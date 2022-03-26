Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке

Регулярный сезон вступает в решающую стадию: распределение последних мест, финальные рывки и иногда выбор более подходящих соперников под первый раунд. При этом третья четверть сезона была одна из самых насыщенных на события по ходу сезона, и наш рейтинг очень сильно изменился. Собственно, давайте поговорим о том, как лучшие команды сезона подходят к плей-офф, и обновим наш рейтинг.

1. «Финикс» (2), 60-14

Защитный рейтинг – 107,1, Атакующий рейтинг – 115,6, NET – 8,5

В лиге нет более стабильной команды, она даже надежнее, чем ставка на то, что Крис Пол должен был травмироваться по ходу сезона. Видимо, в этот раз Сильвер сжалился над дедушкой и решил попросить малополезный «Хьюстон» отправить Криса Пола на отдых заранее. Получилось идеально – 6-8 недель и восстановление аккурат под плей-офф. Даже однорукий Крис Пол все равно входит в топ-5 разыгрывающих лиги.

Собственно, за исключением этой неприятности, у команды все прекрасно. Игроки «Финикса» регулярно хвалят тренерский штаб за умение готовить их к соперникам. Оно и видно, «Санс» на этой четверти сезона спокойно убрали достаточно много интересных соперников:

«Даллас», который на бумаге должен хорошо смотреться против «Финикса» за счет отличной защиты на пик-н-роллах, но был убит разменами в Порзингиса в четвертой четверти

«Милуоки», которым пришлось поплатиться за присутствие Бобби Портиса: на него разменивались на протяжении всей встречи все игроки «Финикса». Тут более подробно с описанием действий команды

А еще «Филадельфия», «Майами», «Чикаго» (дважды) и «Миннесота» (дважды). Команда вынесла всех, за исключением Трэя Янга, которому пришлось набрать 43 очка для победы

То, что команда Монти Уильямса далеко впереди, никого не удивляет. Удивляет, как команда без звезд топ-10 (ну топ-5 уж точно) лиги спокойно оформляет победу за победой. Собственно из всех аргументов критиков осталось пока что два:

Крис Пол + «Финикс» – это союз, который обречен на провал и любовь болельщиков. С обоими всегда что-то случается в плей-офф.

Когда последний раз команда без явных звезд первой категории, которые претендуют на звание лучшего в лиге (или очень рядом), выигрывала титул? В 2014? В 2006 или 2004? В общем, происходит это нечасто, и люди уровня «суперзвезда» практически всегда решали в плей-офф больше, чем слаженная и симпатичная игра. Впрочем, пока «Финикс» безальтернативно первый в рейтинге.

«Финикс» по-прежнему остается единственной командой с топ-3 атакой и защитой, при этом они еще и качественно усилились. Не буду петь дифирамбы Бийомбо, это все магия Криса Пола, который и Артему Дзюбу в НБА вывел бы на 10+10, хотя работа в защите Бисмака поражает, особенно по части его выходов на дугу. В команду добавили Тори Крэйга, отдав Джейлена Смита (нельзя продлить летом, да и Бийомбо с Макги хватит сполна) и Аарона Холидэя за денежную сумму. Солидный защитный винг, который знаком с командой, и неплохой и цепкий разыгрывающий, который как раз поможет разгрузить позицию первого номера в отсутствие Криса Пола.

Все усиления помогли не только ей не упасть без Пола, но даже не просесть в показателях передач, потерь и других метрик, на которые напрямую влияет Крис.

Удивил Пэйн. Нет, он уже удивлял по ходу сезона, но кто мог подумать, что в конце сезона именно танцевальный партнер Уэстбрука окажется самым эффективным игроком команды по показателям +/-? 9,5 ассиста на 2,1 потери в лучшей команде лиги – это уровень лучших разыгрывающих, и неизвестно, замешена ли здесь секретная бутылочка Криса Пола или что-то другое, но Пэйн этого сезона вполне себе претендент на звание самого прогрессирующего. Конечно, не получит, но где-то рядом быть может. Лично для меня.

Кэмерон Джонсон прямо сейчас вышел на уровень идеального 3 and D ролевика, попадающего больше 50%, а еще он обладатель гениальной линейки 50%-50%-90%, на дистанции последних двух месяцев.

