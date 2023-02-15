25 комментариев

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В 2011-м Тевес отказался выйти против «Баварии». В Манчестере жгли его футболки, а Манчини выгнал из клуба на полгода

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Самый громкий скандал «Сити».

«Манчестер Сити» и «Бавария» в Лиге чемпионов – это всегда весело. Вообще без ничьих, всегда с голами и яркими сюжетами. Правда, одну историю из 2011-го в Манчестере хотели бы забыть: в тот вечер Карлос Тевес отказался выйти на замену, а Роберто Манчини заявил, что при нем аргентинец больше не сыграет.

Получился один из самых запоминающихся скандалов подрастающего гранда. Хоть все и закончилось хеппи-эндом, клубу пришлось краснеть из-за звезд.

Отказ выйти на замену не единственная ссора Манчини и Тевеса. Однажды они чуть не подрались

В сентябре 2011-го «Манчестер Сити» только привыкал к Лиге чемпионов. Последний заход в главный еврокубок случился в сезоне-1968/69, это был еще Кубок чемпионов.

«Сити» попал в группу к «Вильярреалу», «Баварии» и праймовому «Наполи» с Мареком Гамшиком, Эсекиэлем Лавесси и Эдинсоном Кавани. В первой игре с итальянцами англичане были чуть опаснее, но дома наскребли только ничью – еще и пришлось отыгрываться после гола Кавани на 69-й.

К концу сентября «Сити» шел по сезону почти без потерь – только ничьи с «Наполи» и «Фулхэмом». В Мюнхене поначалу тоже все было неплохо, но гости моменты не реализовали, а Марио Гомес наказал дважды еще до перерыва.

Манчини злился и пытался что-то изменить: в начале тайма вместо нападающего Эдина Джеко выпустил опорника Найджела де Йонга. Чтобы сохранить расстановку с двумя форвардами, сразу же должен был выйти Карлос Тевес, но аргентинец остался на скамейке. Как выяснилось после матча, он отказался выходить на поле.

Манчини горел: «Тевес отказался выходить на замену. Я не могу этого принять. При мне Тевес больше не сыграет за «Манчестер Сити».

Карлос был чуть спокойнее, но сразу обозначил проблему: «Я не чувствовал себя готовым войти в игру. Я профессионал и лучший бомбардир клуба в прошлом сезоне. Так что все дело в Манчини».

Уже на следующий день Роберто встретился с руководством, чтобы обсудить будущее Тевеса: итальянец настаивал, чтобы клуб продал нападающего как можно скорее.

«Если мы хотим стать лучше, Карлос не должен играть за «Сити». По крайней мере, пока я здесь тренер. Когда игрок зарабатывает серьезные деньги, выступает за «Сити» в Лиге чемпионов и ведет себя подобным образом – он должен ответить.

Два года назад Тевес хотел уйти, два года я его поддерживал, а теперь он отказывается выходить на поле. С меня хватит! В топ-клубе такое непозволительно. Мог бы повести себя так игрок «Баварии», «Милана», «МЮ»? Нет!»

Это был уже не первый конфликт Тевеса и Манчини. В 2010-м «Сити» неудачно играл против «Ньюкасла», и в перерыве Карлос давал одноклубникам установки до прихода тренера. Итальянец рассвирепел, но и Тевес не отступил: они сцепились и едва не подрались – Манчини несколько раз замахнулся на игрока.

«Честно говоря, сколько споров и драк на тренировках я еще не видел. Если бы тогда Amazon снимали документальный фильм… Это было просто невероятно. Сколько раз Манчини и Тевес сталкивались лицом к лицу, замахивались друг на друга... Я не знаю, было ли это просто его [Манчини] тактикой постоянно злить людей», – вспоминал Стивен Айрленд.

«Сити» провел расследование и выбрал сторону Манчини. Все хотели, чтобы Тевес ушел

«Сити» моментально сделал заявление после позора в Мюнхене: клуб на две недели отстранил Тевеса от тренировок и инициировал расследование. Оно затянулось на месяц, и «Сити» полностью принял сторону тренера. По мнению руководства, Тевес нарушил контракт по пяти пунктам: с Карлоса удержали месячную зарплату (около миллиона фунтов) и запретили приближаться к клубной базе.

