-2006/07 у 20-летнего нападающего было уже 13 мячей – неудивительно, что скауты топ-лиг присмотрелись. Например, Боро Приморац рассказывал про боснийца Арсену Венгеру, Бернд Холлербах – Феликсу Магату.

Немецкий тренер до этого про Джеко ничего не слышал, но после наводки отправил Холлербаха в Чехию – тот вернулся с рецензией «Срочно брать!» Феликс заинтересовался, отсмотрел несколько отчетных нарезок и согласился, тем более деньги у «Вольфсбурга» были. Боссы выделили 30 млн евро, хотя никогда раньше клуб не тратил больше 14. Летом 2006-го в клуб приехали Диего Бенальо, Жосуэ, Ян Шимунек и другие. Особенно выделялись два подписания в атаку: бразилец Графите и Джеко, на них ушло 12 млн .

Оба были страсть какими голодными. Про военное детство Джеко вы помните, но и Графите было тяжело: до 21 года он ходил по домам в Сан-Паулу и продавал мусорные пакеты. Тогда его волновало, что супермаркеты предлагают более дешевые пакеты, отбивая клиентов – о борьбе за чемпионство с «Баварией» он и не мечтал. Особенно жутко стало, когда преступники похитили его мать – все закончилось хорошо, но Графите понял, что из трущоб пора выбираться.

Из Джеко и Графите сложилась одна из самых убийственных связок в истории чемпионата Германии (хотя, может, и вообще в футболе). В первом сезоне они втягивались: бразилец привыкал к Бундеслиге после двух лет за «Ле Ман», босниец офигевал от скоростей в сравнении с Чехией. Магат тоже только подкручивал настройки: «Вольфсбург» стремительно взлетел с 15-го на пятое место и заскочил в еврокубки.

Да-да, это история про истязающие предсезонки Магата. Во время сборов в Швейцарии футболисты думали, что пункт «гора Низен» – это выходной день с пикником и пейзажами. Нет – это был марш-бросок на 2362 метра до вершины. Магат не бросил своих, тоже погибал под нагрузками и бубнил, что все это научит терпеть и сражаться. В награду футболисты получили кофе и пирожные.

Джеко совсем не ныл, он уже читал про принципы Магата и знал, на что соглашается.

«Мной интересовались многие клубы, но я выбрал «Вольфсбург». Почему? А чего тут думать – Магат, Магат и еще раз Магат. Я знал, кто это, и был уверен, что он взял клуб не для того, чтобы болтаться в низах таблицы. Его тренировки? Да, слышал. Потребовалось несколько месяцев, чтобы привыкнуть – было много интенсивной работы на пределе. Никакого расслабона как в Боснии и Чехии», – говорил Джеко.

В первом сезоне Эдин чаще выходил на замену, потому что Магат предпочитал схему с одним форвардом. Даже так Джеко сделал 8+5. В кампании-2008/09 Магат перестроился: встроил в старт и Джеко, и Графите – а еще добавил Звездана Мисимовича.

Ох, что это было за трио! Графите стягивал на себя внимание защитников, Джеко здорово читал игру и открывался, а Мисимович идеально ловил их движения. Давайте цифрами:

• В Бундеслиге «Вольфсбург» забил 80 мячей – 67,5% из них положили Джеко и Графите . 54 гола на двоих – рекорд продуктивности, который с 1972-го держали Герд Мюллер и Ули Хенесс (53).

• Графите стал лучшим бомбардиром лиги – 28 голов. Джеко сразу за ним – 26. Для понимания: тогда в Бундеслиге вообще-то играли Марио Гомес (24), Патрик Хельмес (21) Ведад Ибишевич (18), Клаудио Писарро (17), где-то рядом притаились Лука Тони, Демба Ба и Кевин Кураньи.

• Мисимович сделал 20 ассистов – 13 из них на Джеко и Графите . Только в сезоне-2014/15 его рекорд превзошел Кевин де Брюйне (21).

Это Магат превратил талантливого, но угловатого великана в футбольного киллера.

