Санта Крусу уже 41, а он все еще забивает суперголы – в топ-лиге Парагвая. Правда, фаны родного клуба считают его предателем

Наш герой детства уже с седой бородой.

Роке Санта Крус элегантно обработал мяч у штрафной и оставил защитника за спиной. Следом на замахах уложил еще двух соперников и проткнул мяч мимо вратаря. Эффектный гол парагвайский форвард праздновал под протяжные крики обезумевшего комментатора (гол Роке – с 1:04):

А теперь самое важное – это не хайлайт Санта Круса из «Баварии» или «Блэкберна». Стильный гол Роке забил 13 августа 2022 года – за два дня до 41-го дня рождения.

Его контракт с «Либертадом» из высшей лиги Парагвая действует до конца года, но о завершении карьеры Роке все еще не объявляет. «Прощальный матч в конце года? Я об этом не думал», – сказал форвард после праздничной вечеринки.

Санта Крус вернулся в Парагвай в 2016-м и рассчитывал закончить через 1-2 сезона. Но пранк вышел из-под контроля, и суперветеран обновляет контракт каждый год. Разбираемся, чем сейчас живет экс-звезда «Баварии» и «Манчестер Сити» и как умудряется на пятом десятке забивать в среднем по голу за два матча.

Он реально много забивает?

Мощная статистика – еще один стимул для Санта Круса продолжать карьеру. За 2018-й, 2019-й и 2020-й он забил в чемпионате Парагвая 56 голов. Показатели просели лишь в 2021-й, но только в качестве исключения – в 2022-м ветеран все исправил.

Вот еще несколько наблюдений по статистике Роке:

В 2016-м забил по голу в первых трех матчах за «Олимпию».

В 2018-м выдал еще одну серию из трех подряд результативных матчей (3 гола).

В 2018-м сделал покер в ворота «Депортиво Капиата», проведя на поле 71 минуту.

В 2019-м настрелял 12 голов в 17 матчах (10 в чемпионате и 2 в Кубке Либертадорес).

Эффектно закончил сезон-2019: в 7 матчах чемпионата сделал покер (в ворота суперпринципиального соперника «Серро Портеньо»), хет-трик и дубль – всего забил 12 мячей.

26 голов в сезоне-2019 – рекордный показатель Санта Круса в карьере. До этого лучшим был сезон-2007/08 (19 голов за «Блэкберн»).

Мощные серии продолжились в 2020-м: в обеих забивал пять матчей подряд – оба раза по 7 штук.

В июле 2022-го пробил «Атлетико Паранаэнсе» в Кубке Либертадорес и обновил рекорд турнир – никто ранее не забивал на таком уровне в 40 лет.

В 7 последних матчах за «Либертад» Роке забил 5 голов. Пока мы пишем этот текст, наверняка забил еще.

Может быть, дело в слабом уровне чемпионата Парагвая? Я спросил об этом Ральфа Анну – эксперта по парагвайскому футболу и ведущего подкаста Guarani Vision:

«Уровень парагвайского чемпионата – тема для большой дискуссии. Думаю, наш футбол пострадал после пандемии. Значительное улучшение позиций бразильского футбола демонстрирует, что наши команды уже не так хороши в Кубке Либертадорес, как раньше.

Но это не должно умалять качества Роке: его физическая форма и скиллы настолько высоки, что он играет в другом темпе, чем его соперники. Он не уступает другим звездам, вернувшимся из Европы – Дерлису Гонсалесу (экс-«Бенфика», «Базель» и киевское «Динамо»), Лоренцо Мельгарехо и Оскару Кардосо (экс-«Бенфика», «Трабзонспор» и «Олимпиакос»). Качественный игрок, несмотря на возраст».

Кстати, все Мельгарехо и Кардосо – одноклубники Роке в «Либертаде».

Анна не зря сравнил Парагвай с Бразилией: в четвертьфинал Кубка Либертадорес-2022 вышли сразу пять бразильских клубов. Из парагвайцев в плей-офф протиснулся только «Либертад», но в 1/8 сгорел «Атлетико Паранаэнсе», несмотря на гол Санта Круса во втором матче (1:2, 1:1).

Уже восьмой финал Кубка Либертадорес пройдет без парагвайцев, хотя недавно все было неплохо: в 2013-м до решающего матча добралась «Олимпия», в 2014-м – «Насьональ» (оба проиграли).

Самый дорогой игрок лиги – Алексис Дуарте, который на Transfermarkt стоит всего 4 млн евро. Хотя в апреле сообщалось, что за центральным защитником «Серро Портеньо» следит лондонский «Арсенал». Еще Микелю Артете был интересен Хулио Энсисо, но форварда перехватил «Брайтон» (за 11,6 млн евро).

