Кто выиграет титул НБА в этом году. Разбираем всех претендентов

Ежегодная рубрика – сделай прогноз и обо***сь объявляется открытой.

Тема холиварная, где выражать несогласие, вы знаете, а пока краткий дисклеймер, который будет вами пропущен при прочтении.

1. Это субъективный рейтинг претендентов на чемпионство. Субъективный, поэтому вы можете встретить аргумент, который не может быть оцифрован по типу: «Я не верю в Тибодо, он не может выиграть титул в роли главного тренера НБА».

2. Да, действительно, команда X выше команды Y, потому что смотрите первый аргумент.

3. Да, действительно, команда Y не попала в рейтинг, потому что смотрите первый аргумент.

Спасибо. Можем двигаться дальше.

Для начала пару слов о тех, кто не попал.

● «Лейкерс» – попали на «Денвер», ну, вы поняли

● «Хит» – их положено недооценивать, но отсутствие Джимми Батлера и «Бостон». Тут нужно не просто чудо Споэльстры

● «Филадельфия» - травма Эмбиида, которая не позволит ему играть в полную силу

● «Индиана» - слишком молоды, они вообще не особо в плей-офф собирались, но Восток, в отличие от Запада, слишком слаб

● «Орландо» - слишком молоды, слишком уязвимы

● «Пеликанс» - просто хуже остальных, они мне импонируют, но Грин еще ищет баланс, а здесь как будто есть вопросы. Как использовать Валанчюнаса, нужен ли вам Си Джей и точно ли Ингрэм может оставаться эффективным с игрой от средних бросков?

Фух, а теперь мы можем начинать, но для начала попрошу вас зайти в канал и даже, возможно, подписаться, чтобы поспорить или обсудить плей-офф НБА:

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10. «Милуоки»

Показатели: 49-33, 3-е на Востоке

Атакующая эффективность : 118,4 (6-я) Защитная эффективность : 115,8 (19-я) Net Rtg : +2,6 (12-й)

Травма главной звезды команды аккурат перед плей-офф

Второй по «старости» состав лиги

Док Риверс у руля команды

Полсезона команда играла под руководством тренера, с которым ссорилась по ходу регулярки и чьи идеи были сомнительны, да и команда не особо была готова меняться

Короткая скамейка, на которой травмировался и Беверли

Так выглядит не просто начало очень сомнительного похода за титулом, но и развал франшизы.

Не знаю, когда и что будет последним гвоздем в гробу эры Янниса, но знаю точно, что процесс разложения начат и пациент обречен.

Дело, конечно, не только в причинах выше. Основное – у команды ни то что нет игры, нет даже наметок и движения в сторону чего-то, что можно засчитать за прогресс.

Вот классическая комбинация «Бакс», где Бизли ставит заслон для Янниса, уводя за собой игрока, а Портис караулит данкспот, но даже в такой элементарной ситуации ошибается Вашингтон, который вместо ожидания передачи пошел на 45 градусов.

Окей, Вашингтон весьма сомнительный кадр, да и вообще на двухстороннем контракте, он сам через неделю может оказаться где-то под «Мемфисом», играющим 48 минут. Но как вам пятерка с разыгрывающим Пэтом Коннотоном? А?

Проблемы «Бакс» касаются и защиты. Я не знаю тренерских установок Риверса (знаю, конечно, как и вы, дорогие болельщики), но там есть что-то насчет того, что в защиту бегать нельзя. Категорически. Никогда.

Каждая команда Риверса исторически плоха в защитном переходе. Даже против «Вашингтона»:

В общем, «Бакс» очень плохи со всех точек зрения.

К тому же им нужно деть куда-то 25% бросков команды (Яннис) или понять, как его задействовать с травмой.

Еще одна проблема – пик-н-ролл Янниса и Лилларда, и пора бы это сказать. Он не работает.

Кстати, а кто вообще решил, что это должно было работать?

Лиллард никогда не играл с «большим», который просит мяч после заслона, а Яннис никогда не играл с разыгрывающим, играющим от заслона. Грек всегда делал неплохие слипы (фейковые заслоны) с последующим движением к кольцу, когда как Лиллард после заслона всегда старался создать пространство для атаки. В итоге сейчас Яннис ставит неправильные заслоны для Лилларда, которые не помогают, а второй подсовывает мяч Яннису, который тому не нужен в моменте.

Если более подробно.

Яннис ставит заслон, который легко обходится и сразу разворачивается, в этот момент «большой», опекающий Янниса, может не выходить на Лилларда, а спокойно сидеть в дропе, ведь защитник на периметре по-прежнему на Дэмиане.

Вот здесь это обсуждается более детально:

Статистически Лиллард стал хуже на пик-н-роллах на 0,13 очка за владение, а учитывая, что Дэмиан делает 12 пик-н-роллов каждую игру, то на дистанции мы получаем ужасные цифры.

