Островные игры — самый необычный аналог Олимпиады. Здесь реальные чемпионы встречаются с любителями, а футбольную сборную Фарер считают слишком сильной

Летом 2023 года на Оркнейских островах у берегов Шотландии пройдут XX Островные игры — это Олимпиада для спортсменов, которые представляют не страны, а именно острова, и соревнуются с такими же «окруженными водой» соперниками. Впрочем, накал борьбы тут нисколько не уступает настоящим олимпиадам — более того, многие олимпийцы начинали карьеру именно здесь.

Вспоминаем, как проходили первые Островные игры: одна команда ради участия проплыла 8 тысяч км, а газеты называли тот турнир «маленькой Олимпиадой»

История Островных игр начинается с Острова Мэн.

Он расположен в Ирландском море и является частью Великобритании. В середине 80-х здесь готовились отметить «Год спорта», и местный парламент придумал провести спортивный турнир между ближайшими островами. Поиск участников и обсуждение деталей заняли пару лет, и в 1985-м состоялись первые Игры.

На Мэн прибыли команды с 15 близлежащих островов, но были и участники издалека — с острова Святой Елены из Южной Атлантики, например. До 2016 года у острова не было взлетно-посадочной полосы, поэтому спортсмены проплыли до Мэна 8 тысяч километров на корабле.

Для островов Игры были новым событием, поэтому газеты сияли громкими заголовками: «Один гигантский шаг», «Мечта сбывается», «Маленькая Олимпиада на маленьких островах».

Но до Олимпиады первым Играм было еще далеко. Бюджет мероприятия составил лишь 70 тысяч фунтов, а спортивная инфраструктура была на любительском уровне. Например, соревнования по легкой атлетике проводились на траве (сейчас спортсмены бегают по синтетическому покрытию).

Первые Игры признали успешными, поэтому организаторы создали Ассоциацию островных игр. В первый исполнительный комитет (его избрали на два года) вошли представители стран-участников. Игры решили проводить каждые два года, заявку на участие может прислать любой остров, находящийся недалеко от Европы. В 1998-м году спонсором стал британский банк NatWest. Он до сих пор остается титульным спонсором Островных игр: последнее соглашение подписали в 2021-м, и оно действует до 2026-го. Так что финансы турнира определенно в полном порядке.

Сейчас в Островных играх участвует 24 страны. Миссия турнира — повысить престиж даже самых маленьких островов

К 2022-му Островные игры значительно укрупнились. Турнир по-прежнему проводится каждый год (пропустили только 2021-й из-за пандемии), а число участвующих спортсменов выросло до 2-3 тысяч за один розыгрыш. В составе Ассоциации 24 постоянных члена, но периодически на турнир заглядывают новые страны. Острова очень разные, попадаются как совсем небольшие (Сарк, население которого меньше тысячи человек), так и гиганты — на Острове Мэн больше 80 тысяч жителей.

Кстати, в главном островном турнире не участвует футбольная сборная Фарерских островов. Она считается слишком сильной: Фареры легко выиграли футбольный турнир Игр в 1989-м и 1991-м и на этом успокоились.

Чаще всего Игры проходят на островах в Европе, но было и исключение: в 2013-м турнир принимали Бермуды. Получилось так себе. Из-за больших расстояний у некоторых участников возникли проблемы с логистикой. Даже Родос, один из корифеев Игр, пропустил соревнования. Мужской баскетбольный турнир состоял из четырех матчей между одними и теми же командами: Бермудами и Сааремаа (Бермуды победили во всех матчах). Футбольный турнир тоже вышел странным: все британские острова отказались от участия, так что играли хозяева, сборная Гренландии, Фолклендские острова и норвежцы с острова Фройя.

С тех пор организаторы стараются не экспериментировать. В 2017-м Игры прошли на шведском острове Готланд в Балтийском море, а в 2019-м — на Гибралтаре.

Будущие олимпийцы использовали Островные игры для подготовки к более серьезным соревнованиям. А вот в Москве сегодня создаются жилые проекты в таких спортивных локациях и с такой инфраструктурой, где любой ребенок или взрослый может начать свой путь в спорте или просто с комфортом поддерживать хорошую форму. Например, в российской столице организовать собственные соревнования или вырастить чемпионов смогут будущие жители «Острова» от Донстрой в Мневниковской пойме.

Девелопер возводит жилой комплекс в действительно уникальной локации Москвы. Это полноценный остров, который находится на территории, с трех сторон окруженной Москвой-рекой. Мневниковская пойма к тому же отделена от шума и суеты центра массивными зелеными пространствами площадью около 650 га: Крылатский и Суворовский парки, парк «Фили», Москворецкий природный парк.

В этом окружении зелени буквально на расстоянии 15-минутной прогулки в будущем появится множество городских спортивных объектов: теннисный корт, волейбольные площадки, ледовый дворец Татьяны Навки, хоккейная академия имени Александра Овечкина, гребной канал, серфинг-центр и многое другое. К слову, такого набора нет ни у одного из участников Островных игр от Бермуд до островов под контролем Британии.

Помимо разнообразной спортивной инфраструктуры в округе, жители «Острова» получат возможность поддерживать физическую форму на спортивных площадках с тренажерами, в воркаут-зонах и фитнес-румах непосредственно в лобби и прямо на территории благоустроенных дворов. Сейчас Донстрой возводит на «Острове» одновременно шесть кварталов, в которых запланировано девять фитнес-румов на 589 кв. м. и семь спортивных площадок площадью свыше 1 450 кв.м.

