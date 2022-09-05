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Из-за панических атак Хесус Навас не ездил в сборную Испании и отказал «Челси» Моуринью. «Сити» заманил его трансфером брата

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Легенда «Севильи».

Во вторник «Севилья» и «Манчестер Сити» стартуют в Лиге чемпионов матчем друг с другом. Интригу не ждите: испанцы потеряли важнейших центральных защитников (Жюля Кунде и Диего Карлоса), расстроились и выжали одно очко в четырех турах Ла Лиги, в выходные сгорев 0:3 «Барсе».

Зато есть ностальгический сюжет – защитник «Севильи» Хесус Навас встретится с клубом, в котором он был вингером и который стал для него символом победы над психологической катастрофой. В ответной встрече «Этихад» точно встретит испанца овацией – он был важной частью чемпионского «Сити», хотя его статистика никогда не впечатляла.

Навас тренировал дриблинг на коробках из-под сока и ломал беговые дорожки

Карьера малыша Хесуса взлетела очень быстро – в 14 его завербовала «Севилья», а через 2 дня после совершеннолетия вингер дебютировал в Ла Лиге. Хоакин Капаррос аккуратно подводил Наваса к основе – он конкурировал с Хосе Антонио Рейесом, Пако Гальярдо и Маркосом Валесом. Капельку времени в сезоне-2003/04 получили оба брата: 18-летний Хесус отбегал в Примере 226 минут, его 21-летний брат Марко – 75.

Всего у Хесуса три брата и сестра. Ему легко давались естественные науки и математика, но родители не сомневались, что пацан выберет футбол. Когда спортивная площадка у школы закрывалась, будущий герой «Севильи» искал коробочки из-под сока и оттачивал на них дриблинг.

«Мы оба мечтали играть в футбол. Я в детстве хотел стать физруком, но Хесус – только профессиональным футболистом. Других вариантов даже не существовало», – вспомнил Марко в интервью Sportsmail. Он завершил карьеру в 2015-м в 32 года. 

Картонки помогли с техникой, но безумная скорость была врожденной – Хесус пробегал 100-метровку за 10,8 секунды. Для сравнения: в России за 10,64 дают мастера спорта.

«Однажды я сломал беговую дорожку на предсезонном сборе. Тренеры сказали, чтобы я бежал 12 минут на максимальной скорости. Я пробежал 15, и дорожка сломалась. Дыма не было, она просто выходила из строя. Я быстро схватился за бортики, чтобы не упасть», – смущенно рассказал Навас The Mirror.

Хесус был очень щупленьким: когда сверстников сажали на жесткую диету, Навасу разрешали все – лишь бы набрал хоть чуть-чуть.  

Главной фишкой легкого полузащитника, естественно, стала скорость, и после трансфера Рейеса в «Арсенал» именно шустрый Навас стал оружием «Севильи» на правом фланге. В сезоне-2004/05 он сыграл в Ла Лиге уже 1376 минут и набил первую статистику (2+4).

«Роберто Карлос – единственный, кто не отставал от меня. Не помню, чтобы я тренировался в легкой атлетике – всегда любил только футбол. Но на всех занятиях я был самым быстрым», – можно подумать, что Навас хвастался, но он действительно был очень скромным парнем.

Даже чересчур. 

Хесус отказал «Челси» и не ездил в сборную Испании из-за панических атак. В реабилитации помогал Серхио Рамос

Яркий старт в «Севилье» возбудил всех – полузащитника пригласили в молодежную сборную Испании, где-то рядом суетились скауты из Европы. Но эти варианты Хесус даже не рассматривал – с детства он страдал агорафобией.

Юный футболист боялся покидать дом и уж тем более куда-то уезжать. У него случались серьезные панические атаки – однажды взволнованный Хесус позвонил отцу и умолял забрать его со сборов «Севильи», которые проходили всего-то в часе езды от дома.

Иногда удавалось справляться, и Навас ездил с клубом на выездные матчи. Но молодежка, а потом и взрослая сборная получили отказ – футболист не сомневался, что случится что-то плохое. Главный парадокс в том, что в Хесусе течет кровь цыганских кочевников.

Звезда «Севильи» жил с родителями, угасал в больших компаниях и закрывался в себе. Стимулом к переменам стал ЧМ-2010 – полузащитник вполне мог рассчитывать еще на Евро-2008, но страх отодвинул его от мечты.

Навас обратился к психологам, и началась терапия: она состояла из специальных упражнений и бесед с профессионалами. Сработало – футболисту становилось легче, и ЧМ в ЮАР помог значительному прогрессу. Чтобы ранимый Хесус чувствовал опору, в Африке его заселили в один номер с Серхио Рамосом. Парни дружили, когда Серхио еще играл за «Севилью» – позже Хесус признался, что Рамос ему как брат.