В отсутствие Криса Пола Эйтону пришлось действовать куда агрессивнее, чаще играя в посте. Получилось хорошо, две удачные игры против «Милуоки», унижение Таунса и явный посыл Сарверу, что пора бы расчехлять чековую книжку. В лиге новый звездный центр.

Не сказать про Букера было бы преступлением.

Начать стоит с клатча. Крис Пол, например, на втором месте в лиге: он реализует в решающие минуты 56,4% бросков. Уступает он только одному игроку – Девину Букеру, 56,5%. Не будем останавливаться на защите – там все значительно лучше хотя бы за счет активности, достаточно вспомнить, что это первый сезон, когда у Девина больше 1 перехвата за игру, но мартовские 28,6+6,6 – это где-то рядом с претендентами MVP, а учитывая результаты команды, то уж точно во второй волне сразу после Йокича, Эмбиида и Янниса. Мало кто заметил, но Букер наконец-то стал хорошо бросать из-за дуги, это первый сезон с 2017 года, когда у него выше 35%. Все это сопровождается прогрессом и в розыгрыше, не буду говорить о том, что Букер один из лидеров по пик-н-роллу, но закидушки на Эйтона стали намного интереснее, и теперь Девин опасен не только со средней.

Ключевая задача на остаток сезона – восстановиться, не потерять кого-то еще и спокойно подойти к плей-офф.

2. «Милуоки» (8), 46-27

Защитный рейтинг – 110,9, Атакующий рейтинг – 115, NET – 4,1

«Бакс» тихой сапой прошли уже почти весь регулярный чемпионат.

И, пожалуй, реальная форма «Милуоки» для нас останется загадкой: «Бакс» не прыгали выше головы, не метались из стороны в сторону, не рисковали. Ну почти. Единственный риск – обмен Донте Дивинченцо, которого в этом сезоне заменил Грейсон Аллен, на Сержа Ибаку, страховка на случай провала Брука Лопеса не помешает, но и Брук уже вернулся, сыграв в трех последних матчах.

При этом «Бакс» с 50% от своих усилий все равно наиболее ожидаемый претендент на финал от Востока, и вот почему:

«Бруклин» слишком (и только) зависим от Дюрэнта.

«Филадельфия» интересна, но команда с Доком Риверсом никогда не будет главным претендентом на финал НБА, он придумает, как все испортить.

«Хит» прекрасны, но так и не решили проблему того, как освободить Батлера от опеки Янниса, и едва ли Буденхольцер не обратится снова к этой тактике.

Ключевая проблема «Бакс» этого отрезка – у них реальные проблемы с защитой «краски», они на 23-м месте в лиге по проценту попадания соперников из-под кольца.

Мы уже видели, как Эйтон за две игры выдал 28,5 очка в среднем и Ибака после обмена явно не в своей тарелке («-1,9» за 14 игр), вернувшийся Брук Лопес выступил еще хуже («-8»), а Бобби Портис, конечно, плюсовой, но абсолютно неиграбельный против серьезных команд в роли основного центрового – «Миннесота» («-7»), «Юта» («-1»), «Голден Стэйт» («-17»), «Финикс» («-7»). Портис провалил буквально каждую игру против контендеров и по-прежнему остается наиболее удобной мишенью для соперников.

Не добавляет поводов для радости и 28-я скамейка лиги, которая лучше только «Чикаго» и «Торонто». Отсутствие Коннотона, слабая игра Мэттьюза, нестабильность Нворы, все это несколько смущает перед плей-офф. Оптимизм внушает Яннис, который проводит идеальный по стабильности сезон.

Относительно щадящий игровой режим (Адетокумбо провел всего лишь на 20 минут больше в сезоне, чем Холидэй или Миддлтон и лишь на 110 больше Портиса) позволяет верить, что грек во всей красе покажет себя в плей-офф. Мало кто заметил, но Яннис стал еще лучше в обороне, как минимум, за счет универсальности. Если в прошлом году его защитное время между защитниками, форвардами и центровыми было распределено в соотношении 25%-63%-12%, то уже в этом 20%-53%-27%. Безусловно, причина в отсутствии Лопеса, но ведь грек не просел в эффективности (против центровых в этом сезоне Яннис дает забить лишь 52,8% против 56,1% в прошлом сезоне). При этом защитный рейтинг «Бакс» даже лучше по сравнению с прошлым сезоном (110,9 против 112,4).