Угроза Манчини сработала: пока он рулил на «Этихаде», аргентинца не подпускали даже тренироваться с командой. По данным The Telegraph, Карлос хотел подать в суд на тренера для защиты репутации. Возможно, его отговорил клуб: Тевесу разрешили уехать в Аргентину и пообещали выплачивать зарплату.

Для всех было очевидно, что бомбардир уже не наденет голубую футболку. Манчини ликовал от локальной победы, Тевес уперся и не собирался извиняться, а клуб уже обдумывал продажу нападающего. В медиа мелькали слухи про «Интер», «Милан», «ПСЖ» и еще богатенький «Анжи», но конкретного предложения никто не сделал.

Из-за характеров Манчини и Тевеса ситуация действительно казалась безвыходной. Роберто всегда авторитарен, из-за чего часто ссорился с футболистами. Карлос тоже никогда не прогибался. Еще в «Вест Хэме» его посмел заменить Алан Пардью – ух, аргентинец был в гневе. Позже тренер разрешил футболистам придумать наказание для Тевеса за плохую форму. Те предложили худший для Карлоса вариант – тренировку в футболке сборной Бразилии. Карлос отказался и попер против всей команды: несмотря на убеждения, что это лишь мотивационная шутка, Тевес послал всех подальше.

«В первые два сезона в «Сити» он показывал лучший футбол в карьере. В каждом матче он играл так, будто это дерби Буэнос-Айреса. Он был таким до ссоры с Манчини. Тогда он восстал против этого», – говорил Пол Маккарти, который работал с Тевесом и агентом Киа Джурабчианом в качестве советника по связям с общественностью.

На скорое расставание с «Сити» намекал и сам Тевес.

«В Манчестере абсолютно нечем заняться. Здесь всего два маленьких ресторана, некуда пойти, постоянно идет дождь. Однажды я задался вопросом: «А куда вообще я могу сходить с семьей?» Это расстраивает. Не могу даже сходить в кинотеатр, потому что дети там ничего не поймут», – сокрушался Карлос.

В клубе всерьез рассматривали продажу Тевеса не только из-за конфликта с Манчини. Еще в сезоне-2010/11 аргентинец неожиданно потребовал трансфер: говорил, что «отношения с некоторыми руководителями сломались и не подлежат восстановлению». Журналисты предположили, что у Карлоса конфликт с исполнительным директором Гарри Куком.

Тот изящно парировал: «Тевес великолепен. Помню заголовок: «Тевес не разговаривает с Куком». Конечно, не разговаривает – он же языка не знает».

Оказалось, что конфликт случился не у Тевеса, а у его агента Джурабчиана: он поссорился с кем-то из руководства и хотел увести свой главный актив. Карлос согласился подыграть, и это стало сигналом для руководства. И даже болельщиков: например, Ноэль Галлахер удивлялся: «Тевес будет первым, кто покинет футбольный клуб, потому что ему не нравятся люди из офиса».  

Смущала и дисциплина Тевеса. В сезоне-2010/11 Карлос выпросил у Манчини четыре выходных: изначально Роберто дал три, но поддался на нытье о тоске по семье. Аргентинец утверждал, что полетит на родину, но в итоге его застукали на Тенерифе.

Так что же  случилось в Мюнхене?

После конфликта с Манчини и клубом Тевес укатил в Аргентину и там остыл. Сначала сказал, что Роберто относился к нему как к собаке, а потом добавил: «Хорошо это или плохо, но ссора с Манчини была полезна для меня».

Своей версией произошедшего в Мюнхене Тевес поделился только в феврале 2012-го.

«Деликатная ситуация, поэтому все эти месяцы я ничего о ней не рассказывал.

Я разминался во время первого тайма, потом ушел в раздевалку. Ко второму тайму я был готов. Манчини заменил Джеко на Де Йонга. Он хотел укрепить оборону, и я не понимал, что происходит. Джеко начал спорить с ним, а я сел на скамейку.

