«Голден Стэйт» менялся, «Бостон» – нет. В чем секрет чемпионов

Почему «Голден Стэйт» выиграл?

Короткий ответ: Карри и адаптивность

Вообще можно написать целую книгу по тому, как и почему выиграл «Голден Стэйт», и на основе этой серии разобрать отличие великих команд, тренеров и игроков от одних из лучших. Я постараюсь сделать это в несколько абзацев.

Главное в игре «Голден Стэйт» – это всегда поиск пространства, но поиск пространства в типичной и свойственной манере для «Уорриорз» абсолютно не работал в первой встрече и она была проиграна, с треском, а защита «Бостона», основанная на агрессивной работе против движения и плотной опеки, казалась идеальной.

Уже на вторую игру Керр заставил активнее «Голден Стейт» играть пик-н-ролл, забрав мяч у Грина в пользу Карри. «Бостон», который по идее должен был быть лучше всех готовым к этому – застопорился, совершая дроп с Хорфордом или Уильямсом, что оказалось смертельно по такой игре и еще раз подчеркнуло очевидный факт: Стефен Карри – лучший игрок в истории по реализации свободного пространства на площадке.

В регулярке «Голден Стэйт» отводил 13,8% своих владений на пик-н-ролл, в плей-офф – 16,5%, в финале – 20%, и в каждой из трех последних игр эта цифра была выше 20%.

Конечно, это изменение не работало бы без уникальности лидера «Голден Стейт». И мне кажется, даже сейчас, когда наша и без того эмоциональная оценка ситуации бесконечно приумножена всей историей возвращения, мы все равно не в полной мере понимаем уникальность Карри.

Весь сезон ты играешь в классическом стиле – атакующего защитника, работающего без мяча. Вы даже научили Пула заменять Карри на коротких отрезках матча. А в финале ты должен начать играть в абсолютно другой баскетбол – с мячом в руках и плотной опекой от DPOY текущего сезона.

Если это не величие, то я не знаю, что тогда.

Почему «Бостон» проиграл?

Короткий ответ: Атака и плохая адаптация.

В прошлом году я сформулировал идею о том, кто же такой идеальный тренер, и да, по Удоке посреди сезона я сильно ошибся, но в некоторых аспектах попал.

Умение строить игру.

Умение быть психологом.

Умение развивать игроков.

Умение адаптироваться от игры к игре.

Умение адаптироваться по ходу игры.

Последние два фактора вызывают сомнения.

Если смотреть на путь «Селтикс», то они провели шикарный сезон, но дважды попали в 7-ю игру (отчасти лотерея) и свипнули «Нетс», где вопросов нет, но все же каждый матч был в околоклатче (А что, если бы тренер «Бруклина» был бы умнее табуретки?). Собственно, нельзя назвать «Селтикс» командой, которая катком прошлась по Востоку, в отличие от того же «Голден Стэйт», который поочередно вынес «Денвер», «Мемфис» и «Даллас».

По финальной серии к Удоке очень много вопросов.

Первый вопрос, который поставил Керр уже во второй игре – «Эй, как ты будешь играть против пик-н-ролла Карри?» Ответ был не совсем логичен: «Я откажусь от размена и буду играть дроп с попыткой постоянного преследования от Смарта вашего боллхендлера».

Если уж совсем честно, то Удока не захотел отвечать. Главный тезис его обороны – изматывание соперника плотной опекой, а когда вы играете дроп, то происходит следующее. Игрок, находящийся под плотной опекой, играет размен и выходит на бросок, но гораздо сложнее болхендлеру будет, если он не успеет атаковать дроп, а основной защитник вернется на позицию и будет снова давить физически. «Бостон» выкручивался разными способами, но пытался сохранить на Карри Смарта, Уайта или Брауна. Это даже могло работать, потому что зачастую Хорфорд делал фэйковый выход с поднятой рукой – то есть демонстрировал желание выйти, но на самом деле ждал возвращения защитника.

Но это Карри, даже замаскированный дроп не будет работать против него. Это не выход.

И если Хорфорд как-то оказывал сопротивление, то у Уильямса возникали еще большие проблемы, Роберт прекрасен, но не в фэйковом дропе против Карри, где его руки жили слишком пассивной жизнью, взгляните на сравнение.

Второй вопрос был еще легче: «Эй, а что ты придумаешь в атаке, если я брошу Уиггинса, Пэйтона и Грина на твоих лучших игроков?»

Ответ еще хуже: «Я все равно отдам мяч Тейтуму и буду играть драйв-н-кик, даже если у Джейсона будет антирекорд по потерям за всю историю финалов НБА»

Статистика удручает: Тейтум реализовал 37,5% против Уиггинса, 10% против Грина.

Были еще вопросы по поводу зонной защиты, использования двух не бросающих игроков в одной пятерке и так далее, но первые два имели основное значение для финала.

В чем проблема Тейтума?

Короткий ответ: Проблем нет, но он не разыгрывающий.

