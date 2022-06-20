Гид по драфту НБА-2022. Пики 20-11

Продолжаем знакомиться с будущими звездами НБА.

Часть 1

20. Никола Йович

Форвард, «Мега», 19 лет

Статистика - 11,8+5,5+1,0+0,3+0,8, линейка – 55,2%-40,0%-75,0%

208 сантиметров, 92 килограмм

Вингспан – 214 см

Похожие игроки – Сравнивают с Галлинари, но он запрещен на территории данного блога и любые сравнения с ним считаются оскорблением. Скажу, что Батюм на пике или высокий Богдан Богданович (это тот, который трезвый и в «Атланте»). Ой, придумал – может Кукоч? Кто из европейцев, кто не центровой и не разыгрывающий и может вести мяч?

Кому может пригодиться? Да бросьте, создан для Колорадо, ну или хотя бы «Сперс»

Известные просмотры: «Денвер», «Хьюстон», «Миннесота»

Плюсы:

Очевидно, всех привлекают его навыки плеймейкера – он умный игрок и хорошо видит партнеров, делая их лучше, его потенциал игры на пик-н-ролле интригует

Может забить с любой точки нападения, что делает его серьезной угрозой

Хорошая работа ног и дриблинг, он может играть изоляции, неказистые, кривые, европейские, но изоляции, они хорошо работают

Дисциплинированный и умный игрок, может играть в быстрый баскетбол, может играть в размены, может играть от классических комбинаций, он настоящий ритммейкер игры

Умный игрок без мяча, раскачивает на движениях, пользуется заслонами, умеет искать пространство

Умный защитник, хотя с этим много вопросов, но мне нравится, как он помогает в защите

Минусы:

Не хватает массы и габаритов, не любит контакт, да и легко теряет равновесие, избегает финиша в краске, старается искать другие способы для набора очков, опять слишком европеец

Ему тяжело в защите – у него не такая сильная боковая подвижность для маленьких, а для бигменов он слишком худой с высоким центром тяжести

Все звезды из Адриатической лиге играли там сильнее – Нуркич, Йокич, Шарич, Богданович. Йович не удивил, хотя и не разочаровал. Тот же Петрушев, которого выбрали в конце прошлого драфта, показал в лиге 23,6+7,6, чуете разницу?

Слишком тяжело проецировать его уровень на НБА, хотя даже Покушевски дали время, Йович ничем не хуже, а по таланту надо смотреть

Мнение:

Уверенность: 7; Соответствие: 7,5; Талант: 9; Готовность к лиге: 7

Проблема в том, что пока эти европейцы там что-то делают, ты хрен поймешь насколько это реально и интересно. Бывают приезжают из второй греческой лиги доминаторы, а иногда приезжают Миличичи, в общем-то и тут все видят, что Йович – талантлив, да вот только парни выше хотя бы в стране адаптированы и физически играли против схожих атлетов. В общем-то, это и есть главный риск и нюанс по Йовичу.

Мы то с вами его любим и уже ждем и ценим, но не ждите от него результатов в первый год, ему будет тяжело и надеюсь он не сломается. Надеюсь его и не будут переделывать в Галлинари, ибо все американские скауты используют данное сравнение, но талант Николы в другом – в работе с мячом, если и Галлинари, то только молодой.

19. Джейлен Уильямс

Разыгрывающий защитник, «Санта Клара», третий курс, 21 год

Статистика - 18+4,4+4,2+1,2+2,1, линейка – 51,3%-39,6%-80,9%

196 сантиметров, 86 килограмм

Вингспан – 219 см

Похожие игроки – высокий Шариф Купер, Лэнс Стивенсон с головой

Кому может пригодиться? «Торонто» любит таких ребят

Известные просмотры: «Клипперс», «Денвер», «Кливленд», «Атланта»

Плюсы:

Не просто плеймейкер, знающий несколько комбинаций. Видит то, что не видят другие, хитрый, умный и понимающий игру лучше остальных

Его передачи – искусство, настоящая хайлайт машина. Непонятно – он больше красуется или это такой стиль. Во всяком случае обманывает своих опекунов часто

Играет с поднятой головой, любит отрывы. Я думаю партнеры по университету обожали играть с ним

