«Реал» досрочно выиграет чемпионат, но был сезон покруче. Моуринью первым выбил 100 очков, оживил Бензема и создал монстра

Вынудил Гвардиолу сбежать в отпуск.

Сегодня «Реал» должен стать чемпионом Испании – достаточно ничьей в домашней игре с «Эспаньолом». Скорее всего, «Мадрид» оформит титул за три тура до финиша. Красиво, но это не самое эффектное чемпионство «Реала».

В сезоне-2011/12 «бланкос» внезапно прервали гегемонию непобедимой «Барселоны» Пепа. И сделали это так, что не осталось ни одного вопроса – первыми в Европе выбили 100 очков за чемпионат.

Моуринью отказался меняться ради «Барселоны» и мечтал о мести в «Реале»

В 2008 году «Барселона» искала замену Франку Райкарду и заинтересовалась Жозе Моуринью, который доказал качество в «Порту» и «Челси». Вице-президент клуба Марк Ингла и технический директор Чики Бегиристайн провели с португальцем трехчасовое собеседование: там тренер показал мощную презентацию в PowerPoint, восхитился философией Йохана Кройффа и рассказал о приверженности схеме 4-3-3.

Журналист Грэм Хантер в книге «Барса». Как создавалась лучшая команда в мире» написал, что каталонским боссам все нравилось, кроме одного – характера Моуринью. Ингла сказал: «Жозе, проблема в том, что ты слишком сильно давишь на медиа. Слишком много агрессии. Тренер – лицо клуба, поэтому нельзя везде разводить костры. Это противоречит нашему стилю».

Моуринью выписал себе приговор лаконичным ответом: «Я знаю. Это мой стиль. Я не изменюсь».

Жозе уехал в «Интер», где выиграл требл и отомстил «Барселоне» в полуфинале ЛЧ-2009/10. Португалец уничтожил сильные стороны каталонцев в фирменном стиле: максимально мотивировал футболистов, перекрыл лидеров соперника и задавил агрессией.

С приходом Пепа «Барселона» стала почти безошибочной машиной и штамповала трофеи (14 при Гвардиоле). В 2010-м гегемония конкурентов с «Камп Ноу» угнетала Флорентино Переса. Президент «Мадрида» оставался без чемпионства с 2008 года, хотя потратил 230 млн евро на Криштиану Роналду, Карима Бензема, Месута Озила и Кака. Перес нуждался в харизматичном лидере, который прекратит доминирование «Барселоны» и сокрушит ее фирменный стиль.

Моуринью, эффектно прибивший «блауграну» в ЛЧ, выглядел идеальным вариантом – злым, мотивированным и идейным.

Моуринью избавился от Вальдано и забрал всю власть в «Реале»

Первый сезон Жозе на «Сантьяго Бернабеу» получился переходным: он искал идеальное сочетание игроков и тактики, а футболисты привыкали к его требованиям. Процесс шел тяжело. Первое класико португалец унизительно проиграл 0:5.

В сезоне-2010/11 «Мадрид» 5 раз встречался с «Барсой» – четырежды за 17 дней. Великое противостояние закончилось в пользу Гвардиолы: он опередил Моуринью в чемпионате, вышел в финал ЛЧ и отдал только Кубок Испании. Особенно обидным для новичка выглядело поражение в Ла Лиге: Жозе выбил 92 очка, но остался вторым. В четырех из пяти предыдущих сезонов этого бы с запасом хватило для титула.

Переломной стала следующая кампания. Моуринью очень мешал спортивный директор Хорхе Вальдано, которого не устраивал эгоистичный стиль португальца. За сезон-2010/11 мужчины несколько раз публично поругались.

• Из-за судей . В декабре на пресс-конференции после матча с «Севильей» Моуринью обрушился с критикой на арбитров и потребовал у клуба поддержки. Вальдано осудил слова тренера и через три года назвал эту историю ключевой: «В «Реале» я отказался исполнять роль Жерара Пике, и меня наказали. Ощущение, что ты предатель родины, если не критикуешь арбитров. Когда «Барселона» показывала очень высокий уровень игры, клуб даже и не думал обращать внимание на судейство».

• Из-за управления командой . К зиме у врачей «Реала» были опасения из-за здоровья Гонсало Игуаина. Они рекомендовали операцию, но Вальдано решил, что все обойдется. В итоге аргентинец вылетел на 122 дня из-за проблем с грыжей в спине, а Моуринью съязвил: «Какой-то просвещенный человек сказал, что он выздоровеет без операции».

