«Нью-Джерси» провел лучший сезон в атаке за 13 лет (аж со времен Шенахана-игрока)! Но подвели вратари и спецбригады

От редакции Sports.ru: вы читаете блог «Организация Микки Маусов», который посвящен «Нью-Джерси Девилс» и событиям вокруг клуба. Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные посты о команде Хьюза и Хишира, а также о хоккее в целом чаще появлялись на Трибуне и в вашей ленте.

Противоречивый сезон. Всего 38,4% набранных очков – абсолютно худший результат в новейшей истории «Нью-Джерси», когда команда уже не называлась «Канзас», «Колорадо» или «Организация Микки Маусов». При этом происходящее на льду выглядело сильно лучше того, что показывал «Нью-Джерси» в последнее время.

Зафиксируем: в сезоне-2021/22 в равных составах «Дьяволы» перебрасывали соперника. И даже круче: с точки зрения ожидаемых голов создавали более качественные броски, чем их оппоненты. В последний раз такое наблюдалось в сезоне-2013/14, на осколках команды-финалиста. Тогда еще собралась чешская банда Ягр – Элиаш – Жидлицки, а средний возраст состава давал прикурить нынешним «Айлендерс». Восемь лет назад!

Важная деталь: старая версия продолжала работать в парадигме «сами не играем и вам не дадим». Качество и количество сгенерированных бросков (пока говорим только про равные составы) были в районе 20-25 места в лиге, зато никто не допускал меньше моментов у своих ворот. Новая версия под руководством Линди Раффа полезла в атаку (11-е место в НХЛ по нанесенным броскам), ослабив оборону – 19-е место по допущенным. Великие капканы Жака Лемэра остались в прошлом.

Броски и xG – хорошо, но как дела с голами? В сезоне-2021/22 заброшены 202 шайбы в равных составах, 14-е место в лиге – выше «Бостона» и «Рейнджерс». Знаете, когда в последний раз «Нью-Джерси» забирался так же высоко? В сезоне-2008/09 на 13-е место. 13 лет назад! Зак Паризе в пятерке номинантов на «Харт». Последний сезон Бобби Холика и Брэндана Шенахана. Петр Врана и Никлас Бергфорс еще ничего не знают про «Амур» и «Адмирал» – последний придумают только через четыре года.

То есть сейчас имеем лучший результат за 13 лет. Как-то не вяжется с тезисом про рекордно слабый сезон.

Но на то были свои причины.

Ужасное выступление вратарей

Ситуация с вратарями была критичной и в прошлом сезоне: Кроуфорд решил закончить карьеру прямо перед стартом регулярки, а Блэквуд впервые не осилил 91% отбитых бросков.

Но этот сезон – просто нечто. Смотрите.

Зона поделена на шестиугольники, цвет которых отображает вероятность пропущенной шайбы с конкретной позиции – относительно среднего по лиге. Чем насыщеннее красный – тем хуже, синий – лучше. Именно так – голкиперы «Дьяволов» пускали вообще все и отовсюду. Модель насчитала 230 ожидаемых голов с такого количества бросков, но вратари совместными усилиями пропустили 287 шайб. Фантастика.

При этом в защите все было не настолько плохо: 19-е место по допущенным броскам в равных составах, 12-е место во всех ситуациях – средний уровень по лиге. Проблема именно в голкиперах.

Восстановим хронологию событий. Летом Том Фицджералд выписывает короткий, но увесистый «мостик» Джонатану Бернье – два года по $4,5 млн, голкипер здорово тащил в не менее ужасном «Детройте». Блэквуд продолжает залечивать голеностоп и к тому же остается единственным, кто не спешит вакцинироваться. Поэтому в роли бэкапа начинает Скотт Уэджвуд.

В ноябре Блэквуд возвращается, а Уэджвуд через драфт отказов едет по знакомому маршруту в «Аризону». Все идет отлично до начала декабря, пока не ломается Бернье. На роль сменщика из фарма поднимают Акиру Шмида – швейцарец свои матчи проваливает. Теперь очередь «Нью-Джерси» брать голкипера с драфта отказов – им становится Джон Гиллис из «Сент-Луиса». У 27-летнего вратаря к тому моменту накопилось 13 игр в НХЛ. С такими бэкапами вся надежда была на Блэквуда.

И тут Маккензи начинает барахлить. Вынимает 5 шайб с 17 бросков от «Филадельфии», 4/25 от «Вегаса», 3/19 от «Баффало», 5/32 от «Эдмонтона» – это четыре его старта подряд. Январь начинаем с новости о том, что травма Бернье оказалась серьезной – требуется операция на тазобедренном суставе, и в этом сезоне он больше не вернется. Блэквуд продолжает играть откровенно плохо, пока сначала не попадает в ковид-протокол, а потом не травмирует… голеностоп, который лечил все лето.

