Еще один яркий новичок Медиалиги. На лого – маяк Анива, тренирует – легенда «Локо», могут выпустить Кокорина
Третий сезон Медиалиги стартует уже через месяц. Недавно мы познакомились с «Титаном» – клубом, сменившим любительский футбол на медийный. И это не последний представитель большого футбола в МФЛ-3.
В 2020-м «Сахалинец» основал блогер Михаил Литвин. Сейчас на его канале больше 10 миллионов подписчиков. Название клуба отсылает к родине Литвина, а на логотипе – маяк Анива, один из символов острова Сахалин.
Хотя «Сахалинец» создал блогер, первые годы клуб играл в обычном футболе: сначала в чемпионате Москвы, а сезон-2022/23 начал во Втором дивизионе ФНЛ. Осенью президент Медиалиги Николай Осипов пригласил «Сахалинец» в третий сезон. В клубе согласились, и через несколько месяцев создали медийную команду.
О зарплатах в медийном футболе, гонораре за МФЛ-3 и потенциальном подписании Кокорина мы поговорили с исполнительным директором «Сахалинца» Сергеем Брейном.
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Расскажи, как ты попал в медиафутбол? Я организовал первый медийный турнир с командами блогеров. В «Лужниках» в 2018 году. Это был турнир на День города, первый в России турнир блогерских команд. Участвовали команды Текилы, Ставра, Сибсканы, Германа и 2Drots. Мы собрали всех и между собой рубились в мини-футбол на площадке в «Лужниках». Я тогда не был медийным, просто хорошо знал Саню Текилу. И после турнира я познакомил его с игроками 2Drots. Удачно: после у них началась серия выпусков со звездами – с Текилой, Кридом. В медиафутбол я попал как раз через 2Drots. Помогал им с площадкой в Строгино, там они тренировались и снимали выпуски. Однажды съемки отменились и они предложили мне мяч попинать. Я начал бить по воротам и парни удивились – мол, удар сильный. Через неделю меня уже позвали сняться в штрафных на стрижку. Естественно, я волновался, нес чушь. Я тогда и не знал, что такое 2Drots. Снялся в трех выпусках и только потом комментарии начал читать. А там один хейт – про вес, мои удары и фразы.
Но неожиданно меня снова позвали. Я не понял, почему. Хейт же один. А они мне: «Хейт – это круто!».
По итогу оказался в 2Drots, начал постоянно сниматься. Это лучшее медийное время в моей жизни. Пока Миша не пригласил меня в «Сахалинец», я снимался у них.
А теперь для тех, кто не знает – что за клуб «Сахалинец», когда он появился?
«Сахалинец» существует с 2020 года. Единственный основатель, владелец, и тот, кто больше всего вкладывает – Миша Литвин.
По сути, открыть клуб – это его большая давняя мечта. Раньше он играл в Краснодаре в футбольном клубе «Град». У него в какой-то момент был выбор: либо стать блогером, либо футболистом. Когда у него был миллион подписчиков, он по-прежнему бегал за «Град». В итоге стал блогером. Когда пошли большие деньги, Миша решил реализоваться в футболе. Так появился «Сахалинец».
Как ты попал в «Сахалинец»?
Первое время Миша не знал, что профессиональный клуб – это не просто арендовать футбольное поле, купить манишки и собрать народ. Ему нужна была помощь. Как раз с этим запросом он связался со мной через Поликарпа. Мы встретились с Мишей, я ему показал концепцию развития клуба, а он и не знал, что нужно делать именно так. Предложил работать вместе, я согласился. Ведь я тоже мечтал управлять клубом.
Насколько я понимаю, «Сахалинец» несколько раз мог закрыться. Расскажи, что это были за ситуации? У нас команда существует третий год. В первый все говорили, что мы закроемся, что ничего не получится. Но мы до сих пор живы.
Просто «Сахалинец» – это большая любовь Миши к футболу. Поэтому любые трудности – ковид, нынешнее положение в стране – мы проходим. Хотя у нас долгое время даже спонсора не было.
Поэтому «Сахалинец» – это большой проект, который, несмотря на тяжелые моменты, все равно существует и будет существовать. Для нас это большое достижение.
Да, сейчас мы не выпускаем контент, потому что пока нет основного партнера: у нас был контракт на год с «Фонбет», но через полгода его расторгли Почему?
Они были недовольны сотрудничеством. Во-первых, хочется их поблагодарить за то, что поддержали в тяжелый момент. Летом 2022 года мы могли закрыться, но «Фонбет» подписался с нами. Ничего плохого сказать не могу, просто бывает такое. В любых отношениях люди должны устраивать друг друга. В чем-то мы их не устраивали, в чем-то они нас. Но в начале февраля мы просто получили уведомление о том, что завершаем сотрудничество.
