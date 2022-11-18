Хорватские фаны носят на футбол шапочки из водного поло. А Чорлука даже играл в такой на Евро

Почему?

В первом полуфинале чемпионата мира Аргентина попытается пройти неугомонных хорватов, которые замучили планету ничьими в плей-офф.

Битва будет не только на поле: аргентинские и хорватские болельщики в числе самых заметных на турнире. Латиноамериканцы берут шумными песнями, европейцы – ярким внешним видом. Помимо традиционных красно-белых шашечек трибуны украсят шапочки для водного поло.

Зачем они на футболе? Есть сразу две причины.

В Хорватии обожают водное поло – это гордость страны

Водное поло появилось в стране больше 100 лет назад – в 1908-м хорватские студенты привозили домой знания о новой игре из Австрии, Германии, Чехии и Венгрии. Через 12 лет идею подхватили ведущие спортивные клубы, еще позже появились первые профессиональные команды.

Дальше – история! Хорваты погрузились в новый вид и построили династию, в которой побеждали и клубы, и сборная. Например, «Младость» 7 раз выигрывала Лигу чемпионов (11 финалов) и получила от Федерации водных видов спорта титул лучшего клуба ХХ века. «Юг» и «Ядран» взяли еще 5 европейских кубков.

Сборная тоже в полном порядке: выиграла ОИ-2012 (еще дважды играла в финалах). На ЧМ по водным видам спорта хорваты с 2005 года доходят минимум до полуфинала: 2 золота, одно серебро и 4 бронзы. На четырех последних классических ЧМ – финал, 2 полуфинала и четвертьфинал.

В Хорватии гордятся спортивными успехами во всех видах, поэтому шапочка стала символом страны – фанаты давно таскают реликвию на футбольные турниры. Так было на Евро-2004.

На Евро-2008 тоже не обошлось без фирменных ватерполистов.

Было бы странно, если бы их не было в Украине и Польше в 2012-м.

Ватерпольные шапочки выделялись еще в 2010-х, но настоящий бум случился на ЧМ в России.

Чорлука стал кумиром страны после травмы головы. Он играл в шапочке олимпийского чемпиона

Новая волна моды на шапочки родилась на Евро-2016. Тогда хорваты еще не были настолько опасными: на ЧМ с 2002-го трижды не вышли из группы (в 2010-м вообще не поехали в ЮАР), на Евро за аналогичный срок лишь раз вышли в плей-офф.

Поэтому во Франции в хорватов сильно не верили – особенно в крепкой группе с Испанией, Чехией и Турцией. В первой игре с турками Анте Чачич едва не потерял лидера: Дженк Тосун отмахнулся от Ведрана Чорлуки и разбил защитнику «Локомотива» голову. Рана была очень глубокой: Чарли наложили несколько швов и забинтовали голову. Ведран вернулся в игру, а Хорватия победила 1:0 благодаря голу Луки Модрича.

Несмотря на опасения врачей, Чорлука все же вышел на следующий матч против Чехии. Но сбылись худшие ожидания: рана вскрылась, марлевые повязки и бинты уже не помогали. Ведрану приходилось несколько раз их менять – первый тайм превратился в мучения. Чачич готовился менять защитника, но гениальная идея вдруг посетила физиотерапевта Ндерима Редзая: он вспомнил, что его коллега взял во Францию шапочку для водного поло. Она подходила почти идеально: пришлось лишь оторвать наушники, потому что они не соответствовали правилам УЕФА.

На второй тайм Чорлука вышел в шапочке для водного поло и покорил фанатов – момент стал поводом для гордости. Болельщиков вдохновил характер Ведрана, который продолжил игру в сложнейших условиях и с травмой, а еще напомнил о национальной гордости.

На поле, правда, не очень помогло: к 76-й минуте хорваты выигрывали у Чехии 2:0, но не удержали победу (2:2).

