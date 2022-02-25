Споэльстра, Керр или Нерс? Определяем лучшего тренера в НБА

Что ж, вот тут мы поговорили о худших тренерах прямо сейчас, пора поговорить и про лучших, написать несколько од, порассуждать, почему один тренер-говорун – это хорошо, а другой – плохо.

Перед тем как начать, все же стоит сказать, что не каждого тренера легко оценить.

Писать о топ-20 странно, согласитесь, это все равно, что сказать о том, как Андре Драммонд входит в 60 лучших центровых лиги. Это будет правдой, но...

Поэтому будет топ-10, и будет он без следующих специалистов.

Ковыряются на дне

Представители – Марк Дэйгнолт, Джамал Мозли, Уилли Грин

Самое сложное – оценивать работу тренеров, работающих с командами в перестройке. Во-первых, тут объективно тренеры ориентируются не на результат, а на развитие игроков, выстраивание тактики, обучение. Адекватно рассудить их очень трудно, ровно как и понять, где ответственны их идеи, а где Покушевски снова забыл, что он ростом не 190 сантиметров и не играет первого номера.

Дэйгнолта я бы поставил повыше, у него есть неплохие промежуточные результаты с развитием команды.

Мозли пока оценить трудновато. Да, он оживил Картера, при нем хорошо себя показывает Вагнер (его ли заслуга?), но использование Саггса в роли скорера или что-то в этом роде выглядит странным...

Уилли Грина оценить труднее всего. Полагаю, он все же думал, что Уильямсон будет играть в его составе, и у него были идеи под него, но пришлось действовать с тем, что осталось.

Ковыряются в плей-ин или рядом

Представители – Уэс Ансельд, Джеймс Боррего

Ансельд бодро начал, построил интересную защиту без сильных игроков, вынуждал соперников совершать плохие броски, и это работало. А потом команда, которая не была готова к физически затратной обороне, развалилась, и все сломалось. Идея есть, ресурсов пока нет, может, Кристапс поможет? А может, я забыл принять таблетки.

Боррего явно не такой плохой специалист, по созданию движения мяча он вообще топ-тренер, но все что дальше вызывает вопросы – игра в обороне, упрямство в выбранной тактике или неумение заставить игроков быть более сконцентрированными.

Пенсия

Представители – Грегг Попович

Мне достаточно тяжело далось это решение, честно. Спросите меня, кто является величайшим тренером в истории баскетбола, и я точно назову Грегга Поповича первым или вторым. В зависимости от настроения по отношению к Филу Джексона.

Но я сам сказал, что рассуждаем о тренерах сейчас, и, пожалуй, к Поповичу есть вопросы.

Возможно, дело тут даже не в Поповиче-тренере, а в Поповиче-менеджере, который пусть неофициально, но принимает много решений внутри организации. В общем, рейтинг можем назвать именем Грегга, но в сам рейтинг его не пустим.

Ну не ставить же их в топ-10

Представители – Мэлоун, Кидд, Донован

Майк Мэлоун потрясающе общается с игроками, защищает их в прессе, им нравится в «Денвере», и это прекрасно. Проблема в том, что Мэлоун настолько верит в игроков, что 4 игры смотрел порно с Майклом Портером-младшем в серии против «Финикса», где с ним творили ужасные вещи. Изменений Портер сделал ровно 0, а еще можно вспомнить, как он достаточно долго держит молодых на скамейке – Портер, Бол Бол, Ннаджи. В общем, как тренер-мотиватор прекрасен, как тренер, который способен выиграть титул – безумно далеко.

Джейсон Кидд очень противоречивый персонаж, вроде бы смог настроить защиту «Далласа», починил их игру на пик-н-ролле, отступив от дропа в пользу агрессивных выходов наверх, но все это как-то теряется при виде ужасающей атаки, и, глядя в таблицу, ты задаешься вопросом – да, вы лучше, чем «Даллас» Карлайла, но намного ли? И стали ли вы ближе к титулу хоть на йоту?

Козел отпущения №2

Представители – Фрэнк Вогель

Честно украдено.

Тренировать в «Лейкерс» сложно. Тренировать Леброна в «Лейкерс» – крайне сложно. Тренировать Леброна в «Лейкерс» с вечно травмированным Дэвисом и Уэстбруком – непосильный труд, который был придуман в аду как одно из высших наказаний.

Каждому тренеру выше я решил также одну из категорий. Это важно – так можно определить общий портрет тренеров, которые востребованы сейчас в лиге.

Гик – тренер, пытающийся каждый раз придумать какую-то фишку, найти тактические слабости соперника, подготовить свою команду наилучшим образом.

Мотиватор – тренер, умеющий налаживать игровые связи, менять культуру организации, менять отношение к делу игроков

Воспитатель детского сада – тренер, который формирует культуру в молодой команде, ставит ее на правильный путь, выбирает стратегию игры и развития

Кстати, если что, все тренеры выше расположены не по порядку, а просто раскинуты в категории, которые были хаотично расставлены.