Манчини был расстроен после перепалки с Джеко. Потом он посмотрел на меня и велел разминаться. И начал говорить в мой адрес ужасные вещи. Не знаю почему. Я совсем не нервничал, болтал с Сабалетой. У меня не было никаких проблем, я не собирался ссориться. Я не отказывался играть, я отказывался разминаться.

Клуб провел расследование и оштрафовал меня. Я хочу, чтобы люди знали правду, но другие этого не хотят – заявление клуба защищало тренера», – твердил Тевес.

Киа Джурабчиан тоже утверждал, что во всем виноват Манчини: «Вы не можете критиковать Карлоса за игру, потому что он полностью выполняет обязанности, когда выходит на поле. Нельзя критиковать его за нежелание выйти на поле, он знает, когда готов играть».

В 2020-м Тевес дал интервью Marca, и его версия немного изменилась.

«Сожалею о том неудачном моменте, но я был прав. В Мюнхене Манчини поставил единственным нападающим Агуэро. На 10-й минуте мы проигрывали 0:2, Роберто повернулся ко мне и сказал, чтобы я разминался. Я подумал, что выйду еще в первом тайме, но в итоге разминался 35 минут.

Потом подумал, что выйду в начале второго тайма, потому что он сказал мне разминаться во время перерыва. Но тоже ничего не произошло. На 15-й минуте второго тайма я разогрелся и пошел на скамейку. В итоге я разминался около часа.

Манчини снова повернулся ко мне и сказал, что мне надо разминаться. Я отказался и сказал, что это сумасшествие. На пресс-конференции Манчини заявил, что я отказался играть», – вспомнил Тевес.

В новой версии Карлоса сходится не все: «Сити» с первых минут играл в два нападающих (рядом с Агуэро был Джеко), а «Бавария» не вела 2:0 к 10-й минуте (Гомес забил на 38-й и 45-й). Возможно, спустя 9 лет Карлос что-то забыл, но все равно звучало странно.

Пол Маккарти уверен, что так и было: «Он не отказывался играть. Он отказался продолжать разминку. Я, конечно, не говорю, что Карлос был безупречен, но они с Манчини невероятно упрямые люди. Думаю, оба могли бы справиться с этим по-разному».

В Аргентине Тевес играл в гольф, но вдруг вернулся спустя 5 месяцев. Сделал 4+2 и помог выиграть титул

У Карлоса все было прекрасно: он получал зарплату и кайфовал на родине, пока «Сити» готовил его трансфер. Тевес почти не тренировался и влюбился в гольф еще до Гарета Бэйла. Он нанял профессионального гольфиста Себастьяна Фернандеса и под его руководством выиграл один из южноамериканских турниров.

У «Сити» все шло не так славно: решительных претендентов на Тевеса не было, а платить по миллиону фунтов в месяц игроку, который даже не тренируется, уже поднадоело.

В атаке по-прежнему было звездно: Агуэро, Джеко, Насри, Сильва, Балотелли. Но Тевеса все же не хватало – несмотря на характер, он был одним из лучших форвардов лиги. К тому же спустя пять месяцев конфликт подугас.

Сначала оттаял Манчини: «Все зависит от Карлоса. Если он извинится перед командой, все вернется на свои места. Не хочу, чтобы все закончилось плохо, поэтому сделал первый шаг к примирению. Я готов простить его».

Тевес ответил: «Думаю, Манчини просто неправильно поступил. Если у нас возникает проблема, мы можем решить ее без привлечения публики. Манчини – победитель, я – победитель. Мы оба не любим проигрывать. Если он и правда готовить вернуть меня в состав, я наберу форму – все будет нормально. Но он также говорил, что я никогда не буду играть под его руководством. Так что я не знаю, что будет, но сделаю все, чтобы набрать форму и играть».

Договариваться нужно было не только с Манчини. Болельщики тоже приняли сторону тренера и обозлились на Тевеса: по Манчестеру ездил мусоровоз, в котором фанаты «Сити» и «МЮ» могли утилизировать майки с 32-м номером. Некоторые демонстративно сжигали футболки и даже заряжали на трибунах чанты против аргентинца. 

