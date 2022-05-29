Куртуа – лучший игрок всей этой ЛЧ, не только финала. Взял важнейший пенальти от Месси, тащил с «Челси», запустил чудо-камбэк с «Сити»

«Реал» опять сделал это – обыграл соперника, который играл острее.

В субботу во время финала Лиги чемпионов от досады сгорели фанаты «Ливерпуля» – их с сочувствием обнимут болельщики «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити». Все эти клубы визуально перебили «Мадрид» по голевым моментам, но вылетели из-за одного человека.

Нет-нет-нет, не из-за Карима Бензема.

Француз провел великий сезон и стал хедлайнером регулярных камбэков «Реала». Но мы не должны забывать про Тибо Куртуа.

Финал в Париже стал для него лучшей игрой в жизни. Это признали все: Куртуа – официально лучший игрок решающего матча. Никто с сезона-2003/04 не сэйвил в финале чаще: у Куртуа 9 спасений, по 8 у Алиссона в финале-2019 и Ван дер Сара в 2011-м.

• 16’ – вытащил сложный удар в касание от Салаха.

• 20’ – на гол претендовал Мане: мяч после его удара почти нырнул в угол, но Куртуа эффектно перевел мяч в штангу.

• 34’ – Салах неожиданно пробил головой, а Куртуа выручил.

• 69’ – крутая атака «Ливерпуля» дошла до удара Салаха почти по пустым. Мо бил с острого угла, но был в отличной позиции – Куртуа успел в угол и перевел на угловой.

• 80’ – вытащил после удара Салаха и небольшого рикошета.

• 82’ – Мо зарядил обводящий в угол, но Тибо опять взял. Эффектно и эффективно.

Все это потянуло на 2,6 xG: безумно много для финала, но в итоге «Ливерпуль» ничего не забил – «красных» засушили лишь четвертый раз за весь сезон.

Взглянем на других игроков? Каземиро круто перекрывал атаки, Бензема старательно разыгрывал впереди, Винисиус ловил фолы и пространство. Но все это обнулилось бы, если не Куртуа: еще раз – в его створ прилетело 2,6 xG при нулевой реализации. Феноменально!

Так было не только не только в финале.

Оставим без внимания групповой этап (простите, «Шериф» и «Шахтер»). В первом матче плей-офф «Реалу» выпал «ПСЖ», и это было брутальное избиение (тоже 2,6 xG). Парижане уничтожили мадридцев, и почти ни у кого не оставалось сомнений, что дальше пройдут французы – после матча появились слухи, что Флорентино Перес готов уволить Карло Анчелотти из-за слабой игры.

Тогда «Реал» не выручили ни Бензема, ни Винисиус, ни Модрич – жалкие 0,1 xG. Но «ПСЖ» заковырял лишь один гол исключительно благодаря Куртуа: бельгиец вытащил кучу ударов, а главное – взял пенальти от Лионеля Месси. «ПСЖ» должен был ехать в Мадрид с более комфортным преимуществом. И должен был развить его на «Сантьяго Бернабеу»: но на 15-й минуте Куртуа взял опасный удар Мбаппе.

На момент фэйла Джиджи Доннаруммы «ПСЖ» по всем объективным метрикам был обязан наработать больший запас – его отменил Куртуа.

Благодаря сэйвам Тибо были и математические шансы, и психологическое преимущество – с таким кипером может вообще развиться вера в собственную неуязвимость.

В четвертьфинале бодрую встречу организовал «Челси». Там Куртуа потащил удар Джеймса при 0:0 и дважды шикарно спас уже когда «Реал» вел 3:1.

Опять же – незаметный результат, но при меньшей разнице «Мадрида» не было в полуфинале, в Испании же «Челси» оформил те же 3:1. А еще прибил «Реал» по xG – 1,9 против 0,8 на «Бернабеу».

Наконец, полуфинал с «Сити».

Англичане настреляли 2,7 xG, забили 4 гола, но все равно обязаны были затолкать больше.

Аналогичная история в Мадриде. И главный момент этой ЛЧ.

На 88-й минуте Джек Грилиш идеально выстрелил в дальний угол. Если бы не Куртуа – представляйте 2:0. Тогда бы не спасли ни Родриго, ни Бензема. Просто посмотрите – лучший и самый важный сэйв турнира.

К Куртуа можно относиться по-разному. В Лондоне, например, его люто презирают. В половине Мадрида – ненавидят. Кто-то генерирует мемы после того, как Тибо пропускает между ног. Но ЛЧ-2021/22 – турнир Тибо.

Он спас команду в мертвом матче в Париже, подчистил против «Челси» и запустил камбэк «Реала» за 5 минут до финального свистка с «Сити».

«Мне нужно было выиграть финал ради своей карьеры, ради всей той усердной работы, что я проделал. Нужно было выиграть ради уважения к моему имени, поскольку я не думаю, что меня достаточно уважают – особенно в Англии, – эти слова Тибо после финала мы будем цитировать и цитировать, запомним их очень надолго.

Плевать на «Золотой мяч» – отдайте его Бензема. Но главным героем Лиги чемпионов точно стал Куртуа. Без его незаметных сэйвов обнулились бы все геройства Карима, Родриго, Каземиро и Винисиуса. Даже легендарный пас Модрича был бы не таким нужным.

«Куртуа провел изумительный сезон. Он лучший вратарь в мире, поэтому мы его и взяли», – четко сформулировал президент «Реала» Флорентино Перес после финала.

«Когда я прихожу в тренировочный центр и смотрю на логотип «Реала», иногда думаю: «Должен ли я ущипнуть себя? Это точно не сон?» Даже в мечтах не представлял, что однажды буду играть за «Мадрид». Мне так повезло», – а это Тибо сказал сразу, когда перешел в «Реал».

Что может быть лучше, чем затащить команду мечты в финале Лиги чемпионов?

Сейчас нет человека счастливее Тибо Куртуа.

Фото: East News/AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Frank Augstein, ANGEL RIVERO/MARCA; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/David Klein