И да, в первой части вы можете вспомнить, какие вопросы я себе (и не только) задавал, чтобы оценить тренеров лиги.

Выдохнули, погнали.

10. Куин Снайдер («Юта»)

По Снайдеру есть две точки зрения, которые исключают друг друга.

Первая: Снайдер – самый ограниченный тренер лиги, который выезжает за счет того, что смог построить оборону вокруг Руди Гобера.

Вторая: Снайдер – тренер, живущий в условиях ограниченных ресурсов, у которого просто нет вариантов для изменений.

Истина, как всегда, посередине.

Куин Снайдер действительно построил команду, которая готова забирать большое количество побед на дистанции регулярного чемпионата. И основа этой команды – защита вокруг Руди Гобера и пик-н-ролльное нападение. Все правда. Без него (Гобера) эта команда остается практически голой – идея Снайдера всегда была проста. Нужно научить защитников обороняться не против прохода, а против броска и загонять тем самым соперников в «краску» под француза. Работает отлично.

И да, когда Гобер выбывает – команда ужасна во всех проявлениях. 29-13 с Гобером, 6-8 без него.

Но и вторая версия тоже близка к правде. Дело в том, что изначально защита периметра «Юты» всегда была уязвимой точкой. От этого и нужно начать оценку Снайдера. Он смог построить сильную защитную команду с Богдановичем, Инглзом, Кларксоном и Митчеллом на дуге. Это просто факт, и он имеет самое прямое отношение к развитию Гобера как сильного защитника. Нет Гобера – нет вариантов, а учитывая, что «Юта» не входит в топ-25 самых привлекательных команд на рынке, то приходится ставить Уайтсайда и молиться, что в него врежутся.

В общем, Снайдер построил топ-команду вокруг Гобера – правда, как и то, что без Гобера Снайдер не может построить эффективную команду.

Но реально ли построить здесь без Гобера что-то? Сомнительно. Идея межсезонья, которую продвигали как x-фактор – подписание Руди Гэя и его последующее использование в роли центрового в маленькой пятерке, провалилась. Провалилась и по причине того, что Гэй все же не решает проблему и не дает возможность играть в смоллболл, да и по причине, что Снайдер ничего не смог сделать с этим ростером, но все же первая причина важнее, как ни крути.

Странная претензия к Снайдеру, когда его обвиняют в отсутствие гибкости в серии с «Клипперс»?

Хорошо, что должен был сделать Снайдер? Убрать Гобера, чтобы что? Сложно обвинять тренера, который смог сделать из «Юты» имитацию контендера.

Категория: Гик, вынужденный жить среди мормонов

9. Крис Финч («Миннесота»)

Крис Финч возглавил команду еще в прошлом году, и многие могут сказать, что результатов, как и большого прогресса, пока нет, но все сложнее.

Если быть честным, то я не смогу вспомнить, когда «Миннесота» последний раз играла в осмысленный баскетбол до Криса Финча, и его по праву можно считать лучшим тренером клуба за последние лет ... эм ... десять? За всю историю? Если не считать Рика Адельмана, разумеется.

«Миннесота», и правда, изменилась, теперь ощущение иррациональной безнадеги, которая достигалась за счет наличия вроде бы хороших игроков, не умеющих побеждать, сменилось ощущением надежды.

Финч без глобальных изменений в ростере уже добился, что команда заиграла в тренерский баскетбол.

Например, он наконец-то перестал лепить из Таунса рим-протектора. Говорят, что Финч решил это сделать после того, как на психологическом тренинге при упражнении на доверие Таунс не только не стал ловить товарища, но потерялся и с криками выбежал из кабинета.

В общем-то, давно пора. До Финча через Таунса бросали 14,9 двухочкового (51,6% попаданий), после – всего 10,2 (50,6%), упало и общее число бросков, против которых приходится защищаться Таунсу (с 19,6 до 14,6). И это напрашивалось уже давно – Таунс никогда не станет элитным страхующим, у него нет ни чутья рим-протектора, ни понимания игры, зато есть сносные габариты и подвижность, которая не свойственна большинству игроков его позиции, плюс он неплохо защищается против проходов или при сменах на более миниатюрных игроков.

Но защита «Миннесоты» не главное, она просто перестала быть ужасающей и стала нормальной, средней. Главная революция произошла в нападении.

Крис Финч всегда был тренером, который много работал с атакой – в «Денвере» и «Пеликанс», а также в сборной Великобритании. Многие специалисты отмечали его именно как тренера, способного построить качественное нападение.

Команда играет в динамичное и агрессивное нападение с большим количеством заслонов (зачастую ложных), с отличным выходом из обороны и обилием дальних бросков (больше всех в лиге, 41,5), и это с Макдениэльсом и Вандербилтом на больших минутах, которые не очень хорошо растягивают площадку.

Достигается это за счет нескольких факторов. Например, в команде обычно два разыгрывающих на паркете. Как правило, это Расселл и Беверли, при такой ротации шанс, что мяч окажется в руках разыгрывающего после перехвата или подбора, гораздо выше, а следовательно и переход в нападение организовать гораздо легче.

