Вы же знаете, что Компани уже крутой тренер? Заставил «Бернли» забыть о Дайче и не любит сравнений с Пепом

Артем Буторин и Слава Палагин – об очередном лысом гении.

В прошлом сезоне «Бернли» вылетел из АПЛ. Еще апреле клуб уволил Шона Дайча, который за четыре дня до приговора уступил безнадежному «Норвичу» (0:2). За 10 лет мужчина с гремящим басом стал символом команды и всего города, но назрели перемены – за шесть туров до финиша «Бернли» был ближе к последнему месту (3), чем к спасению (4). Так началась новая эпоха в истории клуба.

Уход Дайча восприняли с сожалением: за тренера вступились журналисты и коллеги, болельщики не представляли клуб без него. Спустя всего полгода их настроение кардинально изменилось: «Бернли» взлетел на первое место в Чемпионшипе и продвигает противоположный Дайчу стиль. Вместо брутальной обороны с постоянными навесами – тотальное владение, вместо самого взрослого состава АПЛ – ставка на молодежь, вместо худшей атаки Премьер-лиги (34 мяча и 19-е место по голам) – 37 голов за 20 туров нового сезона.

Преображение «Бернли» так же плотно ассоциируется с Венсаном Компани, как сам клуб 10 лет ассоциировался с Дайчем. Разбираемся, как тренирует легенда «Сити» и почему его раздражает казалось бы очевидное сравнение с Гвардиолой.

Компани почти не знал о Чемпионшипе. Выбрал «Бернли», хотя были варианты в Бундеслиге и Лиге 1

Непопулярное решение с увольнением Дайча принадлежит новому владельцу клуба американцу Алану Пейсу. Он возглавляет компанию ALK Capital, которая в 2020-м приобрела 84% акций «Бернли». Уже тогда Пейс обдумывал план по обновлению команды – хотел избавиться от скучного стиля и омолодить самую возрастную команду АПЛ. Со стороны увольнение Дайча казалось импульсивной попыткой что-то изменить, но новый владелец давно к этому готовился. Даже несмотря на то, что перед стартом сезона продлил контракт с тренером еще на четыре года.

Уже в апреле Пейс приступил к переговорам, среди кандидатов были Уэйн Руни, который обдумывал побег из тонущего «Дерби», и Венсан Компани, запустивший тренерскую карьеру в «Андерлехте». Инсайдеры не сомневались, что на «Терф Мур» приедет бельгиец, и болельщики удивлялись, почему клуб тянет с официальным объявлением – оно состоялось только в конце сезона.

К тому моменту «Бернли» официально покинул АПЛ и готовился к мраку – The Athletic прогнозировал большие долги, отток важных футболистов и отказ топовых коучей. Вылет «Бернли» Компани не смутил, хотя позже в интервью он признался, что мало знал о Чемпионшипе. При этом у бельгийца были и другие варианты: журналисты писали об интересе «Вольфсбурга» и «Менхенгладбаха», а еще о конкретных переговорах с «Ниццей».

Неосведомленность Компани о Чемпионшипе не смущала и Пейса: он следил за работой Венсана в Брюсселе и видел в нем подходящего тренера – с узнаваемым стилем и ставкой на молодежь.

«Он проверенный лидер. Я был впечатлен его идеями, его стремлением к успеху и желанием вернуть клуб в Премьер-лигу. Венсан продемонстрировал впечатляющие результаты, вернул одну из крупнейших команд Бельгии в европейский футбол и вывел ее в финал Кубка. Мы впечатлены его идеями, подходом и амбициями», – прокомментировал Пейс назначение бельгийца.

«Он здесь настоящий волшебник», – так Компани описал анонимный источник The Athletic в клубе. Еще пару месяцев назад такая фраза казалась неуместной – в пяти стартовых турах «Бернли» одержал лишь одну победу. Позже дела улучшились: с 12 августа по 5 ноября «Бернли» никому не проигрывал (17 матчей во всех турнирах) и взлетел на первое место в Чемпионшипе.

Компани шикарно работает с проблемными составами: анализирует игроков по дороге на работу и притягивает их в клуб

Многие по инерции считают вылетевших из АПЛ фаворитами Чемпионшипа. Букмекеры не особо верили в «Бернли» – клуб делил 3-5 места среди фаворитов с коэффициентом 10.0. Выше котировались «Норвич» и «Уотфорд», на уровне – «Шеффилд Юнайтед» и «Мидлсбро».