Пик-н-ролл с целью передачи – он шикарен в нем. Большинство игроков сейчас ждут пока бигмен займет позицию и отдают ему в пост при размене или бросают средние, но Уильямс понимает игру на другом уровне и даже в мертвых ситуациях улучшает позиции партнеров

Быстрый и резкий, хорошо диктует темп нападения, чувствует игру, как никто

Отдает передачи с обоих рук, нет такого, что он пропускает возможности

Как скорер набирает на пик-н-роллах 49%, 76/155, хороший средний бросок понимает тайминг и ситуации

50% с флоатеров, отличный скилл для его навыков

Это не пик-н-ролл Митчелла, Лавина или Дерозана. Он угрожает на каждом уровне – пас, дальний бросок, средний, проход, очень интригует, если найдет команду, которая даст ему мяч

Хороший кроссовер, зачастую играл изоляции и это хорошо получалось. Угроза на каждом участке атакующей стороны

Хорошая работа ног и дриблинг

Достаточно быстрый релиз

Он очень атлетичен, но не использует его без причины, только чтобы поймать соперника или сделать проход

Огромный прогресс в бросках из-за дуги с 39,6% до 48,4% на второй сезон

Минусы:

Он не самый резкий, в NCAA были защитники, которые его просто останавливали

Есть вопросы по его защитной стойке, концентрации и латеральной подвижности

Не самый активный защитник, ощущение, что ленится

Механика броска хорошая, но имеет свойство разваливаться

Не всегда хорошо завершает в краске, иногда слишком неаккуратен

Мнение:

Уверенность: 7,5; Соответствие: 8,5; Талант: 7; Готовность к лиге: 7,5

Очевидно, что Уильямс – лучший разыгрывающий с драфта, но также очевидно, что это не лучший драфт для поиска разыгрывающих, однако именно за счет своей эксклюзивности он может серьезно поднять свою стоимость и быть выбранным в лотерее.

Уильямс – готовый игрок, сыгравший 3 года в не самом сильном университете и это смущает, да и игры с той же «Гонзагой» в этом сезоне он если и не провалил, то и не удивил, выдав дважды ниже 40%.

Собственно выбора у команд все равно не так много – Уильямс умен, подходит по стилистике и готов играть на хороших минутах с самого начала, да и был бы он гораздо выше, если бы не возраст.

18. Тай Тай Вашингтон

Комбогард, «Кентукки», первокурсник, 20 лет

Статистика - 12,5+3,5+3,9+1,3+1,6, линейка – 45,1%-35,0%-75,0%

190 сантиметров, 89 килограмм

Вингспан – 203 см

Похожие игроки – Иммануэль Куикли, Тайриз Макси

Кому может пригодиться? Любой команде с проблемной скамейкой и обилием средних бросков

Известные просмотры: 7 команд

Плюсы:

Убийца со средней дистанции – баланс тела, бросок, релиз, все работает идеально

Уникальное голевое чутье, он настолько нацелен на кольцо и атаку, что можно с легкостью предсказать его движения, но делает он это хорошо

По цифрам – лучший флоатер драфта, хотя я не буду его фанатом, выглядит неказисто и не факт, что будет работать в НБА

Хороший пик-н-ролл, понимает заслоны, как проходить, да и богатый арсенал движений, может отдать и передачу

Очень высокие проценты реализации у его партнеров по пик-н-роллу, в школе даже бил какие-то рекорды и в целом это говорит о многом

Вообще его навыки плеймейкера интригует – все делает правильно, без особого риска, но выглядит достаточно опытным. Голова всегда поднята, хорошо бежит и видит открытых игроков

Catch-and-shoot – 35%, микс из быстрого и хорошего релиза, дальность бросков из НБА

Активный защитник, старающийся играть на опережение, хороший хасл, неплохо обходит заслоны и читает пик-н-ролл

Минусы:

Непоследовательный шутер. Начал сезон с 40% из-за дуги, закончил с 30%

Он натурально избегает проходов, почти не идет внутрь. Его можно понять – у него ужасное завершение внутри, с контактом, да и ловкости не хватает

2,1 – штрафной за игру, это шутка какая-то

Достаточно ограничен, делает только то что умеет, что неплохо – средний, флоатер, но этого мало для его стиля