Главный x-фактор серии с «Финиксом» Дрю Холидэй тоже в форме. После неудачного старта сезона разыгрывающий не просто нашел свою форму, но и снова кошмарит соперников по всей площадке и, пожалуй, делает это лучше всех в лиге.

Холидэй уникален не только защитой, но и тем, что в этом сезоне показывает лучшие карьерные показатели eFG%, находясь в топ-20 лиги и вообще на первом месте среди всех разыгрывающих.

Если не считать опасений по игре в «краске» и выступлению скамейки, «Бакс» подходят прекрасно к плей-офф – здоровые, не сильно убитые регулярным сезоном и по-прежнему мотивированные на победу.

3. «Майами» (6), 47-26

Защитный рейтинг – 113, Атакующий рейтинг – 108,6, NET – 4,4

«Хит», как всегда, выглядят лучше, чем они есть на самом деле, и это неплохо, пожалуй, «Майами» – та самая заноза, которая может занести грязь и стать причиной смерти.

«Хит» выглядит мощно, но не убийственно по сравнению с командами выше.

Хорошая маскировка проблем? Возможно, но даже на бумаге есть некоторые вопросы.

Взяв отрезок с начала февраля, мы увидим прекрасную оборону (2-й защитный рейтинг), про нее мы говорили уже много раз хотя бы в материале про тренеров, где подробнее разбиралась «зона» Споэльстры, сдваивания и все остальное. Этого не отнять, пусть и есть очень большой перекос в сторону защиты внутри, за что иногда приходится платить открытыми бросками (последнее место в лиге).

Но вот атака за последние два месяца – всего лишь 18-е место в рейтинге нападения, и это удручает.

Лаури вернул бросок, определенно будет лучше в плей-офф, чем есть сейчас, но едва ли он со своей задницей на перевес сможет делать разницу. Как и Батлер, который ограничен отсутствием броска и в сезоне против «Бакс» набирает скромные 13,5 очка, и это он играл преимущественно против против Миддлтона и Мэттьюза. Джимми по-прежнему остается ментальным лидером команды, но он слишком стар, чтобы меняться и стать кем-то другим. Спросите меня, что он будет делать против «Милуоки», и я точно не скажу ничего обнадеживающего для болельщиков «Хит». Если кто и знает – Споэльстра, но потенциально это проблема, которую в прошлом году никто не решил.

Даже если забыть про Лаури и Батлера, то дальше все тоже не очень радужно: Адебайо прогрессирует по цифрам, но также первый раз в карьере его средняя дистанция бросков не увеличилась, а наоборот – уменьшилась, пусть и незначительно. Он по-прежнему обладает уникальным набором навыков, который востребован, но назвать его первой опцией сложно, да даже второй.

Лучший атакующий игрок, безусловно, Хирро, и на дистанции последних 20 матчей он выдает 23 очка за игру. Пожалуй, в отличие от других лидеров команды, Тайлер обладает самым универсальным арсеналом в нападении.

И да, странная вещь, но если вы попросите меня назвать второго по важности персонажа «Майами» после тренера и причину, по которой «Хит» на этой дистанции не потеряли лидерство – это Тайлер Хирро. Лучший шестой игрок сезона НБА 2021/2022 и участник Матча всех звезд 2023.

Понимаете, вся система нападения «Хит» архаична, неправильна с точки зрения трендов и строится на сильных сторонах лидеров благодаря гению Споэльстры. И только Хирро попадает в рамки современной НБА, где может сыграть пик-н-ролл (эффективнее Хардена, Била или Халибертона), может сыграть изоляцию (а примерно четверть его владений – это долгие отрезки длительностью больше 6 секунд), а может отыграть роль каттера, что с Адебайо на площадке вполне допустимая история.

И да, Хирро – самый эффективный клатчер команды, который пока делает меньше попыток в решающие минуты, чем Батлер, но за свои 2,1 попытки он набирает больше (2,4 очка против 2,3 попытки с 2,1).

Но сможет ли Хирро вытащить вашу команду, когда атака команды встанет?

4. «Голден Стэйт» (1), 48-25

Защитный рейтинг – 106,4, Атакующий рейтинг – 112,5, NET – 6,1

Камикадзе-стиль в лучших традициях Патрика Беверли от Маркуса Смарта заставляет в очередной раз поволноваться за команду Стива Керра.