Наверное, у вас возник вопрос – а что вообще шапочка для водного поло делала в футбольной сборной? Ее взял на фарт врач Борис Немец. Шапочка необычная: ценный подарок Немецу сделал Пауло Обрадович – легендарный игрок в водное поло и второй бомбардир сборной в истории. Одну из пяти операций на колене Обрадовичу делал Немец – игрок отблагодарил его шапочкой с 12-м номером.

В 2017-м Чорлука получил от болельщиков приз зрительских симпатий. Тогда Обрадович подтвердил, что Ведран бился в его шапочке.

«Очень рад, что Ведран получил награду как самый душевный член сборной Хорватии. Особенно рад, что он заработал ее в моей шапочке. Я не пропускаю матчи сборной Хорватии по футболу и искренне поздравляю Ведрана с наградой. Мои друзья говорят мне, что он сильный и смелый и что мы похожи», – сказал Обрадович.

Позже УЕФА сообщил, что Чорлука стал первым футболистом, сыгравшим в шапочке для водного поло. История получилась настолько красивой, что Ведран надел ее и на матч третьего тура против Испании. На этом эксперимент закончился – из-за отсутствия застежек шапочка постоянно сползала, а сильной необходимости в ней уже не было, потому что швы затянулись.

«Шапочка постоянно слетала. Врачи разрешили снять ее в перерыве, и ее карьера завершилась», – вспомнил Чорлука.

Хорватия обыграла испанцев (2:1) благодаря позднему голу Ивана Перишича и наконец реализовала потенциал. Правда, уже в 1/8 команда Чачича попала на Португалию, которые научили хорватов душнить в плей-офф и выиграли Евро-2016 (лишь одна победа в основное время). Хорватия отправилась домой, а шапочка Чорлуки – в музей УЕФА.

На ЧМ-2018 шапочка уже стала трендом

История с Чорлукой еще сильнее подняла дух хорватских фанатов – теперь шапочки надевались не только в честь любимого вида спорта, но и ради капитана «Локомотива». Она ожидаемо стала главным аксессуаром на следующем крупном турнире.

«Шапочка для водного поло – символ силы и решимости, что никогда нельзя сдаваться», – сказал в 2018-м фанат сборной Хорватии Томислав Розич, когда передавал свою в музей ФИФА.

Чем дальше проходили хорваты на ЧМ-2018, тем больше люди узнавали о шапочках. Я был на полуфинале и финале с участием хорватов и лично видел волну из красно-бело-синих шапочек, которая тянулась к «Лужникам». Иностранцы удивлялись и тоже хотели такие – в Москве перед игрой в необычном аксессуаре разгуливали африканцы, американцы и даже французы, с которыми хорваты рубились в финале.

«Это очень круто! Я даже не знал об этом, когда впервые увидел шапочки в полуфинале. Теперь тоже хочу такую», – говорил фанат из Сиэтла Стивен Джонс.

***

В Катаре тоже много шапочек в клеточку. Но сейчас нельзя выделить четкую причину их популярности. Например, английские журналисты до сих пор уверены, что мода пошла после случая с Чорлукой. Но это не так: шапочки были намного раньше, еще в начале века.

А журналист ESPN Зак Лоу влюбился в них еще до травмы Чорлуки. «Если бы у меня не было связи с Хорватией, фанаты в шапочках для водного пола все равно укрепили бы мою лояльность», – написал он за год до Евро-2016.

Кажется, шапочка просто стала символом гордости, духа и любви к стране.

«Мы достаточно сумасшедшие, чтобы надеть шапочки для водного поло на футбол. Мы очень суеверные, поэтому продолжаем их носить», – сказал фанат Зоран Марич на ЧМ-2018.

А вы бы хотели такую?

Фото: REUTERS/Carl Recine, Piroschka Van De Wouw, Matthew Childs, Annegret Hilse; globallookpress.com/Zhang Fan; Gettyimages.ru/Srdjan Stevanovic, Alex Livesey, Christopher Furlong, Matthias Hangst, Julian Finney, Clive Rose, Alex Grimm