Про «Бакс» можно продолжать говорить много критического, например, вспомнить, что проблемы с защитой в транзишине – это полбеды, что еще хуже, что Док просто не знает, как защищаться, если у него нет защитника на периметре, но мы остановимся ровно в этой точке. Для команды-открытия нашего рейтинга достаточно рисков.

9. «Кливленд»

Показатели: 48-34, 4-е на Востоке

Атакующая эффективность : 115,2 (18-я) Защитная эффективность : 112,7 (6-е) Net Rtg : +2,5 (13-й)

Вообще-то для франшизы это поворотный период.

Последнюю серию плей-офф без Леброна «Кливленд» выиграл *роется в архивах* эм *продолжает рыться* в 1993 году.

Проигранная серия этого сезона начнет вызывать вопросы у всех, но что самое плохое – у Митчелла, который может очень скоро уйти без особых проблем.

Окей, что мы знаем о «Кливленде»?

Медленный темп с пик-н-ролл нападением, склонным к завершению из «краски» или атаке из-за дуги. «Кливленд» почти не бросает средние (одни из последних в лиге), а еще имеет топ-защиту практически на каждом уровне.

Звучит хорошо, но на деле это очень похоже на команду, которая была год назад. С изменениями, но не глобальными. Год назад «Кливленд» встретился с «Никс», которые в достаточно физической серии уничтожили «Кэвз». Например, Мобли в серии с «Никс» показал безумные цифры с точки зрения игры на пик-н-роллах. 2,6 владения за игру, что имеет частоту в 20,3% и 0,08 за владение. 0,08. Причем с игры-то он так и не забил, 0,08 – это штрафные, заработанные на пик-н-ролле. Как мы видим, жесткая игра в плей-офф действует на «Кливленд» не очень хорошо, и изменилось ли что-то за год?

Ну, эту неделю они потратили на то, чтобы во время тренировок имитировать игру плей-офф, действуя без нарушений при подготовке (со слов Гарлэнда).

Я признаю, они добавили снайперов и количество попыток из-за дуги выросло на 16,5%, но при этом команда находится лишь на 20-м месте по открытым броскам в лиге. Не хватает темпа и пространства. С темпом, кстати, согласен и Бикерстафф. Он сам сказал, что команда должна играть быстрее. После 79-й игры регулярного чемпионата. Признание ли это в том, что «Кливленд» играет немного не в то, что нужно? Не знаю, но я еще летом говорил, что команда должна быть быстрее.

Окей, вернемся к текущему. Как остановить «Кливленд»?

Самое простое – ловушки против боллхендлера:

Сложнее – нет смысла закрывать всю команду, достаточно закрыть снайперов, отодвинуть роллмена на дистанцию среднего броска и играть двойную опеку на Митчелле/Гарланда. Это работает, потому что Аллен и Мобли могут завершать только у кольца, не дальше. Оба входят в топ-25 игроков с самой короткой средней дистанцией броска.

Хотя я буду и честен, игра команды стала лучше в этом аспекте, теперь высокий пик-н-ролл необязательно приводит к плохому броску, а иногда запускает движение шутеров. В этом плане Струс и Сэм Меррилл очень помогают.

Последний вообще может стать x-фактором серии для команды.

Против Гарлэнда в целом работает все то же самое с одним исключением. До травмы челюсти Дариус занимал 31-е место среди защитников по проценту попадания из «краски». После – 115 из 116. Если так продолжится, то соперник получает опцию полного размена и попытку загонять Гарлэнда внутрь.

Применимо к серии с «Орландо» ситуация интересная.

С одной стороны, «Кливленд» создан для того, чтобы выцеливать Банкеро в обороне на пик-н-роллах.

«Орландо» молоды (хотя сильно ли больше опыта у «Кливленда» в плей-офф?) и неопытны.

А еще «Орландо» агрессивно атакует «краску», где в этот раз Банкеро и Ко будут встречать Аллен и Мобли.

С другой, «Кливленд» натыкается на команду, которая закончила сезон в топ-3 по генерации потерь у соперника, команда, где есть идеальный защитник на пик-н-ролле (Саггс) и Айзек как один из лучших защитников лиги. Мы снова видим столкновение с защитной командой, которая может ломать их баскетбол, а при отсутствии гибкости у Бикерстаффа это может стать проблемой.

При прочих равных «Кливленд» должен проходить во второй раунд, где и закончит, погибнув смертью без славы.

8. «Финикс»

Показатели: 49-33, 6-е на Западе

Атакующая эффективность : 117,6 (9-я) Защитная эффективность : 114,6 (13-я) Net Rtg : +3,1 (9-й)

Уверен, что есть куда более желанные кандидаты, чем встреча с трио Дюрэнт-Бил-Букер, хотя с другой стороны. Входит ли (статистически) это трио хотя бы в топ-30 эффективных в лиге? Нет, они лишь 38-е, согласно net рейтингу на площадке.

