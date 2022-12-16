Лиллард – в «Милуоки»! «Бакс» делают все, чтобы сохранить Янниса

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Финал НБА 2021 года.

Крис Пол проваливает серию, мучаясь в каждом владении против Холидэя, Дрю становится x-фактором финальной серии, пусть и незаметным. Его защита от кольца до кольца выматывает мозг и центр принятия решений «Финикса», оголяя их самые проблемные места – а это игра без ветеранистого разыгрывающего.

Яннис становится MVP финала и выигрывает первую гайку в карьере.

Прошло два года, «Бакс» отлетели от Батлера, в которого вселился дух Майкла Джордана. «Милуоки» объявил виноватым главного тренера, но не убежал от главной проблемы: Яннис уже вслух задумался о том, чтобы сменить команду в ближайшем будущем, когда ресурсы «Бакс» не позволят команде считаться контендером.

В это время Холидэй попутно получил награду лучшему одноклубнику (в третий раз), оказался в первой символической сборной защитников, получив 94 голоса за попадание именно в первую сборную (больше только у Джексона) и попутно с женой на пару забрал награду за гуманитарную деятельность. У них вообще особенная история любви, включившая онкологию у супруги.

Признанный факт: Холидэй всегда был идеальным одноклубником, который готов жертвовать всем ради коллектива.

Готов ли это делать Лиллард?

Открытый вопрос.

С одной стороны, Лиллард-пахарь. Он всегда убивался ради развития коллектива и в качестве предпочтительного варианта для перехода выбрал клуб, который подходит его рабочей этике – «Хит».

С другой стороны, его чрезмерная уверенность в том, что он непременно попадет в коллектив, на котором остановил свой выбор, дает основания сомневаться в данном случае.

Лиллард говорил, что не приедет в тренировочный лагерь? Точно ли обмен уже финальный?

Да, говорил, а его агенты намекали на это несметное количество раз, но также Лиллард в открытую говорил, что Яннис является именно тем самым игроком, которого он выбрал бы для дуэта в плей-офф.

Так что мы еще не знаем, как сложится переход Лилларда, но «Милуоки» вполне можно считать запасным аэродромом для разыгрывающего.

Яннис и Лиллард похожи по своему пути. Два андердога, в которых никто не верил. Один играл во втором греческом чемпионате, второму поставили 4 звезды в школе, да и играл он в университете, который всеми забыт на баскетбольной карте НБА.

Да и Лиллард уже подтвердил, что «с нетерпением ждет следующую главу». Кажется, что в Висконсине все-таки да увидят Дэмиана.

Лиллард и Яннис? Они вообще сочетаются? Холидэй не подходил лучше?

Защита Буденхольцера, и правда, во многом базировалась на том, насколько хорошо играет Холидэй.

Дело в том, что Дрю защищается не совсем правильно, если брать в расчет современные каноны баскетбола: он преследует своего опекуна без передачи другому защитнику практически по всей площадке, ведя его в ловушку к Бруку или вынуждая совершить плохой бросок. В лиге не так много людей, которые могли играть в таком же стиле, держа эффективность обороны «Бакс» на качественно высоком уровне, но Дрю справлялся, исполняя и в атаке роль третьей опции.

Роль в обороне Холидэя легко увидеть и в цифрах. «Бакс» были последней командой по частоте пик-н-роллов, их играли меньше всего именно против «Милуоки». Хэндоффы (броски после получения на заслонах) – тоже, все это заслуга Холидэя и Лопеса, без которых играть в таком стиле было невозможно. «Бакс» стали полностью защитно-ориентированной командой, которая заставляла соперников подстраиваться под себя.

Персонально Холидэй за все время в «Бакс» провалился лишь раз – опека против Батлера ему не далась, но того Батлера остановил только финал, и плохая игра Холидэя скорее показывает всю крутость Джимми, чем проблемы Дрю. Даже если взять прошлый год, то Холидэй ограничивал соперников на периметре на уровне 33,6%. При этом, если взять его самые частые матчапы, то именно Холидэй действовал против лучших игроков соперника – Харден, Батлер, Дюрэнт, Дончич, Букер, Тейтум, Митчелл. 5 первых фамилий – вообще самые его частые соперники по ходу сезона.

Как будут играть новые «Бакс» – неизвестно, но из персональщиков у них теперь по большому счету остался Яннис, которому нужно успевать и в «краске», и на периметре, Миддлтон всегда был плохим игроком для прохождения заслонов, Джевон Картер ушел, Грейсон Аллен теперь тоже. Это вопрос, который нужно будет решать по ходу тренировочного лагеря.

Конечно, глупо сравнивать Лилларда и Холидэя только в защите, ведь Дэмиан брался ради другого.

