Отец Холанда в «Ман Сити»: оплатил фанатам бензин за плохую игру, был безликим капитаном и ненавидел «МЮ»

Пришел вместе с обладателем «Золотого мяча».

10 мая мечты болельщиков «Манчестер Сити» стали реальностью: чемпионы Англии официально договорились с «Боруссией» о трансфере Эрлинга Холанда. Больше фанатов этого, кажется, хотел лишь один человек – отец Альф-Инге.

Холанд-старший был игроком «Манчестер Сити», и выбор сына наверняка порадовал Альфи.

Альф-Инге перешел в «Сити» после полуфинала Кубка УЕФА с «Лидсом», но не был главной звездой

В конце девяностых/начале нулевых жизнь «Манчестер Сити» напоминала американские горки. За 7 лет (с 1996-го по 2002-й) команда сменила 3 дивизиона: трижды играла в Премьер-лиге, трижды – в первом дивизионе, разок даже залетала во вторую лигу. Самый эффектный отрезок случился с 1998-го по 2000-й, когда «Сити» за два сезона поднялся в вышку из третьего по силе дивизиона.

Под возвращение в Премьер-лигу пока далеко не богатый клуб устроил эффектную закупку. Руководство раскошелилось на 18,7 млн фунтов – прежде «Сити» не перешагивал за отметку в 11 млн. Чтобы закрепиться в АПЛ, клуб пригласил звездных Пауло Ванчопе и Джорджа Веа. Но связка форвардов не работала, как хотелось главному тренеру Джо Ройлу – африканец с «Золотым мячом» и вовсе провалился (всего семь игр и один гол).

Действительно качественным трансфером оказался переход Холанда за 2,5 млн фунтов. Альфи выделялся универсальностью: в «Ноттингем Форест» и «Лидсе» он успешно закрывал 4 позиции – правого защитника, правого полузащитника, опорника и центрального полузащитника.

Ройл видел в нем классического разрушителя. В «Лидсе» Холанд запомнился тем, что выкладывался в каждом матче и эпизоде: был жестким и неуступчивым. Еще он не стеснялся провоцировать соперников и использовать грязные приемы: бить по ногам, дергать за футболку и задирать, пока не видит арбитр. Болельщики считали его воином и ценили за вклад в сезоне-1999/00, когда «Лидс» дошел до полуфинала Кубка УЕФА. Особенно ему удались матчи 1/16 финала против «Ромы»: он дирижировал атаками англичан и полностью перекрыл итальянцев (римляне так и не забили).

Несмотря на качественный евросезон, Холанд уже не был основным на «Элланд Роуд». Количество матчей в АПЛ уменьшалось: в сезоне-1997/98 – 32 матча, в сезоне-1998/99 – 29, в сезоне-1999/00 – 13.

Провалил старт в «Сити», но исправился и стал капитаном

На трансфере Холанда настоял Ройл – тренеру был необходим разрушитель с брутальным характером. Еще на предсезонных сборах Ройл обдумывал вариант с капитаном, но остановился на Ричарде Эдгилле, который играл за клуб с 1993 года. Англичанин завалил старт и после автогола в третьем туре вынужденно передал капитанскую повязку норвежскому новичку.

Выбор казался не самым очевидным. Во-первых, Альфи тоже запорол старт сезона: «Сити» в первом туре получил 0:4 от «Чарльтона». Возможно, на решение тренера повлиял красивый поступок Холанда. Норвежец остановился на заправке, когда возвращался из Чарльтона, и увидел печальных фанатов «Сити». Футболист частично искупил вину за провальный матч, заправив им полный бак за свой счет.

Холанд и ранее выступал за справедливость. В «Ноттингем Форест» его раздражал Стэн Коллимор: нападающий постоянно пропускал тренировки под предлогом смерти родственников. «Он посетил так много похорон. Удивительно, что за все это время у него остались хоть какие-то члены семьи», – говорил с сарказмом главный тренер клуба Фрэнк Кларк.

Постоянные отмазки Коллимора возмутили Холанда, и он высказал нападающему все что думал. В ответ мощный одноклубник отправил его на пол ударом с правой.