«Финикс» в этом году представляет собой, наверное, одного из самых опасных соперников, который может начать встречу с «Миннесотой» 15:0, а двумя играми ранее отлететь от «Оклахомы» на 25 очков.

Ну вот, и как оценивать настолько нестабильную команду?

Скажу странную вещь – для меня, «Финикс» – фаворит серии с «Миннесотой», но если мы оцениваем команды без привязки к полученным матчапам, то я скажу, что у «Миннесоты» больше шансов пройти в плей-офф дальше.

А еще – кто второй центровой в этой команде? Вопрос-то серьезный, потому что у Нуркича больше 4 фолов по карьере в плей-офф, а в «Финиксе» от него если зависит не все, то очень многое. Юбэнкс, Азубуйке и Бол – не совсем серьезно, Дюрэнт нужен свежим в нападении, и это все.

Статистически «Финикс» не выглядит как контендер: они плохи в защите на пик-н-роллах, у них как будто нет второго плана, кроме дропа. Они не играют с сильными защитниками на периметре, у них их практически нет, но вот парадокс. «Финикс» входит в число лучших команд по защите против транзишина и изоляций. Это сильно коррелирует с игрой в плей-офф. Это нюанс, который нельзя забывать.

«Финикс» – это вообще команда парадоксов. Я уже говорил про защиту, но хочу оставаться перед вам честным, вот их расклад по месяцам.

Ноябрь: 116,9 (23-я)

Декабрь: 117,4 (18-я)

Январь: 115,0 (13-я)

Февраль: 110,6 (9-я)

Март: 112,5 (8-я)

Причина – Вогель и Дюрэнт. Начнем с последнего.

Кевин – защитный коннектор команды, и именно он главный игрок в обороне. Подстраховать, смениться, подсказать – это все делает Дюрэнт. Сам Вогель отмечает Дюрэнта не только как лидера команды, но и «vocal leader for defense», что в целом понятно.

В дополнение Кевин Дюрэнт – один из двух главных стопперов команды, если «Финикс» переходит на персональную опеку, то зачастую Дюрэнт и берет основного скорера соперника. Первая игра нам дала эмоциональный момент с Эдвардсом, но он во много появился из-за того, что именно Дюрэнт должен был взять Эдвардса персонально. Когда КейДи опекает соперника на пик-н-ролле, то вынуждает делать 16,3% потерь. Это безумные цифры.

Когда Майк Браун в этом сезоне встречался с «Финиксом», у него спросили: «Достаточно ли Дюрэнта отмечают как защитника?»

Тот ответил честно: «Нет, я был защитным координатором все время, как Дюрэнт был «Голден Стейт», и я знаю, что он делает слишком много вещей, которые не замечают другие».

Это правда так.

Что касается других изменений – Ройс О’Нил, который после трейд-дедлайна стал еще одним стоппером для команды.

Что касается нападения, то у «Финикса» здесь простой баскетбол, ориентированный на изоляции, выход на среднюю дистанцию через заслон и скидки под шутеров. Главная проблема нападения – потери, их много. «Финикс» достаточно уязвим в атаке, если у Букера/Дюрэнта начнутся проблемы.

7. «Никс»

Показатели: 50-32, 2-е на Востоке

Атакующая эффективность : 118,2 (7-я) Защитная эффективность : 113,4 (10-я) Net Rtg : +4,8 (5-й)

Представьте, что два часа вы смотрите, как кто-то царапает гвоздем стекло?

Это примерное описание 95% игр «Никс» этого сезона.

С одной стороны, в атаке все просто – кто закроет Брансона, закроет «Никс». Другое дело, что все чаще появляется мнение, что закрыть Джейлена не то что не просто, а почти невозможно.

Во-первых, Брансон научился играть против двойной опеки практически лучше всех в лиге. Если двойная опека попадается в центре площадки, он отдает мяч свободному игроку для реализации пространства, чаще всего это Хартенштайн, который играет второго плеймейкера, реже кто-то из партнеров, кто делает кат.

Если он на линии трехочковой, то может ловить фол и дождаться момента, когда соперники будут достаточно отрезаны от свободных игроков.

А еще Брансон – главная заноза для защиты в лиге. Серьезно. По преодоленной дистанции он на втором месте в лиге, а травма Рэндла лишь усугубила ситуацию для соперников. Серьезно.

Если раньше он бегал мимо 7 заслонов за матч, то сейчас мимо 25 – и Брансон получит своих броски. С мячом в руках или без, но получит.

Брансон дошел до абсурдного уровня понимания защиты и ее слабых мест. Когда соперник двигает головой, он рассчитывает рывок так, чтобы в момент отвлечения соперника быть у него уже за спиной.

Глобально Брансона можно ловить двумя способами.

Хорошая зона, и тут будет проверка от Нерса Лучшими персональщиками, готовыми 48 минут бегать с одним игроком. Откровенно говоря, на Востоке такие есть только у «Бостона».