Во-первых, объективно Карри очень сильно сдал и за последние 3 месяца ни разу не вышел на отметку выше 24 очков в среднем за игру. И да, Карри остается опасен даже с 0 из 10 и делает команду лучше, но такой Стеф все равно хуже. Сильно хуже. Осложняет все и травма Стефена, но это монета с двумя сторонами. Возможно, он отдохнет и вернет форму, а возможно, не сможет найти бросковую стабильность, такие моменты в карьере Карри после травм бывали.

Во-вторых, если отбросить эмоциональные эпитеты по поводу возвращению Клэя, то нельзя не сказать: все не так хорошо, он нестабилен и явно не может справиться в защите. Статистически он не проседает, но Керр не ставит его против быстрых игроков, а латеральная ограниченность видна невооруженным глазом. Те же Миддлтон или Фурнье накидали через Томпсона больше 50%.

В-третьих, игра «Голден Стэйт» отлично построена на командных действиях, Стив Керр один из лучших тренеров лиги по умению встраивать игроков в ротацию, но также «Уорриорс» безумно зависимы от Грина (29-7 c Дрэймондом, 18-16 без него) и Карри. Потеря одного из них и второй раунд будет казаться большим счастьем, и если восстановление Стефена затянется, то сезон может оказаться очень удручающим.

В-четвертых, против «Голден Стэйт» также нашли противоядие. Например, команда – одна из худших по защите в изоляциях. Это нормально, пока Рон Адамс учил Пула и других игроков сменам, умению страховать и сдваиваться в нужные моменты, они по-прежнему оставались или недостаточно развиты физически (Пул, Карри), не имели латеральной подвижности (Бьелица, Томпсон, Портер в меньшей степени) или имели другие ограничения. И, на самом деле, этот фактор очень недооценен. В каждый чемпионский год «Голден Стэйт» в команде были уникальные индивидуальные защитники – Грин, Дюрэнт, Томпсон, Игудала, сейчас только Грин, возможно, Пэйтон, но он ограничен в нападении, и отчасти Уиггинс, который при этом теряется в командной защите. Плей-офф же – это всегда большая доля индивидуальных действий, клатчи, когда придется играть один на один против лучших звезд лиги.

Впрочем, в момент, когда я это пишу, половину проблем закрывает Джордан Пул.

Самый эффективный игрок команды с февраля (+3) провел три слабых месяца, но в марте уже вышел на 24,5+4,8 с линейкой 53%+47%+88%. Будет комплиментом и правдой, если я скажу, что Пул заменил Карри в роли ... эм ... Карри. Джордан также угрожает проходом и обладает броском с 9-ти метров. В совокупности это дает ситуацию «подойти нельзя отойти» с запятой на усмотрение защитника.

Сейчас «Голден Стэйт» выходит на «Денвер», и это вполне удачно, но стоит им потерять третью строчку, и им придется играть против «Далласа» или «Юты». Второй вариант подойдет им даже с отсутствующим Карри, а вот «Маверикс» по сезону обыграл команду Керра трижды. Есть мотивация остаться на текущей позиции, и главная надежда на это – именно Пул и его нападение.

5. «Мемфис» (3), 51-23

Защитный рейтинг – 108,8, Атакующий рейтинг – 114,5, NET – 5,7

«Мемфис» очень хорош, причин много, и, как известно, дьявол кроется в деталях.

Если пробраться через дебри хвалебных од Джа Морэнту, то можно заметить, что Джарен Джексон по-прежнему остается недооцененным игроком. Возможно, самым недооцененным. Именно Джексон является лучшим игроком команды в четвертых четвертях, имея «+1,1» (Бэйн на втором месте – +0,6, Морэнт – -0,4), и это говорит о многом. Дальше только гипотезы, основанные на eye test: Джексон в последних четвертях становится тем самым x-фактором защиты, который может решать исходы матчей, размениваясь на всех и каждого. Есть еще важный момент, в двух предыдущих сезонах Джексон защищался против защитников ужасно – работа ног, фолы, все было нелепо, и он пропускал 59,3% через себя, а уже в этом сезоне он ограничивает всех малышей 38,3% попаданий. И да, ко всему вышесказанному Джексон – лидер лиги по блокам, решивший (почти) проблему с фолами.

Другое преимущество «Мемфиса» – глубина, из контендеров только «Хит» могут похвастаться скамейкой лучше, но там есть Хирро, который и делает всю разницу. Без него у «Мемфиса» безоговорочно лучшая скамейка.