В «Манчестер Сити» Альфи был тихим – возможно, даже слишком. Андрей Канчельскис, который приехал на правах аренды из «Рейнджерс» на вторую часть сезона-2000/01, отмечал – в клубе была непрофессиональная обстановка.

«Клуб стоял на вылет, но во время международной паузы [в конце марта] отправились в Марбелью. Это было странно: команда на дне лиги, а игроки курят, пьют, празднуют! Боже, это было ужасно. Я был шокирован. Это непрофессионально. Команде требовалось больше концентрации, больше тренировок, больше тактики. Все было очень плохо, очень плохо! Но таков был «Сити» в то время».

От капитана Холанда никому не прилетало. Более того – для многих он не был авторитетом.

«Он был немного неуклюжим. Я не могу сказать ничего плохого об этом парне, он просто не очень хорошо влился в команду. Он не был самым популярным членом раздевалки», – анонимно высказался The Athletic бывший одноклубник Холанда.

«Это был забавный сезон, – отметил левый защитник «Сити» Дэнни Грэнвилл. – В нашем нападении были Ванчопе и Веа, и вы могли подумать, что это вау. Но по какой-то причине химии просто не получилось.

Капитаном был Альфи, и я действительно не знаю, что произошло, но, возможно, химия команды в то время сильно менялась.Так бывает».

Завершил карьеру в 28. Многие считали, что из-за Роя Кина

Холанд был основным игроком в сезоне-2000/01: чаще его в старте в АПЛ выходил только центральный защитник Стив Хауи (36 против 35). Получилось у норвежца так себе, даже несмотря на 3 гола – он не был крут, как и вся команда, которая спустя год вернулась в первый дивизион.

Второго шанса у Альфи не было – в конце сезона-2000/01 случилось роковое столкновение с Роем Кином.

Они поссорились в 1997-м, когда «МЮ» играл с «Лидсом». Холанд персонально действовал против Кина и провоцировал соперника. Разгоряченный Рой хотел поставить Холанду подножку, но зацепился шипами за газон и получил тяжелую травму. Норвежец думал, что ирландец симулировал, наклонился над ним и прокричал: «Хватит притворяться». Тогда он не предполагал, что соперник порвал крестообразные связки.

Спустя 3 года Кин отомстил в дерби Манчестера. Дождался единоборства с Холандом и нанес ему брутальный удар в колено. Особую огласку эпизод получил после выхода автобиографии Кина: там приводилась цитата, что он мечтал о мести и ждал подходящего момента для возмездия.

После этого Холанд доиграл матч и через несколько дней отбегал тайм за сборную Норвегии. Но потом все обернулось кошмаром: из-за травмы колена норвежец вынужденно завершил карьеру. Многие были уверены, что причиной стал грязный прием от Кина.

История получилась скандальной и запутанной – Холанд и Кин разбирались в суде. У нас есть отдельный текст про страшный, но самый известный момент в карьере Альфи.

Возненавидел «МЮ» и сравнил Кина с Саддамом Хусейном

Игроки «Сити» и так не любят «Манчестер Юнайтед», но после инцидента с Кином Холанд соседей возненавидел. Доходило до того, что он позировал для фото напротив оскорбительного графити в адрес «МЮ».

«Не очень люблю «Юнайтед». И терпеть не могу их футболистов», – сказал позже Альфи. Многие увидели в его словах намек на конкретного игрока.

После завершения карьеры Холанд редко давал в интервью: во всех беседах с журналистами он игнорировал имя Кина. Предпочитал называть ирландца «он» или «этот человек».

«Не думаю, что он находится в психологическом равновесии. Не уверен, что он психологически здоров», – сказал Альфи в 2008-м.

В 2014-м вышла вторая биография Кина, в которой он еще сильнее наехал на Холанда:

«В моей жизни есть вещи, о которых я сожалению. Холанд не один из них».