«Бернли» предрекали проблемы из-за финансового состояния и оттока футболистов: клуб покинул 21 игрок (9 из них старше 29), включая Максвелла Корне (9+1 в АПЛ-2021/22), Ника Поупа (едет на ЧМ в составе сборной Англии), Дуайта Макнила (пропустил 2 матча за 3 сезона АПЛ), Джеймса Тарковски (регулярно привлекал серьезные команды АПЛ), Бена Ми (отдал клубу 11 лет) и Ваута Вегхорста (пришел в клуб в январе, до «Бернли» его хотели «Арсенал» и «Вест Хэм»).

На замену взяли 16 человек – лишь трое старше 25 лет: Мануэлю Бэнсону («Антверпен») 25, Самюэлю Бастьену («Стандард») и Джошу Каллену («Андерлехт») по 26. Это вяжется с новой стратегией «Бернли»: клуб теперь ищет недооцененных и дешевых футболистов, чтобы развивать их и выгодно продавать.

На летнюю кампанию «Бернли» потратил 24 млн евро, а на продажах заработал 73,5 млн. Мог еще больше: Тарковски ушел бесплатно.

Компани пригласили во многом благодаря его опыту в подобных условиях. «Андерлехт» тоже переживал финансовый кризис, а перед стартом сезона-2019/20 в распоряжении неопытного тренера было 40 футболистов (из-за возвращений арендованных). Компани тщательно анализировал каждого (статистику и работу на тренировках) и сколотил дерзкую команду – в одном из матчей чемпионата средний возраст стартового состава «Андерлехта» был меньше 20 лет. Тогда сверкал Джереми Доку – он дебютировал в основе при Компани и быстро дорос до сборной Бельгии и трансфера в «Ренн» за 26 млн евро.

«Как играющий тренер я привнес немного культуры, которую хотел видеть в команде. Например, конкуренцию на тренировках. Мы выполняли некоторые упражнения, чтобы повысить конкурентоспособность. Например, я, 34-летний игрок сборной, сражался с 16-летним парнем», – сказал Компани в подкасте Рио Фердинанда.

Теперь экс-капитан «Манчестер Сити» тщательно выбирает новичков для «Бернли»: сначала в клубе изучают характер и биографию футболиста, потом анализируют его статистику и прошлые матчи. Компани приезжает на тренировки в 7-8 утра, но работает уже из машины – он нанял водителя, чтобы не тратить время и изучать данные по дороге. Как правило, это статистика игроков и матчи соперников. Домой Венсан приезжает ближе к полуночи.

Всех потенциальных новичков тренер «Бернли» обсуждает с руководством и аргументирует, как встроить их в команду – Пейсу нравится такая вовлеченность. При этом сам Компани стал козырем в переговорах – лично общается с футболистами и их семьями. Многие игроки выбрали клуб только из-за 4-кратного чемпиона АПЛ. Публично об этом говорили Лукас Нмеча (18+3 у Компани в чемпионате Бельгии-2020/21), Джошуа Зиркзее (16+9 в чемпионате Бельгии-2021/22) и Тейлор Харвуд-Беллис.

«Он победитель в том, как ведет себя и что говорит. Он придал всем вокруг большой импульс. Я заметил это, когда играл за него», – сказал арендованный у «Сити» Харвуд-Беллис, который рубился у Компани еще в «Андерлехте».

В «Бернли» ценят авторитет Компани и обожают его за внимание к деталям

Легенда АПЛ начал трансформацию «Бернли» с первой тренировки: организовал клубное собрание, чтобы транслировать футболистам новые идеи. Главный посыл – игроки должны быть сплоченными, трудолюбивыми и мотивированными. И футболисты его слушали.

«Работа с Компани – важнейший фактор, побудивший меня приехать сюда. Его карьера в Премьер-лиге говорит сама за себя. Мне нравилось каждый день получать на тренировках как можно больше информации, чтобы улучшить игру и узнать о тактике», – признался полузащитник Джош Каллен, который проследовал за тренером из Брюсселя в Бернли.

