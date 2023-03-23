Еще один яркий новичок Медиалиги. На лого – маяк Анива, тренирует – легенда «Локо», могут выпустить Кокорина

Третий сезон Медиалиги стартует уже через месяц. Недавно мы познакомились с «Титаном» – клубом, сменившим любительский футбол на медийный. И это не последний представитель большого футбола в МФЛ-3.

В 2020-м «Сахалинец» основал блогер Михаил Литвин. Сейчас на его канале больше 10 миллионов подписчиков. Название клуба отсылает к родине Литвина, а на логотипе – маяк Анива, один из символов острова Сахалин.

Хотя «Сахалинец» создал блогер, первые годы клуб играл в обычном футболе: сначала в чемпионате Москвы, а сезон-2022/23 начал во Втором дивизионе ФНЛ. Осенью президент Медиалиги Николай Осипов пригласил «Сахалинец» в третий сезон. В клубе согласились, и через несколько месяцев создали медийную команду.

О зарплатах в медийном футболе, гонораре за МФЛ-3 и потенциальном подписании Кокорина мы поговорили с исполнительным директором «Сахалинца» Сергеем Брейном.

Непростой быт «Сахалинца»: Брейна хейтили из-за лишнего веса, клуб несколько раз мог закрыться

Расскажи, как ты попал в медиафутбол? Я организовал первый медийный турнир с командами блогеров. В «Лужниках» в 2018 году. Это был турнир на День города, первый в России турнир блогерских команд. Участвовали команды Текилы, Ставра, Сибсканы, Германа и 2Drots. Мы собрали всех и между собой рубились в мини-футбол на площадке в «Лужниках». Я тогда не был медийным, просто хорошо знал Саню Текилу. И после турнира я познакомил его с игроками 2Drots. Удачно: после у них началась серия выпусков со звездами – с Текилой, Кридом. В медиафутбол я попал как раз через 2Drots. Помогал им с площадкой в Строгино, там они тренировались и снимали выпуски. Однажды съемки отменились и они предложили мне мяч попинать. Я начал бить по воротам и парни удивились – мол, удар сильный. Через неделю меня уже позвали сняться в штрафных на стрижку. Естественно, я волновался, нес чушь. Я тогда и не знал, что такое 2Drots. Снялся в трех выпусках и только потом комментарии начал читать. А там один хейт – про вес, мои удары и фразы.

Но неожиданно меня снова позвали. Я не понял, почему. Хейт же один. А они мне: «Хейт – это круто!».

По итогу оказался в 2Drots, начал постоянно сниматься. Это лучшее медийное время в моей жизни. Пока Миша не пригласил меня в «Сахалинец», я снимался у них.

А теперь для тех, кто не знает – что за клуб «Сахалинец», когда он появился?

«Сахалинец» существует с 2020 года. Единственный основатель, владелец, и тот, кто больше всего вкладывает – Миша Литвин.

По сути, открыть клуб – это его большая давняя мечта. Раньше он играл в Краснодаре в футбольном клубе «Град». У него в какой-то момент был выбор: либо стать блогером, либо футболистом. Когда у него был миллион подписчиков, он по-прежнему бегал за «Град». В итоге стал блогером. Когда пошли большие деньги, Миша решил реализоваться в футболе. Так появился «Сахалинец».

Как ты попал в «Сахалинец»?

Первое время Миша не знал, что профессиональный клуб – это не просто арендовать футбольное поле, купить манишки и собрать народ. Ему нужна была помощь. Как раз с этим запросом он связался со мной через Поликарпа. Мы встретились с Мишей, я ему показал концепцию развития клуба, а он и не знал, что нужно делать именно так. Предложил работать вместе, я согласился. Ведь я тоже мечтал управлять клубом.

Насколько я понимаю, «Сахалинец» несколько раз мог закрыться. Расскажи, что это были за ситуации? У нас команда существует третий год. В первый все говорили, что мы закроемся, что ничего не получится. Но мы до сих пор живы.