Если сопоставить их атаку, понятно, что Лиллард находится абсолютно в другой лиге. Почти в каждом из типов владений, указанных в таблице выше, Дэмиан привозит Дрю больше 0,15 очка. Это колоссальная разница, просто представьте, что два игрока сделали тысячу бросков. Один набрал 1150 очков, а второй 1000.

«Бакс» вообще нетипичный контендер. Они почти не играли изоляций (19-е по частоте), а когда играли, то были ужасны (29-е место по эффективности, хуже только «Сперс»), «Портленд» же был 7-й по частоте и 9-й по эффективности. Это уже добавит вариативности нападения, которой так не хватало на протяжении всего сезона.

Добавит команда и на пик-н-роллах (26-е по частоте, «Портленд» был 10-м), робкие заигрывания с Яннисом в роли скриннера теперь могут стать реальностью. Заслоны – это вообще большая проблема «Бакс», они лишь на 28-м месте по скрин-ассистам в лиге. Все это делало атаку «Бакс» очень зацикленной на Яннисе, особенно, когда Миддлтон выбыл на длительный срок. На дистанции регулярного чемпионата это работало, но в плей-офф «Милуоки» вынуждены были страдать, полагаясь в основном на хиробол Миддлтона.

Кроме того, для «Бакс» существовала и другая проблема с Холидэем.

Каждый год, Дрю исправно набивал хорошие цифры в регулярном сезоне, опускаясь до ужасных в плей-офф.

Холидэй – неэффективный скорер, который не может себе придумать бросок. Зачастую он начинал совершать странные броски, как пример – движение в посте от дуги в сторону кольца.

Есть красноречивая статистика. Среди всех игроков, против которых атаковал Холидэй в плей-офф, выступая за «Бакс», лишь против Макса Струса он смог сделать 50% попаданий. Дрю – просто ограниченный скорер, который никак не мог быть третьей опцией команды-контендера в ответственные моменты.

Еще один момент – клатч. Согласно статистике НБА, «Бакс» бросали 36,8% в клатче в этом плей-офф. Причин много, но основная – Миддлтон не в форме, Яннис всегда не блистал в клатче, а Холидэй вообще никогда не решал в такие моменты. Лиллард способен брать инициативу в самые ответственные моменты, он создан для этого, и в сезоне-20/21 выдавал выше 50% только в клатче.

Здесь даже нужно зафиксировать мысль.

Лиллард – главный игрок нападения этих «Бакс». Именно он будет формировать пик-н-ролл, будет основной скрипкой и основным действующим лицом, берущим на себя самые сложные броски. К тому же, это возможность Янниса отойти на второй план и теперь представьте соперников, которым нужны 3 персональщика против Лилларда, Янниса и Миддлтона, а при этом им нужно держать в уме Брука Лопеса на дуге или в посте под кольцом.

Атака может и перевесить все преимущества Лилларда.

Так, а кто вообще остался у «Бакс»? Не пострадала ли глубина состава?

Если мы принимаем, что атака Лилларда покрывает с лихвой все проблемы в защите, то это основной вопрос, который нужно решать тренеру-новичку.

Неизвестно, сколько сил осталось у Брука Лопеса, а за его спиной только его брат Робин.

Есть еще Портис, который точно в защите не поможет, да и Бобби больше идет как форвард. Есть Краудер, но его пробег уже тоже значительный, Крис Миддлтон, который пропустил большую часть прошлого сезона, и Танасис. Конечно, еще Яннис. Второгодка Маржон Боучэмп. И эта вся передняя линия.

Задняя – Лиллард, Пэт Коннотон, Малик Бизли, интересный новичок Андре Джексон.

Да, состав, очень сильно ограниченный и возрастной. Непонятно, кто будет вторым разыгрывающим, кто будет играть атакующего защитника, и если это Коннотон, то кто его меняет? Боучэмп? Тогда у команды явные вопросы по шутингу.

Ключевая проблема даже не ограниченный ростер, который можно будет набить рингчейзерами перед дедлайном, а то, что до дедлайна нужно дожить, имея в составе Лопеса (35 лет), Миддлтона (32 года), Лилларда (33 года), Краудера (33 года), Коннотона (30 лет). Думаю, нас еще ждут интересные подписания под тренировочный лагерь, но пока глубина вызывает опасения.

Так, а что там «Финикс»? Они усилили глубину?

Они решили проблему с центровым, который хотел больше владений в том «Финиксе» без Била и с Полом, а теперь ситуация очевидно усугубилась и цена на Эйтона могла упасть до исторического минимума. Может, Эйтон и заиграет, но это не значит, что Деандре ждал бы успех в «Санз».