По талантливым парагвайцам европейские скауты обращаются к Санта Крусу – насчет Энсисо бывшему форварду звонили из «Манчестер Сити».

«Из Европы я получил много звонков. Особенно по поводу Роберто Моралеса (сейчас играет за «Серро Портеньо» – Sports.ru). У него была травма крестообразных связок. Но у него еще будет шанс – это не закроет ему путь в Европу», – сказал Роке.

Санта Крус вернулся домой уставшим от футбола, но возродил потухшую страсть. Сейчас просит молодежь осложнить ему жизнь

Парагваец вернулся на родину шесть лет назад после странного путешествия в Мексику. В январе 2015-го «Крус Асуль» приобрел форварда у «Малаги» за 2 млн евро, а спустя полгода вернул испанцам в аренду. Еще через полгода контракт истек, и Роке решил – пора домой.

«Невероятно то, что Санта Крус до сих пор играет и забивает. Я брал у него интервью для FIFA TV в 2016-м. Тогда он только вернулся в Парагвай. За кадром он сказал мне: «Мужик, мое тело уже устало». Он собирался поиграть еще год-два, а потом вернуться в Марбелью и работать экспертом на телике. Его семья очень привыкла к Европе, а дети дома разговаривали на английском.

Но потом «Олимпия» начала выигрывать трофей за трофеем. Думаю, Роке просто не мог остановиться», – вспомнил Анна.

Карьера Санта Круса действительно пропитана болью и травмами. Повреждения преследовали парагвайца во всех европейских клубах: в «Баварии» перенес разрыв крестов, в Англии с августа 2008-го по февраль 2010-го пропустил 329 дней, в Испании не играл 209 дней из-за бедра, ахилла и колена.

В Парагвае не отлегло – самым тяжелым получился 2021-й, который должен был стать для Роке последним в карьере. Даже в 39 Санта Крус был для «Олимпии» основным и пропустил 16 матчей в сезоне исключительно из-за травм.

Несмотря на боль и страдания, Роке постоянно возвращался. Даже из ковидного карантина ветеран вынырнул в топ-форме благодаря мотивации и дисциплине: он тренировался дома по 2,5 часа, иногда дважды в день. А после занятий помогал семье по дому.

«Во время карантина распределили с женой дела по дому. Теперь я садовник и часто работаю в нашем дворике. Еще учу детей и готовлю – яичницу, омлет, разобрался, как жарить мясо на гриле», – делился нападающий.

Роке стимулировали победы: после его возвращения родная «Олимпия» взяла пять чемпионских титулов за шесть лет и выиграла Кубок Парагвая. Так круто было только в «Баварии», но несмотря на 13 титулов в Мюнхене (5 чемпионств и Лига чемпионов), парагваец все равно назвал камбэк на родину лучшим отрезком в карьере.

«Этот титул подпитывает мое желание продолжать играть еще и еще. Тренируюсь и соревнуюсь ради этого», – светился Роке после победы в Кубке в 2021-м.

Начиная с 2016-го, форвард продлевал контракты на год. Выглядело это примерно так.

– В конце сезона Роке выдавал цитату наподобие этой: «Мое решение должно быть обдуманным. Я его еще не принял. Отправлюсь в отпуск и проанализирую все позже. Все еще не знаю, продолжу ли играть в футбол. Решение не должно быть эмоциональным, потому что играть мне хочется всегда. Желание есть, но…»

– После отпуска форвард всегда возвращался со словами: «Счастлив продолжить карьеру на очень хорошем уровне. Отыграю еще год».

Секрет Санта Круса – постоянная борьба и стремление к развитию. Будь то восстановление от травмы или конкуренция с молодежью. Ему недостаточно просто получать зарплату и ждать символической работы в системе клуба. Сейчас без пафоса: футбол – это реально его жизнь. Просто почитайте эту цитату 40-летнего футболиста, который выиграл Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром сборной Парагвая:

«Не хочу быть символом, пока я еще игрок. Хочу соревноваться, чувствовать себя футболистом и продолжать бороться. Оставаться в зоне комфорта – это не то, что я ищу.

Нахожусь в клубе не для того, чтобы облегчить жизнь молодым людям. Это они должны усложнить жизнь мне. Никто не должен играть только потому, что он моложе.

Не люблю, когда мне говорят: «ты можешь оставаться столько, сколько захочешь». Я бы уже был неконкурентоспособным, если бы остался на месте и не искал новых вызовов».

Кажется, он просто ждет момент, чтобы выйти на поле в одной команде с внуком.