С защитой все сложнее.

По моему мнению, X-фактор всего плей-офф для команды даже не Брансон, а Ануноби.

На Востоке нет команд, имеющих настолько сильного персонального и универсального защитника, как Ануноби, но это Тибодо, не факт, что он сам понимает это.

Ануноби остается самым универсальный защитником лиги, который не просто может взять в оборот соперника, но и хорошо читает атаку соперника, отлично страхует и ловит момент для двойной опеки.

У «Никс» достаточно ресурсов, чтобы превратить жизнь Эмбиида в ужас.

Во-первых, Эмбиида с травмой, который пока что двигается, как Новицки, его можно выдавливать в хай-пост, где он неэффективен и часто теряет мяч.

Во-вторых, все игроки «Никс» бегают как бешеные собаки, а значит, здесь можно играть в стиле «Денвера», страхуя своих центровых двойной опекой при защиты от поста.

В-третьих, они играют без Рэндла, чья тушка больше вредит, чем помогает на обеих сторонах площадки.

«Никс» правда хороши, но часть вопросов я оставлю без ответов.

Поймет ли Тибодо задачи, которые ставит соперник перед ним? Насколько хватит Брансона? Кто вторая опция нападения «Никс» и есть ли она вообще?

6. «Даллас»

Показатели: 50-32, 5-е на Западе

Атакующая эффективность : 117,6 (10-я) Защитная эффективность : 115,4 (18-я) Net Rtg : +2,2 (14-й)

Очевидный тейк – «Даллас», как всегда, недооценивают и переоценивают одновременно.

Конечно, дуэт Дончича и Ирвинга не самый лучший в лиге. Если уж хотите привязать это к цифрам, то у первых 4 команд Запада 30 дуэтов, которые эффективнее, чем Ирвинг-Дончич, и это я считал пары игроков, которые имеют «хотя бы» 1000 минут в этом сезоне.

То есть, безусловно, Ирвинг и Дончич хороши, но недостаточно хороши для того, чтобы считаться лучшими.

Конечно, «Даллас» лучше, чем ожидалось, и Кидд вообще-то сносный тренер, который пересобирает состав уже в какой раз, делая команду лучше.

Фаворит ли «Даллас» в серии с «Клипперс»?

Ну, Лю уже обыгрывал дважды команду Дончича в плей-офф, и стилистически это все та же команда, если мы говорим про нападение.

Вообще «Клипперс» и «Даллас» – близнецы. Лидеры по частоте и эффективности изоляций, меньше всех передач в лиге, а еще обе входят в топ-5 самых медленных команд лиги (не темп, а скорость движения игроков).

Проблема в том, что если «Клипперс» здоровы, то они больше готовы к такому баскетболу.

Гэффорд вообще прекрасен. Он входит в пятерку самых эффективных игроков команды с момента появления. Пока все болельщики вылизывали Лайвли с головы до ног, обсуждая, что хорошо иметь такого центрового на скамейке, Даниэль предсказуемо забрал старт и показал, кто действительно является центровым, способным вносить импакт в защите.

Правда, он, как и Лайвли, несмотря на свою эффективность, остается и проблемой для команды.

Вот что будет, если соперник перейдет на смоллболл?

Ни Лайвли, ни Гэффорд не смогут реализовать размен, они почти безвредны в пост-апах, а значит, против «Далласа» можно играть маленькой пятеркой, заставляя их меняться и изматывать, а проблемы с выносливостью у Даниэля тянутся с колледжа, в то время как Лайвли можно вытаскивать наверх, чтобы делать размен.

Преимущество в габаритах ничего не значит для «Маверикс», его не реализовать, а если Зубац или кто-то другой умрет на двоечках, то соперник начнет уменьшать пятерку.

Если не будет работать пик-н-ролл, то Лука окончательно свалится в изоляции. Если он свалится в изоляции, то... Просто статистика – из 10 самых результативных матчей Дончича, он выиграл 3. Дончич-разыгрывающий куда страшнее Дончича-скорера.

При это нельзя сказать, что «Даллас» в защите плох. Это не так, и взаимодействие Дончича и Ирвинга все же стоит отметить. Отдадим дань уважения Кайри, он так играл лишь с Леброном – ставил заслоны, открывался под бросок и так далее.

А еще мы увидели небывалое – Дончич иногда играет без мяча!

Еще «Даллас» неплохо интегрировал Гэффорда не только как скриннера, но и как возможного боллхендлера. То, что Лайвли не мог делать совсем – передачи на каты.

Нападение «Далласа» по-прежнему скудное, но оно стало немного лучше (у «Клипперс» атака тоже не самая разнообразная).

Что касается защиты, то «Даллас» правда хорош.

Здесь несколько важных моментов.