Потенциально «Финикс» взял количеством, и по всей видимости от кого-то еще придется избавиться.

Литтл и Аллен точно картины не испортят. Оба могут в 3-and-D (хоть какой), оба качественные игроки, которые еще больше добавляют глубины в состав.

Аллен получит время во втором юните, он способен и потаскать мяч и выбесить соперника и попасть из-за дуги. Он вообще недооценен, его 1,26 очка за спот-ап владения – элитный показатель, это выше Ривза, Хилда, Кэмерона Джонсона. Выдающиеся цифры.

С Литтлом сложнее. Его защита спорна, хотя по габаритам он неплох, возможно, из-за сливающей команды он меньше упирался, а возможно, это его уровень, зато его бросок стал стабильнее и со скамейки его можно использовать.

Нуркич же оставляет возможность играть дроп с центровым. Если честно, то даже заступ босниец играл неплохо пару сезонов назад. Он предоставляет ситуативный выбор для команды, от которого можно отказаться в пользу маленькой пятерки.

Это не лучший набор игроков, но у «Финикса» нет времени ждать прогресс Эйтона и надеяться, что в этом сезоне он сможет стать одним из лидеров.

«Портленд» получил Холидэя, он-то им зачем?

Холидэй здесь ненадолго.

Вообще, интересно на кого теперь переключится «Хит».

Дрю им подходит ментально, но он не решает проблем построения нападения, а скорее их усугубляет. Может, Холидэй в «Филадельфию», Харден – в «Хит» и что-то – в «Портленд»? Вопрос открытый, но спрос на Холидэя будет большой, его цена не настолько отпугивающая, а дивиденды при определенных условиях могут быть выше, чем с Лиллардом.

Главный актив для «Портленда» – это возможность начала перестройки. 3 пика первого раунда (на самом деле, один, но еще две возможности поменяться пиками, когда «Бакс» перестанут быть в топе), Эйтон и избавление от Лилларда, чей подвешенный статус напрягал уже всех.

Эйтон попадает в ситуацию, где будет получать владения под себя (пик-н-ролл с Саймонсом/Хендерсоном), Хендерсон получает себе команду, даже Саймонс остается при деле.

Выигрывает и Биллапс.

Сложно сказать, какой Чонси тренер, но те, кто следят за командой, точно видят, что он пытается экспериментировать. Он делал из Нуркича центрового, который активен на дуге, и вылечил пик-н-ролл, пока босниец не развалился к середине прошлого сезона. Он учит молодых, и они прогрессируют при нем (Саймонс, Литтл, Тайбулл), у него по-прежнему остался Грант и появился Эйтон, есть брат-близнец Кигана Мюррея – Крис. И это мы держим в уме Холидэя, которого можно куда-то отдать. Процесс перестройки может получиться и не таким тяжелым, как казалось, если честно.

С Эйтоном Биллапсу должно быть легче.

Во-первых, репутация центрового уничтожена, ему нужно сделать все, чтобы показать себя принципиально иным на новом месте.

Во-вторых, Деандре точно не лишен таланта и позволит Чонси играть более гибко уже сейчас, да и его совместимость с гардами команды выглядит уже лучше.

Теперь-то Яннис остается?

Главная суть обмена «Бакс» даже не в том, что они больше верят в Лилларда, чем в Холидэя.

Они рискуют, чтобы удержать Янниса, говоря прямым текстом: «Мы вообще-то готовы ради тебя строить коллектив. Хочешь побед? Держи самый лакомый кусок рынка из доступных». Посыл настолько явный, что легко читается, но основной постулат грека касался возможности побеждать, а это открытый вопрос.

«Бакс» – претенденты на титул, но насколько их хватит и куда тут продлевать пик, если средний возраст твоего стартового состава 33-34 года? «Бакс» показали, что готовы на все ради грека, но «Милуоки» и так был контендером. Без титула это будет перестановкой слагаемых без изменения суммы, которая равна тому, что через пару лет весь ваш ростер станет просрочкой, которую нужно заменять очень быстро чем-то новым. Готов ли грек тратить еще несколько лет на перестройку, мы пока не знаем, но фанаты «Никс» уже мечтают о нем, понимая, что он у них не окажется даже в случае ухода из «Бакс».

Полный обмен:

«Бакс» получают: Дэмиан Лиллард

«Портленд» получает: Деандре Эйтон, Дрю Холидэй, пик первого раунда 2029 года, обмен пиками с «Бакс» (2028, 2030)

«Финикс» получает: Юсуф Нуркич, Грейсон Аллен, Нассир Литтл, Кеон Джонсон

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Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere, Patrick McDermott, Steph Chambers, Ian Maule, Streeter Lecka, Stacy Revere