Просто «Сахалинец» – это большая любовь Миши к футболу. Поэтому любые трудности – ковид, нынешнее положение в стране – мы проходим. Хотя у нас долгое время даже спонсора не было.

Поэтому «Сахалинец» – это большой проект, который, несмотря на тяжелые моменты, все равно существует и будет существовать. Для нас это большое достижение.

Да, сейчас мы не выпускаем контент, потому что пока нет основного партнера: у нас был контракт на год с «Фонбет», но через полгода его расторгли Почему?

Они были недовольны сотрудничеством. Во-первых, хочется их поблагодарить за то, что поддержали в тяжелый момент. Летом 2022 года мы могли закрыться, но «Фонбет» подписался с нами. Ничего плохого сказать не могу, просто бывает такое. В любых отношениях люди должны устраивать друг друга. В чем-то мы их не устраивали, в чем-то они нас. Но в начале февраля мы просто получили уведомление о том, что завершаем сотрудничество.

«Сахалинец» должен был закрыться. Все, в январе, нужно было объявлять пацанам, что у нас не будет команды. Сложный момент, но мы его перебороли. Теперь у нас новый партнер.

Про партнера еще поговорим. А теперь о хорошем. У «Сахалинца» же неплохая фанбаза?

У нас на матчи даже летом ходило по 2 тысячи (в среднем матчи Второй лиги посещают по 500-1000 человек – Sports.ru).

Сейчас у «Сахалинца» два лица – Сергей Брейн и Миша Литвин. В последнее время появляются слухи, что именно ты – главный человек в «Сахалинце», новый президент. Это так?

Президент, владелец и тот, кто принимает ключевые решения – это Миша. А я как исполнительный человек. Я ему предлагаю что-то сделать, он соглашается. Работает совокупность двух людей. Он любит это дело, зачем он тогда два года вкладывался в это, чтобы Брейну все передать? И у меня нет такой медийки, чтобы это все воплотить в жизнь. Мы любим эту историю и готовы двигаться дальше только вместе.

В общем, твоя должность не изменилась?

Просто я стал вести какие-то рубрики и больше работать на камеру. Ведущий. При этом Мише говорю где надо сняться. Вообще ничего не поменялось. Слишком раздутая информация.

«Сахалинец» очень необычно попал в третий сезон Медиалиги. Президент лиги Николай Осипов пригласил вас в прямом эфире на одном из рядовых матчей второго сезона. Вы с ним заранее это обсуждали? С Колей не обсуждали. Я просто присутствовал на матче, мы даже знакомы не были. Коля поразил своей гостеприимностью, сразу отличный контакт поймали. Сказал, что готовы нас принять, что хотят видеть в лиге. Он все это говорил в прямом эфире. Я немного растерялся. Сначала согласился, потом с Мишей общался. Он не понимал, что за лига, как все работает. Думал, что там только конфликты и травмы. У нас будут громкие подписания из мира ММА. Например, Павел Шульский (запомнился ростом в 194 см и размахом рук в 199 см). Еще, скорее всего, Илюха Акула (снимался в выпусках популярных блогеров Кахи и Серго). В общем, на нас газовать точно не надо. Мы хотим зайти по-доброму, положительный импульс, все эти споры нам вообще не интересны.

Осипов постоянно говорит, что претенденты на Медиалигу должны создавать контент. Но между «Сахалинцем» и «Титаном» он предпочитает вас, хотя «Титан» в разы активнее. Почему так?

Коля Осипов же смотрит ситуацию целиком. Он видит, что у нас команда с 2020 года, что не закрылись несколько раз, что Мише это интересно. Телеграм живет, девочка есть, Брейн есть, который во всем участвует. Мы говорили как-то по телефону втроем с Мишей и Колей и поняли, что все стороны максимально заинтересованы. «Сахалинец» – это бренд. Как нас можно сравнивать, при всем уважении, с «Титаном»? Нас с Мишей окружают медийные люди, глыбы в медиа. Нас просто нельзя сравнить с «Титаном».