У «Мэверикс» много стопперов, которые очень хорошо обходят заслоны и могут играть против 1-4 у соперника. Это Джонс, Экзам, Грин

Даже если они не успевают на заслонах, то хорошо восстанавливают позиции. Здесь большое уважение Гэффорду, который успевает сделать и заступ и вернуться назад

Гэффорд – отличный римпротектор, он хорошо чувствует дистанцию между соперником, видит забегания сзади и понимает, как ему занимать позицию внутри периметра

Пи Джей Вашингтон. Можно (и будет справедливо) критиковать его за бросок, но в защите он играет и против центровых, и против маленьких, а еще страхует и делает полезные бокс-ауты

Во многом определяющий плей-офф для Луки как игрока и ответа на вопрос «А можем ли мы таким образом выиграть чемпионат?»

5. «Клипперс»

Показатели: 51-31, 4-е на Западе

Атакующая эффективность : 118,8 (4-я) Защитная эффективность : 115,4 (17-я) Net Rtg : +3,4 (7-й)

Мы знаем, что «Клипперс» прокляты, это тупо факт, как то, что Кавай – робот, Расселл Уэстбрук – стройки, а Тайрон Лю – неприятности.

Проклятье «Клипперс» уже начало действовать, ведь по информации Криса Бруссарда в колене Леонарда скапливается жидкость, и офис команды сейчас похож на самолет на высоте 9000 метров над уровнем неба с двигателями, которые вот-вот начнут отказывать.

Правда, Крис Бруссард был замечен в определенном вранье примерно каждый год своего нахождения в медиапространстве, но сейчас это ключевой вопрос для всего плей-офф команды.

Уже сейчас известно, что Каваю откачивали жидкость, и на этом можно было бы и заканчивать, любое обсуждение «Клипперс» должно продолжаться после утвердительного ответа на вопрос о здоровье лидеров, но попробуем немного пофантазировать.

Стилистически – это самая простая команда для разбора.

У них есть праймовый боллхендлер, который будет вас мучить пик-н-роллами, местами, если вы играет дроп, он будет скатываться в броски из-за дуги или флоатеры. Если вы меняетесь, ждите изоляцию с проходом и криками «Бороды» для привлечения внимания судьи, если ваш защитник достаточно хорош или Харден, как всегда, скатится до уровня мусорного скорера, то Джордж будет искать свои броски на периметре, выбегая через заслоны или в изоляциях, Кавай будет работать в любой случае в изоляциях. Ему в целом все равно, кто будет его опекать. Норман Пауэлл будет бросать, все, что влетает в его руки (среднее время владений составляет 1-2 секунды), а скамейкой будет руководить тасманский дьявол Расселл Уэстбрук, который будет делать Расселл Уэстбрук things, при этом, когда он будет играть со стартовым составом, то станет скриннером/слешером. При проблемах в обороне у Зубаца «Клипперс», словно черепашка (вот это аллегория), начинается сужаться и занимать наиболее комфортную позу в защите. Это уменьшение во всех смыслах, у «Клипперс» центровыми играли Джордж, Кавай, Браун, Такер, Бостон, Коффи. Мы увидим это и в плей-офф. К тому же руководит всем Лю, самый гибкий тренер среди всех в лиге.

На бумаге все хорошо, но есть и обратная сторона монеты.

Харден нестабилен в плей-офф, с коленом Кавая опять что-то не так, на Уэстбрука полагаться нельзя, а классического смоллбольного центрового в команде нет после ухода Батюма. К тому же «Клипперс» весь год страдал от защите в транзишине, и единственное отличие в атаках «Далласа» и команды Лю – это темп, в котором «Мэверикс» превосходят соперника (6-й темп против 20-го).

«Клипперс» – очень зависимая команда от звезд. Как и любая другая, скажете вы, но не совсем, если другие команды могут не всегда полагаться на звезд, то «Клипперс» максимально зависимы, а еще лишь у двух команд менее эффективная скамейка («Финикс» и «Денвер»), и это тоже может стать проблемой, если кто-то травмируется. Слишком много НО, которые должны сложиться в единый пазл, и пока в этом нет никакой уверенности.

4. «Оклахома»

Показатели: 57-25, 1-е на Западе

Атакующая эффективность : 119,5 (3-я) Защитная эффективность: 112,1 (4-я) Net Rtg : +7,4 (2-й)

Знаете, против «Оклахомы» есть все парочка аргументов, которые вызывают сомнения. Давайте сначала разберем один миф, который совсем не терпит критики.

Миф – «Оклахома» нестабильна.

Я не знаю, как измерять стабильность, но у «Оклахомы» не было больших проблем в регулярке, они ни разу не проигрывали даже 3 раза («Денвер» дважды), проиграли не так много матчей с большим разрывом, да и по травмам здесь не было ничего критичного. В чем эта нестабильность? Система отработала весь сезон.

Теперь пойдем по оставшимся аргументам. Например, молодость.

«Оклахома», и правда, очень молода и уступает только «Сан-Антонио», который обитают в таблице где-то в районе винного погреба Поповича. Но получается, что вся критика команды глобально строится вокруг трех аргументов.