Визуализация: пресс-служба Донстрой. Первый квартал проекта «Остров»

Островные игры — трамплин для спортсменов: потом они выступают на Олимпиадах и становятся призерами чемпионатов мира

Участвовать в Играх может не любой человек. Есть несколько правил. Минимальный возраст — 13 лет. Чтобы представлять остров, нужно прожить на нем не менее года. Участие профессиональных спортсменов запрещено, но, кажется, бывают исключения. На Играх 2011 года в составе футбольной сборной Фолклендских островов заметили защитника Георгия Элбакидзе, который в 2008-м играл за грузинскую «молодежку» против братьев Комбаровых и Сослана Джанаева.

Важный плюс Игр: там можно застать топовых спортсменов еще до того, как они станут известными. В 2015-м у BBC выходил текст про профессиональных спортсменов, которые начинали с Островных игр, а затем приходили к Олимпиаде и чемпионатам мира.

Например, велогонщик Марк Кавендиш выиграл 25 этапов Тур де Франс, три чемпионата мира и участвовал в двух Олимпийских играх. Но еще у него две золотые медали Островных игр.

Кавендиш представлял Остров Мэн (он там родился) на Играх 2003 года и выиграл два золота в командном заезде. «Тогда Кавендиш впервые продемонстрировал невероятную решимость никогда не проигрывать, к которой теперь все привыкли», — рассказывал BBC журналист Тим Гловер (освещает все Островные игры с 1999-го).

Большие спортсмены из Игр часто говорят, что особая атмосфера островов помогает в достижениях. Донстрой на «Острове» тоже проработал эту магию и создал место максимального уюта и силы. Здесь спроектированы стильные кварталы, в которые органично встроены дворы с общественными пространствами, комфортными зелеными зонами отдыха и воркаутами. Красивая набережная с видами – отличное место для прогулки. Но если все-таки нужно в центр, то можно воспользоваться практически собственной станцией метро «Терехово».

Визуализация: пресс-служба Донстрой. «Остров». Третий квартал

Сам жилой комплекс — это единство домов, уникальных по характеру и стилю: от клубной классики до бионического футуризма. Дизайн-код «Острова» разработало британское бюро LDA Design. Концепция выдержана в духе архитектуры будущего, где здания существуют в гармонии с природой. Из большинства окон жители будут видеть пейзажи Мневниковской поймы, а на территории проекта Донстрой обустроит зеленые тропы для прогулок, лужайки и даже целые холмы. При этом важно, что это не искусственная территория, а естественный природный ландшафт. Почувствовать себя жителем острова и проникнуться атмосферой этой экзотики, не выезжая из Москвы – удивительно, но реально.

Визуализация: пресс-служба Донстрой. «Заповедный» двор пятого квартала проекта «Остров»

Островные игры — копилка необычных историй и традиций

За десятки лет у Островных игр сложилась собственная мифология из сюжетов и традиций.

В 2003-м в Играх впервые приняла участие сборная Сарка — небольшого острова в юго-западной части Ла Манша. Его население — всего 492 человека. Футбольная сборная острова проиграла все четыре матча в группе, пропустив 70 мячей: 19 от Гибралтара (тогда вне УЕФА), 20 от острова Уайт (в составе Англии), 16 от Гренландии и 15 от острова Фройя. К счастью, на Островных Играх не расстраиваются даже самым суровым поражениям — сборная Сарка продолжает жить и участвовать в Играх.

Кстати, именно сборная этого острова — одна из самых эффективных команд в истории Островных игр. К 2022-му Сарк завоевал 21 медаль — примерно по одной на каждые 23 жителя острова.

У Островных игр есть одна важная традиция — сажать деревья на острове-хозяине турнира. Она стартовала на Играх 1991 года, которые проходили на Аландах. Представитель острова Готланд Бо Фрюкенштам предложил высадить деревья в память об Играх. Исполнительный комитет IGA поддержал идею, а заодно решил посадить деревья на всех трех островах, которые принимали Игры в прошлом. Одна из торжественных церемоний прошла на острове Мэн — первом хозяине Игр. На церемонию пригласили весь оргкомитет 1985-го. Сажали голубой кедр, и каждый участник рассыпал землю вокруг основания дерева. Этот красивый жест символизирует командное сотрудничество всех участников Игр.

Еще одна традиция — перед соревнованиями тренеры обмениваются небольшими подарками. Чаще всего это книги, галстуки, вымпел или нагрудный значок.

Как и в большом спорте, Островные игры используют для решения социальных и экологических проблем. Игры 2017-го проводил Гибралтар, и центральной темой турнира стала забота об окружающей среде и предотвращение загрязнения океанов. Талисманом сделали улыбающегося Дельфина по имени Хоуп (надежда). Девиз Игр 2017-го: «Чистое море — наше будущее». Филателистическое бюро Гибралтара по этому поводу выпустило серию памятных марок, посвященных Островным играм.

Фото: en.wikipedia.org; Gettyimages.ru/Nick Laham,Ross Setford / Stringer; gibraltar2019.com; iiga.org; East News/robertharding

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