«Я вернулся ради фанатов «Сити». Люди отвернулись от меня, но это нормально. Сначала я не понимал, что происходит: меня выгнали из клуба, а люди писали обо мне гадости. Сейчас я понимаю их реакцию. Хочу изменить ситуацию. Знаю, что будет непросто, но это интересный вызов для меня», – готовился Тевес.

К середине февраля стороны наконец договорились, и Карлос вернулся из затянувшегося отпуска. Он набрал форму за месяц и вышел на поле в игре против «Челси» 21 марта – спустя почти полгода после матча с «Баварией». После еще трех выходов на замену Тевес прописался в старте: в шести заключительных матчах сезона он выходил с первых минут.

Это совпало с началом чемпионского рывка. В 32-м туре «Сити» уступил «Арсеналу» и отпустил «МЮ» уже на 8 очков, а Тевес отыграл всего 7 минут. С аргентинцем в старте «Сити» выбил шесть побед из шести, а Тевес оформил 4+2. Сначала забил «Вест Бромвичу», а потом разнес «Норвич»: вонзил хет-трик (и ассист) и отпраздновал стильным ударом из гольфа.

Ух, тогда «Сити» завелся: «горожане» выиграли дерби, отыграли у «МЮ» 8 очков и выдали самый фееричный финиш сезона в истории АПЛ. Клуб выиграл чемпионский титул спустя 44 года, и все забыли о какой-то там ссоре из-за замены: Тевеса снова любили, а Манчини – качали.

В раздевалке все было спокойно: одноклубники напряглись после скандала в Мюнхене, но никто публично на Тевеса не наезжал. Футболисты «Сити» обиделись на аргентинца, когда он укатил в Аргентину на важнейший отрезок сезона, но быстро оттаяли, когда тот вернулся.  

«Мы встретили его с распростертыми объятиями, потому что знали, насколько он хорош. Если бы не возвращение Тевеса, мы бы не выиграли Премьер-лигу. Это факт. Он сделал хет-трик в ворота «Норвича»: какой футболист вообще может так после того, как не играл так долго?» – восторгался защитник «Сити» Майка Ричардс.

***

В конце сезона-2012/13 и Тевес, и Манчини покинули «Этихад». Итальянцу не простили второе место в АПЛ, вылет из группы в ЛЧ и поражение «Уигану» в финале Кубка Англии. Тевес же просто хотел уйти: «Сити» отдал токсичного игрока «Ювентусу» за год до истечения контракта, его Карлос все равно бы не продлил.

Оба оставили в «Сити» огромный след. Тевес стал символом трансформации клуба от «шумных соседей» до чемпиона и лицом главного билборда в истории футбола. А еще помог выиграть три трофея. Манчини, несмотря на склочный характер, привил «Сити» менталитет победителей и справился с потоком суперзвезд.

Их столкновение было ярким и, возможно, самым громким в клубе, который сейчас успешно тушит скандалы. Теперь недовольные игроки тихонько сбегают в «Баварию», а раньше могли замахнуться на тренера, чтобы через несколько месяцев выиграть с ним чемпионство.

Помните, что Тевес на год заезжал в «Вест Хэм»? И спас клуб от вылета

Первые трансферы шейхов «Сити» за 160 млн: Робиньо, Беллами, Де Йонг и вратарь с Фарер. Где они сейчас?

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein/Bongarts, Sandra Montanez/Bongarts, Sandra Montanez, Dave Thompson/PA Images, Julian Finney; AFP/IAN KINGTON, CHRISTOF STACHE, GLYN KIRK