Нет особого атлетизма и резкости, при переходе в НБА будет сложно стать скорером, первый шаг тоже проблемный

Не всегда сохраняет концентрацию в защите, иногда забывает и теряет игрока

Мнение:

Уверенность: 7; Соответствие: 7,5; Талант: 8; Готовность к лиге: 7

Ну любит «Кентукки» таких гардов, что поделать? Букер, Хирро, Макси – все были примерно похожими, а Тай Тай история похожая, но достаточно сырая. Если Букер и Хирро поражали своей нацеленностью на атаку, то Вашингтон нацелен на броски со средней, что вроде бы одно и то же, но с большой разницей на то, как это делать и нужно ли это делать? Тот же Макси поражал скоростью и ловкостью, Вашингтон удивляет средними, но насколько это ценный навык для молодого игрока?

Иными словами, Вашингтон – крут, но подходит ли он под это время? Ему еще предстоит обрести стабильность и стать последовательным шутером, все же важно помнить, что его защита лучше Букера или Хирро на том же уровне, а это говорит о многом. Я вижу в нем талант стать сильным ролевым игроком, возможно, шестым игроком, возможно 3-and-D опцией, которая иногда играет офф-скрин, для чего-то большего пока не хватает скиллов. Существенно нужно улучшать работу в проходах.

17. Тари Исон

Форвард, «Луизиана», второгодка, 21 год

Статистика - 16,9+6,6+1,0+1,9+2,2, линейка – 52,1%-35,1%-80,3%

203 сантиметров, 97 килограмм

Вингспан – 218 см

Похожие игроки – О Джи Ануноби после драфта

Кому может пригодиться? «Торонто» любит таких ребят

Известные просмотры: 7 команд

Плюсы:

Претендент на лучшего защитника драфта, преимущественно 2-4, но может иногда и на все 5 позиций, в NCAA держал лучших игроков – Смита, Дэвиса, многих других, уникальный микс силы и подвижности

Очень хорош на сменах, четко понимает момент переключения, особенно на пик-н-роллах

Убийца на перехватах, достаточно резкий, быстрый, предсказывающий движение мяча, можно сравнить с Тайбуллом по университету

Умелая подстраховка, у него фантастическое умение играть в мяч против соперников

1,34 очка в быстрых отрывах! Только Матурин и Холмгрен выше

Не боится контакта, атлетичен для завершения в проходах

Очень хороший слешер, любящий врываться в краску, ему не хватает первого шага, да и в НБА не будет так легко, но по студентам был просто шикарен

Его любовь к контакту выливается в почти 6 штрафных за игру, хорошие цифры

Иногда играл бигмена, в общем-то у него есть способности играть большого в маленькой пятерке

Механика не лучшая, но прогресс за два года позволяет верить, что в НБА бросок останется

Минусы:

Слишком надеется на свой атлетизм в попытке затолкать мяч в кольцо, не самый хитрый игрок, думаю римпротекторы НБА станут для него большой неожиданностью

Левая рука в проходах для симметрии, не более

Его атлетизм позволяет ему многое скрывать, например, то что он очень банально играет, слишком просто

Не всегда думает на перед, зонная защита кошмарила его весь второй сезон

Небрежно отдает передачи, особенно при выходе из обороны и любые другие длинные передачи

Не самый дисциплинированный игрок – часто слишком агрессивно выходит на перехват, теряет игроков, бывает, что и чрезмерно агрессивен, много глупых фолов

6 раз был удален за перебор фолов, включая шикарную игру, где получил 6 фолов за 7 минут

Нет броска в движении, очень плохой баланс тела и механика

Вообще механика будет вызывать вопросы, она медленная и ноги с руками действуют отдельно

Дриблинг не удивляет, корявенько

Мнение:

Уверенность: 7; Соответствие: 6.5; Талант: 7.5; Готовность к лиге: 7

Вы полюбите Исона с первого момента, когда увидите его заряженность на борьбу. Тот тип игрока, который вы ненавидите видеть в чужой джерси, но хотите видеть у себя несмотря ни на что.