За 43 матча до конца регулярки «Нью-Джерси» остается без двух ведущих голкиперов. Сезон уже к тому моменту шел по известной траектории, но тут отпали последние сомнения.

Дошло до абсурда: пока все вратари были в ковид-протоколе, у «Нью-Джерси» не нашлось сменщика для Гиллиса на матч с «Айлендерс» 14 января. Самые отчаянные уже начали присматриваться к Мартину Бродеру, но тут внезапно вспомнили про Кайла Шапиро – помощника тренера в одной из хоккейных школ штата, у которого был опыт выступлений в третьем дивизионе NCAA. На лед Кайл так и не вышел, зато успел потренироваться с командой, сфотографироваться с игроками – в общем хорошо провел время.

На роль сменщика Гиллиса – как дико это звучало бы месяц назад! – из фарма вызывают Нико Доуса, который стал единственным вратарем «Нью-Джерси», сыгравшим лучше ожидаемого. Молодой канадец звезд с неба не хватает, он просто обеспечивает процент сэйвов в районе среднего по лиге. Доусу доверяют все больше матчей, доходит даже до восьми стартов подряд в марте – от такой нагрузки новичок начинает играть хуже. Нужно кем-то заменить Нико, чтобы тот сосредоточился на фарм-клубе, проводящем великолепный сезон, и сыграл не более 25 матчей в регулярке – так он сможет претендовать на «Колдер трофи» и в следующем году.

Похоже, что на дедлайне мы стали свидетелями первого в НХЛ случая покупки игрока с целью конкретно затанчить – как по-другому оценить обряд некромантии по призыву Эндрю Хэммонда в Нью-Джерси? Голкипер и так пропустил почти весь сезон из-за травм, а до этого не выступал в НХЛ три года. Хэммонд уже не тот голкипер, в которого летели бургеры семь лет назад, сейчас он исполнил на уровне пивной лиги – принял 30 шайб за семь игр. Но задача выполнена, «Дьяволы» финишируют пятыми с конца.

Пересказ цирка с вратарями «Нью-Джерси» потянул бы на отдельный материал, но без этого не погрузиться в контекст, подводя итоги сезона.

До повторения рекорда «Филадельфии»-2018/19 по количеству вратарей за одну регулярку не хватило появления Шапиро на льду.

Пропускали в среднем 3,68 гола за матч – худший результат «Нью-Джерси» в этом веке. Но интересно вот что: из 20 худших команд на указанном отрезке 7 играли в сезоне-2021/22 – кроме «Нью-Джерси» это «Монреаль», «Детройт», «Аризона», «Филадельфия», «Коламбус» и «Чикаго». Вот и причина всплеска результативности, когда сразу восемь игроков набрали больше 100 очков в регулярке – почти у четверти команд лиги вратари вообще не ловили.

Спецбригады тоже подвели

Этот тезис едва ли относится к меньшинству – «Нью-Джерси» занял 14-е место в лиге по его качеству, 80,2% Прошлогодний провал в 71% – худший результат в истории команды – преодолели стараниями Сиверсона, Зигентхалера, Грейвса и Маклауда.

Реализация большинства оказалась хоть и выше, чем годом ранее (15,6% против 14,2%), но в обоих случаях это всего лишь 28-е место в лиге. Единственной находкой Марка Рекки стало использование в качестве скринера Нэйта Бастиана вместо Павла Захи – канадец толкается намного лучше чеха, пусть и уступает ему в технике. В остальном – полная творческая импотенция: Рекки может пенять на травмы Хэмилтона (переломы ступни и челюсти), но Сиверсон внезапно здорово подменял его, демонстрируя почти такой же убойный щелчок.

В начале мая Том Фицджералд объявил об увольнении Марка Рекки и отказе подписывать новый контракт с Аленом Насреддином. Последнему должно быть обидно оказаться в одном пресс-релизе с Рекки, полностью провалившим свою работу и державшимся за должность во многом благодаря статусу великого игрока. На заметку: лучше брать ноунеймов – потом проще уволить. Насреддину удачи, однажды он станет главным тренером команды НХЛ.

Но все не так плохо

Линди Рафф приходил в «Нью-Джерси» два года назад с приоритетной целью – обеспечить развитие молодых игроков, что еще раз подтвердил Фицджералд на итоговой пресс-конференции. Ответственность за провальный сезон с него никто не снимал, но какой тренер смог бы выйти в плей-офф с такими голкиперами?

Молодежь «Нью-Джерси» действительно шагнула вперед в развитии – Хьюз, Братт, Шарангович и Хишир обновили свои рекорды по набранным очкам в регулярке. Мерсер не без проблем, но адаптировался в НХЛ сразу после лиги Квебека. Вообще у «Нью-Джерси» самый молодой ростер в лиге – 25 лет в среднем, и именно таким составом удалось достичь лучшей атаки за многие годы.