«Оклахома» слишком молода Есть проблема с подборами Команда слишком зависима от ШГА.

По первому аргументу сразу стоит сказать одну важную вещь: молодые команды, и правда, плохо проводят плей-офф и делают ошибки, но точно ли мы можем сравнивать эту «Оклахому» с другими молодыми командами плей-офф?

Вот, например, точно ли «Мемфис» в 2021 году был хотя бы на половину хорош также, как «Оклахома», учитывая, что «Мишки» заползли в плей-офф с 9-го места?

Или мы хотим сравнить эту «Оклахому» с «Оклахомой» 2011 года, где был Скотт Брукс у руля, а мяч путешествовал от рук Уэстбрука до стройки и обратно?

Или, может, мы можем сравнить это с «Орландо» 1995 года, когда Шакил и Хардуэй были моложе 25? Так они вообще-то дошли до финала.

Это очень ненадежный аргумент, который не имеет доказательной базы. Не было таких молодых команд, которые выступали так хорошо. У «Оклахомы» 19 побед против 8 поражений в играх с топ-10 соперниками.

Средний возраст чемпионов НБА, и правда, 28,2 года, но были примеры чемпионства и со средним возрастом в 24 года, у «Оклахомы» сейчас 23,8.

Второй аргумент более весомый, ведь «Оклахома» действительно плоха на щитах, чужой она почти не пушит, а свой отдает, если соперник оказывает достаточное владение, вот только точно ли мы не переоцениваем подборы?

«Оклахомы» не может позволить себе подбирающего в состав, потому что их концепция обороны вообще не может иметь в составе огромного неповоротливого бигмена, который только и ставит боксауты, зато их соперники имеют 28-й по лиге процент попадания, и это важнее.

Более того, за последние 10 лет, лишь 2 чемпиона лиги входили в плей-офф в топ-3 подбирающих.

И последний аргумент по поводу зависимости от ШГА, который не входит в топ-30 игроков лиги по касаниям за игру. Здесь есть доля правда.

В играх, где ШГА бросает меньше 45%, у «Оклахомы» 6-6, в играх без него – вообще катастрофические 1-6, но разве это не схожие цифры с другими франчайзами у соперников по плей-офф?

Все аргументы против «Оклахомы» пока не доказаны.

Стилистически это все та же команда, которая в обороне старается играть с агрессивными стопперами, которые хватают боллхендлера сразу после перехода на чужую половину, заставляя их играть не запланированную комбинацию, а хаотично и без плана. В основном в этой роли выступают Дорт, Уильямс, Уоллес, реже ШГА. Задача Гидди, Уиггинса и Джо – управлять соперником и вести его в нужную точку. «Оклахома» дает некую свободу на дуге, но, как правило, это неподготовленные броски, которые идут лишь на 18-м месте по эффективности. Холмгрен же выступает в роли последнего и основного защитника, который в зависимости от зоны, куда ведется соперник, адаптируются и ставят атаку соперника в тупик.

«Оклахома» – первая по перехватам и блокам. Они агрессивны, и этот стиль очень напоминает игру плей-офф.

В атаке всегда есть ресурс ШГА, но концептуально их нападение построено на движении от проходов и заслонов.

Во-первых, у них уникального рода пик-н-ролл, где основное взаимодействие происходит не между боллхендлером и скриннером, а среди остальных игроков.

Во-вторых, это проходы. «Оклахома» с огромным отрывом на первом месте по проходам, но важны не проходы, а то, как игроки «Оклахомы» начинают двигаться после входа внутрь игрока с мячом. Это движение обеспечивает «Оклахоме» 1-е место по проценту попадания из-за дуги.

На бумаге, если отвязаться от возраста, то «Оклахома» должна быть выше, но пока мы оставим толику скептицизма.

3. «Миннесота»

Показатели: 56-26, 3-е на Западе

Атакующая эффективность : 115,6 (16-я) Защитная эффективность : 109,0 (1-я) Net Rtg : +6,6 (3-й)

Два очевидных факта:

«Миннесота» провела шикарный сезон, где научилась защищаться с Гобером, продолжила развивать Эдвардса и даже без Таунса выглядела как топ-команда. Из всех соперников на Западе в плей-офф «Миннесоте» достался самый ужасный.

Сильная сторона «Миннесоты» – это, конечно, защита. Но какая именно?

Классика – «Миннесота» гонит соперников на среднюю дистанцию, только глядя на «Тимбервулвз», вы можете увидеть, как защитник на периметре «приглашает» оппонента внутрь и защищает его немного сбоку, выдавливая в нужную точку.

Статистически это работало почти всегда. Почти заключается в том, что команды, нацеленные на средний бросок, или шутеры, которые склонны к средним броскам, чувствуют себя вполне комфортно. Например, Гилджес-Александер не набирал меньше 32 очков, а Дерозан за две игры накидал 60 очков, что еще хуже, так это то, что лучшая команда по броску со средней – это «Финикс», имеющий в составе Кевина Дюрэнта (лучшего в истории шутера со средней) и Девина Букера (одного из лучших).