Все идеи Финча на площадке легко реализовывает Расселл. Он не гений, как Крис Пол, но очень хорошо понимает игру и зачастую даже без мяча расставляет партнеров для комбинаций.

Еще у Финча есть Эдвардс, благодаря атлетизму, корпусу и контролю тела он уже один из лучших игроков лиги в быстрых отрывах (выше Леброна).

Прогрессируют и Макдениэльс с Вандербилтом. Во-первых, они стали лучше в защите и потихоньку заполняют пустоту на позиции страхующих игроков, а во-вторых, они во многом и помогают организовать motion offense от Финча благодаря постоянному движению без мяча, заслонам, забеганиям и другой черновой работе.

И да, Таунс – идеальный игрок для Финча. В нападении, когда у Карл-Энтони зачастую бывают размены на более слабых оппонентов (а в системе Финча это происходит регулярно), Таунс достаточно легко разыгрывает такие ситуации благодаря тому, что совмещает скорость защитника и габариты центрового.

Финч не так долго руководит командой, но уже изменил ее очень сильно. «Миннесота» изменилась, и главный тренер – одна из главных причин.

Категория: Гик, способный спрятать Таунса в обороне

8. Джей Би Бикерстафф («Кливленд»)

Отношение к Джей Би Бикерстаффу в лиге и за ее пределами было всегда не самым однозначным.

Да, он отличный тренер для молодых игроков, но никогда и близко не демонстрировал выдающихся показателей. Никогда, до этого сезона.

Во-первых, банально, но Джей Би научил игроков мыслить правильно, оставить ребячество и стать профессионалами своего дела. На одной из послематчевых пресс-конференций Айзек Окоро говорил о том, что периодически хочет совершить данк с разворотом на 360 градусов во время игры, но его останавливают мысли о том, как главный тренер будет этим недоволен.

Это правильное мышление, когда вместо желания покрасоваться игрок выбирает рациональное действие.

После этого проявился и прогресс – Гарланд самый наглядный пример, но есть пример и Мобли с Алленом.

Вообще мы недооцениваем, что сделал Бикерстафф летом.

Кто только ни ругал «Кливленд» за их идею играть в три бигмена, но Бикерстафф не только удачно смог интегрировать их в молодую команду, но и нашел применение. И да, я знаю, что Аллен и Мобли индивидуально очень сильные защитники, но я не поверю, что здесь все получилось само собой без участия главного тренера.

Джей Би за непродолжительное время привил команде идентичность, которая так важна для молодых – «Кливленд» уже сейчас является уникальной защитной организацией с потенциально несколькими кандидатами на DPOY.

Стоит признать, что их игра в обороне строится не только на индивидуальных навыках, она достаточно универсальна в зависимости от пятерки на паркете.

Например, Аллен уже сейчас один из лучших страхующих лиги и среди всех игроков, которые обороняются против 13 бросков или больше, он уже лидер по проценту попаданий соперников (41%, Грин – 41,5%, Гобер – 42,8%). У Аллена уникальное сочетание атлетизма, чтения ситуации и тайминга для подстраховки. Можно сказать, что Аллен создан чтобы быть одним из лучших рим-протекторов, то, как он после ошибок на заслонах страхует партнеров, должно быть в каждом учебнике баскетбола: идеальная дистанция, умелая остановка игрока, чтобы партнер восстановил позицию в обороне.

А есть еще Мобли, он умеет все то же самое, но пока несколько хуже, зато может делать уже то, что никогда не осилит Аллен – подниматься на дугу и играть в полноценный размен на любого соперника. Антропометрия и работа ног Мобли помогают ему быть классным защитником против каждой позиции, и это его первый год в лиге, что сходу заставляет сравнить его с Данканом или Оладжувоном.

Даже если у команды нет Мобли и Аллена на паркете, то и тут не все потеряно.

Во-первых, Гарланд солидно прогрессирует в том, как проходить заслоны, он маленький, но достаточно юркий для этого.

Во-вторых, Кевин Лав никогда не славился сильной защитой, но он один из лучших игроков лиги по заступам на пик-н-ролле. В свое время Дэвид Блатт научил его этому приему, и сейчас Кевин после заступа успевает вернуться к сопернику, остановив проход и позволив восстановить позицию партнеру по команде. Что-то похожее пытается делать и Дин Уэйд.

Если и это не работает, то «Кливленд» может встать в зону, которая точно входит в топ-3 лиги. И да, зона у них уникальная – есть стандартная 3-2, новомодная 2-3, но и безумно редкая 1-2-2 с Мобли на острие. В общем, защита «Кливленда» – это уже топ-уровень, и считаю, что в этом большая заслуга Бикерстаффа.

Категория: Воспитатель детского сада

7. Тайрон Лю («Клипперс»)

Лю? Да ты неадекватный, он же просто тренер-говорун!

Ну если быть честным, то уже давно совсем не так.