«Поначалу меня тянуло к центру поля, я хотел владеть мячом там. Магат сказал мне: «Эдин, что ты делаешь? Ты должен забивать. Ты должен быть в штрафной, другое меня не интересует», – вспоминал Джеко.

Обучение давалось тяжело: несмотря на огромное трудолюбие, со стороны Эдин все еще смотрелся ленивым и медлительным. Магат провел с боснийцем несколько тактических сеансов, склеил видео и отрисовал ему карту движений. Даже большому Джеко приходилось работать в прессинге.

«Магат показал мне видео и сказал: «Эдин, вот смотри – ты стоишь тут, а мяч в 15 метрах от тебя. У тебя есть шанс его получить. А ты что делаешь? Ты стоишь!»

Советы Магата и его предсезонка сделали из Джеко монстра: 21 из 26 мячей в чемпионате он забил во вторых таймах. Неудивительно, что золотую связку «Вольфсбурга» разбили уже в 2010-м. Хотя без Магата, ушедшего в «Шальке» в 2009-м, все равно работало уже не так.

Джеко хотел в «Милан», а не в «Сити». Он запустил легендарный камбэк, прилично забивал, но все время оставался в тени Агуэро

Джеко – один из самых сочных зимних трансферов в истории: и по цене, и по вкладу в историю клуба. Через полтора года после чудо-золота «Вольфсбурга» Эдин котировался высоко: «волки» рухнули на восьмое место, а босниец много забивал и без Магата. Выбил 22+6 в Бундеслиге-2009/10, забил 10 мячей за половину следующего сезона.

Претендентов на него хватало, самым настойчивым был «Милан», но «Вольфсбург» отказал – какой «Милан», когда на рынке «Манчестер Сити»? Джеко серьезно расстроился, потому что с детства за «россонери».

«В родительском доме в Сараево целая стена в моей комнате украшена футболками разных клубов. В центре, на самом почетном мечте, единственная в коллекции футболка «Милана» с седьмым номером. Шевченко – мой любимый игрок. Я на рос на матчах Серии А, тогда это была лучшая лига. Шева для меня был лучшим нападающим: помню его игры за «Милан», за «Динамо», его хет-трик в ворота «Барсы» на «Камп Ноу». Я немного расстроился, когда «Вольфсбург» отклонил предложение «Милана». Но я не создаю проблем себе и клубу, так что смирился с таким решением», – вспоминал Джеко.

Зимой 2011-го «Сити» все еще собирал суперкоманду, но уже не клевал на все блестящее, как раньше. И без Джеко атака была солидная: Эммануэль Адебайор, Роке Санта Крус, Жо, Марио Балотелли и Карлос Тевес. Еще через полгода приехал Серхио Агуэро. Слишком серьезная компания, чтобы легко забронировать место в старте.

Адаптация проходила тяжело: от уверенного Джеко, размотавшего Бундеслигу, почти ничего не осталось: первый мяч босниец забил только в 10-м туре. Такое молчание напрягало Роберто Манчини: он сразу бросил Эдина в старт, но после серии без голов задвинул в запас. До конца сезона у боснийца набралось лишь восемь попаданий в старт и 2+2.

Летом стало проще: Джеко освоился, вернулся в основу и в трех турах забил шесть мячей – вау! По голу «Суонси» и «Болтону», а «Тоттенхэму» с Лукой Модричем, Гаретом Бэйлом и Рафаэлем ван дер Вартом, выдал покер. Тот матч навсегда в памяти Джеко.

«Трудно выделить свой лучший матч. У меня было несколько хороших игр, но лучшая... Пусть будет матч, где я забил четыре гола – не каждый раз удается забить четыре в одной игре», – гордился Джеко в 2014-м.

Но даже это не убедило Манчини: итальянец предпочитал схему с одним нападающим, а Балотелли и Джеко остались лишь сменщиками Агуэро. Это предсказуемо раздражало Эдина: за 14 матчей АПЛ в старте (плюс девять выходов на замену) он забил 13 мячей, но все еще был лишь второй опцией. Бесило!

«До «Сити» я никогда не был суперсабом. Всегда много играл и забивал. Не хочу быть суперсабом», – жаловался Джеко.

