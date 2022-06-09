«Прорваться в НБА» – квест Адама Сэндлера по поиску звезд НБА, который сдвигает персонажей на второй план и строит сюжет на камео

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«Прорваться в НБА» как исчерпывающий фансервис и нереализованное кино (среди продюсеров – Леброн Джеймс).

8 июня 2022 на Netflix вышла баскетбольная драма «Ворваться в НБА» (в оригинале – «Hustle») о международном скауте «Филадельфии Севенти Сиксерс», мечтающем стать тренером, и испанском разнорабочем, мечтающем стать баскетболистом. Адам Сэндлер в главной роли, Леброн Джеймс среди продюсеров, Хуан Эрнангомес и Энтони Эдвардс в качестве персонажей-антагонистов и еще полсотни игроков, тренеров, функционеров и журналистов НБА, играющих самих себя.

Стэнли Шугерман (Адам Сэндлер) 30 лет разъезжает по миру в поисках баскетбольных талантов: он живет в гостиницах и аэропортах, ест вредную еду, месяцами не видит жену и дочь и смотрит на сотни плохих игроков, в надежде, что хотя бы одного из них не придется вычеркивать из списка потенциальных новичков команды. «Прорваться в НБА» начинается как трагикомедия о бесконечном цикле спортивного скаута (и это лучшая часть фильма). Первая же сцена (она попала и в трейлер), показывает комическую сторону работы главного героя: Стэн приезжает в Сербию познакомится с местным гигантом (его играет Бобан Марьянович – центровой «Далласа» и жертва Киану Ривза в третьей части «Джона Уика»), но выясняется, что у якобы 22-летнего баскетболиста есть 10-летний сын.

Экспозиция продолжается демонстрацией повторяющихся ситуаций из жизни скаута. Они изматывают, не принося видимых результатов. Это реализовано через прямые монтажные склейки идентичных по композиции сцен, что создет ощущение рутинности и бессмысленности действий героя. Эти чувства усиливаются на собрании офиса «Филадельфии», где принимается решение о подписании немецкого игрока (его исполняет Мо Вагнер из «Орландо»), который не устраивает Стэна. Движение камеры с резкой сменой говорящих на собрании имитирует документальную съемку, задает динамику и характер сцены: у каждого участника свое мнение, а будущее игрока и команды зависит от переменны в настроении принимающих решения.

После первого акта, в котором происходит еще несколько сюжетных поворотов (да, первые 15 минут настолько насыщены, что их потенциала хватило бы не на двухчасовой фильм, а на мини-сериал ), авторы «Хастла» обозначают интригу фильма: найди игрока, который станет недостающим звеном команды-контендера на чемпионство и тогда ты станешь тренером (ассистентом главного). Странная задача для реального мира: абсурдные условия получения одного вида работы (тренировать – чего хочет герой) за счет выполнения другого (скаутинга – чего герой уже не хочет); но понятная завязка для мейнстримного кино: описание желаний и целей героя через обозначение конфликта между мечтой и реальностью, что иронично формулирует сам Стэн: «Какая еще мечта у мужика за 50? у него только ночные кошмары и экзема».

Примерно здесь заканчивается кино и начинается фансервис.

За стартовые 15 минут, вплоть до первой тренировки «Филадельфии», в фильме есть только одно камео – Джулиус Ирвинг. Остальные персонажи выдуманные – их играют профессиональные актеры (Адам Сэндлер, Роберт Дюваль, Бен Фостер, Куин Латифа) или профессиональные баскетболисты (Бобан Марьянович, Мо Вагнер, Кенни Смит). Но начиная с тренировки «Сиксерс», где показывают реальных игроков команды на момент съемок, «Хастл» все больше наполняется героями, играющими самих себя.

Дирк Новицки, Ален Айверсон, Джулиус Ирвинг, Лука Дончич, Кайл Лаури, Крис Миддлтон, Тобиас Харрис, Тайриз Макси, Матисс Тайбулл, Сет Карри, Трэй Янг, Джордан Кларксон, Аарон Гордон, Леандро Барбоза, Майк Джеймс, Док Риверс, Брэд Стивенс, Марк Джексон, Марк Кьюбан, Билли Кинг, Серджо Скариола, Хосе Кальдерон, Вилли Эрнангомес, Алекс Абринес, Фелипе Рейез, Грэйсон «Профессор» Бучер, Вилли «Main Event» Диксон, Аарон «АО» Оуэнс, Ларри «Bone Collector» Уильямс, Шакил О’Нил, Чарльз Баркли, Джеймс Голдштейн, Дэн Патрик, Эрни Джонсон-мл. и др.

60 человек в титрах обозначены играющими себя . Когда-нибудь здесь появится тест «Снимался ли игрок НБА в «Хастле» или нет».