Брейн очень откровенно рассказывает о деньгах: сколько «Сахалинец» получит за третий сезон, как игроки раскручивают медиакоманды на большие зарплаты

Что обходится дороже — медийная команда или профессиональная?

Профессиональная, однозначно.

Профессиональная команда – это зарплаты персонала, игроков, менеджмента. Нужно очень много сотрудников: юристы, администратор, бухгалтер, массажист, главный врач, тренер по физподготовке, второй тренер, главный тренер, тренер по работе с вратарями, начальник команды, администратор, сотрудники офиса, финансовый директор, команда футболистов из 25 человек. Это официальные зарплаты, которые мы обязаны платить.

И это еще не все расходы. Аренда офиса и футбольных полей – это 350 тысяч в месяц. Проведение матча – до миллиона рублей. В месяц на все пять миллионов выходит. В Медиалигу мы заходим со своим штатом, половина команды – это профессионалы. Персоналу просто увеличиваем зарплаты на 20-30% за дополнительную нагрузку.

Какие в «Сахалинце» зарплаты?

В профессиональной команде от 40 до 100 тысяч рублей. Ходят слухи, что «Сахалинец» платит много. Ходят слухи, что платит мало. Все президенты и руководители клубов между собой общаются. Допустим, футболист приходит на общие мероприятия, подходит к «Титану» говорит одну сумму по зарплате, подходит к Hardcore и говорит, что ему предложил «Титан» вот столько-то. Потом подходит к нам и называет вообще космические суммы.

Ты про кого-то конкретного говоришь?

Таких много, но в этом нет ничего плохого. Все хотят выбить хороший ценник. Но мы, руководители команд, на связи. Мы просто перекидываем друг другу такие сообщения. Мы в рынке и готовы платить в рынке. В «Сахалинце» футболист же может медийно развиться? Миша публикует у себя сторис, они набирают не меньше миллиона просмотров. Роликов меньше 800 тысяч у нас на канале нет. Сейчас «Амкал» смотрят 300-400 тысяч, а у нас только последний ролик для «Фонбет» 300 тысяч посмотрело. Его даже Миша в сторис не публиковал.

В зарплатах у нас нет жадности. Есть адекватное понимание, что у нас классные тренировки, локация, коллектив и возможность развиваться медийно. С каждым все обсуждается лично. Медийные игроки – это 60-80 тысяч, наемники так называемые – 30-40 тысяч. Будут и топ-игроки. Это 100-150 тысяч. Мне кажется, это средние цифры по рынку.

«Фонбет» ушел от вас. Можем анонсировать нового партнера? Наш новый спонсор – букмекерская компания «Лига Ставок». Они мощно залетают в медиафутбол и мы очень благодарны им за поддержку «Сахалинца».

Сначала я стал амбассадором «Лиги Ставок» и мы вместе сделали блогерский турнир. Затем я предложил «Сахалинец» как проект, в котором есть профессиональная и медийная команда.

Они спонсируют только медийный «Сахалинец»?

Нет, «Лига Ставок» поддержит и медийную команду, и профессиональную. Это очень круто. Большой контракт, который мы будем исполнять. Заход Сахалинца в медиафутбол с «Лигой Ставок» – это и для них и для нас большой плюс. С «Фонбет» мы расстались хорошо, теперь нас ждут новые результаты.

У нас нет погони за деньгами. Миша здесь в полном минусе, клуб не приносит ему денег. Если кому-то кажется, что наш контракт с букмекером будет закрывать 100% и Миша с него заработает – это абсолютно не так. Все наши партнеры закрывают примерно 70% наших расходов. Еще миллионов 15 нужно, чтобы мы работали в ноль.

По разным данным, 2Drots за участие в МФЛ-3 получит 15 миллионов, «Амкал» – 10, «Броуки» – 3. Какой гонорар у «Сахалинца»?