Подтверждал тренер «Сити» Дэвид Платт: «Я бы не сказал, что Джеко подходит роль суперсаба. Дело не в том, что он забивает после выхода на замену, а в том, что он вообще забивает, когда выходит на поле. Мы можем выбрать только 11 игроков. У нас много футболистов, которые могут играть часто в любой команде АПЛ, но мы можем выбрать только 11».

Английская карьера Джеко могла закончиться уже через полтора года: Эдин хотел играть в старте, Манчини был слишком суеверным, чтобы часто ротировать состав и ломать то, что принесло чемпионство в 2012-м.

Олицетворение карьеры Джеко в Манчестере – тот самый золотой матч против «КПР». Тогда Эдин тоже поднялся со скамейки, именно он запустил камбэк «Сити» – если бы не его гол после углового на 90+2, не было никакого Agueroooooo и чемпионского парада. Но обычно помнят только мяч Куна, забег Манчини и даже красное лицо Фергюсона из параллельного матча. Важнейший гол Джеко вроде бы тоже в истории, но где-то на третьем плане – в этом весь Эдин.

«Мне действительно жаль его. Мяч «КПР» часто забывают, особенно на фоне гола Агуэро», – подтверждал директор «Сити» Брайан Марвуд.

К Джеко вернулась та самая тяжесть, которую выбивал Магат. Эдин выкладывался, но со стороны казалось, что ему слишком лень и неинтересно – за это прилетало от фанатов. А Манчини не очень-то верил с боснийца и вроде бы даже был не против его ухода.

«Он недоволен? Вряд ли кто-то из игроков будет доволен, когда не играет», – пропускал мимо ушей итальянец.

Но в итоге ушел сам Роберто. И Джеко хотел, но Мануэль Пеллегрини убедил остаться. Казалось, в атакующей модели чилийца Эдину доверят больше времени, но нет: началась испанизация с трансферами Альваро Негредо и Хесуса Наваса, подъехал еще и Стефан Йоветич.

«Я не всегда был счастлив в клубе. С таким высоким качеством нападающих конкуренция превратилась в битву. У нас были Агуэро и Тевес, в разное время играли Йоветич, Балотелли. Негредо, Адебайор, Бони… Так много форвардов!» – сокрушался Джеко.

При Пеллегрини босниец действительно стал выходить чаще: в АПЛ-2013/14 аж 23 раза попадания в старт, 16 мячей. Но от статуса суперзапасного все никак было не избавиться.

Пеллегрини мотивировал: «Я сказал Джеко – если он хочет остаться, я должен увидеть игрока, которого «Сити» купил у «Вольфсбурга». Например, с «Ньюкаслом» он сыграл не очень хорошо и должен был забивать. У нас много других важных нападающих, все должны быть в лучшей форме».

Голов от Джеко прилетало много, но лучше всего их описывал Дэвид Платт: «Если посмотреть на карьеру Эдина в «Сити», на мячи, которые он забивал, вы увидите, что у него много тяжелых и важных мячей».

Да-да, это про Джеко: он вытаскивал матчи, когда «Сити» был в меньшинстве, запускал легендарный камбэк, продавливал, дожимал, спасал. Но его манера игры по английским стандартам смахивала на медлительность, часто ее путали с ленью и безразличием.

«Я не бегаю? Я не выкладываюсь? Камон! Я могу гарантировать, что никто на трибунах или перед телевизором не хочет победить больше, чем я! В любом матче, все равно, против кого или за что мы играем, я просто хочу, чтобы мы забили и победили. В каждом матче я выкладываюсь по максимуму. В каждом», – защищался Джеко.

В сезоне-2015/15 Пеллегрини окончательно переключился на других и выделил Эдину лишь 11 стартов в АПЛ. Форвард, который нуждался в доверии, ответил лишь четырьмя голами – вот он замкнутый круг. Все решили, что лучше расстаться, тем более к «Этихаду» все стремительнее подлетала лысина Гвардиолы.

