8 комментариев

«Денвер» против «Майами» – кто-то сочтет это не самой гламурной вывеской, но с точки зрения настоящих любителей баскетбола это настоящий праздник.

Гениальный Никола Йокич против самой тактически-организованной команды лиги и Эрика Споэльстры. Плей-офф-Мюррей против плей-офф-Джимми, ролевые игроки «Наггетс» против ролевиков «Хит», набранных по объявлению.

Давайте обсудим самые главные вопросы перед решающей серией всего сезона.

Факты

Счет в регулярном чемпионате: 2-0 («Денвер»)

Атакующий рейтинг в регулярке: 117,6-113 («Денвер»)

Защитный рейтинг в регулярке: 113,3-114,2 («Майами»)

Атакующий рейтинг в плей-офф: 121-116,3 («Денвер»)

Защитный рейтинг в плей-офф: 111,9-112,4 («Майами»)

Травмы

Виктор Оладипо – до конца сезона

Тайлер Хирро – возможное возвращение в 3-й игре финальной серии

Защита «Денвера» разве не была проблемой?

Краткий ответ: Была и есть, хотя стала лучше

Вообще защита «Денвера» в плей-офф лишь 7-я, лишь «Бостон» среди финалистов конференций имеет защитный рейтинг хуже, чем у «Наггетс», но то «Бостон», Маззулла и так далее.

Если быть откровенным до конца, то часть решений Мэлоуна были действительно хороши. Например, за сезон огромный скачок в развитии сделал Мюррей. Он по-прежнему минусовой защитник, но, пожалуй, один из лучших в плане подстраховки. «Денвер» активно использовал это и в регулярке, особенно против Янниса, а также заставил задуматься о пенсии Леброна именно после этого.

Мюррей – плохой защитник на мяче, но нельзя его недооценивать в роли игрока, помогающего со слабой стороны.

Так же было еще одно решение, немного похожее на прошлогоднюю «Миннесоту». Совсем немного.

Год назад Таунс играл нетипичную роль в обороне, никогда не сидел в «краске», а спокойно бегал на периметре, зная, что сзади него всегда будут Вандербилт и Макдэниэльс, которые стягивались при каждом входе.

С Йокичем так не получится, но вполне можно попробовать компактную защиту при входе в дроп Йокича, что и делала команда Мэлоуна.

При это нельзя отрицать очевидное: «Денвер» в защите все равно очень далек от совершенства и играет на среднем уровне.

Они по-прежнему меняются после каждого прикосновения, а их лучший защитник на мяче – Гордон, в этом плей-офф получил 60% попаданий от Джеймса.

Их дроп тоже проблема, Йокич не может защищаться так, и «Денвер» получает из «краски» преступно много.

А еще проблема в том, что Йокич может отфолиться, и тогда «Денвер» просто прячет Николу на снайпере, что не работает. Любая команда начинает играть файв-аут, который дает преимущество в каждом владении сопернику.

В общем-то, нет, «Денвер» прекрасен, но явно не в защите.

Окей, но атака-то «Хит» не лучше?

Краткий вывод: Это правда, но легко не будет

Защита «Хит» временами может впасть в абсолютный ступор, как было в первых 3 четвертях 6-й игры против «Селтикс». Это не новость, у команды нет второго атакующего игрока, да и с ним на дистанции регулярного чемпионата было много проблем касательно построения нападения.

Лаури постарел, Хирро не поумнел, Оладипо был плох да тоже травмировался.

Проблема соперников «Хит» в том, что, несмотря на все ужасное нападение, где зачастую многое зависит от Батлера и от того, насколько у него хороший день, вы не подготовитесь к нему.

Как вы подготовитесь к команде, которая в регулярном чемпионате бросает 34,4% из-за дуги (27-е) место, теряет своего лучшего шутера и дальше бросает 39% в плей-офф, где интенсивность в защите выше, а соперники лучше? Это лучший показатель постсезона, кстати.

Очевидно, вы начинаете думать, что что-то не так и все здесь гораздо сложнее, чем кажется, и будете правы.

«Хит» очень адаптивны, у них есть культура, организованная защита и отсутствие стиля в нападении, что пугает.

Вот они выпускают Лава и после каждого подбора улетают в отрыв:

Вот выходит Зеллер и играет пик-н-ролл с Мартином (почему вообще?!), который вообще не пик-н-ролл, а кат:

Вот Адебайо после пик-н-ролла бросает средний, и почему он это делает?!