Отдельно выделим двух героев. Во-первых, Йеспер Братт – пока последний из великих слиперов: выбран за пределами первой сотни (162), но входит в десятку по очкам на своем драфте-2016. Швед уже давно оторвался от Сергачева с Макэвоем, и теперь догоняет Дюбуа. Сейчас Братт набрал 73 очка в 76 играх, хотя раньше было максимум 35 – мешали то травмы, то короткие сезоны. Контрактный год творит чудеса, но и Йеспер подтвердил статус одного из ключевых игроков франшизы.

Ну и во-вторых, Джек Хьюз. Сезон подпортили две травмы, выбившие его на долгий срок, но Джек сделал красиво: сначала получил кучу денег, потом тонну хейта в комментариях sports.ru, а в итоге ворвался в десятку лучших центров лиги по «очкам за игру».

В «Нью-Джерси» не было центров, набирающих больше очка за игру, со времен Скотта Гомеса образца середины нулевых. Хьюз уже сейчас самый креативный игрок, главная звезда, да и вообще первая причина смотреть игры «Нью-Джерси» – если продолжит такими темпами, то станет лучшим центром в истории «Дьяволов».

Но не все так радужно с молодежью «Нью-Джерси» – Тай Смит, выбранный на драфте-2018, откровенно провалил свой второй сезон в лиге, как бы Том Фицджералд ни отрицал этого. По сравнению с годом ранее его среднее время на льду сократилось на 2,5 минуты за матч, но что еще хуже – айстайм в большинстве стал меньше на минуту, он потерял место в первой спецбригаде. Конечно, это связано с появлением Дуги Хэмилтона. Да, когда тот травмировался, на замену пришел Сиверсон, у которого cлучился лучший сезон в жизни. Но причины глубже.

«Дьяволы» долго драфтовали защитников, а потом почти за год собрали боеспособный топ-4 совсем из других чуваков. Тем, кто собирается влезть в текущие сочетания, нужно либо атаковать не хуже Сиверсона – Хэмилтона, либо защищаться не хуже Грейвса – Зигентхалера, либо сидеть тихо в третьей паре. И учтите габариты – самый мелкий здесь Сиверсон (188/93).

Смит пока не так здорово набирает очки и никогда не будет действительно полезен в защите – со 181/80 и без скорости сложно щемить даже детей. Как ему конкурировать в таких условиях, если никто не даст достаточно времени на льду, чтобы прокачивать навыки – непонятно. Сейчас его потолок в «Дьяволах» – третья пара, где требуется не креатив, а грубая сила. Отсюда столько ляпов, худшая полезность в команде и так много вопросов о его будущем.

Всем задрафтованным защитникам места в основе не хватит, так что Фицджералду не нужно советовать Смиту пойти в качалку, а лучше подобрать команду, где тот сможет реализовать свой потенциал – а он там, поверьте, есть. Просто дайте ему достаточно времени на синей линии.

Что дальше?

На итоговой пресс-конференции Фицджералда спросили про возможный обмен пика первого раунда драфта-2022 – Том предпочел обтекаемую формулировку «если это поможет команде, то конечно». Поможет. «Нью-Джерси» ни в коем случае нельзя драфтовать центров – своих некуда девать, даже Мерсера почти превратили в вингера.

Вообще дальнейший набор проспектов приведет к ситуации, аналогичной Смиту – развивать всех не получится. Намного логичнее потратить пик на готового вингера, а лучше вратаря, чтобы претендовать на плей-офф здесь и сейчас, потому что каждый следующий слитый без видимых причин сезон может стать последним для генменеджера.

В связи с этим вопрос: насколько Линди Рафф способен подготовить команду-контендер, а не зацикливаться на развитии молодых игроков? С последними он много лет работал в «Баффало», но в плей-офф не преуспел – «Клинки» были ближе всего к трофею с Домиником Гашеком на воротах, а без него молодежь Раффа так и не вывезла. Про три сезона в «Далласе» и вспоминать нечего – но тот состав изначально был сильно старше, поэтому не наш случай.

Тому Фицджералду предстоит очень трудное, но интересное межсезонье. Грамотно подписать Братта на длинный контракт. Решить, что делать с пиком первого раунда. Определиться с будущим Смита. Найти вратаря, готового играть много и отбивать хотя бы 91% бросков – снова полагаться на дуэт Блэквуд-Бернье слишком безумно. Понять, готов ли Рафф решать более амбициозные задачи, и, если готов, кто будет помогать ему со спецбригадами.

Смотрим.

Фото: East News/AP Photo/Frank Franklin II; globallookpress.com/Bob Fina/ZUMAPRESS.com, Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency, Nathan Denette/Keystone Press Agency, John Woods/Keystone Press Agency