С приходом Компани количество собраний увеличилось: на них бельгиец толкает мотивационные речи. Например, призывает игроков не терять тонус – заверил их, что шанс получат все, но важно быть мотивированными, чтобы в нужный момент воспользоваться им.

Еще кумир «Этихада» много говорит о тактике. Например, на старте сезона Венсан заметил, что вингер Мануэль Бенсон терялся после единоборств. На тренировках Компани попросил защитников играть против Бенсона еще жестче и специально игнорировал фолы – Мануэль закалился и в шести последних матчах набил 5+2 (только две игры начал в старте).

Еще в «Бернли» изменились тренировки. На предсезонке игроки проводили по две сессии в день, по ходу сезона пашут до 19 часов. При этом тренировки всегда разнообразные и отличаются друг от друга (прямо как у Пепа). Тренерский штаб составляет гибкий план в зависимости от соперника и количества матчей на неделе. Игроки всегда получают индивидуальные задания, которые зависят от игрового времени и нагрузки.

Как и Гвардиола, Компани делегировал часть работы тренерскому штабу. Тренировками руководит Брэм Джирс, Майк Джексон сосредоточился на обороне, а тот самый Крейг Беллами рулит атакой. Валлиец, который уже работал с Компани в Бельгии и досрочно вернулся в Англию из-за депрессии, проводит индивидуальные сессии с атакующими игроками, объясняя тактику и технику.

Компани полностью контролирует раздевалку: он организовал группу лидеров из Джека Корка, Джоша Браунхилла, Джоша Каллена, Эшли Барнса и Эшли Вествуда – они образуют связь между тренером и остальной командой. Для всех в клубе Компани пример и авторитет – прямо как в «Сити». В Манчестере бельгиец был душой раздевалки и лично курировал тимбилдинг – например, организовывал перестрелки в пейнтболе.

«Он говорил на стольких языках, так что мог общаться со всеми в команде. Хотел понять, как работают его партнеры. Всегда говорил прямо, когда что-то было не так. Венсан лидер раздевалки – ему нравилось быть человеком, к которому люди обращались с проблемами», – сказал Недум Онуоха, который четыре года играл с Компани в «Манчестер Сити».

Тактикой Венсан увлекся еще на «Этихаде». Он отдельно от тренерского штаба Роберто Манчини проводил собрания с защитниками, чтобы проанализировать ошибки – за ними приглядывал только видео-ассистент. Неудивительно, что сейчас Компани уделяет тактике еще больше внимания. Например, он удивил «Норвич» сменой ролей: поставил номинального вингера Натана Телла в центр атаки, а форварда Джея Родригеса опустил глубже. У «Норвича» ушло полчаса на адаптацию.

Топовый матч-менеджмент Компани проявил в игре с «Сандерлендом». «Бернли» горел 0:2 к перерыву, но выиграл 4:2: помогли перестановки тренера. Он поменял местами центральных полузащитников (Браунхилла и Каллена), опустил ниже Гудмундссона для лучшего контроля за центром поля и выпустил быстрого Бенсона. Все это подкрепил эмоциональной речью – вялый «Бернли» из первого тайма заменила команда, закинувшая в гостях четыре гола за 45 минут.

На что похожа игра «Бернли» при Компани? Сюрприз-сюрприз, на дебютный сезон Гвардиолы в «Сити»

Давайте загибать пальцы:

1. Вопросы по вратарю, которого брали за игру ногами. Помните серию Клаудио Браво с 7 подряд ударами в створ, которые завершились голами? У Ари Мурича (кстати, взяли из «Сити») процент отраженных ударов тоже был адским – всего 50% (3 гола после 6 ударов) в августе. С тех пор прогрессирует.

2. Похожая эволюция игроков. Кевин де Брюйне оригинально называл роль, полученную после прихода Пепа – «свободная восьмерка». Точно так же новую позицию называет и Джош Браунхилл из «Бернли». Разница лишь в направлении развития: КДБ до прихода Пепа играл десятку, а Браунхилл перед Компани – в опорной зоне.

3. Знакомство с принципами позиционного футбола. У «Бернли» это отражается в нестабильности – команда доминирует во владении, но далеко не всегда переносит это в территориальный перевес или перевес по моментам. Лидировать позволяет реализация – по разным данным, забили на 8-10 голов больше xG.