Вот Мартин уже бросает с разворота после движения, а не просто стоит в углу:

А потом Адебайо начинает разыгрывать пик-н-ролл, и это интересный кейс. Согласно Second Spectrum, Йокич за весь сезон играл в обороне на пик-н-ролле как защитник на мяче всего 31 раз, возможно, это будет интересным решением, как и множество других.

Здесь важно понимать: Споэльстра занимается этим не только, чтобы сломать соперника, но и от нехорошей жизни, так как у него банально нет исполнителей, способных выполнять более простые сетапы, но также он очень сильно прокачивает игроков, вытаскивает заброшенного Робинсона, использует Хайсмита и выжимает максимум от того, что у него есть.

В общем, да, проблем у «Хит» хватает, но нельзя сказать, что их нападение ужасно и неготово.

Но нападение «Денвера» точно надежнее? Зона «Хит» не справится?

Краткий ответ: БЕЗУСЛОВНО, даже зонная защита «Хит» не выглядит аргументом

Страшно, но атака «Наггетс» как будто разгоняется, на «The Ringer» была информация о том, как изменяется показатель атакующего рейтинга у «Денвера» по сезону:

«Денвер» смял «Миннесоту», не заметив ее, уничтожил пассивного Эйтона и «Финикс» и даже «Лейкерс», которые вроде бы стали командой, способной добиваться разницы за счет защиты.

«Лейкерс» даже придумали, что можно держать Дэвиса в «краске», поставить на Николу Хатимуру, а страховать с помощью Дэвиса. Идея хорошая, но не сработала, а «Лейкерс» выхватили еще больше.

Что касается «Хит», то, согласно Second Spectrum, «Майами» используют размены в 28% против скринов и лишь в 8%, когда скрин ставит Никола Йокич. Иными словами, частью плана «Хит» точно будет попытка удержать Адебайо по максимуму на сербе, и других вариантов нет. Да и этот не самый надежный.

Во-первых, нет подстраховки, Лав и Зеллер не получат много минут.

Во-вторых, этот план не работал против ЛАЛ, почему должен сейчас?

В-третьих, Йокич способен разбираться с Адебайо в пост-апах, и, что тут делать «Хит», непонятно никому, ведь любая двойная опека приведет к открытому броску.

Вы скажете: «Пусть встанут зоной», и здесь проблема.

С одной стороны, зона «Хит» убивала «Бакс» и «Селтикс»:

Количество очков против персональной опеки и зоны

С другой стороны, «Денвер» имеет 38,7% из-за дуги в плей-офф и Николу Йокича как центрового, подходящего лучше всего против зонной защиты.

Согласно статистике, «Денвер» на втором месте по количеству очков против зонной обороны в этом году – 1,21.

Хотя стоит признаться, что вариация зон «Хит» настолько велика, что выборка в две игры по ходу регулярки не должна восприниматься как что-то стоящее, а сравнивать зону Споэльстры с другими – это глупо. 2-1-2, 3-2, 2-3, box and one и многое другое.

Бывают и странные вариации, как 1-1-2-1:

Споэльстра – магистр защиты, оборонных схем и ловушек, это будет интересная битва.

Этого Батлера не остановить?

Краткий ответ: Не уверен, хотя так кажется перед каждой серией

Батлер – не самый талантливый игрок. У него не лучшая кисть или работа ног, но явно одно из самых уникальных сочетаний работоспособности и желания не уступить, но многое ли от него можно получить сейчас?

Не уверен, потому что Джимми уже изрядно был покусан походу плей-офф – 7 игр против «Селтикс», травма, это все ресурсы организма.

К тому же, мое статическое занудство выяснило неприятный факт.

При переводе на 100 владений каждого опекуна Джимми, против которого он сыграл, как минимум, 100 матчапов, не было никого хуже для него, чем Аарон Гордон. Согласно статистике, против него Батлер набирает 11,7 очка, что на 6 очков меньше, чем против любого другого игрока, а его процент попадания составляет всего лишь 26%, что на 9 ниже, чем против любого игрока.

Это не означает, что Споэльстра не придумает, как скинуть Гордона, но это серьезный повод немного запаниковать.

Хотя поводов для паники хватает и у Мэлоуна.