Партнер Альфи по сборной Норвегии Эгиль Эстенстад в твиттере попросил Холанда прокомментировать слова Кина. Тот ответил фотографией Саддама Хусейна со словами: «Не могу всерьез воспринимать слова человека, у которого борода, как у…»

И все же Холанд-старший никогда не проецировал личную ненависть на карьеру сына. В 2019-м Эрлинг вполне мог оказаться в «Юнайтед», но сделке помешали требования Мино Райолы, а не табу Альфи. В 2021 году экс-игрок «Сити» допускал, что сын окажется на «Олд Траффорд»:

«МЮ» добился больших успехов в последние годы. «МЮ» и Боруссия» – топ-клубы с большой фан-базой и славной историей».

Хвастался перед Эрлингом голом на «Энфилде» за «Лидс»

Альфи показывал неплохую результативность для опорника/защитника. Всего в Англии он забил 16 мячей: поддерживал контратаки, бил издали, круто исполнял штрафные и замыкал головой.

Особенно ему запомнился гол в ворота «Ливерпуля» в сезоне-1997/98. «Лидс» без шансов горел 0:3, но Холанд на 84-й минуте чуть поднял фанатам настроение, забив головой после навеса со штрафного. Альфи надолго запомнил гол на «Энфилде» и часто хвастался им дома.

Спустя 21 год сын повторил достижение: в ЛЧ-2019/20 Эрлинг зажег в Ливерпуле и помог «Зальцбургу» сравнять счет после 0:3. Австрийцы не удержали эффектную ничью, но именно той осенью в Европе заговорили о юном феномене.

«Он постоянно говорил мне: «Я забил на «Энфилде», я забил на «Энфилде»! Теперь я могу ответить ему: «Я тоже». Теперь у меня столько же голов здесь», – сиял Эрлинг в интервью после матча. Тогда у сына появился повод хвастаться дома: отец забил «Ливерпулю» в 25 лет, он – в 19.

У Эрлинга и Альфи образовалась крепкая связь. Холанд-старший прививал сыну любовь к английскому футболу и помогал прогрессировать.

«Сочетание того, что он предлагает, идеально. Он охватывает все важные области и помогает мне в любой ситуации. Отец многое испытал на себе, поэтому может дать мне важные советы, которые сделают меня лучше и еще больше улучшат меня как личность», – сказал Эрлинг, когда выступал в Австрии.

Альфи часто навещал сына в Зальцбурге и помогал с продвижением карьеры.

«Эрлинг мог уйти из «Мольде» в «Ювентус». Но он и его отец выбрали «Зальцбург», потому что это был правильный шаг на том этапе его карьеры», – рассказал ESPN друг семьи и экс-нападающий сборной Норвегии Ян Фьортофт.

Из детства Эрлинг перенес любовь к «Сити» и «Лидсу». То, что Холанд-младший – фанат «МС», известно давно (вот доказательства).

Симпатии к Лидсу тянутся с рождения – Эрлинг родился именно в Йоршире. Фьортофт добавил: «Чего вы ожидали от парня, который был зачат в раздевалке «Лидса»? Кстати, мать Эрлинга – Гри Марита Браут, чемпионка Норвегии по семиборью.

У Эрлинга был шанс частично скопировать путь отца еще до трансфера в «Сити» – из «Мольде» он мог перебраться в «Лидс», но предложение «Зальцбурга» было привлекательнее.

«Мечтаю выиграть АПЛ с «Лидсом». Мне было четыре когда, когда мы уехали из Лидса. Когда я вижу фотки из детского сада, у меня появляются некоторые воспоминания. Но я мало помню об Англии. Когда отец играл там, я был слишком маленьким, чтобы понимать, что он футболист. В 5-6 лет я уже знал, что он играл в Премьер-лиге и сборной Норвегии. Он мало говорил об этом, но я видел видео с его голами. Стоит признать, что его голы были довольно красивыми», – рассказал Эрлинг.

Специально или нет, но звезда «Сити» повторяет путь отца – на него точно повлияли любовь и забота Альфи. Главное, чтобы на пути Эрлинг не встретил своего Роя Кина – тогда за семейными ужинами уже сын будет пересчитывать голы на «Энфилде».

Фото: Gettyimages.ru/Ross Kinnaird/ALLSPORT, Nick Potts – PA Images, Phil Noble – PA Images