Некоторые из звезд решают конкретные сюжетные задачи: главная европейская звезда в истории НБА Дирк Новицки помогает Стэну при «переговорах» с испанцем, Джулиус Ирвинг своим статусом легенды «Филадельфии» обеспечивает медийный интерес к главным героям, стритболист Грэйсон «Профессор» Бучер обучает уличным скилам, развивая технику визуально неповоротливого персонажа. Но главная нарративная функция всех камео – создание реалистичной рамки и включение придуманного сюжета о скауте и баскетболисте в контекст настоящей НБА. Возможно, это должно способствовать увеличению достоверности истории, но имитация реальности плохо вяжется со сказочными сюжетными поворотами из методички спортивных драм.

Уставший от жизни наставник находит и развивает скрытый от большого мира талант в глубинах Испании – Бо Крузу 22 года, он работает на стройке, живет с мамой, воспитывает дочь (отношения Бо с мамой девочки, видимо, настолько запутаны, что в сценарии им уделяется пара реплик), а еще он подрабатывает на местных баскетбольных площадках, ставя блок-шоты на дуге и делая данки в рабочих ботинках. Его играет Хуан Эрнангомес – игрок «Юты Джаз» и сборной Испании.

Никто, кроме Стэна, не верит в способность Бо Круза проявить себя на уровне НБА, поэтому скаут берется за развитие игрока сам – история о баскетбольной золушке с Адамом Сэндлером в роли феи-крестной и сюжетными клише, характерными для жанра: изнурительные тренировки, дочь как мотивация, трэшток как дизмораль, семья как поддержка, самолюбивый начальник-идиот, тщеславный баскетбольный антагонист, лестница как образ преодоления (не прав был Брюс Спрингстин, когда пел об улицах Филадельфии, и не сказал ничего о ступенях – вот уж, у чего настоящий культ) и, конечно, мотивационная речь (которая может стать популярной за счет фразы «одержимость важнее таланта» – одна из редких идей «Прорваться в НБА», которая развивается на протяжении всего фильма ).

«Это было безумием, потому что я никогда не мечтал быть актером. Моему агенту позвонили, когда проводили кастинг на роль, но я сказал: «Нет, мне это не интересно. Я не хочу тратить время на съемки». Я никогда не мечтал об этом, поэтому и отказывал им в течение 5-6 месяцев, а затем началась пандемия Covid. Я был вне команды, сидел на карантине с братом и сестрой. И нам было так скучно, что моя сестра снова заговорила об этом кастинге и сказала: «А почему бы тебе не сыграть в этом фильме?». Ив итоге мы прошли прослушивание», – Хуан Эрнангомес о появлении в «Хастле».

Эрнангомес, конечно, обладает большими актерскими способностями, чем один из продюсеров «Прорваться в НБА» (для этого достаточно одной слезы), хотя на протяжении фильма больше помалкивает и кивает на реплики Сэндлера, создавая образ интроверта, замкнутого, но вспыльчивого трудяги. Роль баскетбольного злодея у Энтони Эдвардса – игрок «Миннесоты», один из главных талантов НБА и первый пик драфта 2020. Его персонажа зовут Кермит Вильц – талантливый игрок, провокатор и мастер трэштока (на этом черты его образа заканчиваются).

« Его талант очень похож на мой, но я не использую трэшток, так что это было новым для меня. Я был рад стать частью этого фильма, это воплощение мечты. Мне понравилось играть роль плохого парня. Но если я буду сниматься в других фильмах, я бы больше не хотел быть злодеем. Иногда хочется быть героем. Но я все же играю, а это просто кино. Было круто, Адам Сэндлер – крутой, без вопросов», – Энтони Эдвардс о роли в «Хастле».

Любопытно, что во время съемок фильма (октябрь-ноябрь 2020, перерыв в НБА после пандемийного плей-офф в пузыре) Хуан Эрнангомес играл за «Миннесоту», а Энтони Эдвардс готовился к драфту, где был выбран под первым номером той же «Миннесотой». Вместе антагонисты «Прорваться в НБА» отыграли один сезон.

Из-за обилия второстепенных героев, образам Эрнангомеса и Эдвардса не хватает экранного времени и сценарного внимания. Они так и остаются шаблонной парой антагонистов (скромняга-добряк и задира-плохиш), не получая развитие (хотя потенциал характеристики Бо Круза «сын Скотти Пиппена и волчицы» занимателен). Это же касается и персонажа Адама Сэндлера, который растворяется в потоке приглашенных звезд. В итоге, фильм превращается в аттракцион по узнаванию представителей НБА, система героев переворачивается: игровые персонажи (придуманные образы для Сэндлера, Эрнангомеса, Эдвардса, Кенни Смита) становятся фоном для NPC (те самые 60 строк из титров с пометкой «himself» ), чьи медийные образы (эгоизм Трэя Янга, пофигизм затирающего про ненужность тренировок Айверсона, шутки над возрастом Новицки) считывать интереснее, чем следить за развитием киногероев.