4. Разумеется, скачок во владении. Показатель «Сити» после прихода Пепа подрос на 6% (в АПЛ это разница между четвертым местом и первым). Эволюция «Бернли» с Компани – еще более радикальна. Не будем сравнивать с последним сезоном в АПЛ (разный уровень соперников) – сравним лишь с командами, которые лидировали по этому показателю в Чемпионшипе.

С тех пор, как Opta начала собирать данные (сезон-2013/14), «Бернли» Компани – лучшая команда лиги. Да-да, обгоняют даже «Лидс» Марсело Бьелсы – за последние 10 лет никто не владел мячом в Чемпионшипе так много. Учитывая, что до Венсана тренировал Шон Дайч (открытый хейтер владения), перемены и правда захватывают:

Чаще всего «Бернли» завершает владение комбинацией с пасом на дальнюю штангу – больше четверти голов с игры (8 из 31) организовали таким образом. Ключевую роль играют крайние защитники – по уровню гибкости они уже опережают развитие и сейчас где-то на уровне последних сезонов Пепа в «Сити».

Небольшая характеристика по каждому:

Коннор Робертс – игрок с двумя парами легких (прямо как Кайл Уокер). Готов и сыграть поглубже, и удивить рывками в чужую штрафную – иногда даже оказывается дополнительным форвардом.

– игрок с двумя парами легких (прямо как Кайл Уокер). Готов и сыграть поглубже, и удивить рывками в чужую штрафную – иногда даже оказывается дополнительным форвардом. Ян Матсен – Жоау Канселу, если бы португалец был левшой. Может обострить и после классического подключения, и из полуфланга.

– Жоау Канселу, если бы португалец был левшой. Может обострить и после классического подключения, и из полуфланга. Витиньо – тоже напоминает Канселу, но только универсальностью. Провел одинаковое количество матчей справа и слева, хотя может сыграть и в атаке. Качества вингеров добавляют этой троице еще больше непредсказуемости. Для наглядности – пара примеров.

Матсен изолирует лучшего дриблера «Бернли» Анасса Зарури – специально располагается в полуфланге, чтобы у партнера было побольше пространства для разгона и обыгрыша 1-в-1:

Здесь Матсен наоборот создает ширину в последней линии. Причина – качества Натана Теллы: в отличие от Зарури, любит получать мяч на ход, а не в ноги:

Витиньо тоже в высокой позиции, но помогает косвенно. Уводит соперника и создает пространство для прохода Бенсона Мануэля – тот любит смещаться в середину в стиле Роббена:

Благодаря такой вариативности у команды нет акцента на какой-то из флангов – острота распределяется равномерно, а соперники вынуждены постоянно подстраиваться. Нужно лишь добавить в объеме остроты – идеи интересны и уже срабатывают, но пока не на постоянной основе. И в этом «Бернли» тоже напоминает «Сити» первого сезона Пепа.

Компани стал тренером из-за Гвардиолы, но его раздражают сравнения с Пепом

Компани покинул «Этихад» в 2019-м – из-за постоянных травм за три года он провел лишь 56 матчей. Гвардиола хотел сохранить его в команде, но Венсан еще не наигрался, а место в старте уплывало все дальше. Бельгиец вернулся в Брюссель, где стал играющим тренером в родном «Андерлехте».

У клуба были проблемы: нестабильный и часто меняющийся состав, финансовые проблемы и первый за 56 лет сезон без еврокубков (6-е место в чемпионате-2018/19). Амбициозный Компани играл и тренировал – а в помощники взял Саймона Дэвиса из молодежки «Сити». Но лучше не стало – за 10 стартовых туров «Андерлехт» победил лишь раз и скатился на 13-е место.

Тогда же прилетел штраф от федерации футбола – у Венсана еще не было лицензии PRO, необходимой для высшего дивизиона. Компани сосредоточился на роли игрока, Дэвис остался ассистентом, а главным назначили Франка Веркаутерена с необходимой лицензией.

Экс-тренер «Крыльев Советов» ставил слишком скучный футбол и не дал результат – «Андерлехт» стал еще хуже и финишировал восьмым. Компани же наконец завязал с карьерой футболиста и подписал полноценный тренерский контракт. Хотя были варианты с возвращением на «Этихад» – Гвардиола предлагал Венсану заменить Микеля Артету в тренерском штабе «Сити». В итоге там оказался Энцо Мареска.