«Сахалинец» должен был закрыться. Все, в январе, нужно было объявлять пацанам, что у нас не будет команды. Сложный момент, но мы его перебороли. Теперь у нас новый партнер.
Про партнера еще поговорим. А теперь о хорошем. У «Сахалинца» же неплохая фанбаза?
У нас на матчи даже летом ходило по 2 тысячи (в среднем матчи Второй лиги посещают по 500-1000 человек – Sports.ru).
Сейчас у «Сахалинца» два лица – Сергей Брейн и Миша Литвин. В последнее время появляются слухи, что именно ты – главный человек в «Сахалинце», новый президент. Это так?
Президент, владелец и тот, кто принимает ключевые решения – это Миша. А я как исполнительный человек. Я ему предлагаю что-то сделать, он соглашается. Работает совокупность двух людей. Он любит это дело, зачем он тогда два года вкладывался в это, чтобы Брейну все передать? И у меня нет такой медийки, чтобы это все воплотить в жизнь. Мы любим эту историю и готовы двигаться дальше только вместе.
В общем, твоя должность не изменилась?
Просто я стал вести какие-то рубрики и больше работать на камеру. Ведущий. При этом Мише говорю где надо сняться. Вообще ничего не поменялось. Слишком раздутая информация.
«Сахалинец» очень необычно попал в третий сезон Медиалиги. Президент лиги Николай Осипов пригласил вас в прямом эфире на одном из рядовых матчей второго сезона. Вы с ним заранее это обсуждали? С Колей не обсуждали. Я просто присутствовал на матче, мы даже знакомы не были. Коля поразил своей гостеприимностью, сразу отличный контакт поймали. Сказал, что готовы нас принять, что хотят видеть в лиге. Он все это говорил в прямом эфире. Я немного растерялся. Сначала согласился, потом с Мишей общался. Он не понимал, что за лига, как все работает. Думал, что там только конфликты и травмы. У нас будут громкие подписания из мира ММА. Например, Павел Шульский (запомнился ростом в 194 см и размахом рук в 199 см). Еще, скорее всего, Илюха Акула (снимался в выпусках популярных блогеров Кахи и Серго). В общем, на нас газовать точно не надо. Мы хотим зайти по-доброму, положительный импульс, все эти споры нам вообще не интересны.
Осипов постоянно говорит, что претенденты на Медиалигу должны создавать контент. Но между «Сахалинцем» и «Титаном» он предпочитает вас, хотя «Титан» в разы активнее. Почему так?
Коля Осипов же смотрит ситуацию целиком. Он видит, что у нас команда с 2020 года, что не закрылись несколько раз, что Мише это интересно. Телеграм живет, девочка есть, Брейн есть, который во всем участвует. Мы говорили как-то по телефону втроем с Мишей и Колей и поняли, что все стороны максимально заинтересованы. «Сахалинец» – это бренд. Как нас можно сравнивать, при всем уважении, с «Титаном»? Нас с Мишей окружают медийные люди, глыбы в медиа. Нас просто нельзя сравнить с «Титаном».
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Что обходится дороже — медийная команда или профессиональная?
Профессиональная, однозначно.
Профессиональная команда – это зарплаты персонала, игроков, менеджмента. Нужно очень много сотрудников: юристы, администратор, бухгалтер, массажист, главный врач, тренер по физподготовке, второй тренер, главный тренер, тренер по работе с вратарями, начальник команды, администратор, сотрудники офиса, финансовый директор, команда футболистов из 25 человек. Это официальные зарплаты, которые мы обязаны платить.
И это еще не все расходы. Аренда офиса и футбольных полей – это 350 тысяч в месяц. Проведение матча – до миллиона рублей. В месяц на все пять миллионов выходит. В Медиалигу мы заходим со своим штатом, половина команды – это профессионалы. Персоналу просто увеличиваем зарплаты на 20-30% за дополнительную нагрузку.
Какие в «Сахалинце» зарплаты?
В профессиональной команде от 40 до 100 тысяч рублей. Ходят слухи, что «Сахалинец» платит много. Ходят слухи, что платит мало. Все президенты и руководители клубов между собой общаются. Допустим, футболист приходит на общие мероприятия, подходит к «Титану» говорит одну сумму по зарплате, подходит к Hardcore и говорит, что ему предложил «Титан» вот столько-то. Потом подходит к нам и называет вообще космические суммы.
Ты про кого-то конкретного говоришь?
Таких много, но в этом нет ничего плохого. Все хотят выбить хороший ценник. Но мы, руководители команд, на связи. Мы просто перекидываем друг другу такие сообщения. Мы в рынке и готовы платить в рынке. В «Сахалинце» футболист же может медийно развиться? Миша публикует у себя сторис, они набирают не меньше миллиона просмотров. Роликов меньше 800 тысяч у нас на канале нет. Сейчас «Амкал» смотрят 300-400 тысяч, а у нас только последний ролик для «Фонбет» 300 тысяч посмотрело. Его даже Миша в сторис не публиковал.