Лю никогда не был и, скорее всего, не будет гениальным тактиком, но зато у него есть другие важные качества:

Он отлично знает своих игроков, их способности и не боится делать изменения по ходу важнейших матчей Он не упрямый, умеет слушать тренерский штаб и черпать от них лучшие идеи Он просто прекрасно ладит как со звездами, так и с ролевыми игроками

Ладно, это всего лишь мое мнение, но перед сезоном у генеральных менеджеров НБА спросили, кого они считают тренером в лиге по изменениям в игре?

Победил Тайрон Лю – 37%.

Лучше всего подтверждает эти слова плей-офф 2021 года. Сначала Лю наткнулся на Дончича с его постоянными разменами в Зубаца. Тайрон спокойно усадил центрового на скамейку и играл маленькой пятеркой, а когда «Даллас» поставил в зону, то убрал Беверли, который не может стабильно угрожать из-за дуги и перешел на изоляции от Кавая и Джорджа. Сработало.

В следующем раунде история повторилась: нерабочая атака и переход на маленькую пятерку с пятью бросающими игроками на паркете. «Юта» так и не поняла, что размах рук Гобера не позволяет из-под кольца блокировать трехочковые.

Изменения, которые лежат на поверхности, не уникальны, но кто их делает в таком количестве? И главное – так успешно?

Второе – Лю всегда держит около себя сильных специалистов, которые помогают ему руководить.

Третье – Лю всегда называют тренером-говоруном в негативном ключе, и это неправильно. Он не только выиграл титул с Леброном, который является сложнейшим игроком для главного тренера, но продолжает быть успешен и сейчас. Лю понимает, как работать со звездами, и это редкий навык. Дэвид Блатт может быть в тысячу раз лучшим тактиком, чем Лю, но все это теряет смысл, если Дэвид не может общаться с лучшими игроками команды. Лю не просто умеет это делать, но правильно направляет свою команду, умеет мотивировать звезд и без угрызений совести сажать ролевиков.

Да, Тайрон Лю справедливо находится в этом рейтинге.

Категория: Мотиватор

6. Майк Буденхольцер («Милуоки»)

Когда начинаешь оценивать Майка Буденхольцера, всегда вспоминаешь, как минимум, два тезиса:

Тренер, способный построить из говна и палок «Атланты» финалиста конференции, при этом с игрой в осмысленный баскетбол Тренер, который не способен меняться, проявлять гибкость и адаптироваться в плей-офф

Второй тезис настолько плотно сидит у меня в голове, когда я вспоминаю Буденхольцера, что, кажется, я и сам иногда не способен менять мнение, а, возможно, на Буденхольцера стоит взглянуть по-другому.

«Думаю, что в целом значение и количество корректировок по ходу серии плей-офф переоценены. Безусловно, есть мелкие изменения вроде смены защитника, которые позволяют выиграть игру в плей-офф, но в целом их значение для меня переоценено», – это слова не Буденхольцера, а самого Грегга Поповича, сказанные еще в 2013 году, за год до очередного титула.

И это заставляет задуматься.

Почему так считают тренеры?

Причин много, одна из главных – уверенность.

Когда в плей-офф 2020 года Пол Миллсэп в серии с «Ютой» проваливался практически в каждой игре, журналисты атаковали Майка Мэлоуна на пресс-конференции. Тот спокойно ответил, что по-прежнему доверяет игроку. Миллсэп все так же выходил в стартовом составе, но не был на площадке в решающие минуты, а «Денвер» победил в седьмой игре серии.

Понимаете, о чем я?

Миллсэп сохранял боевой настрой, баланс всей команды не был нарушен, и все были в игровом тонусе, обошлись без конфликтных ситуаций.

Один из скаутов команды НБА сказал, что многие предпочитают играть в том стиле, который привел их в плей-офф, и не делать серьезных изменений. Примерно то же самое говорил и Джордж Карл: «Я бы предпочел проиграть матч в своем стиле, а не выиграть с изменениями, которые пришлось сделать на ходу».

Во многом это обусловлено тем, что команды предпочитают играть то, что знают, они уверены в этом стиле, и если в 7-й матче серии главный тренер просит центрового подниматься наверх, то это может серьезно ударить по вере в тренера и его идеи.

Если так подумать, то все лучшие тренеры лиги стараются показывать то, что они тренировали весь сезон. Даже постоянные изменения Нерса – это тот стиль, который он исповедует всегда.

Майк Буденхольцер в 94-м году пришел в «Сан-Антонио», еще до того, как Попович решил назначить себя главным тренером команды. Он – такая же часть их культуры, как и сам Грегг. И принцип отсутствия серьезных изменений – это тоже часть культуры «Сперс», которую исповедует уже сам Буденхольцер.

Я не смог найти причин вписать Поповича в рейтинг, но гештальт в данном случае закрывает Буденхольцер, он и есть продолжение традиций школы «Сперс» и лучший выпускник Поповича с запасом.

А теперь вспомните, как в плей-офф 2021 года он в серии с «Хит» против Джимми Батлера поставил на него Янниса. Это как раз то небольшое изменение, которое может помочь выиграть отдельную встречу или серию, то, о чем говорил Попович – незыблемая основная идея и небольшое изменение.