Недавно я прочитал описание одного из молодых игроков этого драфта, где говорилось примерно следующее: «Все как у Тейтума, его так же критикуют за небрежность при проходах, частые потери и принятия решений, но, как мы видим, это исправляется». Стоп, что? Тейтум в этом сезоне, когда ему отдали мяч, показал еще хуже цифры по соотношению передач к потерям, чем годом ранее. Так что я не уверен, что эта проблема решается.

Все, кто говорят о развитии Тейтума как плеймейкера, ему льстят.

«Бостон» очень зависим от игры лидеров, в отличие от того же «Голден Стэйт», где Карри играл и со скамейки, и выдавал 0 из 9 в выигранном матче.

Вся система нападения представляет из себя обилие драйв-н-киков, слешера в виде Брауна и расставленных снайперов. Кстати, винг-боллхендлер и слешер-гард со снайперами, где-то я это уже видел! Точно! «Хит» начала 10-х, и уж не думал я, что увижу это в «Селтикс».

В целом и эта тактика работает при прочих вводных, но Тейтум слишком туговат при принятии решений, да и времена изменились, и сейчас атака «Селтикс» уже выглядит несколько устаревшей.

Просто представьте: почти треть всех владений «Бостона» были спот-ап бросками, а возникали они в первую очередь после проходов и скидок, то есть драйв-н-киков, и простит меня уважаемый Рахон, что я тревожу его блог уже n-ый раз за материал.

В итоге это оказалось идеальной ситуацией для «Голден Стэйт», ведь у них есть Уиггинс, способный не пускать Тейтума в нужные точки, о чем он и сказал по ходу серии: «Я просто стараюсь не давать ему делать его обычные вещи, вот и все» – и это сработало.

Весь план защиты против таких «Селтикс» заключался в том, чтобы затруднить вход в «краску», даже ценой двойной опеки (а в этом Грин один из лучших в лиге) и вынудить совершить ошибку. Вынудить «Бостон» скатиться к неправильным решениям, нестандартным ситуациям, к которым они не готовы.

Вот пример, который объясняет простой и гениальный план «Голден Стейт» и чрезмерно простую и банальную систему нападения «Селтикс».

Тейтум разменивается на Луни, а уязвимость Луни – это, кстати, вообще величайший миф, потому что размен в Кевона Луни, лишь вредит игроку на мяче. Вы может не знали, но Луни всю жизнь до НБА играл бросающего винга, и некоторые даже делали анализ по типу:

Так что это один из величайших мифов лиги, что размен на Кевона Луни – это помощь тебе. Тейтум подтверждает, ведь реализовал лишь 33% бросков через него.

В общем, Тейтум делает вход и встречает двойную опеку от Пула, который сразу уходит к свободному игроку. Вход сорван, а у «Бостона» остается крайне мало времени, и они делают размен в Карри, который превращается в неудобный средний.

Еще стоит сказать, что не только система работала плохо, но и сами игроки. Вот, например, «Бостон» переходит в атаку и получает сразу идеальный размен Тейтума на Пула, но останавливает движение, а Джордан успевает подсказать Уиггинсу и поменяться с ним защитником.

Вообще переход из защиты в нападении – это проблема этих «Селтикс», и, как бы они ни старались сделать из Смарта или Тейтума плеймейкера, это не работает, а сама команда играет в 24-м темпе лиги, и даже когда убегает в отрывы, делает это очень плохо, у них 98,8 очка на 100 быстрых владений, когда в среднем по плей-офф эта цифра достигает 124,4 очка на 100 владений.

Отсутствие креатива, плана «Б», медленное принятие решений, ошибки в передачах и плохое движение мяча, даже когда нападение создавало преимущество лишнего игрока – все это очень больно бьет по «Селтикс».

Место Тейтума в иерархии НБА пока что сложное – у него 3 финала конференции, 1 большой финал, он один из лучших скореров поколения и при этом может съесть в защите даже Дюрэнта. Это же Кавай, да?

Но его нестабильность, отсутствие плеймейкера рядом (именно наличие этой функции раскрыло Кавая) и чрезмерные попытки подражать своему кумиры нелепы. Тейтуму пора выбрать свой путь: «Бостон», где вся культура построена на борьбе и преодолении, или «Лейкерс», где индивидуальность всегда перевешивала. Знаете, а в этом что-то есть, что «Бостон» проиграл свой финал с лидером, который фанатеет от легенды «Лейкерс».

Уиггинс и его роль

Коротко: Очень важна.

Забавно, но Эндрю Уиггинс выиграл титул в команде под огромным давлением, а ведь его обвиняли в том, что он пассивен, что он сыпется даже в «Миннесоте», что не выдержал давления Джимми Батлера. Помните об этом, когда решите написать обзор по карьере Керра, династии, клубной культуре или просто задумаетесь, почему она так хороша.

Канадец за плей-офф опекал Дончича, Морэнта и Тейтума. Везде не провалился.