В «Роме» Джеко прозвали Слепой Эдин. Потом он побил рекорд Тотти, несмотря на жуткий провал по xG

В Англии Джеко хоть глобально и не прижился, насобирал портфолио: пять трофеев, регулярная Лига чемпионов. В «Роме» – наоборот. Эдин стал рекордсменом и кумиром, но не взял ни одного титула. А первый сезон вообще предрекал катастрофу.

Джеко забил уже на четвертой минуте первого товарняка, но потом утонул в море из вингеров Руди Гарсии. На фланге могли выйти Диего Перотти, Мохамед Салах, Яго Фальке, Стефан Эль-Шаарави, Хуан Итурбе, Виктор Ибарбо, Адем Льяич и Жервиньо. Странно все было устроено.

На старте в «Сити» Джеко растворялся, а в «Роме» буквально лажал. Ну вот что это такое?

Один худших сезонов в карьере: Джеко забил лишь восемь мячей при xG в 13,5, бил по воротам в среднем по 2,7 раза за матч и в целом выпадал из игры. Итальянцы придумали боснийцу обидное прозвище: сыграли на созвучии и превратили Edin Dzeko в Edin Cieco (Слепой Эдин) .

К 19-му туру сезона-2015/16 Гарсия плелся пятым и потерял работу. Его заменил Лучано Спаллетти – системный тренер, который выстраивает игру, опираясь на лучшие качества игроков. После январского ухода Гарсии форвард настрелял в чемпионате Италии 16 мячей! Всего за тот сезон Эдин выбил 39 мячей и побил рекорд Франческо Тотти. К тому же забрал «Золотую бутсу» Серии А с 29 голами, опередил Дриса Мертенса (28), Андреа Белотти (27), Гонсало Игуаина (24), Мауро Икарди (24) и Чиро Иммобиле (22).

Это тоже отличительная черта Джеко в Италии: даже в таком суперсезоне тьма запоротых моментов. По xG босниец должен был забить минимум 32 мяча. В Манчестере не могли определиться – основной он или запасной, а в Риме спорили – Джеко топ-финишер или все же транжира ?

Вопрос результативности актуален: даже после перехода в «Интер» Эдин не избавился от проблемы и забивал меньше, чем должен. Такая продвинутая статистика ведется с сезона-2014/15 – тогда в «Сити» Эдин забил на уровне ожидаемого (четыре гола при xG 3,97). Всего в Италии Джеко растерял 33,5 очевидных гола.

Эпоха Джеко в Риме – это тоже важные и тяжелые мячи. Например, Эдин зажигал в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Барселоны»: забил в двух матчах и вдохновил на эмоциональный камбэк (1:4 и 3:0). Положил и в полуфинале: «Ливерпулю» и на «Энфилде», и на «Олимпико».

Но почему-то почти каждый сезон ходили слухи об уходе: то «Роме» хотелось более статусного форварда, то кого-то моложе. Главным поклонником Джеко был Антонио Конте: сначала он хотел вернуть его в Англию и сделать главным нападающим «Челси», потом пытался выкрасть в «Интер».

Каждый раз Эдин признавался «Роме» в любви, причем красиво : «С каждым матчем эта футболка все больше сливается со мной. Это будет происходить до тех пор, пока она не станет единым целым с моей кожей».

Терпение лопнуло в сезоне-2020/21, когда в клубе началась муть с непостоянным руководством. По ходу чемпионата Джеко на командном собрании высказал недовольство работой Пауло Фонсеки – раскритиковал за подход к тренировкам и слабые результаты. За это Эдина лишили капитанской повязки и временно отстранили от команды.

Позже Джеко добавил к претензиям уход менеджеров Джанлуки Гомбара и Маноло Зубрии. Гендиректор Тьяго Пинту выбрал сторону тренера, но в итоге оба ушли в конце сезона: Фонсеку попросили, а Джеко и сам ментально уже настроился на уход.

Тем более подвернулся вариант с «Интером», который очень его хотел.

«В тот же вечер, когда стало известно о трансфере Лукаку [в «Челси»], я поговорил с Мароттой и Аузилио. Назвал им фамилию Джеко, – рассказывал Симоне Индзаги. – Они ответили, что давно хотели его подписать. Джеко – нападающий, который помогает команде играть хорошо».