В зарплатах у нас нет жадности. Есть адекватное понимание, что у нас классные тренировки, локация, коллектив и возможность развиваться медийно. С каждым все обсуждается лично. Медийные игроки – это 60-80 тысяч, наемники так называемые – 30-40 тысяч. Будут и топ-игроки. Это 100-150 тысяч. Мне кажется, это средние цифры по рынку.
«Фонбет» ушел от вас. Можем анонсировать нового партнера? Наш новый спонсор – букмекерская компания «Лига Ставок». Они мощно залетают в медиафутбол и мы очень благодарны им за поддержку «Сахалинца».
Сначала я стал амбассадором «Лиги Ставок» и мы вместе сделали блогерский турнир. Затем я предложил «Сахалинец» как проект, в котором есть профессиональная и медийная команда.
Они спонсируют только медийный «Сахалинец»?
Нет, «Лига Ставок» поддержит и медийную команду, и профессиональную. Это очень круто. Большой контракт, который мы будем исполнять. Заход Сахалинца в медиафутбол с «Лигой Ставок» – это и для них и для нас большой плюс. С «Фонбет» мы расстались хорошо, теперь нас ждут новые результаты.
У нас нет погони за деньгами. Миша здесь в полном минусе, клуб не приносит ему денег. Если кому-то кажется, что наш контракт с букмекером будет закрывать 100% и Миша с него заработает – это абсолютно не так. Все наши партнеры закрывают примерно 70% наших расходов. Еще миллионов 15 нужно, чтобы мы работали в ноль.
По разным данным, 2Drots за участие в МФЛ-3 получит 15 миллионов, «Амкал» – 10, «Броуки» – 3. Какой гонорар у «Сахалинца»?
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Не кажется ли тебе, что вы опаздываете, заходя только в третий сезон Медиалиги?
Мы постараемся привнести в сезон что-то новое. Сейчас мы не особенно активны на трансферном рынке, но у нас планируется несколько очень неожиданных подписаний. Комьюнити точно удивится.
Думаю, что мы сделаем третий сезон интереснее и, возможно, он пройдет на уровне первого.
Не секрет, что мы хотели взять Маменко и вели переговоры с Эдом, чтобы он был у нас ведущим. Естественно, только с одобрения Жеки и Некита (президенты 2Drots – Sports.ru). Эта история закончилась на личных сомнениях Эдамса по поводу нашего присутствия в сезоне. Маменко же хотел более профессиональной карьеры, мы не смогли ему дать место лишь в медийном «Сахалинце». Тем не менее состав у нас будет сильный.
Ок, предлагаю игру. Я называю имя – или игрока «Сахалинца» или человека, которого связывают с клубом. А ты рассказываешь, чего нам ожидать.
Тига. Мы думаем ее брать, посмотрим на нее в качестве соведущей. Кокорин. Если он будет в Москве, и я ему предложу 10 минут за «Сахалинец» побегать, то проблем не будет. Он смотрит, следит, но у него должна быть своя команда. То есть о подписании тут речи не идет. Ему и предложить нечего, у него все есть. Если желание будет, то на хорошем вайбе залетит. А футболку я ему подарил просто (телеграм-канал «Сахалинца» публиковал фотографию с Кокориным, который держит футболку «Сахалинца» со своей фамилией – Sports.ru).
Поликарп. Он общается с клубами. Насколько знаю, общается с Hardcore, с «Титаном». Вряд ли мы его возьмем обратно к себе, он об этом знает, я ему говорил.
Столяров.
Нет. Он просто попросил сняться, мы в хороших все отношениях. Сделал челлендж какой-то, потренировался, был на разминке, познакомился с ребятами. Позитивный крутой чувак. Если захочет, то, наверное, сыграет. Но вы видели его разминку…
Майк. Разговаривали. Он еще общается с «Титаном». Мы не можем потянуть цифры, которые хотел бы Майк. Это очень большие суммы. Майк – дорогой, оправданно дорогой. А так, для него было бы круто вернуться в «Сахалинец», где он начинал профессиональный путь. Он всегда положительно высказывался о «Сахалинце», за что ему большое спасибо. Джуси. Думаю, возьмем. Это тот персонаж, который должен доказывать и показывать. В нем есть перспективы. Почему бы не взять его?
Планы «Сахалинца» на третий сезон: Брейн мечтает похудеть и сыграть за 2Drots, тренировать клуб будет легенда «Локо»
Продолжим о третьем сезоне. В МФЛ регулярно бывают претензии к судейству. При этом Миша Литвин недавно получил дисквалификацию на 1,5 года за нападение на судью. Не боишься, что в Медиалиге такое может повториться?
