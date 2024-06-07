Любителей тоже тестируют на допинг. Пробу могут взять даже на утренней пробежке!

Недавно в Москве в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации» состоялась большая дискуссия об антидопинговом контроле в любительском спорте.

Тема суперактуальна: на старты массовых пробегов в России выходят десятки тысяч человек.

Вы знали, что любого из них инспектор РУСАДА может пригласить на допинг-контроль? А в случае положительной пробы последует настоящая дисквалификация.

Мы собрали базовые (и местами удивительные) правила о том, как борются с допингом в любительском спорте. И задались вопросом: а нужна ли вообще эта борьба?

Любителя могут протестировать когда угодно. Поймать на улице или на первенстве фитнес-центра – это окей

В Кодексе WADA есть такое понятие – «спортсмен-любитель» (recreational athlete). Это человек, который занимается спортом, при этом в течение предыдущих пяти лет не выступал на международном уровне, не представлял страну, не входил в сборные и в пулы тестирования.

Допинг-тестирование любителей осуществляется ровно по тем же правилам, что и профессиональных спортсменов. С минимальными поблажками, которые можно сравнить с отношением к несовершеннолетним или защищенным лицам. Вот удивительные вещи, которые стоит учитывать:

● любитель не имеет права отказаться от сдачи теста, когда бы к нему ни подошел допинг-офицер (на финише марафона, выходе из бассейна или во время пробежки по улице);

● РУСАДА, как и любое другое национальное антидопинговое агентство, имеет право организовать контроль на соревнованиях любого уровня, необязательно официальных (первенство фитнес-центра по плаванию или забег «5 верст» в парке, например, попадают в категорию потенциально тестируемых);

● тестирование любителей – не такая уж экзотика. Например, офицеры РУСАДА приезжали на Московский марафон и в теории могли попросить пробу не только у призеров, но и у любого из 30 тысяч участников. Отказаться, напоминаем, нельзя;

● соглашаясь на участие в соревнованиях любого уровня, вы автоматически соглашаетесь и на соблюдение Кодекса WADA. И теоретически не имеете права принимать не только препараты, напрямую поднимающие спортивный результат, но и многие другие из запрещенного списка. Даже те, к которым вы, возможно, привыкли по домашней аптечке;

● в случае положительной пробы спортсмена-любителя дисквалифицируют точно так же, как и профессионала. Все остальные последствия (штрафы, запрет на профессиональную деятельность, даже уголовное преследование в случае доказанного распространения) – тоже в силе.

Шойгу против такого контроля: «Если у тебя в чем-то может быть свобода, она должна там быть»

Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова инициировала круглый стол на тему антидопингового контроля в любительском спорте. И там стало очевидно, что проблем и белых пятен в этой теме даже больше, чем в том, что касается олимпийских видов.

Вот, например, мнение президента федерации триатлона и бегуна-любителя Ксении Шойгу :

«Насколько серьезно мы в федерации триатлона относимся к антидопинговой политике среди спортсменов и у детей, так же несерьезно я бы относилась к антидопингу среди любителей.

Во-первых, мы все люди, и те из нас, кто не посвятил жизнь профессиональному спорту, абсолютно точно несколько раз в год принимают допинг, даже не зная об этом. Ну, потому что мы болеем простудой, пьем комплексы витаминов, нам тренер дает какой-то гель на длинных дистанциях, потому что мы хотели бы их преодолеть... И конечно, мало кто вчитывается в состав.

Мне кажется, у каждого действия должна быть цель. И если я не претендую на медали, на разряды, на то, чтобы стать лучшим бегуном, триатлетом, пловцом, то зачем мне знать правила антидопинга и почему я должна следить за тем, чтобы этот самый допинг не попал в мой организм?

Если ты бежишь на разряд, на какой-то официальный статус – конечно, результат должен быть чистым. Но если ты бежишь как я – встал с утра и просто побежал, потому что солнышко, потому что слот подарили, то почему я должна задумываться, закапала я себе «Отривин» или нет, пила «Милдронат» или нет? Это же мое личное дело, правда?

Если это вредит моему здоровью – суперистория, мы можем проинформировать каждого любителя о том, что полезно, что вредно, как необходимо питаться и так далее. На эту тему написано огромное количество литературы и сказано много слов. Но вот даже водка, которая не является допингом, тоже ведь несет вред здоровью. На мой взгляд, к антидопинговым правилам это имеет весьма отдаленное отношение.

Допустим, мы проводим марафон с большим денежным призом, и в правилах указано, что приз может быть получен только после сдачи допинг-пробы. Тогда это понятно и прозрачно. Но когда у глубоко мною уважаемого Дмитрия Тарасова или у меня бегут по 20 тысяч человек, они должны быть свободны от того, чтобы в свой досуг соблюдать правила, которые не несут большого смысла. К черту детали!

Моя позиция: если у тебя в чем-то может быть свобода – то она обязательно должна там быть».

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А еще мы поговорили с Сергеем Илюковым , спортивным врачом и бывшим членом наблюдательного совета РУСАДА. Для удобства мы разделили его комментарий на главные вопросы.

Что такое допинг применительно к спортсменам-любителям?