«Миннесота» проиграла все 3 встречи «Финиксу» в регулярке и проигрывала крупно (-10, -19, -18).

«Финикс» – это криптонит «Миннесоты», и здесь наступает время для Финча.

Гипотетически здесь есть варианты для того, чтобы выкрутиться, и даже несколько.

Смелый вариант. Оставить пятерку и играть размен. Руди Гобер в этом сезоне стал лучше двигаться, лучше выходить на дугу и даже еще лучше чувствовать дистанцию с шутером. Гипотетически француза можно бросить, как есть, и заставить меняться на всех подряд

Логичный вариант. У «Финикса» не так много людей, который готовы играть на данк-споте и атаковать из «краски», почему бы не поднять линию обороны выше? Заставить Гобера играть заступ с восстановлением позиции и заставлять «Финикс» искать варианты не внутри, а снаружи или с помощью проходов, где они не совсем эффективны.

Рискованный вариант. Лучший сезон в защите Таунс провел с Макдэниэльсом и Вандербилтом, которые его страховали и были второй линией обороны. Вариант, в который мало верится – это отказ от Гобера и перехода на смоллболл, а дальше уже несколько вариантов ветвления – полный размен или защитная стена из вингов.

Это плей-офф, и «Миннесоте» нужно адаптироваться, вопрос, насколько готов это делать Финч?

Проблемы «Миннесоты» есть не только в обороне, атака в играх против «Финикса» превращалась из средней в ужасную.

Средняя статистика Эдвардса за 3 игры против «Финикса»: 14,3+6,7+3,7; 31%-27,3%-93,3%

Средняя статистика Таунса за 3 игры против «Финикса»: 17,5+6,5+2; 52%-12,5%-88,9%

В атаке все еще проще. Таунса можно закрыть двумя путями.

Первый – сказать, что он суперзвезда и должен брать на себя броски, обычно это закрывает Таунса лучше, чем любой защитник лиги.

Второй – даблтимить каждый раз, когда он вспоминает, что вообще-то доминировал в посте.

С Эдвардсом чуть сложнее, но работает тактика подстраховки второй линии, обратите внимание на Била в атаке ниже:

Удивительно, но на дистанции регулярного чемпионата это работало. X-фактор первой серии «Миннесоты» для меня – Таунс, потому что его определенно будут даблтимить, и вопрос, как Финч научится это реализовывать и начинать движение мяча с завершением атаки от лишнего игрока. Кстати, это тоже поинт к тому, чтобы переходить на смоллбольную пятерку, либо чтобы поднимать Гобера в атаке от данкспота выше для постановки заслонов шутерам на получение передачи от Таунса.

Максим из «канала им. Наза Рида» разбирал подробно эту серию вот тут , во многом мои мысли взяты оттуда.

Что ж, «Миннесота» провела шикарный регулярный сезон, и как это всегда бывает, игры в плей-офф сильно отличаются, а значит, мы должны увидеть следующий этап развития команды или подтверждение наших опасений.

Впрочем, первая игра показала, что Эдвардсу положить на риски.

2. «Денвер»

Показатели: 57-25, 2-е в Западной конференции

Атакующая эффективность : 118,5 (5-е) Защитная эффективность : 113,0 (8-е) Net Rtg : +5,4 (4-й)

Был ли «Денвер» однозначно лучшей командой в регулярном чемпионате? Точно нет, здесь была и нестабильность, исходившая из-за определенной лености, а их игра не выглядела безоговорочно лучшей, НО!

У них 57-25 против 53-29 в чемпионский год с конкуренцией, которая очевидно возросла

Их Net рейтинг стал лучше на 2,2 очка

У них улучшился атакующий и защитный рейтинги

Пожалуй, несмотря на отсутствие явного доминирования, «Денвер» точно не стал хуже, и они уже доказали, что могут взять чемпионат с таким ростером и стилем игры.

Их прошлогодний состав отличается отсутствием Брауна и Грина, которые были легко заменены на Брауна (ну, вы поняли) и Уотсона.

У них по-прежнему остается лучший игрок мира в игре, который все также хорош.

Можно ли их победить?

Я пишу эту статью, а не руковожу подготовкой «Лейкерс» в этот момент, потому дать точный ответ будет крайне тяжело.

Бытует мнение, что Йокич-скорер все же хуже Йокича-плеймейкера и закрыть остальной ростер будет достаточно. Возможно, Портер – не самый динамичный снайпер, как Колдуэлл-Поуп. Их скорость движения в нападении в районе 220-х мест из 240 игроков лиги. Их броски – это результат заслонов, двойной опеки Йокича и его гениальности. Гордона теоретически тоже можно прикрыть, если у вас есть достаточное количество габаритов, но вот с Мюрреем и его превращением в плей-офф что делать, непонятно.