Конфликт в Рязани возник, потому что нам поставили пенальти. Для любого очевидно, что там пенальти не было. Еще у нас изначально была информация, что судья хорошо покушал перед этим матчем. У нас команда, которая не работает вообще по принципу кого-то накормить, кому-то круто что-то сделать. Миша взбесился, он вспыльчивый человек, это факт. Миша просто поговорил с судьей – естественно, удара не было.
Его дисквалифицировали на полтора года. Этическое решение: они понимали ситуацию, но в борьбе блогеров и профессионального футбола, естественно, выбрали профи. Не скрою, что у многих людей из мира чиновников и большого спорта к Мише огромный негатив из-за его деятельности. Они его ненавидят, не переваривают. Не хотят строить с ним диалог. Из-за этого во многих вопросах решение не в нашу пользу, у нас куча штрафов.
Будут ли конфликты у Миши с судьями или игроками? Однозначно да. А на что рассчитывает Медиалига, когда берет Мишу? Для них это цифры. Они понимают, что Миша приведет знаменитых людей. Конфликты для Медиалиги – хороший источник просмотров.
С кем в одной группе хотел бы оказаться? Какие команды вообще интересны? С «Родиной Медиа» хотел бы. Команда Гатагова интересна, с 2Drots интересно.
Очень хочется доказать. Все думают, что «Сахалинец» – это профессионалы, которые забьют на контент. Это не так. Мы докажем и покажем все.
В медиафутболе ты начинал в 2Drots, а теперь – один из главных людей в «Сахалинце». Считаешь матч между вами принципиальным? Если мне дадут футболку 2Drots и позволят сыграть за обе команды, то будет круто. Принципиальный, да. Но со знаком плюс.
Личные цели Брейна на сезон? Похудеть. Тайм за «Сахалинец» нападающим. И гол. В целом, медийку прокачивать, развиваться, чтобы была бешеная узнаваемость. Для меня странно, когда люди это скрывают. Все хотят развиваться, реализовывать крутые проекты.
«Сахалинец» тренирует Юрий Дроздов – легенда «Локо» 90-х и 2000-х. Насколько я понимаю, в Медиалиге тоже будет работать он. Что Дроздов думает об участии в МФЛ?
Он настроен позитивно, потому что условия у всех будут меняться в плюсовую сторону. Тренировок будет больше, дополнительная игра каждую неделю – соответственно, зарплата пойдет в плюс. А Юрий Алексеевич в большом футболе всем уже все доказал. В тренерстве он тоже всем доказывает. С минимальным бюджетом мы идем в тройке-пятерке. Благодаря ему у нас отличная команда.
Теперь у него есть возможность доказать медийному футболу. Он медийный, кстати. У него 20 тысяч подписчиков – больше, чем у любого тренера Медиалиги, не считая Гатагова.
У него есть спортивный интерес, потому что Кузнецов, Зубко и другие – это его знакомые и друзья. Он будет активным на бровке и на конференциях. Нам нет смысла брать кого-то другого.
Какая цель профессионального и медийного «Сахалинца»?
Везде побеждать. У нас один из самых маленьких бюджетов в профессиональной лиге, но мы вошли в пятерку лучших (в группе 3 Второй лиги – Sports.ru). Мы заняли четвертое место, хотя за два тура могли быть и вторыми, и третьими. В МФЛ тоже самое – должны быть в тройке.
Цели победить в Медиалиге нет?
Если она будет, то Миша ее объявит. Я не могу это сделать, я с ним еще не разговаривал. Вряд ли ему хватит выхода в плей-офф. Зная Мишу, когда мы будем выходить из группы, он объявит премии за победу – по 100, 200, 300 тысяч каждому. Перед профессиональным сезоном Миша тоже обещал по 500 тысяч каждому за первое место. Миша любит футбол, готов вкладываться и готов только побеждать.
Планируете участие в МКС? Если нам предложат. У нас вообще нет ограничений. Но важно, чтобы хотели видеть именно «Сахалинец». Миша прекрасно различает, когда хотят видеть «Сахалинец», а когда – его. Даже в разговоре с букмекером. Вот «Лига Ставок» хочет видеть «Сахалинец», внутри которого Миша.
Завершаем. Чего пожелаешь читателям Sports.ru? Побольше позитива в жизни. И следите за вашими любимыми командами, будет вариант болеть за «Сахалинец» – болейте за «Сахалинец». Просто развивайтесь, занимайтесь спортом и все время будьте на положительной волне. Я думаю, только так можно что-то делать.
А по «Сахалинцу» – будем стараться для вас. Все просто.
Был в академии «Спартака» с Тарасовым и Комбаровыми, теперь ведет главный клуб московской ЛФЛ в Медиалигу
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Фото: vk.com/fclokomotiv; https://vk.com/brainov.
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