Из-за реалистичной рамки фильму непросто избежать параллелей и оценок, поэтому в «Хастле» достается настоящим игрокам (задевают Андреа Барньяни – претендента на топ-5 разочарований среди первых драфт-пиков НБА) или фанатам Филадельфии, которых герой характеризует, как «лучших в мире, точнее худших в мире, что и делает их лучшими» (Бен Симмонс подтвердит).

Заигрывание с реальностью рождает метаюмор. Таково, например, знакомство Бо Круза с реальным главным тренером сборной Испании Скариолой и некоторыми игроками команды, среди которых Вилли Эрнангомес – старший брат Хуана: поэтому реплика «да этот парень уделал тебя, Вилли» может быть интерпретирована не только, как отражение экранного превосходства персонажа Хуана, но и его более успешную игровую карьеру в НБА (хотя это спорный тезис). Хорошо, что братья Эрнангомесы не появляются в одном кадре так, чтобы можно было разглядеть их сходство – иначе историю о золушке можно было заподозрить в кумовстве .

Одна из последних работ Адама Сэндлера (возможно, лучшая в карьере актера) – «Неограненные алмазы» (режиссеры – Джош и Бенни Сафди, 2019) тоже затрагивала баскетбол и вписывала историю о трикстере-ювелире, погрязшем в долгах из-за спортивных ставок, в контекст серии плей-офф 2012 года между «Бостоном» и «Филадельфией». Спорт в «Неограненных алмазах» превращается в органичную и неотъемлемую часть сюжета. А драматургическая ценность одного Кевина Гарнетта, играющего самого себя, выше, чем присутствие полусотни звезд в «Хастле» .

Вообще этим фильмам стоило бы поменяться названиями: «Неограненные алмазы» («Uncut Gems») больше подходит Стэнли Шугерману (которого никто не видит в роли тренера) и Бо Крузу (которого никто не видит в качестве игрока НБА); да и истории об алчности, лудомании, одержимости (не только спортивной), тщеславии, долгах, плутовстве, изворотливости, реальных алмазах и разрушающем личность азарте «Хастл» подходит куда больше.

« Это не революционная работа. А спортивный сюжет, которому просвещали много фильмов. Мой идеал – рассказывать истории так, чтобы они казались реальными, но в то же время похожи на сон. Так что это не было чем-то новым» – так «Прорваться в НБА» описывает его режиссер Джеремайя Сагар (родом из Филадельфии). Если в плане персонажей и сюжета фильм не стремится к оригинальности, то в визуально-техническом аспекте, напротив. И дело даже не в подражании любительской съемке трясущейся камерой (образ дочери Стэна, мечтающей попасть в киношколу и записывающей тренировки Бо Круза, здесь очень кстати), а в том, что как раз «убивает» сюжет и размывает главных героев: обилие профессионалов из НБА позволяет отказаться от дублеров и сохранить баскетбольную эстетику. И хоть ее часто и скрывают за крупными планами и клиповым монтажом, но можно быть уверенным, что это «честные» склейки одного и того же броска.

«Мы хотели показать игру с позиции игроков. Вы смотрите от лица Хуанчо (Эрнангомес) или Кермита (Эдвардс). Для этого мы использовали разные способы. Одно из устройств, которое мы сделали для фильма – конструкция в виде шеста, который крепится на животе игрока, а на другом его конце установлена камера, которой сам же баскетболист может управлять. Поэтому, когда игрок смотрит в камеру, зрителям кажется, что он смотрит на них. Это перспектива, которую вы не можете получить, когда смотрите баскетбол. Мы даем зрителям точку зрения Кермита и Бо… Мы позаимствовали этот прием у Скорсезе из «Бешеного быка» , – Джеремайя Сагар о съемке «Прорваться в НБА».

Для Сагара это самый большой проект (до этого он снимал документальные фильмы и фестивальные игровые, вроде «Мы, животные»), как и для одного из соавторов сценария – Тейлора Матерне. А вот у другого сценариста большой опыт в мейнстримном кино – Уилл Феттерс работал над несколькими мелодрамами: «Звезда родилась» (сценарная номинация на «Оскар»), «Помни меня», «Счастливчик», «Лучшее во мне».

Но главные промоутеры «Хастла», конечно же, Адам Сэндлер и Леброн Джеймс – один из продюсеров фильма, чья роль в приглашении такого количества действующих и бывших игроков НБА, кажется, была ключевой. Со своей задачей игрок «Лейкерс» справился прекрасно. В кино Леброн Джеймс продюсирует лучше, чем играет (в баскетболе ровно наоборот) .

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Фото: Gettyimages.ru/Harrison Barden; imdb.com