Фанаты «Олимпии» считали Роке иконой, а сейчас ненавидят за предательство. Правда, кажется, что предали его

В ноябре 2020 года Роке намекнул, что следующий сезон станет для него последним в карьере. Поверили даже в «Манчестер Сити» и опубликовали текст об уходящей легенде. Но позже Санта Крус ухмылялся: «Меня неправильно поняли. Я говорил, что это мой последний танец. Но за «Олимпию», а не в карьере».

2022-й легенда начал в «Либертаде» – прямом конкуренте «Олимпии» за титул. Это шокировало многих. Фанаты тысячами отписывались от кумира и проклинали его в комментариях.

Летом 2021-го «Либертад» предложил «Олимпии» за бомбардира 600 тысяч долларов – очень хорошие деньги для чемпионата Парагвая. Например, с января 2022-го только два игрока лиги сменили команду за деньги: клуб «Гуарани» продал Роберто Фернандеса в московское «Динамо» за 3 млн евро, а «Брайтон» отвалил 11,6 млн евро за Хулио Энсисо из «Либертада».

«Олимпия» испытывала финансовые трудности из-за пандемии и отстранения президента – ФИФА пожизненно забанила Марко Тровато, который попался на 11 попытках организовать договорняк в чемпионате Парагвая и Кубке Либертадорес. Не выгорела и авантюра с покупкой дорогущих Эммануэля Адебайора и Дерлиса Гонсалеса. «Олимпия» задолжала Санта Крусу 1,5 млн долларов, а служебную машину за свой счет обслуживал Роке, а не клуб, как было прописано в контракте.

И все же Санта Крус выступал против перехода. Он безумно любил «Олимпию» – когда вел переговоры в 2016-м, подписал контракт на салфетке. «Он так хотел вернуться, что подписал не глядя», – гордился президент Тровато.

Но когда в медиа всплыли первые слухи о трансфере в «Либертад», фанаты сочли это предательством – они посчитали, что футболист выступил инициатором переговоров из-за жажды наживы. Болельщики создали деньги с изображением Роке и словами «фальшивка» и «бесценная купюра для предателя».

«Санта Крусу приходилось делать гораздо больше, чем просто играть в футбол. Руководство «Олимпии» использовало его, чтобы привлечь больше спонсоров, или для сбора средств для других компаний. Полагаю, он просто хотел сосредоточиться на футболе, а «Либертад» и его предыдущий тренер в «Олимпии» Даниэль Гарнеро (с 2020 года в «Либертаде» – Sports.ru) ему это обеспечили», – добавил Анна.

Интеллигентный Санта Крус страдал, терпел оскорбления и ждал, что руководство опровергнет фейк. Но боссы «Олимпии» промолчали, и форвард расценил это как неуважение. На защиту Роке встал не его родной клуб, а «Либертад».

«Нам досталось от Роке – он забил нам много голов. Но я наслаждался его матчами за сборную. Он не заслуживает того, что пишут в соцсетях. Он ваш кумир, вы должны его уважать», – сказал президент «Либертада» Рубен ди Торе, который подтвердил версию Санта Круса о переговорах.

Бомбардир принял предложение «Либертада» и перешел в новый клуб зимой в качестве свободного агента. О тяжелом решении он объявил на клубном собрании и едва сдержал слезы.

«До сих пор не понимаю, почему так произошло. Менеджеры должны были выступить и внести ясность. Клуб этого не сделал. Информация [о первых переговорах] была сильно искажена.

Было сложно видеть реакцию людей, их комментарии были полны лицемерия и цинизма», – сказал Роке после перехода в «Либертад».

Фанаты все еще считали Санта Круса предателем – оскорбляли даже его семью. Они моментально забыли все его заслуги: 8 чемпионств, 239 игр и 92 гола.

«Много думал о трансфере. На мой взгляд, цикл [в «Олимпии»] действительно замыкался. До определенного момента худшее для человека — это конформизм, то состояние соответствия, которого можно достичь. Мне нужно было сменить обстановку и попробовать себя в чем-то новом», – объяснил ветеран.

В отличие от фанатов, одноклубники его обожают – они публично поддержали легенду и поблагодарили за подаренный опыт.

«Знать твою профессиональную и человеческую сторону – нечто завидное. Ты изменил наш менталитет и показал, что выход можно найти даже в самых непростых ситуациях. Ты научил нас побеждать. Нам будет тебя не хватать», – сказал защитник Иван Торрес.

Вратарь «Олимпии» Альфредо Агилар насколько проникся звездным одноклубником, что сделал на бедре тату с лицом кумира.