• Из-за трансферов . Еще перед стартом сезона Жозе требовал у Вальдано третьего нападающего: тот отвечал, что хватит Игуаина и Карима Бензема. После травмы аргентинца Моуринью остался только с французом, который находился в плохой форме. Чтобы подчеркнуть проблему, Жозе играл без нападающего и демонстративно оставлял Карима в запасе.

После игры с «Валенсией» мужчины сцепились в подтрибунке. Португалец жаловался на отсутствие форварда, Вальдано прошипел: «У тебя есть нападающий. Он сидит в запасе». «Реалу» пришлось экстренно подписывать замену Игуаину. Моуринью требовал Уго Альмейду, Эдина Джеко или Фернандо Торреса, но Вальдано привез Эммануэля Адебайора, который остался без игровой практики в «Манчестер Сити».

«Я был на завершающей стадии подписания контракта с «Вердером», и вдруг появилась возможность перейти в «Реал». Этого хотел Моуринью. Я работал всю карьеру, чтобы попасть в клуб такой величины. К сожалению, дела пошли не очень хорошо. Я не нравился спортивному директору Вальдано», – рассказал Альмейда в интервью Jornal de Noticias в 2021 году.

Флорентино Перес понял, что разногласия тренера и директора приносят только вред. Президент оказался перед выбором и решил в пользу тренера.

«Речь шла об очевидной дисфункции между очень мощной фигурой тренера и прежней моделью клуба. Уход Вальдано очень болезненный, но необходимый с точки зрения спортивного функционирования», – объявил на пресс-конференции Перес и назвал Моуринью лучшим тренером в мире.

Жозе получил полный контроль над командой и трансферами. Летом 2011-го в клуб приехали Фабиу Коэнтрау и Рафаэль Варан, через год – Лука Модрич.

Жозе изводил Гвардиолу на пресс-конференциях и создал стиль против «Барселоны»

Кампанию-2011/12 Моуринью открыл так, как планировал провести весь сезон – агрессивно и на грани дозволенного. Постоянные провокации (Моуринью намекал, что от Месси и Алвеса воняет) и стычки в класико за Суперкубок Испании закончились потасовкой: участвовали игроки и тренеры. Моуринью атаковал Тито Виланову и ткнул ему пальцем в глаз.

Грязный прием португальца шокировал, но он утверждал, что его спровоцировали: «Возможно, я был неправ, но я действовал естественно».

«У нас с Жозе корректные взаимоотношения. Теперь он здоровается со мной, а когда я был помощником Гвардиолы, он этого не делал», – сказал Виланова в сезоне-2012/13.

Моуринью давил на всех, особенно на «Барселону». Жозе критиковал их стиль, намекал на работу с судьями и акцентированно продвигал ценности, которые кардинально отличались от каталонских. Журналист Гильем Балаге в книге «На пике» утверждал, что Моуринью успешно прессинговал скромного Гвардиолу на пресс-конференциях и использовал общение с журналистами как оружие против спокойствия «Барселоны».

«В Моуринью Пеп нашел идеального комиксного злодея. В этой драме характеры главных героев прочерчены очень ясно. Хороший против плохого, сдержанный против скандального. Они антагонисты», – написал Балаге.

Марк Ингла сказал журналисту Джонатану Уилсону, что «Моуринью был отравлен отказом «Барселоны». Жозе стал одержимым и превратился из прагматичного тренера в догматика оборонительного футбола. Все для того, чтобы успешно противостоять уникальному стилю Гвардиолы.

«Если ты не играешь на контратаках, то ты тупой. Контратаки – фантастика, лучшее в футболе. Это то оружие, которое ты используешь, когда соперник теряет баланс», – утверждал Моуринью.

Диего Торрес, который написал биографию Жозе, отметил, что у португальца было семь правил для подготовки к большим матчам.

1. Победит команда, которая совершит меньше ошибок.

2. Футбол благоволит команде, которая провоцирует соперника на ошибки.

3. В выездных матчах лучше ждать ошибки соперника, а не владеть преимуществом.

4. Футболист с мячом обязательно совершит ошибку.

5. Чем меньше контролируешь мяч, тем меньше шансов ошибиться.

6. Игроки с мячом чаще боятся.

7. Игроки, которые не владеют мячом, имеют преимущество.

«Неважно, в каком стиле мы сыграем. Если у тебя «Феррари», а у меня маленькая машина, для победы в гонке мне нужно сломать твои тормоза и насыпать сахар в бак», – эта цитата Жозе многое объясняет. Именно этим он и занимался в противостоянии с Пепом.