Опека лучшего друга раскрепостила Наваса. В ЮАР он отыграл 29 минут против Швейцарии, полностью отбегал игру с Гондурасом, но главное – вышел в финале. Висенте Дель Боске бросил выносливого бегунка на 60-й минуте и не прогадал: в экстра-таймах у Наваса хватило сил для мощного рывка на фланге – он протащил мяч мимо нескольких голландцев и запустил решающую атаку с золотым голом Андреса Иньесты на 116-й минуте.

Через два года Хесус взял еще одну знаковую награду: забил Хорватии на групповом этапе, но в победном финале Евро-2012 против Италии все же не вышел.

«В 114 играх, которые мы с моим тренерским штабом провели в сборной Испании, я чувствовал, что у нас всегда были лучшие игроки. В том числе и Хесус Навас. Он был одним из наших героев. Он сыграл важную роль на ЧМ-2010 и Евро-2012. Он отличный футболист, но еще и отличный человек», – отстегнул комплимент Дель Боске.

В сборной все получилось, но болезнь чуть не сломала Навасу клубную карьеру в Европе. Перед стартом сезона-2005/06 «Челси» уломал «Севилью» на трансфер и, казалось, договорился с игроком. Хесус долго думал, но не рискнул – сорвал переход в самый последний момент.

Отказ терпели и другие – в 2010-м неудачно пристраивался «Арсенал». Навас уже был стабильнее, но решил, что не настолько, чтобы переезжать насовсем. 

Наваса уломал только «Сити» – ради Хесуса пристроили и его брата

Возможно, испанец так бы и остался на родине и бомбил только в Лиге Европы (титулы в 2006-м и 2007-м) и домашних Кубках (в 2007-м и 2010-м). Но реактивного полузащитника очень хотел «Сити», который к 2013-му окончательно влюбился в испанский стиль. В команде уже были Давид Сильва и Хави Гарсия, на испанском говорили Карлос Тевес и Фернандиньо, из Ла Лиги прикатили Пабло Сабалета, Серхио Агуэро, Мартин Демичелис и Яя Туре.

А летом 2013-го в Манчестере приземлились еще и Альваро Негредо с Мануэлем Пеллегрини – Хесусу должно было понравиться в такой уютной компании. Ее «Сити» сделал еще комфортнее – в клуб «Бери» из Большого Манчестера перешел брат Марко. Медиа писали, что «Сити» помог соседям с трансфером – в клубе хотели, чтобы рядом с Хесусом был близкий человек.

Косвенно участие «Сити» подтвердил тренер «Бери» Кевин Блэкуэлл, который в интервью обронил фразу: «Кажется, им нужна была семья на северо-западе».

Марко отрицал, но остальное сходилось: контракт подписали на 12 месяцев, а брат отыграл в Лиге 2 всего 2 матча и укатил домой уже в январе. Видимо, в его присутствии уже не было необходимости.

«Вся семья помогла Хесусу пройти через это. Мы говорили с ним и видели, что его проблема решена. Теперь он другой человек.

Я знал, что проблема исчезла, когда он присоединился к сборной Испании в 2008-м. Если бы у него еще были тревожные чувства, он бы не приехал в Англию. Он бы выбрал «Реал», «Валенсию» или другой испанский клуб, который выступал в ЛЧ.

Предложения поступали каждый год: из Италии, Франции и Англии. Его хотел «Арсенал», запросы делали «Реал» и «Ювентус». Но он выбрал именно «Сити», – рассказал Марко Daily Mail в 2013-м.

Полгода, что брат пробыл рядом, они жили в пешей доступности и часто встречались. Марко подтвердил, что на выбор Хесуса повлияла диаспора испаноязычных футболистов на «Этихаде» и приглашение Пеллегрини. Хотя сам вингер мечтал о трофеях и ЛЧ.

«Требую от себя очень многого и всегда хочу добиваться большего. В последние несколько лет «Севилья» ничего не выигрывала, а я хотел расти как игрок. Я привык к трофеям и хотел и дальше побеждать, поэтому выбрал «Сити». Мечтал попробовать что-нибудь новое», – объяснил Навас.

Похоже, приглашение Марко в Манчестер действительно сыграло ключевую роль. Переговоры со спортивным директором «Сити» Чики Бегиристайном шли 4 месяца, а из АПЛ Хесусу звонили еще и «Ливерпуль» с «Арсеналом». Рычаги сработали, и после сделки тихоня выдал ключевую фразу: «Почувствовал, что здесь в меня по-настоящему верят».

Адаптироваться Хесусу помогал не только брат – семья тоже приехала вслед за футболистом. Скромняга никогда не мелькал в скандалах и все свободное время проводил с женой и детьми. Он не был вдали от дома, потому что почти перевез его в Манчестер.