Уникальность этого в том, что Эндрю на самом деле почти максимально неподходящий игрок (не ДиЛо) для системы «Голден Стэйт»: нападение этих «Уорриорз» неплохо шатало по ходу сезона, а сам Эндрю часто тормозил атаки и забывал отдать передачу в нужное место при комбинации, но в защите он давал существенно другой уровень универсализма за счет сочетания атлетизма и огромного желания.

Во-первых, он заставлял Тейтума играть в сложный баскетбол. И это очередной камень в огород нападения «Бостона» и Тейтума, потому что после неудачной первой попытки Джейсон принял решение еще хуже.

Во-вторых, Уиггинс научился помогать в подстраховке и в случае чего подчищать собственные ошибки в те редкие моменты, когда скидки на дугу все же проходили у «Селтикс».

В-третьих, хасл – его 29 подборов за 4 и 5 игру вызывают уважению. Все же утверждения, что канадец пассивен и не хочет побеждать, ложны, Керр смог создать такую атмосферу, где даже Уиггинс забегал, начал размениваться, бросаться на подборах и ставить бокс-ауты.

Кажется, что в системе «Голден Стэйт» и Кокорин смог бы стать топ-5 бомбардиром в Серии А.

Керр? Керр!

Стив Керр лишь подчеркнул, что является современным Филом Джексоном. В следующем сезоне он лишится двух ассистентов, которые уже нашли работы главных тренеров, но все же Стив уже доказал, что он великий, каким бы ни был состав его штаба.

Когда в четвертой игре он убрал Грина в последней четверти, то хрупкое подбитое эго Дрэймонда могло окончательно разбиться о стену непонимания, но в итоге Грин вернулся и показал +27 в следующих двух играх (-5 за первые 4 игры). Грин выдал на удивление ужасный старт серии, но за последних два матча ему можно много простить, ведь это был тот самый Грин, про которого мы знаем – лучший и умнейший страхующий лиги, делающий разницу.

Не забываем и про работу Керра с ментальностью Уиггинса, то как он смог переделать за 3 года Пула, который играл за «Мичиган» в стиле Берка, который был в этой же команды за пару лет до Джордана, как он доверял Томпсону. И это только Керр-психолог, а есть Керр-тактик, перестроивший все нападение команды по ходу финальной серии.

Что дальше для «Бостона»?

Не стоит посыпать голову пеплом: «Бостон» провел прекрасный сезон, особенно учитывая, где они были в середине сезона. Так что позитива тут больше.

Команда попала в финал с тренером-новичком, у них достаточно молодые звезды, проиграли они только «Голден Стэйт», но кто не проигрывал им за последние 8 лет? Это команда-династия, а быть вторыми после них не так уж и стыдно, так что и все разговоры о примитивности нападения и Тейтуме могут отпасть, как только «Голден Стэйт» пойдет на спад (пойдет же?).

Но все же есть и пара факторов, которые смущают.

Команда прошла архаичных «Хит», «Бакс» без Миддлтона и «Нетс» без тренера, а в следующем сезоне будет и «Кливленд», возможно, Риверс даст повод себя уволить, а значит, будет и «Филадельфия», а «Селтикс» ужасно необходим разыгрывающий и на рынке не так много доступных вариантов, как и вариантов в платежной ведомости для Стивенса.

Еще смущает основная концепция Удоки по изматыванию соперников обороной, это очень трудозатратный режим игры. Как мы видим, здоровье Роберта Уильямса вызывает вопросы, когда-то начнет активно заканчиваться Эл Хорфорд и, вполне возможно, что уже в следующем сезоне, а еще достаточно толстая медицинская карта у Маркуса Смарта. И вообще такой подход в защите напоминает Макмиллана и Тибодо, у них, кстати, были тоже симпатичные команды год назад с меньшим талантом, и мы видим, что с ними стало сейчас.

В общем, очень хотелось бы, чтобы «Бостон» остался сильным коллективом, но нужно найти разыгрывающего, разнообразить игру в обороне (например, box and one, который мог помочь закрыть Карри в этой серии, как это сделал Нерс в свое время, или более частое и креативное использование зоны в стиле Споэльстры) и поработать с принятием решений от лидеров.

Что дальше для «Голден Стэйт»

«Голден Стейт» – династия, у которой есть Уайзмен, Муди, Куминга и Пул, и все они не старше 23 лет. Это уже неплохой задел на будущее, тем более из Уайзмена и Куминги можно лепить практически что угодно, Муди точно будет неплохим ролевиком, но его талант оценивали даже выше, а Пул уже играет комбинации Карри.

В следующем сезоне, возможно, мы увидим более частую игру в load management и больший отдых для Карри, Грина и Томпсона, но то, что «Уорриорз» в здоровом состоянии будут в числе фаворитов – факт.

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Фото: REUTERS/Kyle Terada, Bob DeChiara, Paul Rutherford; Gettyimages.ru/Elsa