Моуринью настроил идеальные контратаки и раскрыл лидеров

Базовой схемой «Реала» в сезоне-2011/12 стала 4-2-3-1. Изначально в матчах с большими командами Жозе использовал сочетание с тремя центральными полузащитникам, нацеленными в основном на разрушение. Позже появилась классическая десятка (Месут Озил) и глубинный созидатель (Хаби Алонсо). За разрушение отвечали либо Сами Хедира, либо Лассана Диарра.

Криштиану Роналду получил более свободную роль: португалец мог творить и не думать о защите – его обязательно подстраховывал кто-то из партнеров. Это вылилось в феноменальный сезон Криша: только в чемпионате португалец набил 46+12. Это второй его сезон по результативности – лучше была только кампания-2014/15 (48+16).

Особую мощь левому флангу придавали подключения Марсело. Правый фланг был более осторожным – Альваро Арбелоа подключался к атакам реже, чтобы не нарушить баланс. В среднем по тому сезону бразилец выполнял по 55,6 передачи за матч, испанец – 46,4.

Слева в атаке действовал Анхель Ди Мария – аргентинец часто смещался, чтобы создать еще больше преимущества в центре. В роли наконечника действовал либо Бензема, либо Игуаин.

Моуринью настроил идеальную контратакующую модель: в отличие от «Барселоны», «Реал» моментально переходил в атаку – вместо серии коротких пасов следовали вертикальные передачи. Особенно помогало мышление и скорость атакующих игроков. Бензема, Роналду, Ди Мария и Озил наладили сумасшедшее взаимопонимание: на четверых они забили 76 мячей и сделали 58 ассистов.

Контратаки Жозе предпочитал называть переходами.

«Моуринью был силен в переходах. Наверное, от него я впервые услышал об этом. Если команда потеряла мяч – нужен переход от атаки к обороне, быстро вернуться к воротам, построиться. С другой стороны, если случается переход в атаку – необходимо мгновенно переместиться вперед, потому что в этот момент соперник уязвим, так как не принял оборонительную схему. Мы катком проходились по командам, потому что досконально изучили предмет. Я помню 30 или 40 голов, когда мы отбирали мяч в правильный момент и убегали за 4-5 секунд», – подметил Дэмьен Дафф, который работал с Моуринью в «Челси».

Жозе считал, что топ-команда обладает наилучшим балансом в такие моменты, потому что сильные игроки способны тактически анализировать игру. В «Реале» были футболисты, способные одновременно и одинаково придумать, и исполнить.

«Реал» Моуринью ругали за слишком оборонительную модель, но в сезоне-2011/12 у критиков не осталось аргументов. «Мадрид» забил в чемпионате 121 гол: 51 «бланкос» вкрутили на выезде, переписав рекорд «Барселоны» (49).

Особенно зверствовал Роналду – ранее никто в истории клуба не забивал за чемпионат 46 мячей. От Криштиану досталось 18 клубам Примеры (от гола португальца чудом спаслась только «Сельта»). Несмотря на 50 голов Месси, именно Криш стал лучшим игроком чемпионата.

Жозе вбивал футболистам, что они добьются успеха, если совместят в себе запредельную мотивацию, высокие амбиции и командный дух. Благодаря этому он раскрыл и вдохновил многих игроков – особенно Бензема, который до появления Моуринью не оправдывал надежд.

Даже с Жозе у француза сначала не получалось: Карим проигрывал конкуренцию более заряженному Игуаину. Тренер требовал от игроков постоянной работы, Бензема же действовал вальяжно и расслабленно. Именно поэтому Моуринью обронил легендарную цитату про кота.

«Если я не могу охотиться с собакой, я возьму на охоту кота. С собакой охотиться лучше и продуктивнее. Но если ее нет, а есть кот – вы охотитесь с котом», – сказал Моуринью в 2011-м после травмы Игуаина.

Подобное отношение к игрокам стало отличительной чертой Жозе. Он не боялся критиковать, агрессивно мотивировал и выжимал максимум – иногда жестокими способами, как с Бензема. Как правило, это работало – тот же Карим разозлился на тренера, обвинил в неуважении, но пересмотрел отношение к футболу.

«У нас [с Моуринью] всегда были хорошие отношения. Но те слова он не продумывал. Если я и уважал его, то после этих слов мое уважение стало исчезать. Мы беседовали с ним около часа. Я сказал ему, что уважаю его как тренера. И прошу проявить уважение в ответ. С тех пор – никаких собак, кошек и тому подобного», – сказал Бензема в 2017-м.