25 комментариев

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mdaa
Отличная статья!
+34
0
+34
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efremovms@gmail.com
Вот поэтому Арги и сидели долго без трофеев при отличных исполнителях.Там не только Тевес такой был
+31
-1
+30
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di Malkovich
Из того звёздного состава Джеко всё ещё играет на топ уровне.
+28
0
+28
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Андрей Румянцев
Ответ Certina
что у тебя свело?
с подключением к интернету!
+23
-1
+22
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Mohnatiy
Даже в одном из роликов PES 2012 этот момент показан был. Аж олдскулы свело...
+9
-2
+7
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Тюменец
Ответ di Malkovich
Из того звёздного состава Джеко всё ещё играет на топ уровне.
Более-менее играет.))
Ну, а, вообще, Милнер в "Ливерпуле", Харт в "Селтике", Савич в "Атлетико", Сильва в "Реал Сосьедате", Суарес в "Эспаньоле"... вполне себе уровень... )
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Санитар-волк
Отличная статья, но Тевеса характеризует, конечно.
+4
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MaxB
Ответ Нурбол Жумаскалиев
тевес был настоящим игроком. не эти PR-продуктом менеджеров, которые "умрут за свой больше клуб", а затем уезжают за большей ЗП. он честно говорил что ему плевать на клуб, он просто делает работу - и делал её прекрасно. жаль, сейчас таких нет, сейчас ради малолеток всем шьют ауру святых и верных до гроба, чтобы в тиктоке нарезки штамповать
Да уж, "жаль", что сейчас таких нет: честно сказал, что ему плевать на клуб и уехал в гольф играть, получая по миллиончику в месяц. Попробуй так на своей работе сделать, получишь удивительный результат
+4
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ман сити фейк
Читаю и ностальгирую. Школе одноклассники болели за МЮ и называли Тевеса быком. А я защищал его.
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Alexander Rybakov
Ответ Certina
с 2002 в инете. Так что такое олдскулы? новый орган себе отрастили?
"Олдскулы свело" — это смесь "скулы свело" и "old school". Можно часто встретить в ностальгирующих комментариях :)
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Marshkonev
Внезапно. Пол Маккартни?
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Leader Consulting
спасибо за материал, прочитал на одном дыхании
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ман сити фейк
Ответ А.В. Бубнов
Тевес отоичный игрок. Да и Нефтепроект в то время был очень симпатичной командой. Но потом появилось ПГ и расползлись по веткам манси, гамбузиктимы и другие обладатели титула Чемпиона Московской Олимпиады и этот проект стал до омерзения отвратительным.
Чисто манчестерский клуб уже десятый год вперёд не пускают шайтанов из пригорода. Вот поэтому твой ненависть каждым годом растет
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Cearvm
Ответ Нурбол Жумаскалиев
тевес был настоящим игроком. не эти PR-продуктом менеджеров, которые "умрут за свой больше клуб", а затем уезжают за большей ЗП. он честно говорил что ему плевать на клуб, он просто делает работу - и делал её прекрасно. жаль, сейчас таких нет, сейчас ради малолеток всем шьют ауру святых и верных до гроба, чтобы в тиктоке нарезки штамповать
Так делал, что когда не хотел - не делал)
+1
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ MaxB
Да уж, "жаль", что сейчас таких нет: честно сказал, что ему плевать на клуб и уехал в гольф играть, получая по миллиончику в месяц. Попробуй так на своей работе сделать, получишь удивительный результат
конечно, лучше как неймар - рассказывать сказки про свое величие и лояльность, а затем кинуть сначала барсу (узнай детали его трансфера), а теперь регулярно кидая ПСЖ своими "травмами", которые он на пьянках получает
+2
-1
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А.В. Бубнов
Ответ ман сити фейк
Чисто манчестерский клуб уже десятый год вперёд не пускают шайтанов из пригорода. Вот поэтому твой ненависть каждым годом растет
Почему ненависть? К вам испытывают презрение за то, как покупаются ваши титулы.

Но я "ценю" ваш проект, смешнее вылетов из Лиги Чемпионов я не видал)

Ps: обьяснись, что значит твой ник? Секундное помешательство правды?
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SM
Ответ Cearvm
Так делал, что когда не хотел - не делал)
Так и надо.
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Lifar Skladchikov
Ответ efremovms@gmail.com
Вот поэтому Арги и сидели долго без трофеев при отличных исполнителях.Там не только Тевес такой был
конфликт Икарди, например.
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liverpool and barcelona fan
Помню тогда Ливерпуль пытался взять его в аренду или совершить обмен Тевеса на Кэррола))).
Один из дерьмовых сезонов, что даже евердно выше финишировал в АПЛ
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Безымянный болельщик
Ух, какой огромный пост)
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