Плей-офф-Джимми кардинально отличается от Джимми в регулярке. Деррик Уайт тоже выглядел статистически неплохо, но был уничтожен в серии так, что Деррика пришлось снимать и убирать моментами, чтобы в него не атаковали. Но и это не основная проблема. На графике выше есть и Джамал Мюррей, и это вторая справа точка, согласно статистике в переводе на 100 владений, Джимми набирает 35 очков против Мюррея с процентом выше 60%, а теперь вспоминаем, что на Джамала в серии с «Лейкерс» постоянно менялся Леброн и откроем еще статистику самых частых матчапов Мюррея в плей-офф при обороне: Конли (66,7% попадания), Шэмет (70%), Букер (50%), Джеймс (56,3%), Дюрэнт (62,5%), Таунс (62,5%). Поражают не цифры, а то, что мы видел фамилии лидеров соперников против Мюррея как самого частого защитника, и вы думаете Споэльстра не придумает, как разменять Джимми в Джамала? Слабо в это поверю.

А Йокича можно остановить?

Краткий ответ: Если скинуть по 30 лет Хакиму или Родману

Если честно, то Йокич еще не сталкивался с такой обороной, как «Хит».

«Миннесота» и Финч – это про атаку, «Финикс» – это про вылет из плей-офф, а у «Лейкерс» Хатимура должен был поменять серию (ну вы поняли, если Руи должен стать вашим x-фактором, то у вас явно что-то не так).

Но суть не в соперниках Николы, а в том, что такого Йокича, как в серии с «Лейкерс», вообще нереально остановить. Мы можем сколько угодно думать о том, как защита «Хит», Адебайо и зона подстроится, но что сделать против такого броска?

Никола сейчас на другом уровне баскетбола, и нужно лишь подчеркнуть особо уникальные черты его постсезона.

Магически мягкая кисть, позволяющая ему совершать броски с любой дистанции, через любого соперника и с любым уклоном в прыжке – это необъяснимо, это не блокируется, вам просто остается смотреть.

Гениально быстрые руки. Недавно я послушал подкаст Сэма Весени, где он вспоминал, как в 2017 году спрашивал Тима Коннелли – что он будет делать с Йокичем и как это все развивать. Тот ему сказал: «Это самые быстрые руки в лиге, я буду строить команду вокруг него». Йокич понимает игру куда лучше, чем любой баскетболист мира сейчас, чье имя не Леброн Джеймс.

Бросок, быстрота рук, и нужно добить ваше представление тем, что это огромный семифутер, способный двигаться на близком уровне к Хакиму, имея хорошую работу ног, обманки, которые он придумывает на ходу, и все тот же самый бросок.

Я помню, что лет 5 назад решали, кто бОльший единорог лиги – Порзингис, Яннис или Таунс.

В итоге – никто, это все было.

Яннис – современный Шак с трудовой этикой. Порзингис оказался вытянутым Рафом Лафренцом, а Таунс – просто дураком и лентяем.

Настоящий единорог – Йокич, и я могу вас поздравить с тем, что мы смотрим его игру.

Я сознательно не хочу добавлять цифр в блок про Николу, потому что это не имеет смысла, но, дабы быть до конца честным с вами, вот:

WS – первое место, BPM – первое место, VORP – первое место, PER – первое место. Все основные продвинутые метрики – везде первые места.

Что касается опекунов Йокича?

Самые основные прям по порядку:

Гобер – 42 минуты персональной опеки, 60% попаданий, 232 очка «Денвера»

Дэвис – 39 минут, 49,1%, 202 очка

Эйтон – 36 минут, 52%, 172 очка

Никола Йокич – лучший игрок мира в данный момент, и это его розыгрыш плей-офф.

И нет, против него еще не придумали защиты.

Почему Майкл Портер-младший не такая дыра в защите?

Краткий ответ: Он становится лучше

Защиту игрока НБА можно разложить на 3 очень важных аспекта.

Желание, возможность и понимание. Возьмем самый банальный пример: Джо Инглс выглядит как актер в рекламе медицинской клиники до кодировки от алкоголя, но он знает, как защищаться, и хочет это делать, как таковой дырой он не был никогда, даже несмотря на ужасную латеральную подвижность. Как, например, и Кайл Андерсон, который двигается медленнее, чем восстановление Зайона Уильямсона после травм.

А есть вот Кайл Кузма, который может защищаться, но не хочет и не умеет. В общем, вы поняли аналогии. Вообще, согласно Defensive Box Plus/Minus, из всех игроков, проведших весомое количество минут, по сезону Портер-младший – на 180-м месте из 190 игроков. В плей-офф же он 71-й из 100. Выше Брауна, Брогдона или Холидэя.