После возвращения Дилона Брукса в состав у команды есть 4 игрока, которые стабильно набирают больше 16 очков за встречу. Добавляем к этой четверке Адамса, и это прекрасная стартовая пятерка, но за ними есть Мелтон и Брукс, оба набирают больше 10 очков, аккуратный разыгрывающий Джонс, Андерсон, перспективный Заир Уильямс, ролевик с прекрасной этикой и цепкой защитой Кончар, и это мы не сказали про Тиллмана и Тилли. Самая сбалансированная скамейка – это точно «Мемфис».

Ну и пора окончательно развеять миф о том, что это команда только Морэнта.

На дистанции марта у команды 7-3, и Морэнт лишь (внимание) 9-й в команде по эффективности.

Защитная идентичность коллектива позволяет «мишкам» даже на фоне невзрачной игры лидера оставаться одной из лучших команд, так что неудивительно, как с просевшими процентами попаданиями Морэнта, но с лучшими показателями по блокам, перехватам или другим расширенным показателям, как касания в защите, «Мемфис» остается в топе.

Ну и как не сказать про Адамса?

Во-первых, все любят Стивена. Все. И теперь мы не любим Пламли.

Во-вторых, Адамс – крутой, человек-стена с самонаводящимися передачами Тома Брэди.

В-третьих, пока вся пятерка «Мемфиса» бегает и бросает, Адамс спокойно бегает и ставит одни из лучших и точно самые непроходимые заслоны лиги – по скрин-ассистам он уступает только Пелтлю и Гоберу.

«Мемфис» потенциально еще может потерять вторую строчку, и отчасти это логично, потому что серия с «Миннесотой» не самая желательная история, но мы будем еще больше уважать этих «Гризлис» за то, что они не будут подбирать соперника.

6. «Бостон» (-), 46-28

Защитный рейтинг – 106,5, Атакующий рейтинг – 113,3, NET – 6,8

Голливудское перерождение «Бостона» поражает, сейчас им осталось всего лишь несколько побед уже до первого места.

Уже стабильно надежная оборона не удивляет никого, а вот изменения в атаке – пожалуй, да.

Если взять атакующий рейтинг команды с начала февраля, то это 7-е место, а если посмотреть с середины февраля, то и вовсе 2-е.

Удивительно, но Джейлен Браун к успехам за этот период причастен меньше обычного, его игра несколько ухудшилась, а бросок стал нестабилен.

А вот Джейсон Тейтум вышел на иной уровень продуктивности, и, безусловно, это хорошие новости, но есть момент, который смущает всех.

Сейчас у Тейтума 33,6 очка в марте и 53,6% реализации, но еще в ноябре он еле набирал 23,3, реализуя всего лишь 39,3% бросков. Нестабильность Джейсона – его главный минус. Ближайшая ролевая модель Тейтума – это Дюрэнт с выбором бросков Брайанта, совершенный бомбардир, которого можно ограничить, но не закрыть, а в удачный день его опекуны просто наблюдают за выдающейся игрой.

Проблема Тейтума, что количество бросков у него не изменится ни при каком проценте попаданий. Его атакующая форма гениальна, но того же Дюрэнта отличает от других звездных скореров умение набирать очки в каждой игре вне зависимости от ситуации, настроения и прочих внешних факторов.

Два других лидера этой части чемпионата – Робин Уильямс и Эл Хорфорд, но здесь разговор пойдет уже про защиту.

Уильямс из разряда центрового-маломерки плавно переходит в одного из лучших страхующих лиги, и неудивительно, что лучший защитный рейтинг в команде, которая играет от обороны, именно у Уильямса. Один из главных навыков Роба – подстраховка и, пожалуй, он очень сильно приблизился к лучшим в этой категории. Чтение игры, понимание линий передач, умение сокращать дистанцию – все это у Уильямса развито прекрасно.

Вообще, если до этого Уильямса называли типичным атлетом, летящим на каждый бросок с неплохой работой ног, то сейчас он вполне себе универсальный защитник. Конечно, он пока не Дрэймонд Грин, который умеет еще и подсказывать партнерам, но если бы меня попросили назвать наиболее приближенного к Грину игрока – это Уильямс. Посреди сезона я критиковал Роберта за его размены на защитников, но даже тут виден прогресс: если посмотреть на распределение игрового времени в обороне по позициям, то примерно четверть времени Уильямс играет против маленьких и да, против них он эффективнее всего, не позволяя забивать им даже 39% через себя.