Исон – типичный проспект, который уничтожает бухгалтеров и менеджеров среднего звена, играя быстрее, выше, сильнее. На уровне NCAA – это выглядит сильно, даже впечатляюще, но ни один скаут мира не даст вам гарантий, что Исон сможет скрыть все своих технически огрехи в лиге. Он точно не хуже Тайбулла в нападении, а значит в лиге остаться должен, но его атакующие скиллы выглядят еще очень слабыми. Проходы – не будут работать так хорошо, много команд с зоной и римпротекторами, его быстрый отрыв не будет таким частым – банально в лиге играют аккуратнее и умнее, а другие его скиллы на чужой половине очень относительны. К тому же, нужно повышать свой защитный IQ – часто он надеется на данные, но в NBA его уровень не будет таким выдающимся. Механика броска тоже должна улучшиться – и это главный скилл, который должен будет его спасти про прогрессе.

Еще ему нужно научиться двигать мяч и поднимать голову, в общем, много красных флажков, которые могут отпугнуть.

16. Очаи Агбаджи

Свингмен, «Канзас», четвертый курс, 22 года

Статистика - 18,8+5,1+1,6+0,9+2,1, линейка – 47,5%-40,7%-74,3%

196 сантиметров, 95 килограмм

Вингспан – 209 см

Похожие игроки – Дэнни Грин, Джей Краудер

Кому может пригодиться? Командам с целями на следующий сезон

Известные просмотры: 8 команд

Плюсы:

45,3% в ситуациях catch and shoot – он прекрасен в этом плане. Вообще считаю его готовым спот-ап шутером без проблем. Механика, подготовка до броска, движение без мяча, работа ног при броске – он выглядит игроком НБА во время игр – оно и понятно, 4 года в NCAA

Быстрый и четкий релиз, автоматический

Бросает с дистанции НБА

Хороший бросок в движении после получения

Офф-скрин – идеален для него

Атлетичен, часто завершал аллей-упы или делал удивительные данки для его стиля

Мне нравится его входы внутрь, он может угрожать не только сменой позиции на дуге, но и быстрым катом

Хороший защитник один-на-один – атлетичен, подвижен, любит заставлять соперников бросать с сопротивлением

Хитрый защитник, любящий при броске закрывать обзор защитнику

Неплохо проходит заслоны и работает на пик-н-роллах

Минусы:

Плох, как опция в атаке – 1 из 8 в изоляциях за год

Ограниченный дриблинг

Не умеет создавать пространство, да и что либо делать с мячом

Пулл-апы тоже не его, разваливается даже почти идеальная механика

Нет взрывного шага, да и не знает что делать при проходах – его флоатер плох

Его завершение при проходах очень неаккуратное, теряется, не знает что делать, не использует атлетизм и пытается избежать контакта

Очень ограниченный арсенал движений

Левая рука не работает совсем

Плохая работа ног, даже ужасная

Его передачи очень плохи, что странно для такого опытного игрока – неаккуратен и неточен

Готовый игрок, но и без шанса стать сильно лучше

Мнение:

Уверенность: 8; Соответствие: 8; Талант: 6; Готовность к лиге: 8

Выбор для безопасных.

Вообще, Агбаджи, конечно, игрок – готовый, но сильно многое вы с ним не сделаете. Он ограничен везде и подходит лишь для спот-ап баскетбола. Возраст – смущает. Научился ли он стучать мячом? Нет. Может умеет еще что-то? Нет.

Но командам нужны 3-and-D исполнители, и если бы я был контендером, имеющим пик или командой уровня плей-офф, то да, Агбаджи – хороший выбор, который картины вам не испортит.

15. Малаки Брэнам

Атакующий защитник, «Огайо Стейт», первокурсник, 19 лет

Статистика - 13,7+3,6+2,0+0,7+1,7, линейка – 49,8%-41,6%-83,3%

196 сантиметров, 81 килограмм

Вингспан – 208 см

Похожие игроки – Миддлтон/Леверт

Кому может пригодиться? Ох, это тяжело. Очевидно, если вас бесят тяжелые броски и ваша команда играет от свободных бросков – он не для вас.