«Признаюсь, были трудные моменты. Но я рад, что преодолел проблемы и сосредоточился на футболе, который значит для меня все.

Я хорошо устроился в Англии. Я тихий парень. Мне нравится ходить в кино с женой и гулять с сыном. Это почти то же самое, что я делал дома. Погода другая, но я здесь, чтобы наслаждаться футболом, а этим я доволен», – сказал Навас.

В «Сити» Навас был прямолинейным и ограниченным. Сейчас он крайний защитник, но секрет в том, что именно защитника он почти не играет

Из-за манеры игры Хесус всегда выделялся на общем фоне. Тогда в моде были инвертированные вингеры. Отражением эпохи стала победа «Баварии» в Лиге чемпионов с Арьеном Роббеном и Франком Рибери – за несколько месяцев до трансфера Хесуса в АПЛ. В сравнении с ними испанец выглядел пришельцем из прошлого – правша на правом фланге с единственным приемом в виде проброса до лицевой и кросса в штрафную.

Несмотря на ограниченность, широкая позиция Наваса приносила пользу: на ЧМ-2010 Хесус был единственным классическим вингером в команде, одержимой розыгрышами по центру. Благодаря этому Испания находила здоровый баланс между перекатом и обострениями. На следующем Евро в аналогичной роли блистал уже Педро – ценность игрока такого типа для команды была очевидна.

В «Сити» Навас заходил с аналогичной задачей. При Манчини частым было появление на флангах Самира Насри и Давида Сильвы – плеймейкеров, которые любили обострять из чужой опорной, но действовали однообразно. Пеллегрини диверсифицировал игру: Сильва – отвечал за тонкие действия в роли скрытой десятки, Хесус – за более прямолинейные в роли классического крайка.

Взаимовыгодным союз сделала ставка Пеллегрини на схему с двумя нападающими. Широкая позиция Наваса создавала пространство для форвардов в штрафной; если соперник Наваса пытался помочь защитникам, пространство на фланге получал уже Хесус. Испанец выигрывал от непростой дилеммы – и находил пасом не только Агуэро, Негредо и Джеко.

Из-за спада Яя Туре Пеллегрини в какой-то момент отказался от схемы – роль Наваса сузилась до создания пространства Сильве, а из-за возраста (Хесус приехал в Англию почти в 28) на первый план все чаще начали выходить недостатки. Главные – реализация и неумение играть слабой левой. Из-за этого Хесус не попадал в пустые, а иногда по второму кругу обыгрывал вратаря, только чтобы переложить мяч под правую.

Приход в «Сити» Пепа уничтожил шансы Наваса-вингера – на правом фланге сделали ставку на Рахима Стерлинга. Правда, эпизодические появления запустили следующий шаг в эволюции – спуск Хесуса на фланг обороны. Эксперименты тогда начал именно Пеп, но Навас объяснял, что еще в «Севилье» прикрывал партнера – тогда с ним на одном фланге играл Дани Алвес.

«Я действительно впечатлен его игрой в качестве защитника. Он может делать это уверенно: посмотрите, сколько мячей он перехватил и не забывайте, что он играл против Азара и Алексиса Санчеса. И был великолепен. Теперь он может играть чаще, потому что убедил меня, что может делать это на высоком уровне», – отмечал Гвардиола.

Хесус не подстроился из-за ограниченных качеств – многим он запомнился как быстрый паренек, постоянно стрелявший по ногам ближайших защитников. Его даже прозвали «Аарон Леннон с медалью чемпиона мира».

Уже в 2016-м руководство «Сити» пытались спихнуть однотипного вингера. Но Marca писала, что Пеп лично заблокировал продажу и изменил амплуа футболиста.

Этот опыт пригодился после возвращения в Андалусию. При Хулене Лопетеги Хесус окончательно переквалифицировался в защитника. Здесь от него уже не требуется скорость – снижение обводок (в 3 раза по сравнению с пиком в клубе) почти не бросается в глаза. Зато система Лопетеги создает Навасу условия, чтобы блистать в том, в чем он всегда был хорош.

С мячом эти условия проявляются в том, что «Севилья» атакует исключительно флангами, а Хесуса подталкивает вперед движение партнеров. Часто для розыгрыша в команде Лопетеги опускается полузащитник – раньше либо Эвер Банега, либо Фернандо. За счет этого Навас спокойно поднимается – фактически становясь латералем. Схематически это выглядит примерно так:

Графика: spielverlagerung.com

Трансформация приносит и косвенную пользу: когда Навас играл вингера, ему противостоял защитник, сейчас же – соперник, который больше нацелен на атаку и хуже обороняется. Хесус пользуется этим – и снова не без помощи Лопетеги. В команде всегда есть высокорослый форвард (Люк де Йонг, Эн-Несери, Рафа Мир), который либо сам откликается на подачи и кроссы Наваса, либо стягивает внимание. С доставкой же у Наваса по-прежнему все хорошо. Среди защитников он стабильно в топ-3 по кроссам, напрямую приведшим к ударам.

