Бронни Джеймса нет в нашем гиде по драфту. Сына Леброна кто-нибудь вообще выберет?

Уже через несколько дней пройдет драфт НБА. Мы уже готовы:

Самый детальный путеводитель по драфту-2024

В этом году драфт будет не такой, как раньше. Руководство лиги решило устроить больше шоу и отвело на драфт два дня, как в НХЛ (в НФЛ и МЛБ – вообще три дня), и градус драмы для молодых игроков повысился. Просто представьте, что вас позвали в «Зеленую комнату» (столики перед сценой для 15-20 лучших игроков драфта), но не выбирают в первый день (= в первом раунде). Вы остаетесь сидеть там до следующего дня? Приятного мало.

Но особенным этот драфт делает другое: впервые внимание приковано не к тем, кто будет выбран в высоких, лотерейных пиках. А к Бронни Джеймсу.

Не каждый год на драфт выходит сын действующего игрока НБА. В огромном потоке материалов стало уж совсем трудно отличить, где правда, а где его реальная оценка. Хотелось бы найти истину.

Нет, я не буду предсказывать его выбор – он не ложится в общую логику драфта проспектов (Джеймса-младшего банально могут выбрать для хайпа и подписчиков в социальных сетях), но хочу попробовать оценить его уровень исходя из доступной информации.

Котировки Бронни взлетели после драфт-комбайна. Что это, и правда ли?

Коротко: да. Но «взлетели» – слишком громкое слово. Это скорее подъем из статуса «незадрафтован» в статус «есть шансы».

Драфт-комбайн – это набор упражнений, несколько тренировочных игр и замеров игроков. Обычно в него входят проверка веса, роста и размаха рук, а из упражнений все делится на бросковые и физические (прыжок с места, прыжок с разбега, ускорение, упражнение на латеральную подвижность и так далее).

Часть упражнений Бронни и правда провел неплохо. Например, Lane Agility (комплексное упражнение на скорость во всех защитных плоскостях). У сына Леброна это выглядело вот так:

По цифрам он показал 10,96 – это лучше, чем когда-то у Кристиана Брауна, Майлза Макбрайда или Квентина Граймса. Среди игроков комбайна-2024 у Бронни 19-й результат из 77. Неплохие цифры показывают потенциал успевать на ногах за разыгрывающими соперника. Из текущего драфта он обогнал, например, брата Джейлена Уильямса, Коди, претендента на первый пик Рисаше, а также Салуна, Клинтмана. Да, они все форварды, но котируются намного выше. И все (пожалуй, кроме Клинтмана) – потенциально сильные защитники периметра.

Shuttle Run (боковый бег из стороны в сторону и дальнейшее ускорение) у Бронни – 3,02, лмшь 42-й, но в прошлом году это был бы 4-й результат. Кажется, в упражнении ничего не менялось, так что и это очень неплохие цифры, он обогнал Колека, Маккейна, Ферфи. Все считаются игроками первого раунда.

Спринт у Джеймса был 20-й (3,09). Обогнал Касла (топ-10 драфта), Кэррингтона (1-й раунд), Ферфи, Колека, Дадье. Опять же – выше ожиданий.

Дальше идет вертикальный прыжок. Здесь Бронни показал 12-й (с места) и 6-й (с разбега) результат.

В прыжке с разбега из защитников его обогнали только Девин Картер (возможно, лотерея) и Рид Шеппард (возможно, топ-3). Действительно выдающиеся цифры. Прыжок в движении, равный 40,5 дюймов, год назад показал Кэм Уитмор, когда-то у Донована Митчелла была аналогичная цифра. Атлетизм здесь точно неплохой...

...правда, непонятно пока, зачем он Бронни нужен в игре, и как его использовать.

Выступление Джеймса в двусторонке тоже получило похвалу. Неясно, откуда: всего на основе двух попаданий скауты выписали характеристику «может стать скорером», но по факту Джеймс выбросил 2 из 8, промазав все из-за дуги и забив два корявеньких по технике «флоутера»:

Итог: Бронни показал солидную физику, где почти в каждом упражнении был лучше среднего по драфту. Это и подняло его наверх. У него, естественно, хорошие природные данные. Только на них не выехать в НБА, но начинать с ними проще.

Бронни сравнивают с Макбрайдом, Уайтом и даже Холидеем! Насколько это близко?

Примерно, как сравнения Стива Нэша с Джудом Лоу – они белые и болеют за «Тоттенхэм» (отчаянные!). Главная причина сравнений Бронни – это антропометрия, по габаритам он похожа на этих троих. Плюс есть желание играть в защите.

Главные отличия – уровень игры.