Причин несколько.

Первая – банальная, которая может подтвердиться лишь просмотром игр: он стал больше пахать. Важно, когда твой игрок в защите не выключается после первого провала и продолжает выполнять защитный план.

Вторая – Портер стал активнее играть на подстраховке, и это сильно помогает в остановке драйвов соперника и создании дополнительной помехи в «краске». На самом деле, Портер – не глупый игрок, который понимает, что и как делать на площадке, просто его латеральная подвижность ограничена травмами и высоким центром тяжести.

А еще Портер стал гораздо лучше как боллхендлер.

Нет, он не может разыгрывать полноценные сетапы и играть как боллхендлер на больших отрезках матчей, но он вполне способен принимать решения, кроме как двинуться из одного угла в другой, чтобы подождать бросок. Вариативность дает много возможностей.

И все же не переоценивайте Портера: он важный игрок команды, но едва ли важнее Гордона, Брауна и даже Колдуэлл-Поупа. Начнем с того, что Портер стал в плей-офф играть больше, но при этом гораздо меньше брать бросков. С одной стороны, защита в плей-офф куда плотнее, и его спот-апы не могут работать, как обычно, отчего он начинает двигать мяч, с другой стороны, как опция в атаке он просел и пусть набирает больше, чем каждый из выше упомянутых, но его процент сильно упал, не говоря уже о том, что, в отличие от партнеров, его роль в атаке теперь не совсем понятна.

Касательно его защиты тоже будем осторожны, у «Миннесоты» не было ресурсов делать размены Эдвардса в Портера (для чего, если в краске две башни), у «Лейкерс» был Шредер (о, нет) и Расселл (без первого шага), у «Финикса» случился закон Мерфи.

В общем, Портер хорош, он действительно стал лучше в защите, прогрессирует как боллхендлер, но не стоит его переоценивать.

Ролевики «Хит» переоценены? На кого обратить внимание?

Краткий вывод: в этом-то и суть – на всех

Нужно понимать, что Робинсон может не играть всю регулярку, сидеть на скамейке и ничего не делать, но потом выйти на 20 минут в решающей встрече после двух промахов в самый важный момент шестого матча.

Это Споэльстра, и при нем игроки используются под конкретные ситуации.

Пик-н-ролл – Винсент и Лаури (11,2 владения на двоих), Лав и Зеллер будут скринерами под них (+Адебайо), спот-ап броски – Мартин (1,44 за владение, лучший в плей-офф), хэндофф или оффскрин – Робинсон и Струс.

Все зависит от ситуации, и этим «Хит» интересны, они будут играть в разный баскетбол, перестраиваться, находить новые варианты и заставлять вас адаптироваться.

Мюррей из пузыря вернулся? Почему он такой нестабильный и насколько он важен для команды?

Краткий ответ: Мюррей так же важен, как Миддлтон для Янниса в чемпионский год

Мы действительно знаем двоих Мюрреев, и это нормально.

Первый – разлива регулярного чемпионата, слешер, каттер, играющий от мяча, атакующий несложные размены и изредка берущий на себя пик-н-роллы. Эта версия Мюррея безумно зависима от происходящего вокруг, потому что, хоть он и может брать роль первой скрипки нападения, но поставить на это хоть что-то серьезное ни один тренер НБА не рискнет.

Второй Мюррей, который в плей-офф – это самый приближенный игрок по типажу к Стефу Карри.

Звучит абсурдно? Согласен, мне тоже, если услышать это в отрыве от контекста, так что давайте углубимся в это дело.

Главная проблема при опеке Карри, что ты должен следить не только за Стефеном и плотно опекать его на каждом участке площадке, но и мониторить ситуацию вокруг, заслоны, куда бежит Стеф, что происходит на слабой стороне атаки, где перегруз и какого черта я уже опекаю Уиггинса?

Карри навсегда останется одним из лучших шутеров в истории, но, защитившись от его броска, ты можешь не защититься от его проходов, пик-н-роллов и забеганий. Само наличие Карри – это уже пространство впереди, которое образуется благодаря его движению и связано не только с бросками из-за дуги.

Мюррей не совсем таков, но за ним также нужно следить, потому что в любой точке на площадке он представляет угрозу.