Еще один фактор долголетия – 36-летнего Хесуса редко проверяют на оборонительные навыки. «Севилья» утомительно много владеет мячом, а еще подключает прессинг – это сужает количество эпизодов 1-в-1. Даже когда Навас проваливался, его неплохо страховал Жюль Кунде. Из-за ухода француза новый сезон станет вызовом для Хесуса, но его работа с Лопетеги – пример, как продлить карьеру игроку с объективно ограниченными (хоть и очень полезными) качествами.

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Приключения испанского интроверта в Англии затянулись – за 3 года он выиграл АПЛ и 2 Кубка Лиги. Со временем менялись Навас и его статистика.

Старания боссов «Сити» окупились уже в первом сезоне – клуб вернул чемпионский титул, а быстрый испанец удивил соперников. Тогда Наваса еще не раскусили – у него было больше пространства, чтобы врубить скорость и прострелить. Это выражалось в статистике – первый сезон в АПЛ получился самым результативным.

Это отметили конкуренты по АПЛ. Жозе Моуринью из «Челси» завидовал трансферам «Сити» – сказал, что клуб из Манчестера тонко угадал с новичками (тогда приехали Навас, Негредо, Фернандиньо, Йоветич и Демичелис). Алан Пардью из «Ньюкасла» вообще считал Хесуса открытием сезона: «Судя по тому, что я видел, Хесус – будущий игрок года в АПЛ. С ним «Сити» стал еще сильнее».

Но чем мощнее становилось доминирование «Сити», тем сильнее закрывались соперники – против Наваса тоже стали играть плотнее. Контракт полузащитника истекал в 2017-м: «Севилья» за год до этого начала обхаживать воспитанника и публично призналась в желании вернуть Наваса. Футболист же признавался в любви андалусийцам даже из Англии.     

«Было бы здорово завершить карьеру в «Севилье». Это клуб, который дал мне все, и было бы хорошо в нем закончить выступления», – мечтал Навас в 2015-м.

Хотя фанатам пришлось немного понервничать: на бесплатного вингера претендовали «Ньюкасл», «Лацио», «Рома», «Зенит» и «Фенербахче», а Marca писала, что Хесуса не устроила зарплата. Но никто бы не понял, если бы Навас и «Севилья» жили друг без друга – тем более что клуб увеличил предложение.

«Ждем ответа! Мы сделали новое и достаточно щедрое предложение. Нам пришлось приложить серьезные усилия в финансовом плане. Хотим видеть Хесуса в команде и думаем, что он тоже к этому стремится», – говорил в 2017-м президент «Севилья» Хосе Кастро.

В «Сити» Навас получал 85 тысяч фунтов в неделю. «Севилья» дала больше  – 89 тысяч. Но только в первом сезоне – дальше Хесус зарабатывал по 76.  

Возвращение получилось триумфальным.

– В 2017-м Хесус провел 416-ю игру в красно-белой джерси и стал рекордсменом по матчам за «Севилью». Сейчас у него 599 игр.

– В 2018-м получил капитанскую повязку.

– В 2020-м снова выиграл Лигу Европы. В полуфинале его ассист помог пройти принципиальных соперников из «МЮ» (2:1), а в финале голевая передача Хесуса на Люка де Йонга пригвоздила «Интер» (3:2).   

– В 2021-м продлил контракт с «Севильей» до 2024 года – тогда ему будет почти 39.

В «Севилье» обожают кумира: в 2018-м клуб переименовал тренировочную базу со стадионом в честь полузащитника. Арена на 8 тысяч человек принимает матчи молодежной команды и носит название «Эстадио Хесус Навас».

«Самое правильное название для этого стадиона. Мы верим, что за ценность Хесуса, его работу, образ жизни, любовь к «Севилье» и за все, что он подарил нам за эти годы, будет правильным дать стадиону его имя и увековечить его», – сказал президент клуба.

6 сентября футболисты «Сити» вряд ли проникнутся ностальгией – из нынешнего состава с Хесусом поиграли только Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган и Джон Стоунз. Но на «Этихаде» его точно тепло встретят – там запомнили скромного коротышку, который помог клубу выиграть третье чемпионство в истории. Ради него Хесус победил главные страхи и рискнул хрупким спокойствием.

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Фото: Gettyimages.ru/ Alex Livesey, Denis Doyle / Stringer, Lars Baron, Clive Brunskill, Mike Hewitt, Clive Rose; globallookpress.com/, IMAGO/Gonzales Photo/Jesus Ruiz

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