Несмотря на злость и потерю уважения, в сезоне-2011/12 Карим оформил 21+10. До слов Моуринью [про кота] у него был один гол в 13 матчах чемпионата.

Метод Жозе работал на короткой дистанции: футболисты недолюбливали его и ненавидели соперника, но в итоге перегорали. В «Мадриде» это привело к тому, что Моуринью обвинил игроков в предательстве и сказал, что «в составе есть три черных овечки». Позже Жозе искал «крыс» в «Челси».

Что особенного было в том сезоне?

После неудачи в Суперкубке Испании и попытке выколоть глаз Виланове «Реал» забуксовал на старте. «Мадрид» в гостях уступил «Леванте» (0:1) и не пробил «Расинг» (0:0). Кошмарный старт для Моуринью, который предпочитал контролировать все с самого начала – и матчи, и сезон.

Потом произошло невероятное – 27 побед в 30 матчах. Исключением стали три класико c «Барселоной»: «Мадрид» уступил в чемпионате (1:3) и вылетел от каталонцев из Кубка (0:1 и 2:2).

«Мы справились [после неудачного старта] благодаря командному духу. Чувствовали, что мы лучшие. Именно с таким настроением отправлялись в гости к «Валенсии», «Севилье», «Барселоне», «Атлетико» и «Атлетику». Только сочетание отличной игры с максимальной мотивацией может привести к созданию сильной команды. Вот кем мы были», – вспомнил тот отрезок Моуринью в интервью Marca.

Всех остальных «Реал» смял: первая осечка не с «Барсой» случилась лишь в феврале 2012-го (ЦСКА отыгрался на последней минуте первого матча 1/8 финала ЛЧ). Всего Моуринью проиграл лишь четыре матча за сезон: «Леванте», «Барселоне» (дважды) и «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов. «Мадрид» отыгрался в ответке, но Роналду, Кака и Серхио Рамос промахнулись в серии послематчевых пенальти.

«В ту ночь я единственный раз в тренерской карьере плакал после поражения. Хорошо это помню. Мы с Айтором Каранкой (ассистент Моуринью в «Реале») остановились около моего дома, сидели в машине и плакали. Очень тяжелый момент, потому что мы были лучшими друзьями в том сезоне», – рассказал Моуринью в интервью Marca в 2020 году.

Ключевым событием сезона стало ответное класико: перед игрой в 34-м туре «Реал» опережал главного конкурента на 4 очка. Победа «Барсы» могла сократить отставание до минимума и дать Гвардиоле психологическое преимущество перед решающим рывком. Но на «Камп Ноу» наконец победил Моуринью (2:1) – впервые в рамках чемпионата.

«Хорошее воспоминание. Перед матчем даже ничья была для нас хорошим результатом. Я неоднократно говорил игрокам: «Мы выиграем этот матч, мы выиграем». Мы собирались убить их в переходах. Когда они сравняли счет, так и произошло. В конце концов, эмоции всегда проигрывают разуму», – сказал Моуринью.

Сумасшедшая форма позволила «Реалу» стать недосягаемым для несокрушимой «Барсы» за два тура до конца. Но Моуринью не останавливался: «бланкос» выиграли два заключительных матчах и первыми в истории оформили 100 очков в топ-чемпионате.

«У той команды была высокая дисциплина и организованность. Мы совершали взрывные переходы с быстрыми и прямыми передачами, всегда были нацелены на гол. Мои игроки были настоящей командой. Это и был ключ ко всему», – вспомнил Моуринью в 2020 году.

В 2012-м к Жозе Моуринью относились по-разному. Кто-то считал лучшим тактиком мира и топовым мотиватором. Кто-то называл его стиль антифутболом и злом (особенно в контексте обаятельного Гвардиолы и его позиционного футбола). В Мадрид он приехал с личной миссией и выполнил ее: опустошенный Гвардиола сбежал в отпуск.

Жозе цинично добился цели: победил главного соперника в карьере, выиграл титул и установил рекорд, после которого ни у кого не осталось вопросов. В следующем же сезоне разозленная «Барселона» повторила трюк со 100 очками, а Моуринью рассорился с футболистами и сбежал из «Мадрида». Но сезон-2011/12 – один из самых крутых в карьере Жозе даже с учетом требла с «Интером». Так круто в атаке не играла ни одна его команда.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle / Stringer, Michael Regan / Staff, Jasper Juinen, David Ramos / Stringer, Gonzalo Arroyo, Moreno / Stringer, Angel Martinez / Stringer, Pablo Blazquez Dominguez / Stringer; globallookpress.com/p34/ZUMAPRESS.com