Категория: Гик. Вообще я не уверен, поэтому введем термин «Попович» рейтинга

5. Тэйлор Дженкинс («Мемфис»)

Забавно, но если Буденхольцер – ученик Поповича, то Дженкинс – это уже ученик Буденхольцера.

А еще его по-прежнему совершенно не замечают на общем фоне лиги, и очень зря.

В «Мемфисе» всего лишь 3 игрока провели больше 4 сезонов в лиге (Джонс, Андерсон, Адамс), из них в команде до Дженкинса не было никого, да и вообще во всем клубе лишь Брукс и Джексон были здесь до главного тренера.

Так что все успехи «Мемфиса» произошли только при Дженкинсе, и прогресс каждого игрока – это тоже его заслуга. Скачок в развитии «Гризлис» бросается в глаза особенно сильно.

Вот Джарен Джексон в первые три сезона имеет больше 5 фолов (в переводе на 36 минут), прыгает на каждый фэйк, ошибается в элементарных ситуациях. В этом году он не только фолит так, чтобы хотя бы доигрывать матчи, но поработал и над таймингом (второе место по блокам), добавил немного в подборах, но главное – стал одним из самых универсальных бигменов в защите:

Ну и конечно развитие Джексона. pic.twitter.com/vCkgksR3bd — Максим Коршунов (@Vigiliiant) 14 января 2022 г.

Выйти на дугу против Карри и отыграть с ним на ногах – это топ-уровень.

Прогрессирует и Брукс, который в первые сезоны бросался на каждого соперника агрессивнее голодного бультерьера, сейчас он снижает количество фолов за игру уже третий сезон подряд.

Есть и Морэнт, который раньше был абсолютно не опасен на пик-н-роллах, а сейчас научился конвертировать их пусть и не в стабильный средний бросок, но зато в хороший проход, Джа по-прежнему один из лидеров по очкам из «краски».

А ведь есть еще Бэйн и его прогресс в качестве универсального игрока, Адамс, который вроде был уже никому не нужен, Кларк, Джонс, старательные Кончар и Мелтон, умнейший Андерсон, молодой Заир Уильямс, все они играют важные роли.

В начале сезона все думали, что дело в Морэнте, но тот выбыл, а команда начала рекордную серию побед.

В чем же заслуга Дженкинса?

В том, что он смог заставить не только работать, но и играть в осмысленный баскетбол очень молодую команду, которая стала самой молодой в плей-офф со времен звездного трио «Оклахомы».

В том, что при нем молодые игроки без опыта работают над собой, закрывая пробелы.

В том, что Дженкинс создал атмосферу, когда команда уже бросает вызовы сильнейшим в НБА.

«Гризлис» – вторые по возрасту, но продолжают играть в баскетбол умный не по годам. У них почти нет изоляций (26-е место), зато они отлично понимают принцип «defense creates offense» (защита создает нападение) и лучше всех в лиге умеют ломать атаки соперников, убегая в быстрые отрывы. Стабильное первое место по перехватам, второе по касаниям в защите, шестой темп лиги. Кроме того, если команда застревает в медленной атаке, то у них есть человек-стена – Стивен Адамс, тот с 8,8 очка, которые были набраны за счет его заслонов в прошлом сезоне, прыгнул на уровень 12 очков (4-е место в лиге).

Мы не знаем, какой Дженкинс тренер на поздних стадиях плей-офф, но он точно прекрасный специалист для молодых команд.

Категория: Воспитатель детского сада

4. Ник Нерс («Торонто»)

Ник Нерс – главный баскетбольный гик среди всех тренеров лиги.

Пожалуй, в лиге нет более сумасшедшего (в хорошем смысле) тренера, чем Ник Нерс.

Каждая игра «Торонто» – это что-то новое. Нельзя вечером включить «Торонто» и предугадать, что сделает Сиакам сегодня, как нельзя быть уверенным и в его игровой позиции на сегодня.

В «Рэпторс» нормально, когда в первой четверти Сиакам – центровой, во второй – разыгрывающий, а в третьей – тяжелый форвард.

Эволюция Паская Сиакама – это вообще отдельная история для Нерса.

В первый же сезон Нерса сделал из камерунца почти звезду (скачок с 7,3 очков до 16,9), качественно маскируя его слабости. Те, кто занимались баскетболом профессионально, видят их и сейчас, у Сиакама практически нулевая работа ног. Потом случились чемпионство и уход Кавая, и Сиакам даже стал главной звездой, пока против него не перестали ставить габаритных форвардов, которых Паскаль и обыгрывал за счет скорости, Сиакам не только перестал прогрессировать, но начал совершать элементарные ошибки и провалил сезон-2020/2021, став одним из популярных кандидатов на обмен. Но уже в этом сезоне Нерс продолжил развивать идею из прошлого сезона, когда Паскаля стали опекать более маневренные игроки, он изменил его позицию еще раз и сделал его центровым. Если, согласно basketball-reference, в прошлом сезоне он провел 18% игрового времени на позиции центрового, то в этом уже 47%, и фактически мы видим Сиакама в роли основного центрового «Торонто». Это совпало с его ренессансом, Паскаль снова эффективен и может считаться звездой, которая где-то рядом с МВЗ.