Известные просмотры: 8 команд

Плюсы:

Король средней дистанции с почти 50% попадания на 100 бросков, контроль тела, работа ног, механика – он хорошо, многое забил с контактом, да и приличным

Бросок в движении прямо скажем – его главный продающий скилл, можно представить, что он будет скорером в НБА

Хорош на офф-скринах, напоминает Букера, агрессивен на кольцо

Его игра на пик-н-роллах – радость для глаз, знает нюансы, как обходить заслоны, как создавать пространство и рвать темп, 1,04 очков за владение и почти 60% попаданий, он лидер класса по этим цифрам

Арсенал скиллов в нападении удивляет: флоатер, проход, бросок

Атлетичный игрок, любят использовать мощь в проходах и иногда поражает, потому что выглядит медленнее и слабее

43,5% catch-and-shoot – элитные цифры для первогодки

Быстрый релиз и хорошая механика броска, ноги заряжены в позиции, когда он без мяча, не боится сложных бросков

Фантастический прогресс по сезону, потому что завершал его с линейкой 17+4+2, начиная с 6+3+1,5

Он не разыгрывающий, но не эгоист и отдает очевидные передачи, хотя хотелось бы видеть большего при пик-н-роллах

Минусы:

Его защита с вопросами, не всегда быстр и не всегда успевает, возможно, ленится

Обход заслонов вызывает вопросы, сложно было по студентам, он не самый юркий

Я хвалил его средний и сложные броски, но нужно сказать, почему так получалось – у него сложности с получением пространства для броска, нет резкости и скорости, он атлетичен, но его можно остановить и заставить бросать тяжелые броски

Его выбор броска смущает, также как и нежелание играть без мяча – с его механикой он может быть уникальным снайпером, но склонен к обилию ненужных тяжелых бросков

Мнение:

Уверенность: 7,5; Соответствие: 7; Талант: 7,5; Готовность к лиге: 6,5

Покажите его любому баскетбольному тренеру и он запинает закидает его метафорическими неприятными сравнениями по поводу его интеллекта. Посмотрите две его игры и вы удивитесь тому, насколько этот парень уверен в себе и насколько он хорош в том, что он умеет делать.

Да, Брэнам – это неправильно абсолютно с любой точки зрения, постоянные броски через руки, слишком тяжелые броски, но я постоянно озвучиваю тезис, что большинство игроков столкнутся с другим уровнем в НБА, а Брэнам его как будто специально выбирает для себя, хотя возможно, он просто не способен на большее и в НБА столкнется с совсем большими трудностями?

Я не знаю, но глядя на него, он выглядит скорером с движениями и арсеналом движений из НБА. Безусловно хотелось бы, чтобы он попал в команду, которая готова дать ему время и броски, боюсь если его будут переделывать в спот-ап шутера, то мы увидим Уэйтерса без желейных мишек, хотя плохо ли это?

14. Марк Уильямс

Центр, «Дьюк», второгодка, 20 лет

Статистика - 11,2+7,4+0,9+0,5+0,9, линейка – 72,1%-0,0%-72,7%

213 сантиметров, 110 килограмм

Вингспан – 231 см

Похожие игроки – Клинт Капела

Кому может пригодиться? Да в целом много кому, в лиге особенная любовь к дропу в защите сейчас. Так что, Why Not? Как говорил Уэстбрук, бросая кирпичом в щит. В лиге достаточно команд с бедовой краской, даже «Торонто» искали бигмена в дедлайн. Вот же он, берите.

Известные просмотры: «Шарлотт», «Чикаго», «Никс», «Сперс», «Вашингтон»

Плюсы:

Я хвалил Кесслера, но Уильямс в моей личной лестнице римпротекторов выше – отличное понимание игры в защите, он во всем чуть получше

Идеальная антропометрия

Отлично понимает дроп защиту, создан для такой игры

Хорошо держит дистанцию между кольцом и атакующим игроком, многие недооценивают его габариты

Достаточно подвижен, не для того, чтобы выходить на дугу, но может местами удивлять

Мечта для данк-спота, огромный, хорошо завершает в краске, взрывной прыжок, ждет мяч уже с заряженными ногами для прыжка, постоянная угроза для аллей-упов

71% в качестве финишера пик-н-ролла

76,1% из краски, не самая мягкая кисть, но габаритов достаточно

На удивление шикарно бежит – 83,9% в отрывах, очень подвижен для его данных

Постоянная угроза для подборов в нападении – мощный, его тяжело отодвинуть бокс-аутом, может поставить путбэк или взять подбор над головой

Минусы:

Когда «Дьюк» уходил от дропа – Уильямс был легкой мишенью и не успевал на дуге за игрока, не успевал и на первом шаге, мне тяжело представить его в защите против гардов НБА

Не самая аккуратная работа ног в защите, легко уходит после кроссоверов

Его игра в нападении далека от разнообразия, иногда были проблемы даже с элементарной передачей

Он будет мишенью для двойной опеки, ему нужно научиться крутить головой и отдавать передачи

У него не мягкая кисть и плохая работа посте – ноги, движения, все это не очень хорошо даже на уровне NCAA

Он прогрессирует, как шутер, неплохие цифры со штрафа – 72,7%, но при этом не верю, что ему дадут бросать в лиге

Мнение:

Уверенность: 7,5; Соответствие: 7; Талант: 7; Готовность к лиге: 6,5

Он как Кесслер – только лучше. Знаете ли, очень точное сравнение, от которого Марк Кьюбан, которое настолько нравится Марку, что тот, возможно, и захочет заполнить свою экзистенциональную тоску по большим ребятам.

Несмотря на это, Марк Уильямс – типичный олдскульный бигмен, который, да, поставит пару смачных блоков/данков, а также устанет бегать в НБА за коротышками на дуге. Откуда такая уверенность? А что вы ждете от Уильямса? Что он начнет бегать на дуге за малышами? Что он начнет бросать? Уильямс – не Яннис, он всю жизнь играл центрового и самого большого парня на площадке, отсюда не свернуть, но это и не так плохо, если ваш дроп будь хоть сколько-либо адаптивен, а Марк научится играть хотя бы легкий заступ, что с его габаритами, а они шикарны, могут работать в лиге.

13. Усман Дженг

1-5, «Нью Зеланд Брейкерс», 19 лет

Статистика - 8,9+3,2+1,1+0,6+1,4, линейка – 39,8%-27,1%-66,7%

206 сантиметров, 84 килограмм

Вингспан – 216 см

Похожие игроки – Яннис, но очень молодой

Кому может пригодиться? Да мало ли менеджеров в лиге, которые тыкают палкой во все непонятное? Хаммонд вон тыкал, тыкал и Янниса достал, ему практически простили Хенсона или Бамбу или Паркера или Мейкера, в общем, спрос будет.

Известные просмотры: В рекламу до занятий с тренером в зале

Плюсы:

Какое-то фантастическое развитие за 1 год, начал с 4+2+1 и 24% попаданий в первых 11 играх, а закончил с 14,4+4,4+1,4 с 48,4% в последних 11 играх. Это всего один сезон!

Его защитный потенциал тяжело описать, он рос как защитник, но данные у него для бигмена и все это позволяет верить в защиту с 1-5, хотя возможно и обратное, что он будет слишком худым для больших и медленным для маленьких

У него хорошая латеральная подвижность, от него тяжело уйти и даже если получится, то много пространство не создается

Хорошие защитные инстинкты, я имею в виду, что он не ведется на фейки, когда теряет игрока, настроен на то, чтобы сделать бросок сложным, а не поставить блок – очень правильное мышление

У него есть понимание игры, любит подстраховывать со слабой стороны, хотя не так хорош в этом. Я скажу так – есть понимание как делать, но нет умения

Достаточно аккуратен и не делает рискованных движений, но зачастую показывал вспышки перехватов

Очень сильный кроссовер и дриблинг для его данных, не могу описать. Понимаете, когда Яннис или кто-то еще ведет мяч с похожими габаритами, чувствуется тяжесть, не плавность, но Дженг – другое, очень плавный и быстрый, хорошие руки и ноги, видно, что всю жизнь играл с мячом

Не был разыгрывающим, но часто показывал хорошие вспышки передач в отрывах, он действительно умный игрок, который многого не умеет, но многое понимает

Мы видим, как он отдает передачи над головой соперников, иногда играет пик-н-роллы и раздает ассисты поперек площадки. Признаться честно, я очень заинтригован

Хитрый, часто делает красивые фейки

Дисциплинированный игрок, который приезжал за опытом и обучением, а не набить статистику

Мягкий флоатер

К концу сезона он начал очень уверенно бросать через руки, вкупе с его дриблингом – это интригует, он может быть опцией в атаке. Во второй половине сезона выучил даже боковой степ Леброна на периметре

Минусы:

Во всех его проходах, как только был контакт, у него случались проблемы, его выталкивали, нарушали баланс тела

Ему явно не хватает габаритов, а еще у него высокий центр тяжести, будет интересно, потому что и Мобли и Яннис сильно прибавляли в первые сезоны

Не лучше всех обходит заслоны, не потому что он медленный, а потому что худой и не мощный

Не хватает массы в пост-апах, его очень легко отталкивают

Еще не так опытен, делает ошибки, выраженные в глупых фолах

Часто делает нелепые потери, еще учится

Очень сырой игрок, очееееееееень. И очеееееееень талантливый

Мнение:

Уверенность: 7,5; Соответствие: 8.5; Талант: 9; Готовность к лиге: 7

Каждое появление на драфте чего-то вроде и бесформенного, но талантливого встречается генеральными менеджерами, как: «Да, нееет, ну точно не это» и каждый раз кто-то в офисе скажет тихим шепотом «про Янниса тоже так говорили» и это правда. Правда и на одного Янниса около 10 Мейкеров разной формы и подхода. В Дьенге уверенности чуть больше – он уехал в 18 лет на другой конец мира, чтобы играть в профессионалах, выдал фантастический прогресс и приезжает в лигу в статусе очееень талантливого парня, но без понимания что с этим все делать и как? Не знаю и я, ощущения, как по Мобли, что тут очень много всего, но такой бриллиант отдашь Кейси, он и его заставит бегать ставить заслоны. High risk = high reward и очень хочется попадания в адекватную команду. Конечно же, многое будет зависеть от его набора массы, но сейчас он может стать абсолютно любым игроком.

Есть ли риск, что перед нами Бонга, который умеет все, но на слабом уровне? Разумеется.

Но не уж то вы не хотите попробовать?

12. Джейлен Дюрен

Центр, «Мемфис», первогодка, 18 лет

Статистика - 12,0+8,1+1,3+0,8+2,2, линейка – 59,7%-0,0%-62,5%

211 сантиметров, 113 килограмм

Вингспан – 226 см

Похожие игроки – Роберт Уильямс

Кому может пригодиться? Я не хочу писать дважды текст, описанный в части про Марка Уильямса

Известные просмотры:

Плюсы:

Сильный блокирующий, я бы даже сказал, что в нем я чуть больше уверен, чем в Кесслере и Уильямсе

Из троицы с Кесслером и Уильямсом – лучше всех выходит на дугу, подвижный, не прям идеально, но не размен

Может играть дроп, а может размены, он гораздо больше подходит для современной лиги

Очень атлетичен

80% в быстрых отрывах, он очень подвижен и вполне способен стать угрозой для быстрых владений

70,9% из краски, очень сильно, но «Мемфис» почти не играл с ним пик-н-ролл, а я как раз заинтригован в этом его навыке (71,4% как завершающий при пик-н-ролле)

Его проценты по подборам гораздо выше чем у многих бигменов, которые собирают больше 10 подборов в лиге

Периодически забирал совсем нереальные мячи

Он не бездумный завершитель атак, очень часто отдавал хорошие передачи, особенно интригуют его ассисты со места штрафного броска или из поста, он может быть центровым для раскидывания зоны

Показывал броски со средней, достаточно неплохие, но не так идеально, чтобы увидеть это прямо сейчас

Минусы:

40% из пост-апов, не очень понимаю, почему все ставят Дюрана намного выше остальных, за счет подвижности? Тогда ладно, но в посте он играет хуже Дрю Тимме

Есть вспышки работы ног, но если он был так плох в NCAA, то сможет ли быть хорош в лиге?

Достаточно прямолинеен

Много потерь для игрока, который не играет в посте, иногда отдает чрезмерно неаккуратные передачи

Много неаккуратных фолов – неправильные заслоны или что-то в этом роде

Он действительно двигается на дуге лучше других, но он не Адебайо

Мнение:

Уверенность: 7,5; Соответствие: 7,5; Талант: 7,5; Готовность к лиге: 7

Давайте честно – каждый из тройки Кесслер-Уильямс-Дюрен в нападении представляет из себя такую себе субстанцию, и если первые два с трудом забивают через менеджеров, то Дюрен и этого не может сделать, но какая разница, если на уровне лиги они все будут +- одинаковыми.