«Конечно, я попросил у него разрешения сделать это. Санта Крус очень много значит для меня, он мой кумир», – сказал Агилар, который выиграл с Роке 4 трофея.

Футболисты «Олимпии» все еще считают форварда «Либертада» своим – перед принципиальным очным матчем они пригласили Роке для командного снимка.

«Был приятно удивлен и поблагодарил за большой жест. Когда они позвали меня для фото, я подумал, что это шутка», – признался Санта Крус.

Роке продолжает развиваться и делать добрые дела: получил высшее образование в 40 и пожертвовал больницам

В России Санта Крус, пожалуй, один из самых известных парагвайских игроков. Молодежь знает Лоренцо Мельгарехо, который пылил в РПЛ, олды вспомнят Хосе Луиса Чилаверта. А как считают в самом Парагвае?

«Помню, как раньше его критиковали за матчи в сборной. Говорили, что он слишком часто травмировался. В том числе и в игре против Германии на ЧМ-2002. Чилаверт, кстати, до сих обвиняет его в преувеличении травмы, чтобы не играть против друзей из «Баварии».

Но с годами его качества перестали вызывать сомнения. Он стал лучшим бомбардиром сборной, сыграл важную роль на ЧМ в Южной Африке (дошли до 1/4 финала) и на Кубке Америки-2011 (проиграли Уругваю в финале).

Думаю, даже фанаты «Серро Портеньо» (главные враги «Олимпии» – Sports.ru) невольно уважают его за то, чего он добился в футболе», – сказал Анна.

В Англии отмечали то, что парагваец был слишком интеллигентным и воспитанным для брутальной лиги. Хорошие черты он пронес по жизни и дальше: в 2020-м в период пандемии пожертвовал больницам по всей стране медицинские принадлежности (маски, перчатки, медицинский спирт и другое).

Еще Санта Крус вложил миллион долларов в производство масок всех видов: обычных, хирургических и респираторных. Одной из главных задач Роке было дать парагвайцам около 1000 рабочих мест на производстве. Социально-политические вопросы все чаще волнуют звездного футболиста.

«Сейчас все больше граждан сыты по горло [политиками Парагвая]. Это мое мнение, на которое не влияет социальная ситуация после пандемии. Правда, думаю, людей, которые ходят на демонстрации, по-прежнему очень мало по сравнению с теми, кто обсуждает проблемы в интернете.

Все мы без исключения просим, ​​чтобы коррупция прекратилась. И чтобы она не просто прекратилась, а чтобы мы вообще не видели людей, которые безнаказанно злоупотребляют положением. В стране гнилое правосудие, которое действует во вред», – возмущался футболист в эфире радио Versus. Правда, о политических амбициях футболист пока не заявлял.

Роке продолжается развиваться даже в 40 – с трудом, но находит время на обучение между футболом и семьей. В 2019-м Санта Крус получил звание бакалавра делового администрирования, а потом и степень инженера.

Каким вам запомнился Санта Крус?

Парагвайская легенда играет в футбол уже 25 лет. Роке больше не смазливый длинноволосый красавчик, а солидный мужчина с седой бородой. Его карьера началась в 1998-м и застала 9 команд. Первые шаги он сделал в «Олимпии», последние проведет в «Либертаде» (да ведь, Роке?).

Для нас Санта Крус всегда будет ассоциироваться с Европой. В «Баварии» он мучился из-за травм, но все равно сделал имя и забрал 13 титулов. Потом с ноги ворвался в АПЛ и поразил Англию 19+5 в первом же сезоне за «Блэкберн».

В «Сити» начались страдания: давили огромная сумма трансфера и травмы, не позволяющие на равных конкурировать c Тевесом, Беллами и Адебайором. Стыдные 3 гола в Манчестере и ссылка в Испанию, где Роке много лечился, но все же забивал за «Бетис» и «Малагу».

Вы вряд ли запомнили Санта Круса по «Крус Асуль», зато многие мечтали об эффектной полосатой красно-белой джерси сборной Парагвая.

«Всегда вижу его в футболке «Баварии». В 1999 году было неслыханно, чтобы подросток прямо из Парагвая уехал в Европу. Да еще и в такой большой клуб.

Но все же Роке – это еще и «Олимпия». Он многого добился там в первом периоде. Второй тоже был величественным: он выиграл 6 трофеев и забил очень много голов», – ностальгировал Анна.

А какой образ Роке запомнился вам?

Фото: Gettyimages.ru/Amilcar Orfali, Franklin Jacome, Andreas Rentz/Bongarts; eastnews.ru/NORBERTO DUARTE/AFP; Instagram/roquesantacruz; Youtube