Много ли тренеров поставили бы его центровым? Придумали, как это может работать? Сомневаюсь, что нашлось бы хотя бы 3 человека на всю лигу.

Вообще Нерс всегда считался защитным специалистом. Когда Крис Финч возглавлял сборную Великобритании, Нерс, работая его ассистентом, отвечал именно за оборону и был помешан на том, чтобы придумать индивидуальный подход к каждому сопернику. Это помогло ему в будущем. При собеседовании с Уджири одним из главных моментов для будущего кандидата был вопрос, как бы он остановил Леброна в предыдущие сезоны. Нерс рассказал подробный план, который предлагал Кейси по ходу серии, но главный тренер не хотел и думать об этом. План состоял в создании стены, которая потом остановит Янниса, Уджири был поражен, и по слухам это стало решающим фактором при принятии решения.

Если в защите пятерка форвардов достаточно легко может работать только на одних разменах, то в нападении от Нерса, как профессионала по работе с обороной, ждать особых успехов никто не собирался, но он смог построить топ-10 атаку лиги в 2022 году с абсолютно неподходящим для этого набором игроков.

Ванвлит ужасно завершает атаки под кольцом, Трент учился выбирать бросок, играя за «Портленд», Сиакам хорош в основном на разменах, Барнс – новичок с нестабильным броском, Ануноби хорош, но ограничен, Ачиува пока больше старается играть в баскетбол, чем играет в него.

Добился он этого за счет странного сочетания изоляций и быстрого темпа. Здесь все просто, когда у тебя на площадке 4 форварда и Ванвлит, то у тебя всегда 2-3 размена в атаке, поэтому это достаточно частый и надежный вариант для нападения «Торонто», как и быстрые атаки. «Рэпторс» хорошо убегают – тоже понятно, практически каждый игрок после подбора может начать движение в атаку, большинство команд-оппонентов не успевают занять позиции.

Про Нерса очень хорошо недавно сказал сам Уджири:

«Он безумен, в хорошем смысле – он спит, ест, завтракает, думая о баскетболе. Когда всем процессом руководит такой человек, все становится проще».

И это очень точно раскрывает Нерса как специалиста, который максимально погружен в процесс.

Когда он был главным тренером «Брайтон Бирс» в Англии, ему поставили цель продать больше билетов – он подписал Денниса Родмана на одну игру.

Когда в 2007 году у него появился шанс стать тренером тогда еще D-лиги в новой команде «Айова Эенерджи» (Сейчас «Айова Вулвс» и принадлежит «Миннесоте»), он придумал логотип, акции, участвовал в разработке дизайна формы и арены. Нерс помешан на баскетболе, и поэтому он один из лучших.

Категория: Гик, которому можно дать пять африканцев, и через месяц он обыграет Дока Риверса со стартовой пятеркой Матча всех звезд

3. Монти Уильямс («Финикс»)

Когда НБА объявила о первых карантинных ограничениях и приостановлении сезона, Монти Уильямс был озабочен тем, что игроки будут слишком мало общаться между собой. Он предложил им идею собираться на ужин вместе в «Zoom». Игроки были впечатлены и с теплотой вспоминали эту историю после «пузыря» в Орландо. Перед стартом следующего сезона они каждую неделю собирались у Криса Пола на веганский ужин.

«Думаю, это сблизило нас, мы стали ближе и более открыты друг к другу», – Микал Бриджес о том времени.

«Он может сказать нам все что угодно, он бывает жесток в своих словах, но мы готовы воспринимать его слова правильно, мы знаем, что он всегда готов поддержать нас. Играть за него – это особенное чувство, как и иметь такие отношения между тренером и игроками, он хорошо контролирует культуру и атмосферу в команде», – Девин Букер о Монти Уильямсе.

Наивно полагать, что все успехи «Финикса» связаны только с Крисом Полом.

Во-первых, результаты были еще в «пузыре», а во-вторых, изменения в организации проявились сразу после назначения Уильямса и во многом благодаря ему.

«Когда он пришел в команду, изменилось все, все стало по-другому, наша культура изменилась полностью, поменялись игроки и атмосфера в раздевалке», – сказал Девин Букер в недавнем интервью, когда у него спросили о причине успехов команды.

Мы очень быстро забыли «Финикс» до Монти Уильямса – ту команду, которая не просто не развивалась, но и была абсурдна на уровне «Никс». Изменения прошли настолько быстро, что сейчас «Финикс» уже образец профессионализма среди игроков.

Причина действительно в Монти Уильямсе.

Придя в команду, он не так сильно менял игроков, но изменил культуру, которая в свою очередь помогает меняться баскетболистам.

Примеров масса.