Мы знаем, что сейчас начнется плей-офф и в Джамала может вселиться Брайант в свои лучшие годы. Мюррей снова провел нормальный сезон, но не на уровне своей игры в плей-офф, и вот как закрыть обоих (Йокича и Джамала), уже непонятно.

В общем-то, вопрос философский.

Ты начинаешь играть один на один с Йокичем, и взрывается Мюррей, действуешь, как обычно – Йокич играет пик-н-ролл, то в роли боллхендлера, то в роли скриннера, а иногда заставляет бегать вокруг себя шутеров для оффскрина или хэндоффа.

Йокич, возможно, самый универсальный игрок нападения в истории баскетбола. Он может быть вспомогательным бигменом или играть первую опцию в атаке, может играть как боллхендлер или в посте. Лучшие тренерские штабы в истории продолжают изучать то, как можно хотя бы постараться защищаться против него.

«Денвер» и лучше научился защищаться с Николой. Ниже – хороший разбор. Если коротко, то «Денвер» очень хорошо адаптируется и читает игроков. Йокич играет с низкообъемными шутерами, избегает взаимодействий, когда соперники стараются сделать размен в серба, а даже если получают его, то слишком поздно. «Денвер», пожалуй, единственная команда в истории контендеров, которая научилась прятать бигмена.

«Денвер», прошедший этот сезон удивительно спокойно, учитывая уровень конкуренции на Западе, пожалуй, идет главным фаворитом Запада, и его оппозиция пока выглядит совсем неубедительно.

1. «Бостон»

Показатели: 64-18, 1-е в Восточной конференции

Атакующая эффективность : 123,2 (1-я) Защитная эффективность : 111,6 (3-я) Net Rtg : +11,6 (1-й)

За «Бостон» есть один непробиваемый аргумент.

Когда в споре о прогнозах на команду в плей-офф начинают фигурировать фразы «Бостон» сольется, как всегда» или что-то в этом роде, то, видимо, «Селтикс» действительно хороши, потому что резонных аргументов, фактов и чего-то в этом роде практически не осталось.

«Бостон» хорош, поразительно хорош.

Их атака по эффективности:

2-е место по транзишину

4-е место по изоляциям

6-е по пик-н-роллам

1-е по пост-апам

1-е по спот-апам

4-е по катам

1-е по оффскринам

«Селтикс» приблизились к нереальному уровню эффективности и универсальности нападения, как их побить?

«Атлетик» задался таким вопросом и позвал анонимных скаутов НБА и тренеров из колледжа для советов. Если коротко, то все считают, что единственный путь против атаки «Селтикс» – это заставить Тейтума и Брауна быть Тейтумом и Брауном, играя от изоляций и геройского баскетбола.

Идея в том, что если закрыть всех снайперов и оставить Тейтума и Брауна с их проходами один на один – они не смогут держать такой уровень эффективности на протяжении всей серии даже против средних защитников.

Второе – нельзя давать «Селтикс» и транзишин. Здесь хорошо подходит концепция игры «Оклахомы», которая способна обеспечить защиту по всей площадке, но ключевой момент, что после потери или подбора «Бостоном» нужно сразу вступать в защиту для торможения темпа атаки.

Третье – Браун и Тейтум имеют свои паттерны поведения. Джейлена нужно давить влево, пусть он и стал лучше, Джейсона – вправо, а лучше вправо и оставлять на средней дистанции. Можно использовать заступы, если Тейтум обходит влево, но это опасно из-за наличия Порзингиса.

Четвертое – что касается Порзингиса, то его предлагается оставлять один на один с маленьким защитником, играя против него двойную опеку, когда он начинает вести мяч и возвращаться после того, как он избавляется от мяча.

Если кратко, то «Селтикс» нельзя закрыть полностью. Их состав и ростер слишком хороши, но можно заставить их быть собой образца прошлого сезона.

Что касается защиты, то и тут «Бостон» хорош. Это лучшие размены лиги, хороший уровень коммуникации и готовность всех защищаться против всех, а еще защитники типа Холидэя, готовые бегать по всей площадке за соперником, как это было в финале против «Финикса» с Крисом Полом.

Как бы многие ни ругали Маззуллу, это фантастическая работа. Особенно в защите. Я не видел ни у одной команды лиги, что в одном владении они играют полный размен, в следующем дроп, а потом заступ. Настолько высокого уровня адаптивности не было давно, а значит, и соперник должен варьировать свою атаку очень быстро. И пока я не уверен, что в плей-офф есть такие команды. Есть непревзойденный Йокич, но точно ли этого достаточно в этом году?

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Фото: IMAGO/Federico Pestellini, Dong Xudong/XinHua, Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Andy Lyons, Christian Petersen, Tim Nwachukwu, Ron Jenkins, Chris Coduto, Matthew Stockman, Winslow Townson