[В переговорах] мы вообще ничего не просили. Говорили об экипировке и хотели понимать, можем ли гарантировать игрокам премиальные. Коля сказал, что, что раз мы новички, то может предложить нам такую-то сумму. Он не может платить гонорары 2Drots или «Амкала». Но вход «Сахалинца» – это престижная история для турнира. Поэтому предложил сумму, примерно равную гонорару «Броуков».

Брейн рассказывает, кто может сыграть за «Сахалинец» (в списке есть даже Кокорин)

Не кажется ли тебе, что вы опаздываете, заходя только в третий сезон Медиалиги?

Мы постараемся привнести в сезон что-то новое. Сейчас мы не особенно активны на трансферном рынке, но у нас планируется несколько очень неожиданных подписаний. Комьюнити точно удивится.

Думаю, что мы сделаем третий сезон интереснее и, возможно, он пройдет на уровне первого.

Не секрет, что мы хотели взять Маменко и вели переговоры с Эдом, чтобы он был у нас ведущим. Естественно, только с одобрения Жеки и Некита (президенты 2Drots – Sports.ru). Эта история закончилась на личных сомнениях Эдамса по поводу нашего присутствия в сезоне. Маменко же хотел более профессиональной карьеры, мы не смогли ему дать место лишь в медийном «Сахалинце». Тем не менее состав у нас будет сильный.

Ок, предлагаю игру. Я называю имя – или игрока «Сахалинца» или человека, которого связывают с клубом. А ты рассказываешь, чего нам ожидать.

Тига. Мы думаем ее брать, посмотрим на нее в качестве соведущей. Кокорин. Если он будет в Москве, и я ему предложу 10 минут за «Сахалинец» побегать, то проблем не будет. Он смотрит, следит, но у него должна быть своя команда. То есть о подписании тут речи не идет. Ему и предложить нечего, у него все есть. Если желание будет, то на хорошем вайбе залетит. А футболку я ему подарил просто (телеграм-канал «Сахалинца» публиковал фотографию с Кокориным, который держит футболку «Сахалинца» со своей фамилией – Sports.ru).

Поликарп. Он общается с клубами. Насколько знаю, общается с Hardcore, с «Титаном». Вряд ли мы его возьмем обратно к себе, он об этом знает, я ему говорил.

Столяров.

Нет. Он просто попросил сняться, мы в хороших все отношениях. Сделал челлендж какой-то, потренировался, был на разминке, познакомился с ребятами. Позитивный крутой чувак. Если захочет, то, наверное, сыграет. Но вы видели его разминку…

Майк. Разговаривали. Он еще общается с «Титаном». Мы не можем потянуть цифры, которые хотел бы Майк. Это очень большие суммы. Майк – дорогой, оправданно дорогой. А так, для него было бы круто вернуться в «Сахалинец», где он начинал профессиональный путь. Он всегда положительно высказывался о «Сахалинце», за что ему большое спасибо. Джуси. Думаю, возьмем. Это тот персонаж, который должен доказывать и показывать. В нем есть перспективы. Почему бы не взять его?

Планы «Сахалинца» на третий сезон: Брейн мечтает похудеть и сыграть за 2Drots, тренировать клуб будет легенда «Локо»

Продолжим о третьем сезоне. В МФЛ регулярно бывают претензии к судейству. При этом Миша Литвин недавно получил дисквалификацию на 1,5 года за нападение на судью. Не боишься, что в Медиалиге такое может повториться?

Конфликт в Рязани возник, потому что нам поставили пенальти. Для любого очевидно, что там пенальти не было. Еще у нас изначально была информация, что судья хорошо покушал перед этим матчем. У нас команда, которая не работает вообще по принципу кого-то накормить, кому-то круто что-то сделать. Миша взбесился, он вспыльчивый человек, это факт. Миша просто поговорил с судьей – естественно, удара не было.

Его дисквалифицировали на полтора года. Этическое решение: они понимали ситуацию, но в борьбе блогеров и профессионального футбола, естественно, выбрали профи. Не скрою, что у многих людей из мира чиновников и большого спорта к Мише огромный негатив из-за его деятельности. Они его ненавидят, не переваривают. Не хотят строить с ним диалог. Из-за этого во многих вопросах решение не в нашу пользу, у нас куча штрафов.