Девин Букер хотел играть в стиле Джеймса Хардена, но после того как Уильямс пришел в «Финикс», то убедил его не только действовать часто без мяча, но и стараться в защите. Сейчас уже Гобер с завистью ставит в пример Девина Доновану Митчеллу, говоря о его желании играть в обороне.

Деандре Эйтон был типичным пост-ап центровым, но отказался от этой роли и стал вспомогательным элементом, который проводит гораздо больше времени в поисках наилучшего заслона для партнеров, чем с мячом.

Микал Бриджес пришел в лигу сильным защитником, но в первый сезон не относился серьезно к скаутским отчетам. Перед серией с «Лейкерс» его то и дело замечали за просмотром видео, составленным видеоассистентами и другими скаутскими отчетами.

Уильямс смог заставить всю организацию работать над единой целью, отказаться от лучшего для себя в пользу лучшего для команды.

При этом ошибочно говорить, что Монти Уильямс – это тренер-говорун. Многие специалисты отмечают, как он может нарисовать комбинацию в нужный момент:

Но самая крутая похвала прилетела от Криса Пола:

«За всю мою карьеру ни один тренерский штаб не готовил команду к сопернику лучше, чем Монти и парни» – и это правда. «Финикс» планомерно уничтожает каждого различными способами.

Кто мог подумать два года назад, что контендер появится в Аризоне? Думаю, почти никто, но сейчас «Финикс» остался единственной командой лиги, которая входит в топ-5 по атакующему и защитному рейтингу.

Категория: Мотиватор, понимающий игру

2. Стив Керр («Голден Стэйт»)

Обязательно к просмотру:

Монти Уильямс меняет культуру команды, Ник Нерс меняет игроков и игру, а Стив Керр – лучше всего понимает психологию игроков. Пожалуй, он лучший психолог во всей лиге, и зачастую его вера в игроков превосходит веру самих игроков в себя, что и помогает им раскрыться.

Именно Керр сделал из Карри пулялку игрока, который после 5 матчей с 20% из-за дуги, все равно совершит 10 попыток. Большинство бы сникли и пытались искать броски в других ситуациях, но не Карри. Даже в ситуации, когда он не попадает, он остается полезнее, чем 90% лиги.

Именно Керр попросил Андре Игудалу выходить со скамейки, тот не был в восторге, но стал MVP финала, закрыв Леброна Джеймса в качестве одного из важнейших элементов «пятерки смерти»

Да и других примеров масса – Керр изменил Уиггинса. Он не только сделал его снова счастливым и довел того до Матча всех звезд, но и превратил в игрока, который способен приносить пользу. Он убедил измениться и Пэйтона, который из разыгрывающего стал странным слэшером с хорошей игрой в защите. Сейчас на наших глазах меняется Куминга, а был еще пример Пула, который в первые сезоны был одним из самых глупых баскетболистов лиги, Шона Ливингстона, Джавейла Макги, Отто Портера. Для всех Керр не просто находит идеальную роль, но и делает их лучше. «Голден Стэйт» уже сейчас команда, которая помогает реанимировать карьеры, раскрыть новые таланты, обрести уверенность.

Керр не просто умеет мотивировать игроков, но умудряется контролировать и холериков вроде Грина, которому зачастую он доверяет мотивационные речи и шефство над новичками. Вообще умение контролировать Грина, чтобы тот ничего не испортил – это уже великое достижение, а ведь еще у Стива есть фишки в стиле намеренных технических для встряски команды.

Если быть честным, то мы до сих пор не понимаем, насколько Керр великий тренер, ведь он смог построить династию во времена объединений суперзвезд, желания игроков быть на самых больших рынках и самого сильного агентского влияния за всю историю НБА.

Каждое важное решение в истории «Голден Стэйт» последних лет не просто связано с Керром, а проходило через него напрямую.

Например, вся ситуация с Дюрэнтом, которая очень хорошо раскрывает Керра и его философию.

В интернете вам, разумеется, расскажут, как Кевин бежал из «Оклахомы» в команду, которая его обыграла, но забудут уточнить, как Дюрэнт хотел остаться на второй год в университете Техаса, потому что ему там просто нравилось играть в баскетбол. Дюрэнт бежал не из «Оклахомы», а в «Голден Стэйт», где люди играют в баскетбол и получают удовольствие. В атмосферу, которую создал Керр. Кевин Дюрэнт бежал к Стиву Керру.

Многие помнят только уход Кевина, но забывают, как Керр смог интегрировать Дюрэнта в баскетбол, и тот ни до, ни после ни разу не играл в настолько командный баскетбол, в котором почти нет изоляций. Кевин не только нашел себя заново, но даже отказался от роли главной звезды, зачастую выполняя большой объем черновой работы.

Да, Дюрэнт ушел с небольшим скандалом, но вина Керра в этом была минимальна, а вот факт, что больше двух лет он смог держать в тонусе ранимого Кевина и агрессивного Грина, очевиден.

Уникальность Керра не только в создании правильной атмосферы, умении раскрывать в игроках лучшие качества, но и в том, что он не боится держать около себя сильных специалистов и опираться на их мнение. Даже сейчас у него в штабе Рон Адамс, отвечающий за прекрасную защиту, Майк Браун и даже Кенни Аткинсон, чей тяжелый характер был известен по работе с «Нетс».