Удивителен и ренессанс Хорфорда. Никто не сомневался, что Эл – игрок, входящий в различные топы IQ способностей, в 35 лет эта тушка продолжает защищаться на дуге и не только за счет интеллекта, но и работы ног, подвижности, периодически обучая еще молодых, как того же Уильямса уму разуму.

7. «Филадельфия» (10), 45-27

Защитный рейтинг – 110,5, Атакующий рейтинг – 112,6, NET – 2,1

Можно ли назвать успешным обмен Хардена уже сейчас?

Если вы болельщик «Филадельфии» или отрабатываете штрафной бросок и вам нужна методичка, то в целом – да.

Со стороны игра «Филадельфии» выглядит, конечно, специфично, но в целом, даже несмотря на поражения «Денверу» и «Бруклину», команда прошла очень тяжелый отрезок с минимальным количеством потерь.

Основные проблемы «76-х» все равно никуда не делись.

Док Риверс по-прежнему на тренерском посту, а его ротация одна из худших в лиге, например, даже после перехода Хардена команда умудряется постоянно проигрывать вторые четверти с огромной дельтой. Они на 20-м месте по средней разнице очков на этом временном отрезке, а это уровень «Кингс» или «Сперс». Почему нельзя дать больше минут Макси, поймавшему кураж со вторым юнитом – история умалчивает, но скамейка «Филадельфии» 27-я по эффективности.

Появился и ряд вопросов.

Нет сомнений, что Эмбиид является потрясающим игроком, претендующим на звание самого доминирующего классического центрового поколения, но он никогда не был вспомогательным римраннером на пик-н-роллах и организовать свой лоб-сити с блекджэком и (ну вы поняли), у Хардена не получится. Хотя бы по причине того, что все эти закидушки, которые Джеймс адресовал Капеле, для Джоэла вообще не рабочая история. Это сильно ограничивает Хардена.

Многие эксперты, считавшие, что криворукость и неумение ставить заслоны бигменов «Нетс» не позволяет разыграться Хардену, ошиблись, разница в эффективности пик-н-ролла между Харденом в «Нетс» и Харденом в «Филадельфии» 0,02 очка.

Не очень понятна и роль Хардена, когда на Эмбиида идет сдваивание (а он остается лидером в этом компоненте). Джеймс по-прежнему не двигается и не входит на бэкдор (забегание под кольцо), владения, которые «Филадельфия» научилась играть, когда Эмбиид принимал на себя роль плеймейкера под двойной опекой, стали хуже.

Что касается защиты, то она просела.

Одна из причин – «зона».

Я не имею ничего против «зоны», но «Филадельфия» до Хардена была на 25-м месте по частоте быстрых отрывов. После они прыгнули на 29-е место. Когда ты играешь «зону» с патологический проблемой в транзишине – это странно. 20,2% всех владений соперников – это отрывы.

Очень показательны вопросы журналистов и ответы Эмбиида и Риверса.

Эмбиид: «Надо провести анализ, но пока я не знаю, возможно, нам нужно меньше уделять внимание игре на чужом щите и быстрее садиться в оборону».

Риверс: «Это разочаровывает. Нужно быть просто дисциплинированнее» – или не играть с Харрисом, Харденом, Эмбиидом «зону»..?

Собственно, защита, как ни крути, проблемная область. Не играешь «зону» – получаешь провалы персонально, на всю команду в защите есть Тайбулл и тексты фанатов Эмбиида, говорящие о его обороне, все остальные валятся с ног после кроссовера от Глена Дэвиса.

«Филадельфия» – самая специфичная команда из топ-4 Востока. И, пожалуй, на бумаге слабейшая.

8. «Чикаго» (4), 42-31

Защитный рейтинг – 112,9, Атакующий рейтинг – 113,3, NET – 0,4

Чем дальше «Буллс» продвигаются по сезону, тем больше и страшнее оголяются их раны, которые нельзя вылечить простым тренерским решением по ходу игры, особенно, когда на тренерском посту тихо дремлет Билли Донован, забыв о своих обязанностях.

Причем парадокс в том, что главная сила «Чикаго» – их главная слабость.

Команда по-прежнему играет в суперагрессивный пик-н-ролл, использует гениальные заслоны Вучевича да и собственно делает это вполне успешно – 3-е место по частоте, 2-е по эффективности.