Обновленный стиль «Андерлехта» сразу напомнил что-то с «Этихада»: со ставкой на контроль мяча, мощным прессингом и высокой линией обороны.

«Пеп определенно был тем, кто пробудил во мне желание стать тренером. Он многое сделал для моей карьеры футболиста. Он был очень важен для меня. Я начал смотреть на игру по-другому. Это было похоже на день в университете. Он все объяснял с предельной ясностью», – сказал Компани в эфире ВВС.

Но путь Венсана не попытки копировать Гвардиолу. Бельгиец твердит о собственном стиле. Ему нравится футбол Пепа, но после начальных ошибок в «Андерлехте» он понял, что нужно адаптироваться – исходить из состава и возможностей клуба. Например, в Брюсселе он перестроился на нетипичные для Гвардиолы 4-4-2 и подбирал роли, опираясь на сильные стороны футболистов, а не подгоняя их под свои взгляды.

«Я ни в коем случае не Гвардиола. Но я хороший ученик. Вы должны перестать сравнивать с меня с Пепом, потому что я пришел сюда не для того, чтобы «Андерлехт» стал «Манчестер Сити». Я никогда этого не говорил, но это будет прилипать ко мне.

Меня это беспокоит. Это [сравнение с «Сити»] делает клуб слишком наивным.

Вместо того, чтобы пытаться решать все одним и тем же способом, правильнее искать наилучшие варианты. Я просто адаптирую к ситуации то, что считаю возможным. Хочу стать тренером с собственным стилем», – добавил Компани.

При молодом тренере «Андерлехт» всплыл: финишировал четвертым в сезоне-2020/21, третьим в сезоне-2021/22, дошел до финала Кубка и вернулся в еврокубки. Компани наслаждался:

«Лучшее в работе тренера – то, что она больше всего похожа на карьеру игрока. Если повезло с лучшей работой в мире, то захочешь вторую лучшую работу».

А фанаты «Андерлехта» кайфовали от кумира, который вернулся домой (играл за клуб с 6 до 20) в новой роли – до его прихода они устраивали жесткие акции и закидывали поле файерами в знак протеста против руководства. В 2019-м проблемный клуб обыграл «Стандард» в принципиальном матче, и Компани зарулил в прокуренный паб Брюсселя, чтобы отпраздновать с болельщиками. Там он проставил всем пиво и толкнул трогательную речь.

«Я здешний парень, я уроженец Брюсселя. Я часто проезжал рядом [паб] на автобусе. Сегодня я здесь, чтобы сказать вам: продолжайте поддерживать нас. Каждый день я работаю с молодыми игроками – они заслуживают вашей поддержки, у них сердце «Андерлехта», они верят в наши принципы.

Мы не выиграли все матчи, но всегда играли в футбол. Если вчера мы не победили, то завтра наберем больше очков. У меня было много вариантов после «Сити», но я выбрал этот клуб сердцем. Я болельщик, вы болельщики. Я отдам все-все-все», – зарядил Компани.

Таким же красноречивым он был на прощании с командой, когда покинул «Андерлехт». Он попросил футболистов быть мотивированными и продолжать работать – как и раньше.

После звонка из «Бернли» Компани понял, что созрел для нового вызова. Тем более его жена Карла родилась в Манчестере и обрадовалась возвращению в Англию. Без Венсана «Андерлехту» больно: клуб скатился на 12-е место и уже уволил преемника Компани Фелица Массу, который ранее выстрелил в дерзком «Юнионе».

***

«Бернли» идет с явным опережением графика – перед стартом сезона Компани рассчитывал, что на перерыв из-за ЧМ клуб уйдет в районе 6-го места. При этом Компани призывает к спокойствию: на каждой пресс-конференции говорит о скромности, мотивации и усердной работе.

Венсан твердит, что для качественного проекта нужно время и доверие руководства. Если его дадут, то Компани может затмить эпоху Шона Дайча. Или со временем заменить того, сравнения с кем так его напрягают.

Графика: Алиса Ефремова. Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Shaun Botterill, Ashley Allen, Clive Brunskill, Ashley Allen; globallookpress.com/Panoramic