Будут ли конфликты у Миши с судьями или игроками? Однозначно да. А на что рассчитывает Медиалига, когда берет Мишу? Для них это цифры. Они понимают, что Миша приведет знаменитых людей. Конфликты для Медиалиги – хороший источник просмотров.

С кем в одной группе хотел бы оказаться? Какие команды вообще интересны? С «Родиной Медиа» хотел бы. Команда Гатагова интересна, с 2Drots интересно.

Очень хочется доказать. Все думают, что «Сахалинец» – это профессионалы, которые забьют на контент. Это не так. Мы докажем и покажем все.

В медиафутболе ты начинал в 2Drots, а теперь – один из главных людей в «Сахалинце». Считаешь матч между вами принципиальным? Если мне дадут футболку 2Drots и позволят сыграть за обе команды, то будет круто. Принципиальный, да. Но со знаком плюс.

Личные цели Брейна на сезон? Похудеть. Тайм за «Сахалинец» нападающим. И гол. В целом, медийку прокачивать, развиваться, чтобы была бешеная узнаваемость. Для меня странно, когда люди это скрывают. Все хотят развиваться, реализовывать крутые проекты.

«Сахалинец» тренирует Юрий Дроздов – легенда «Локо» 90-х и 2000-х. Насколько я понимаю, в Медиалиге тоже будет работать он. Что Дроздов думает об участии в МФЛ?

Он настроен позитивно, потому что условия у всех будут меняться в плюсовую сторону. Тренировок будет больше, дополнительная игра каждую неделю – соответственно, зарплата пойдет в плюс. А Юрий Алексеевич в большом футболе всем уже все доказал. В тренерстве он тоже всем доказывает. С минимальным бюджетом мы идем в тройке-пятерке. Благодаря ему у нас отличная команда.

Теперь у него есть возможность доказать медийному футболу. Он медийный, кстати. У него 20 тысяч подписчиков – больше, чем у любого тренера Медиалиги, не считая Гатагова.

У него есть спортивный интерес, потому что Кузнецов, Зубко и другие – это его знакомые и друзья. Он будет активным на бровке и на конференциях. Нам нет смысла брать кого-то другого.

Какая цель профессионального и медийного «Сахалинца»?

Везде побеждать. У нас один из самых маленьких бюджетов в профессиональной лиге, но мы вошли в пятерку лучших (в группе 3 Второй лиги – Sports.ru). Мы заняли четвертое место, хотя за два тура могли быть и вторыми, и третьими. В МФЛ тоже самое – должны быть в тройке.

Цели победить в Медиалиге нет?

Если она будет, то Миша ее объявит. Я не могу это сделать, я с ним еще не разговаривал. Вряд ли ему хватит выхода в плей-офф. Зная Мишу, когда мы будем выходить из группы, он объявит премии за победу – по 100, 200, 300 тысяч каждому. Перед профессиональным сезоном Миша тоже обещал по 500 тысяч каждому за первое место. Миша любит футбол, готов вкладываться и готов только побеждать.

Планируете участие в МКС? Если нам предложат. У нас вообще нет ограничений. Но важно, чтобы хотели видеть именно «Сахалинец». Миша прекрасно различает, когда хотят видеть «Сахалинец», а когда – его. Даже в разговоре с букмекером. Вот «Лига Ставок» хочет видеть «Сахалинец», внутри которого Миша.

Завершаем. Чего пожелаешь читателям Sports.ru? Побольше позитива в жизни. И следите за вашими любимыми командами, будет вариант болеть за «Сахалинец» – болейте за «Сахалинец». Просто развивайтесь, занимайтесь спортом и все время будьте на положительной волне. Я думаю, только так можно что-то делать.

А по «Сахалинцу» – будем стараться для вас. Все просто.

Фото: vk.com/fclokomotiv; https://vk.com/brainov.