Но теперь взглянем на 5 лучших команд по защите против пик-н-ролла, а именно «Майами» (0-3), «Даллас» (1-1), «Оклахому» (не было игр), «Торонто» (2-1), «Голден Стэйт» (0-2), итого – 3-7.

Дело не в чокерстве или наследии «Лебронто», просто «Чикаго» – ограниченная и не вариативная команда без возможностей играть универсально. Любая защитная организация может затянуть «Буллс» в длинную серию уже в первом раунде, а шанс попасть на «Бостон» очень реален. Впрочем, это может ускорить увольнение Билли Донована, и вы, как болельщик «Чикаго», должны раскидывать аргументы по чашам гипотетических весов.

Другая проблема «Чикаго» – персональные защитники, команда на 26-м месте по обороне против изоляций, и опять же мы говорим это про команду, которая может играть против «Бостона» или «Бруклина», где хватает индивидуального мастерства, да даже «Торонто» играет большое количество изоляций. И тут мы возвращаемся к межсезонью и теперь с холодной головой можем оценить, а так ли вам нужен Карузо, способный защищаться на 1-2, а не сменщик для травмированного Патрика Уильямса на защиту 2-4? Айо Досунму, конечно, радует, но Джевонте Грин и Деррик Джонс – это несерьезно.

Возвращение Лонзо несколько лечит проблему вариативности в атаке, но не решает ее полностью, Лавин и тем более Дерозан никогда не были спот-ап шутерами, способными играть эффективно без мяча, проблема защиты не решится тем более, у команды 6 боллхендлеров на больших минутах с ограничениями по физике.

И да, это мы не говорим еще о ужасающей скамейке, которая на 29-м месте по эффективности в лиге.

Пожалуй, второй раунд для «Буллс» будет очень хорошим результатом и даст много информации для размышлений по поводу будущего.

9. «Юта» (5), 45-28

Защитный рейтинг – 110,3, Атакующий рейтинг – 116,5, NET – 6,2

Эх.

Нет, не подумайте, «Юта» хороша, правда.

После уикенда они спокойно прошлись по «Финиксу», «Далласу» (правда, второй раз уступили, но играя второй раз за два дня), «Чикаго», достойно смотрелись против «Бакс».

Честь и хвала, но если просмотр игр «Лейкерс» вызывает рвотные позывы, то, глядя на «Юту», хочется просто сладко дремать.

С каждым новым изучением команды Снайдера все лучше понимаешь, как она умрет.

Майк Конли, за которого отчаянно или «отчаянно» боролась организация, уже превратился в тыкву, и для этого даже не пришлось травмироваться, его 11,5 на дистанции двух месяцев с 34,9% попаданий с игры заставили Донована уже сейчас стать разыгрывающим. Эффект безусловно хорош – 6,5 передачи Митчелл никогда не делал на длинной дистанции, но прогресс Донована в совокупности с регрессом команды – это всегда один шаг в сторону «Никс» другой организации.

Не решена и проблема сменщика Гобера. Если Гэй просто не может играть центрового, то Уайтсайд не может играть вообще, Паскаля иногда пинают, но ничего хорошего из этого не выходит. В общем, и минуты без француза для «Юты» обречены, если Кларксон не может найти игру.

Не радует и клатч, команда на 20-м месте в лиге и проиграла 19 матчей в клатче (выиграла 16), Митчелл на 16-м месте в лиге по эффективности из игроков, которые делают как минимум 2 броска в клатче, и это, мягко говоря, не густо.

Собственно, ничего нового про эту «Юту» сказать нельзя. Как только Гобер и Митчелл вернулись в нормальные кондиции и хотя бы просто стали играть, «Джаз» пошли наверх и сейчас вполне могут оказаться на 3-м месте конференции. И, пожалуй, это хорошо. Потенциальные серии против «Далласа» и «Голден Стэйт» не сулили ничего позитивного, а вот с бедствующим «Денвером» можно улететь в 7 игр и продлить бесславную серию выходов в плей-офф.

Календарь «Юты» на конец сезона не такой простой – «Голден Стэйт», «Даллас», «Мемфис», «Финикс».