Странно, когда похвала по построению династии «Голден Стейт» уходит к офису команды, который несколько раз чуть все не испортил, гораздо большая заслуга в этом Керра, ведь именно он создал обстановку, в которой игроки показывают свою лучшую игру.

Категория: Мотиватор, слушающий гиков

1. Эрик Споэльстра («Майами»)

А вы сомневались?

Вы все знаете эту историю: молодого парня, который после колледжа уехал в Германию игроком (а на полставки тренером), по связям отца устроили в «Майами» видеоассистентом.

Потом он работал 7 лет на этой должности, никуда не рвался и смотрел много баскетбола. Очень много. День и ночь.

Взгляните на историю Споэльстры не с точки зрения его карьерного пути, обратите внимание: как он 7 лет кропотливо ждал, терпел, учился.

Говоря о «Хит» мы часто рассуждаем о культуре организации, которую построил Пэт Райли. Так вот, Эрик Споэльстра – это и есть культура «Хит», где игрок, тренер, менеджер отказываются от личного в пользу командного. Так было и со Споэльстрой.

Принцип отказа от собственного эго в организации ощущается везде. Помните, как вылетели из команды Уэйтерс и Уайтсайд? Типичные примеры, в «Хит» никогда не стремятся найти самых талантливых игроков, но всегда готовы принимать трудяг, готовых грызть паркет.

А если они готовы грызть паркет, то им достаточно слушать Споэльстру, и он превратит их из грубых поленьев в ролевиков на больших минутах уровня контендера. Как превратил Макса Струса, Гейба Винсента, Калеба Мартина, а из Омера Юртсевена умудрился сделать, как минимум, Алперена Шенгюна образца 2024 года.

На самом деле, говоря об Эрике Споэльстре, можно с уверенностью сказать: «Он просто лучше других людей понимает баскетбол». Рецепт прост – берете перспективного тренера и на 7 лет сажаете его за просмотр баскетбола.

Вообще Споэльстра не просто адаптирует команду к соперникам, хотя его игры зачастую больше похожи на шахматные партии, Эрик во многом является новатором для лиги. Включите НБА пятилетней давности, уверяю вас, что в 8 из 10 случаев команда не будет играть зоной, но именно тогда Эрик начал эксперименты по использованию зонной защиты в «Хит», и я не знаю, что он делает со своими игроками, но даже Кайл Гай и Данкан Робинсон превращаются в полезных людей, способных защищаться на уровне лучшей обороны лиги.

Стоит сказать, что зона Споэльстры – это гораздо сложнее, чем обычная зона, которая иногда используется в лиге.

Зона «Майами» – это уникальная работа, которую игроки выполняют как единый организм. Пожалуй, в лиге нет настолько организованной зоны, которая умеет действовать настолько целостно

Зона «Хит» – это игра на опережение, когда игроки умело закрывают линии передач и заставляют отдавать неудобные пасы, позволяющие восстановить позицию

Извечная проблема любой зоны – защита хай-поста около линии штрафных, но «Хит» и тут не дают играть и создают максимальные проблемы для получения передачи центровому

Зона «Хит» – это гениальные ловушки, когда игрок в момент может оказаться в окружении пятерых игроков. Опять работа всей защиты как единого организма и инициирование ошибки со стороны соперника

И это мы опускаем еще уникальные сочетания зоны в стиле 1-3-1, переход на персональную опеку, ловушки, ситуативные изменения и так далее. Все это можно сказать, говоря о защите, но и в атаке команда не менее уникальна, я даже скажу, что «Хит» этого года обладают самой уникальной атакой в лиге.

Почему?

Потому что из всех трех самых популярных типов владений в лиге (пик-н-ролл – 17% по лиге, быстрые атаки – 15,4% и спот-ап броски – 23,8%) «Хит» по частоте использования находятся в последнем десятке. Зато в топ-5 они – по хэндоффам, оффскринам и катам. Споэльстра каким-то чудом строит нападение команды с центровым без броска, который зачастую держит мяч на хай-посте. Адебайо таким образом все равно вытягивает центрового, и тут уже мы видим большое количество забеганий, скринов и прочих хитростей. «Хит» научились создавать пространство с постоянным наличием небросающих игроков, и это поистине уникальное достижение.

И да, если вдруг нужно у Споэльстры всегда есть козыри в рукаве и гениальные заготовки:

Споэльстра очень хорошо чувствует баскетбол. Вот знаменитый момент, когда Эрик толкнул Хирро на получение мяча, но здесь важен не проход Тайлера, а то, почему он спокойно прошел и что делали игроки без мяча за пару секунд до этого.

«Хит» – уникальная организация, их преемственность и верность собственным принципам уникальна для современной лиги, они уже могут считаться династией и Эрик Споэльстра остается центром этой династии на годы вперед.

Категория: Гик, который не только понял правила игры, но и решил их переписать

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports