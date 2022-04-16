У Стерлинга рекорд АПЛ по заработанным пенальти и хейт за нырки. Так он симулянт или нет?

Гений или негодяй?

5 апреля «Манчестер Сити» запер «Атлетико» на его половине поля и не допустил ни одного удара в сторону Эдерсона. Несмотря на огромное преимущество, хозяева с трудом создавали моменты: Ян Облак почти не вступал в игру, а Кевин Де Брюйне бесился из-за схемы «Атлетико» без нападающих.

В первом тайме «Сити» преимущественно использовал правый фланг атаки, пока Стерлинг скучал слева. Давление англичан не давало результата, и Рахим попытался использовать главное оружие: за 23 минуты второго тайма Стерлинг трижды упал в штрафной «Атлетико». Рефери не купился ни разу, но действия Рахима подсветили важный факт: его рывки к воротам приносят «Сити» колоссальную пользу.

Стерлинг принес «Сити» больше всех пенальти, а в сезоне-2017/18 вообще заработал все 11-метровые клуба

Стерлинг уже к 25 годам обновил рекорд АПЛ по заработанным пенальти. В декабре 2020-го Рахим продуктивно упал в штрафной «Фулхэма» – это был 20-й случай, когда арбитр АПЛ дал пенальти после фола на Рахиме. К 2022-му статистика обновилась, но не очень серьезно – по данным Opta, англичанин собрал на себе 24 нарушения в штрафной.

Статистическая компания StatsBomb анализирует подобные данные с сезона-2016/17. К тому моменту Стерлинг уже провел на «Этихаде» один год. Самыми продуктивными оказались сезоны-2016/17 и 2017/18: тогда соперники «Сити» в сумме получили из-за Рахима 9 пенальти в свои ворота. Это 69,23% всех пенальти команды в тот период – в сезоне-2017/18 Рахим заработал все 11-метровые «Сити» в АПЛ (6).

В следующих четырех кампаниях (включая текущий сезон) Рахим собрал в АПЛ еще 9 пенальти. И это по-прежнему существенный вклад в общий результат.

Венгер назвал Стерлинга симулянтом. Справедливо?

Если фанаты «Сити» часто критикуют Рахима за плохую реализацию, то соперники регулярно намекают на постоянные симуляции форварда. Рахим заработал слишком много пенальти, чтобы нравиться всем.

У англичанина действительно были случаи, которые испортили его репутацию.

Самый яркий пример: падение в штрафной «Шахтера» в матче группового этапа ЛЧ-2018/19. Англичанин просто споткнулся о газон. После игры Стерлинг извинился перед рефери и соперником, но многих смутило отсутствие фэйр-плей в самой игре. Возможно, на тот момент Рахим не знал, за что запнулся.

Самый свежий пример: решающий пенальти в ворота сборной Дании на Евро-2020. Защитник действительно коснулся Стерлинга, но англичанин явно хотел упасть и сделал это после небольшой паузы. Болельщики и специалисты после игры казнили Рахима.

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн: «Откровенный нырок. Позорное решение. Понимаю, что нужно делать то, что от тебя требуется, но ведь это смотрят дети».

Экс-арбитр АПЛ Марк Клаттенбург: «Пенальти спорный. Я бы предпочел, чтобы фол не фиксировали, а затем посмотрели [эпизод] на экране. Поставил бы я такой в большой игре? Не уверен. Но как только есть контакт, его уже нельзя отменить. Здесь был контакт».

Арсен Венгер: «Это не пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР».

Это не единственный случай, когда легендарный тренер «Арсенала» наезжал на Стерлинга. Впервые француз публично обратил внимание на падения Рахима в сезоне-2017/18. Один из пенальти англичанина пришелся как раз на игру с «Арсеналом», и Венгер оказался одним из первых, кто открыто обвинил Рахима в симуляции.

«Я считаю, что это не пенальти. Это была провокация от Стерлинга. Мы все знаем, что он хорошо ныряет. Он делает это очень хорошо», – злился тренер «Арсенала» после 1:3 на «Этихаде».

Согласиться с Арсеном сложно, потому что фол все-таки был. Сеад Колашинац потерял позицию и запустил реактивного Стерлинга в штрафную. На подстраховку помчался Начо Монреаль и попытался сыграть плечо в плечо. Стерлинг его обхитрил: намеренно притормозил, чтобы испанец не успел сделать контакт более мягким.

После игры Рахима поддержал Алан Ширер.

«Не может быть, что это нырок. Это пенальти. Одно дело [для Венгера] не обращать внимания на неадекватность своей команды, другое – усомниться в чьей-то честности и ошибиться. Думаю, он должен извиниться перед Стерлингом».

Против слов Венгера выступили и арбитры.

Марк Клаттенбург: «Это фол. Венгер требовал бы пенальти, если б то же самое случилось с игроком «Арсенала».

Дермот Галлахер: «Стерлинг владеет мячом, Монреаль врезается в него. Это определенно пенальти. Возможно, даже красная карточка».

В такие моменты многое решает репутация футболиста: если она подорвана, рефери не будут верить в падения, а соперники нагнетать ситуацию (как Венгер).

С несправедливостью Рахим столкнулся еще в 2017-м: Кайл Уокер толкнул его в спину в штрафной «Тоттенхэма», но рефери промолчал. В 2018-м подкат игрока «Вест Хэма» в ноги Стерлинга тоже ошибочно посчитали симуляцией. Тогда в АПЛ еще не было ВАР, а нарушение не вызывало сомнений.

Благодаря чему Стерлинг зарабатывает столько пенальти?

Главное оружие англичанина – взрывная скорость, которую не могут контролировать защитники. Благодаря неожиданным рывкам Стерлинг оказывается в выигрышном положении, и защитники банально не успевают – на этом Рахим заработал минимум 8 пенальти в АПЛ. Минимум – потому что еще есть шесть нарушений из-за неосторожности соперника, вызванной той же скоростью англичанина.

Вот несколько примеров, когда защитник даже не спорил, что не успел за Стерлингом.

Сезон-2016/17. Форвард «Сити» подхватил мяч на фланге и увидел коридор для рывка в штрафную «Халла». Вокруг было три защитника, которые не поверили в смелость Рахима. За наглым англичанином погнался Эндрю Робертсон, но он делал подкат уже со спины и попал в ногу. Будущая звезда «Ливерпуля» сокрушался от досады на себя – он понимал, что фолил.

Идентичный эпизод случился в сезоне-2017/18. Стерлинг нашел коридор между защитниками «Уотфорда» и смело туда рванул. Остановить Рахима попытался Кристиан Кабаселе, но не успел и попал в колено.

В сезоне-2018/19 скорости Стерлинга не смог противостоять Сесар Аспиликуэта. Казалось, испанец контролировал рывок Рахима, но уступил в скорости и оказался в проигрышной позиции. Сесар пытался исправить ошибку: схватил руками и заплел ноги – потом даже не спорил с арбитром.

Самый свежий пример – сезон-2021/22. Рахим вновь увидел путь для рывка и прошмыгнул мимо Юри Тилеманса. Бельгиец не справился, поставил подножку и согласился с рефери.

Ошибки и неосторожности – фолы, когда защитник не перестроился из-за скорости или финтов Стерлинга.

Самый яркий пример такой неосторожности – пенальти в ворота «Ливерпуля» в сезоне-2020/21. Стерлинг на дриблинге проскочил между защитниками, на что не среагировал Фабиньо. Бразилец выставил ногу, которую удачно нашел Рахим. Фол Фабиньо сложно назвать намеренным – скорее неосторожным: он не хотел сбивать Стерлинга, но не успел перестроиться.

Еще в эту категорию попали пенальти, когда защитник просто ошибся. Например, в сезоне-2019/20 помутнение случилось у Уилла Хьюза. Рахим получил мяч на линии штрафной и искал позицию для удара. Форварда «Сити» окружили четыре защитника, трое из них, казалось, перекрывали возможный удар. Но Хьюз зачем-то ударил Стерлинга со спины – Уилл сразу понял, что сделал глупость.

Еще одна любимая фишка Стерлинга – убирать мяч под себя. Рахим на скорости успевал перестроиться – защитник нет. Дважды этим приемом он поймал «Вест Хэм»: в первом случае получил пенальти, во втором – ошибся рефери (этот момент был описан выше).

Трюк сработал еще раз – в том же сезоне-2016/17. На уловку попался защитник «Сандерленда».

Стерлинг любит дорисовывать фолы

Кажется, все пенальти Рахима, заработанные в АПЛ – справедливые. Кроме одного: в сезоне-2017/18, когда еще не было ВАР, арбитр купился на нырок Стерлинга. Показалось, что защитник «Суонси» Федерико Фернандес успел в подкат, а Рахим начал падение еще до контакта.

Не обошлось без других спорных моментов, в которых пригодилась пластичность Стерлинга и его актерское мастерство. Точнее – умение приукрасить.

Например, в сезоне-2017/18 Стерлинг в своей манере прокинул мяч мимо соперника и на скорости улетел ему за спину. Хавьер Манкильо положил руку на плечо Рахима – тот пробежал еще метр и упал. Повод поставить пенальти был, но, казалось, Стерлинг мог спокойно продолжить движение. Сразу после решения арбитра Манкильо что-то шепнул Рахиму – наверняка обвинил в симуляции. Ее не было, а большое желание Стерлинга упасть – было.

В сезоне-2020/21 вполне мог избежать пенальти и «Фулхэм». Рахим был без скорости и пытался уйти от защитника на финте – тот попал в колено англичанину. Касание было, но не такое сильное, чтобы сбить неускоряющегося футболиста. Опять же: повод назначить пенальти был, но Стерлинг приукрасил его эффектным падением.

В общении с прессой Рахим всегда спокоен – например, хладнокровно отреагировал на вопросы о спорном пенальти в ворота сборной Дании, когда, казалось, его ненавидит весь мир.

«Я вошел в штрафную, и защитник выставил правую ногу. Мяч в сетке ворот – это все, что имеет значение».

Стерлинг действительно симулировал ради пенальти. Но не чаще, чем Салах

Особый хейт Стерлинг словил от комментатора Ричарда Киза, который бурно обсудил в твиттере рекорд Рахима по заработанным пенальти.

«Стерлинг «заработал» 26 пенальти за карьеру в Премьер-лиге. Плюс несколько в футболке сборной Англии. Это больше, чем у любого другого игрока за тот же период. Делайте выводы сами. Надеюсь, официальные лица сделают это в ближайшее время».

Киз опубликовал пост на эмоциях, но поводы для агрессии у него все же были.

Не берем легендарный пенальти в ворота «Шахтера» (Рахим извинился) и спорный момент на Евро-2020. Есть и другие примеры: самый яркий – товарищеская игра с Нигерией в 2018-м. Стерлинг приготовился упасть еще до контакта с вратарем – рефери раскусил нырок англичанина и справедливо выписал желтую за симуляцию.

В 2016-м на симуляции англичанина поймал Виктор Кашшаи. В игре Лиги чемпионов против «Барселоны» Стерлинг искал контакт с ногой Самюэля Умтити, но вместо пенальти получил желтую карточку.

В игре с «Тоттенхэмом» потребовался ВАР, хотя эпизод идентичный – Стерлинг завалился перед Уго Льорисом до контакта. После просмотра повтора рефери не поставил пенальти, и Жозе Моуринью возмущался: у Рахима уже была желтая карточка и симуляция должна была стать его последним действием в матче.

Правда, не только Стерлинг приукрашивал падения в АПЛ. Особенно яркой получится аналогия с Мохамедом Салахом, который принес «Ливерпулю» 11 пенальти.

У египтянина тоже есть фейковый 11-метровый. В игре с «Ньюкаслом» защитник ладонью коснулся руки Салаха, который с удовольствием изобразил серьезный фол.

«Если мы хотим избавиться от постоянных симуляций, то Салах должен получить дисквалификацию на два матча», – утверждал бывший арбитр АПЛ Марк Халси.

На симуляцию египтянина намекал и тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес: «Этот натянутый пенальти изменил все».

В том же сезоне на симуляции Салаха поймал Энтони Тэйлор – вместо пенальти в ворота «Челси», рефери выписал форварду желтую. Позже эксперты признали правоту Тэйлора.

В 2019-м активно обсуждалось картинное падение Мо в штрафной «Кристал Пэлас». Рефери не назначил пенальти: касание было минимальным, что несоизмеримо с перфомансом Салаха.

«Салах слишком легко упал, и теперь у него проблемы. Он должен быть осторожен. Это уже случалось с игроками – вспомните Луиса Суареса, который всегда искал касание и затем падал.

Контакт с защитником был, но Салах слишком легко сдался», – сказал бывший форвард «красных» Джон Олдридж.

Так Стерлинг симулянт или нет?

Бросаться выражениями в стиле Ричарда Киза не стоит. В АПЛ рефери почти не ошибаются в моментах со Стерлингом, но напрягать могут не сами пенальти, а слишком частое желание Рахима их заработать – мало игр, в которых англичанин не пытался бы провернуть любимый трюк.

Стерлинг действительно опасен для защитников: большое преимущество ему дают скорость, резкость и антропометрия. Габаритным защитникам сложно без нарушения остановить 170-сантиметрового юркого нападающего на высокой скорости – любое касание может привести к потери равновесия и нарушению.

При этом образ симулянта Рахим заработал не просто так. Англичанин все же изображал фейковые нарушения и пользовался актерским мастерством, чтобы усилить эффект фола. Иногда это кажется вынужденной мерой: рефери реагируют только на падения и практически никогда не дают пенальти за фол, при котором футболист устоял на ногах. Соблазн изобразить пенальти слишком велик – ему поддаются даже великие.

Парадокс Стерлинга в том, что несмотря на симуляции и приукрашивания, придраться к чистоте его пенальти, как правило, нельзя. С появлением ВАР шансов обмануть рефери мало, поэтому нырки не приносят Рахиму ничего, кроме желтых карточек и хейта. Часто против Рахима работает и репутация вне поля – частые жалобы на расизм и оскорбления, да и фаны «Ливерпуля» вряд ли простят ему шумный переход в «Сити».

В целом же Стерлинг – серьезное оружие, которое может выручить «Сити» своевременным падением.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; East News/Miguel MEDINA / AFP, Paul ELLIS / AFP; globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON, Barrington Coombs via imago-images.de