Это взаимно. «Он очень искренний, очень прямолинейный. Всегда говорит правду и в лицо – даже когда она неприятная. Это и нужно команде. Правда от тренера – то, что позволяет игроку прогрессировать», – отвечал Эдин.

Какие проблемы Джеко может создать для «Сити»? Пеп опасается розыгрышей «Интера», в них у Эдина важная роль

По словам Симоне Индзаги, он еще не определился, кто начнет финал в старте – Джеко или Лукаку. У нападающих разные достоинства, но оба приносят пользу при розыгрышах от вратаря.

Элемент настолько отлажен (наследие Антонио Конте), что уже пугает Пепа: «Эта команда хороша не только в защите. Они опасны в переходных фазах, здорово задействуют нападающих. Плюс здорово отработаны розыгрыши – начиная с Андре Онана, выдающегося голкипера с точки зрения начала атаки, одного из лучших в мире. Из-за этого их очень сложно запрессинговать».

Ключевая цель «Интера» при розыгрышах – заманить соперника в прессинг и выйти через качества нападающих. Когда на поле Лукаку, «Интер» использует мощный корпус и скорость бельгийца. С Джеко прессинг проходят в более примитивной манере – через длинный пас. Даже в 37 Эдин здорово цепляется за мячи.

Перед финалом об этом рассуждал поигравший за оба клуба Патрик Виейра: «Эдин здорово укрывает мяч, этим помогает гасить прессинг соперника. Да, он вряд ли способен создать момент в одиночку – ему требуется много моментов, чтобы забить. Но его умение придержать мяч до прихода партнеров или заработать фол однозначно пригодится «Интеру» в финале».

Учитывая, что в соперниках «Сити», этот прием «Интер» точно задействует. Причем Джеко может использовать и габариты, и опускания в стиле ложной девятки.

В этом розыгрыше ЛЧ было и то, и другое.

Скорее всего, получится дуэль между Джеко и Рубеном Диашем. Должно быть интересно: португалец готов играть в агрессивной манере и высоко выдвигаться за соперником. Как пример – матчи с «Арсеналом», когда Диаш поднимался за Мартином Эдегором. От Рубена потребуется не только смелость, но и умение бороться за мяч.

Еще одно сильное качество Джеко – игра внутри штрафной. Хотя тут сказываться возраст – процент выигранных дуэлей вверху у боснийца снижается с каждым сезоном:

• 2017/18 – 63% • 2018/19 – 60% • 2019/20 – 62% • 2020/21 – 60% • 2021/22 – 53% • 2022/23 – 49%

Но это еще не значит, что Джеко бесполезен. Больше четверти голов за «Интер» в Серии А босниец забил именно головой. Рост (193 см) первопричина, но помогает и выбор позиции. Фишка Эдина – строгие открывания между центральным защитником и крайним . Когда удается запутать соперников, Джеко либо сам остается без опеки, либо освобождает партнера, который замыкает дальнюю (Думфрис или Барелла).

Работает.

Скорее всего, шансы проявить себя у Джеко будут и в финале. В этом сезоне «Сити» не раз закрывался в топовых матчах – полагался на качества центральных защитников и буквально провоцировал соперника на навесы. Возможно, такой отрезок ждет и в Стамбуле, особенно если команду Гвардиолы будет устраивать счет. В таком случае Эдин сможет усилить «Интер», даже если выйдет по ходу матча.

***

Эдин Джеко – футболист-противоречие. Вспахивал поле, но получал упреки за лень. Много забивал, но оставался в запасе. Нашел свое место, но ничего там не выиграл, а где чувствовал себя ущемленным – взял пять трофеев.

Не ищите логику в карьере Эдина Джеко. Он может не забить в пустые с пары метров, но потом выстрадать очередной трудный и важный гол.

Например, в субботу против «Сити»?

Фото: AP Photo/KEYSTONE/Alessandro Della Bella; Gettyimages.ru/Clive Rose, Krafft Angerer/Bongarts, Michael Regan, Richard Heathcote, Alexander Hassenstein/Bongarts