Начнем с того, что за всю историю баскетбола лишь два игрока имели серии с линейкой 40-50-90 и 30+ очками: трижды Дюрэнт и дважды Мюррей. Что еще больше поражает, Мюррей, несмотря на общую зависимость от Йокича, в серии против «Лейкерс» показал, что может тащить команду и отдельно от него. 67% бросков Джамала были совершены без ассистов.

Оставшаяся треть – это каты и слешы, которыми он достает защитников.

Только Дэвис вышел выше положенного, Джамал уже убежал от Шредера под кольцо.

Не получается играть изоляции и каты? Легко, сделаем пик-н-ролл:

Или вы встали зоной, пытаясь поймать в ловушку Йокича? Мюррей уже зарядил свою стрелу:

Я смотрю на Мюррея и его эффективность в плей-офф, и это удивляет.

Изоляции – 1,11 очка за владение, пик-н-ролл – 1,25, хэндофф – 0,89 (но с самым большим объемом в лиге), оффскрин – 1,38, каты – 1,5.

Исключите Йокича из рейтингов, и Джамал будет самым разносторонним игроком этого розыгрыша плей-офф.

«Хит» шутили, что Хирро вернется к финалу. Это серьезное усиление?

Краткий ответ: Не совсем

Совсем очевидная причина – травма бросковой руки и выпадение из режима шутера на большой срок. Чтобы вернуть это, потребуется время, обилие бросков, уверенность в себе, и все это в финале, самом важном моменте для любого игрока.

Сейчас аналитики говорят, что Хирро может появиться в третьей игре финала, это неплохо, но сомневаюсь, что это будут большие минуты с обилием бросков.

С другой стороны, Тайлера можно использовать по-другому.

Здесь примечательна последняя игра против «Селтикс».

В 6-й игре Маззулле подсказали, что у него есть Уильямс, его-то можно бросить на Батлера, чтобы тот его кошмарил с его проходами и средними. Роберт справился на отлично и должен был завершить начатое в 7-й игре, вот только «Хит» подготовились куда лучше и начали атаковать Роберта Уильямса куда больше.

Странно? Отчасти.

Суть в том, что «Бостон» при драйвах очень сильно сыпался и стягивался на игрока, страхуя в ситуациях, когда это делать и не нужно, открывая дыры в обороне. По сути, атака в Роба позволяла запустить движение мяча для «Хит» и активнее использовать периметр. Так «Хит» и сделали свои 14 из 28 из-за дуги.

Сможет ли «Денвер» избежать массированной атаки из-за периметра?

Не уверен, организация обороны «Денвера» как раз похожа на то, за что страдал «Бостон».

Они используют страховки вингов (Портер, Гордон), они используют двойные опеки (Мюррей), они активно сыпятся после каждого драйва соперника, и в целом это их план.

Хирро не способен бросать, но вполне может двигать оборону и рвать ее темпом. Делать размены на вингов «Денвера» ради драйв-н-кика? Это не лучшее применения Тайлера, но почему нет?

«Денвер» сильнее «Хит» по составу, но есть противостояние и тренерское. Есть ли шансы у «Хит»?

Краткий вывод: «Денвер» все равно фавориты, а «Хит» и Спо – аутсайдеры, четвертый раз подряд...

Майкл Мэлоун – молодец, он много сделал, чтобы стать лучше, как тренер.

Отличное управление ротацией: убрал Кристиана Брауна, двинул Портера на четверку, хорошо подготовился к «Лейкерс», нашел роль в защите Мюррею, придумал, как вытаскивать Дэвиса и разменивать Джамала на Шредера.

Но он ниже уровнем, чем Эрик.

Споэльстра слишком далек от всех тренеров в понимании мелких моментов (как с атакой в Уильямса в последнем матче), он слишком хорошо понимает ротацию, чтобы играть с Лавом, Лаури и Зеллером в одной игре и с Хайсмитом и Робинсоном в другой, он прекрасно видит ошибки и адаптацию соперников (когда к фейкам Батлера привыкли игроки «Селтикс», в 7-й игре Эрик попросил его атаковать без них, и он был успешен), он грамотно реагирует на изменения и тасует состав, адаптируя атаку и меняя зонную защиту на персональную опеку и наоборот.

Нет сомнений, что Споэльстра – лучший тренер серии, но Мэлоуну необязательно обыгрывать Эрика для победы в чемпионате. «Денвер» в любом случае остается фаворитом, а «Хит» – аутсайдером, как и в других сериях до финала.

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Фото: East News/AP Photo/Jack Dempsey; Gettyimages.ru/Elsa