10. «Даллас» (-), 45-28

Защитный рейтинг – 108,6, Атакующий рейтинг – 111,4, NET – 2,8

Ого, признаться я удивлен смелостью Кидда выпускать Дончича, Брансона и Динуидди вместе. Это интересное решение и достаточно объяснимое. В таком случае даже после выходных у бабушки Лука сохранит какие-то силы к последней четверти из-за перераспределения нагрузки благодаря Динуидди, который в хорошие дни что-то сообразит на пик-н-роллах.

Другое дело, что 24-я скамейка «Маверикс» стала еще хуже, и в бой идут уже Ниликины и Берки, которых обычно показывают, говоря о том, какие ошибки недопустимы для боллхендлеров.

Спенсер, конечно, воспрянул и после обмена выглядит второй звездой команды, вот только проблем у «Маверикс» все равно хватает, и он их не решает.

Во-первых, еще в декабре Кидд сказал про «Даллас»: «Мы бросающая команда, которая не попадает».

С того времени мало что поменялось, «Маверикс» по-прежнему на 7-м месте по частоте спот-ап бросков и на 18-м по их эффективности, а добавление Динуидди и Бертанса не только не решило этой проблемы, но и усугубило ее, сделав «Даллас» очень специфичным нападением.

Во-вторых, Дориан Финни-Смит великолепен, идеал 3 and D игрока, но он один, а когда ты играешь на больших минутах с тремя разыгрывающими, тебе жизненно необходимы универсальные защитные винги с броском. Есть Буллок, но он нестабилен. Есть Грин, но он молод, нестабилен и часто ошибается. Есть Браун, просто есть. Резюмируя: Финни-Смиту придется отдуваться за всех, и тут мы переходим к следующей проблеме.

В-третьих, «Даллас» отлично научился защищаться на пик-н-роллах, но все это не меняет того факта, что они пожертвовали немного «краской», и сейчас «Маверикс» пропускают 72,4% из-под кольца – 27-е место. В конференции с Йокичем, Эйтоном, Таунсом.

В-четвертых, Пауэлл прекрасен по возможностям выхода на игроков периметра да и отлично вписался в концепцию защиты Кидда против пик-н-роллов, но «Далласу» нужен агрессивный римраннер для Динуидди и Дончича, а канадец делает всего лишь 1,8 попытки за игру, что меньше, чем у Коллинза, Зубаца или Хорфорда.

В-пятых, скамейка команды просто плоха и находится на 24-м месте по эффективности, здесь уже можно мало что сделать, кроме попыток реанимировать Берка, Ниликину или Бертансу. Ладно, последнее уже совсем в порядке бреда.

Все это не отменяет того, что «Даллас» стал лучше и травма Карри может очень помочь «Маверикс», которые и без того отлично играют по сезону против команды Керра (3-1), и в случае падения «Голден Стэйт» это будет интересная серия. Как и серия с «Ютой», которая может стать расширенной версией игры Дончича против Зубаца годом ранее.

К «Далласу» во многом хватает вопросов (ротация, скамейка, большие), но то, что они стали лучше и интереснее из организации, которая вроде бы не имела маневра на большие изменения – это факт.

Бонус

«Бруклин»

Слишком много переменных в постоянном мире НБА.

Сколько игр проведет Ирвинг в плей-офф? Каким вернется (и вернется ли вообще) Бен Симмонс? Что будет, если поменять Стива Нэша на шимпанзе?

Все это не отменяет самой важной постоянной: Кевин Дюрэнт – величайший скорер в истории баскетбола, и остановить его могут или травмы или он сам. На самом деле, перспективы «Бруклина» можно будет оценить только после 82-й игры или даже плей-ин.

Самое интересное для «Нетс», что эта команда удивительно хорошо умеет налаживать нападение, когда у них нет Ирвинга и Симмонса, но как только возвращается Кайри, команда отходит от всего, чему научилась и снова склоняется к унылому айзо баскетболу.

И да, парадокс «Нетс», что если никто из топа Востока не будет мухлевать, то их потенциальная серия с «Бакс» может изменить расклады очень быстро, сделав их как главным неудачником последних лет наряду с «Клипперс», так и главным претендентом на чемпионство 2022 года.

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Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports, Jeff Hanisch-USA TODAY Sports, Dan Hamilton-USA TODAY Sports, Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports, David Butler II-USA TODAY Sports, Kirby Lee-USA TODAY Sports, Andrew Wevers-USA TODAY Sports, Brad Penner-USA TODAY Sports, Brian Westerholt-USA TODAY Sports, Jim Rassol-USA TODAY Sports