Разница есть.

В отличие от первых двух, вокруг которых можно разбить сад и тихую лужайку, Дюрен все-таки подвижный, пусть и не слишком. Его пик-н-ролл – быстрее, его движения на дуге лучше и иногда даже можно рассчитывать, что он побегает за кем-нибудь не шибко быстрым, да Дюрен и самый молодой из них и вообще почти самый молодой игрок с драфта. Поэтому все осторожно и говорят, вот он тут лучше и тут, а еще что-то со средней бросает, да и с его подвижностью научится что-то в посте может делать, да? Да ведь?

11. Джереми Сохан

Форвард, «Бэйлор», первогодка, 19 лет

Статистика - 9,2+6,4+1,8+1,3+1,6, линейка – 47,4%-29,6%-58,9%

206 сантиметров, 104 килограмм

Вингспан – 213 см

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Кому может пригодиться? Всех непонятных, сырых и универсальных отправляю к Нерсу, хотя будет полезен почти везде

Известные просмотры: 5 команд

Плюсы:

Один из лучших защитников драфта – быстрый, габаритный, легко меняет темп и сторону защиты, легко успевает за разными игроками и против него забили всего 6 из 22 в изоляциях

Очень хорош на пик-н-роллах, его зачастую ставили на защитников и боллхендлеров, потому что он фантастически работал на заслонах – обходил, играл заступ, выдавливал соперников в неудобные позиции

Очень активные руки и быстрые переключения, я фанат его игры в обороне

Хорошо читает соперников, он прекрасен в переключениях и подстраховках

2 подбора в атаке, очень агрессивный игрок, ментальность хаслера

Всех интригует его потенциальные навыки плеймейкера в нападении, что ж, меня тоже, хотя он и не был главным боллхендлером – его передачи выглядят интересно, особенно учитывая, что он не играет пик-н-ролл или драйв-н-кик (а если научить???)

Его роль в нападении – вопрос, но он хорош, как каттер, как завершающий на пик-н-ролле, неплохо использует атлетизм в краске, пусть я и признаю, что это студенты, но он выглядит интересно, универсально

Минусы:

Нет и 30% из-за дуги, да и бросает двумя руками, хотя и критичным его бросок не назвать, все же ему немного мешает вторая рука, не более

Не самый взрывной игрок, хотя не назову это прям минусом

Не самый лучший первый шаг, да и его возможность обыгрывать вызывает вопросы, дриблинг тоже слабоват

Работа ног не минус, но мы видели слишком мало, иногда был хорош движениями в посте, но не так часто

Периодически часто делает лишние прыжки, иногда ведется на фейки

Мнение:

Уверенность: 7,5; Соответствие: 8; Талант: 9; Готовность к лиге: 7

Интересный факт: Сохан – поляк, который рос в Англии. Вернее его мама родом из Польшы, я не знаю, что вам делать с этой информацией, но вы должны знать.

Кажется про Сохана написал меньше остальных, да? Но все легко объяснить.

Сохан невероятно талантливый, но видели мы маловато.

Да, есть талант плеймейкера, но насколько большой, если он не решит проблемы с первым шагом и скоростью?

Есть талант скорера? Спорно, хотя иногда его работа ног выглядела достаточно интересно и напоминала даже Пола Джорджа, что в целом выданный комплимент без серьезных утверждений (не является индивидуальной драфтовой рекомендацией к выбору игрока).

Все уверены в его защите и это правда, но мало ли долговязых парней, которые рвутся в лиге на одном атлетизме и желании пахать?

И все же Сохан высоко, потому что нет ни одного навыка, в котором можно было сказать, что он был безнадежно плох без шансов стать лучше, а красных флажком не так много по сравнению со многими его соперниками по позиции. Что еще важно – в отличие от других форвардов, как Исон или Браун, играющий с ним – Сохан показывал полезность не только в отрывах, а в позиционных атаках. Смотрим, верим, прогнозируем.

Часть 1

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Фото: Gettyimages.ru/Joe Buglewicz / Stringer , Andy Lyons, Sean Gardner / Stringer , Kyle Rivas / Stringer , Rob Carr, Steph Chambers, Darrian Traynor / Stringer , Abbie Parr / Stringer , Tom Pennington