Майлз Макбрайд перед драфтом был главной звездой университета Западной Вирджинии (19 побед, 10 поражений), играл по 34 минуты за игру и провел 28 матчей в старте. Был лидером команды. Деррик Уайт к моменту драфта был 23-летним лидером Колорадо (19-15), играя 33 минуты за матч. Холидэй играл по 27 минут в старте, но уже в очень сильной программе UCLA (26-9) в бэккорте с Дарреном Коллисоном.

Бронни же в первом и последнем сезоне играл по 19 минут (6 матчей в старте) за университет Южной Калифорнии, который провалил сезон (15-19). Иными словами, играл в более слабой команде, играл меньше своих примеров, играл со скамейки.

Сравнивая их в момент прихода в лигу, Бронни сильно отстает от каждого. И игровых сходств с ними тоже нет. Каждый из них вносил весомый вклад в атаку, тогда как Бронни слишком ограничен. Мне он больше напоминает Джоша Грина, но даже тот был более подготовлен при переходе на уровень НБА и все равно шел с пометкой «слишком сырой».

А на Бронни есть спрос?

Три недели назад у Джеймса было запланировано 10 просмотров (клубы неизвестны), но он отклонил 8. Бронни поехал только в «Лейкерс» и «Финикс». Как говорят инсайдеры, «произвел сильное впечатление» на фронт-офис команды из Аризоны. Там, кстати, генеральный менеджер Джеймс Джонс – по совместительству друг и экс-одноклубник Леброна, но это, безусловно, совпадение.

Из практики, когда игрок из второго раунда отказывает другим клубам в просмотрах, то ему пообещали выбор. Так ли это на сей раз? Очень похоже.

А как он вообще играет?

Плюсы :

• Главный скилл – хорошая защита на периметре, напоминающая Джоша Грина. Крепкий корпус и длинные руки (201 см), которые активны. Единственная статистика, которая у него выглядит на уровне лучших игроков – это перехваты, он делает их много. Есть вопросы к его росту, который формально делает его защитником только на позициях 1-2, но это пока не понятно до конца.

• Достаточно умен – это видно по инстинктам в обороне и атаке. Он хорошо двигается без мяча, правильно обходит заслоны и защищается не просто атлетизмом.

• Его атлетизм можно использовать на обеих сторонах площадки.

• Неплохая механика броска. Правда, не работает. Точность – ключевой фактор его карьеры.

• 4-й защитный рейтинг в команде – хорошие цифры

Минусы :

• Абсолютно отсутствует умение создать себе бросок – нет дриблинга, первого шага и меткости.

• При этом в атаке играет только как шутер, а мог бы двигаться, как каттер, учитывая его атлетизм и физику.

• Не всегда хорошо обходит заслоны, застревает на них и ошибается со сменами.

• Точно не плеймейкер – пасует редко, плохо, да еще и андерсайз для «двойки», ему не хватает роста для передач поверх голов соперников.

• Вся игра в атаке заключается в ожидании мяча на дуге – и кому это будет полезно, учитывая сомнительный бросок?

• Есть атлетизм, но непонятно зачем. Блоков делает мало, в проходы не идет, каты под кольцо не совершает.

• Худший атакующий рейтинг на площадке среди всех, кто выходит на драфт из NCAA.

Если бы он был не сын Леброна, то имел бы шансы?

Скорее всего, только лишь на контракт в G-лиге. Драфт-комбайн хорош, но голого атлетизма мало. Игра в защите есть, но не вызывает восторга и точно не входит в топ этого драфта, хотя и, безусловно, выше средней.

У Бронни – очень неплохие задатки стать 3-and-D защитником, но для этого нужно понять, сколько позиций он способен покрыть, как себя чувствует на мисматчах, когда против него этот мисматч считается. И что-то нужно делать с атакой. С таким атлетизмом и механикой броска – как минимум, больше двигаться и лучше бросать. Как максимум, научиться делать проходы и атаковать клоузауты.

Нельзя говорить, что у Бронни нет шансов стать игроком НБА. Но их точно не так много, как говорят драфт-аналитики. Идеальный сценарий для Джеймса-младшего – терпеливая команда, готовая развивать его через G-лигу. А еще лучше было бы остаться на лишний год в NCAA, сменить университет, понять свою роль в баскетболе – но тут поезд уже ушел.

И как бы поезд НБА с машинистом Леброном Джеймсом не оказался слишком скоростным и шумным для его сына.

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Фото: Gettyimages.ru /David Becker, Christian Petersen, Ezra Shaw, Jayne Kamin-Oncea; East News /AP Photo/Nam Y. Huh