Давайте сначала определимся, кто такой спортсмен-любитель. Точное определение во Всемирном антидопинговом кодексе отсутствует. Решения тут отданы национальным антидопинговым организациям. Это на самом деле создает небольшую неразбериху, но давайте условимся, что речь идет о спортсменах, принимающих участие в соревнованиях, при этом их жизнь не связана с профессиональным спортом.

Вопрос целесообразности тестирования спортсменов-любителей весьма неоднозначен.

Также я был бы в этом случае очень аккуратен с определением самого понимания слова «допинг». Здесь следует разделять неосознанное использование любителем лекарственных препаратов, относящихся к запрещенному в спорте списку, и намеренное применение тех же препаратов без медицинских показаний с целью именно улучшения личного спортивного результата. Остальные формы допинга по Всемирному кодексу я бы тут оставил вне контекста.

Как быть с любителями, которые болеют?

Часто спортсмены-любители – это люди старшего возраста, с большой вероятностью имеющие те или иные недуги, лечение которых может требовать препаратов из запрещенного списка. Однако для спортсменов любительского уровня существует возможность апеллирования на терапевтическое исключение по медицинским показаниям – и даже после факта обнаружения запрещенного вещества в пробе.

Но в каждом конкретном случае это будет рассматриваться национальной антидопинговой организацией. Таким образом, в случае применения лекарственного препарата по медицинским показаниям для спортсмена-любителя не подразумевается автоматических санкций, в то же время это не снимает ответственности со спортсмена. Каждый такой случай в теории должен быть тщательно рассмотрен соответствующей инстанцией.

А теперь давайте представим условного 45-летнего Петра Сергеевича Иванова, который решил после n-ного количества лет офисной жизни взяться за здоровье и начать с участия в 10-километровом забеге в Пушкино.

Если от каждого такого Петра Сергеевича требовать предварительного ходатайства на терапевтическое исключение к лекарствам, прописанным ему участковым врачом по поводу гипертонии и по совпадению относящимся в запрещенный список, то боюсь, бюджет и штат сотрудников для этой миссии в национальном антидопинговом агентстве можно умножать кратно.

Если я правильно понимаю порядок цифр по статистике 2023 года, то на данный момент на 1 млн жителей Российской Федерации приходится 0,84 ходатайства на терапевтическое исключение. В общей сложности таких ходатайств было 117 за год. В международной сравнительной статистике цифра не впечатляющая, но благодаря активной осведомительной работе в последние годы этот параметр существенно вырос.

Тем не менее, эти запросы на терапевтические исключения касаются, главным образом, профессиональных спортсменов. Если безапелляционно требовать запроса от каждого Петра Сергеевича, то боюсь, это станет диспропорциональным бременем.

Как можно дисквалифицировать любителя?

Давайте разберем случай преднамеренного использования запрещенных препаратов с целью улучшения личных спортивных результатов. Возьмем условного бегуна-любителя, который начитался про фармподдержку, а потом съездил на берега замечательного озера Иссык-Куль и там закупился всем ему необходимым.

Даже если такого спортсмена поймают и дисквалифицируют, я боюсь, что в его жизни, по сути, ничего существенным образом не изменится. В отличие от профессионального спортсмена, где последствия будут иметь эффект.

Как можно отследить запрет на участие в соревнованиях в случае любителя?

Эта задача мне кажется слишком трудоемкой и, с точки зрения использования ресурсов, расточительной. Может быть, по мере диджитализации общества и роста применения искусственного интеллекта это и станет реальным, но на данный момент скептически отношусь к эффективности этих мер.

А любители вообще употребляют допинг?

Любое допинг-тестирование базируется на элементарной теории вероятности. Чем выше преваленция использования допинга в данной выборке, тем целесообразнее тестирование. Это так же, как тестировать людей с симптомами ковида – целесообразнее, чем тестирование на ковид тех, у кого нет симптомов (выше риск ложноположительных).

Если смотреть международные исследования по распространенности допинга среди любителей, то следует учитывать методологию, которая варьируется довольно сильно. Плюс отдельно подчеркну, что преваленция применения допинга в условной Швейцарии и в России – это две разные вещи. Поэтому, если отвечать на вопрос дотошно, то при отсутствии данного рода исследований с российской выборкой четкого ответа нет.

Международные исследования, однако, указывают на преваленцию между 1-40%.

Так, например, недавнее исследование датских коллег сводится к преваленции в 1-3% и указывает на то, что тестирование любителей не видится целесообразным, особенно учитывая стоимость. Но сразу следует оговорится что эти 1-3% в случае с датской выборкой не означали бы аналогичных цифр преваленции допинга по сравнению с каким-нибудь гипотетическим айронменом в Сочи.

Если любитель хочет вредить своему здоровью, то почему бы нет? Чем допинг отличается от водки и сигарет?

Мне очень нравится сравнение с сигаретами. Вспомните Москву до запрета на курение в публичных местах. Сидишь в ресторане до такой степени в табачном угаре, что нельзя разобрать вкус еды...

Кто-то скажет: это мое право, хочу и курю. Но тут можно ответить, что курение – это вред здоровью, и с ним нужно бороться на системном уровне. Если люди курят буквально за едой в ресторане, то курение становится как будто бы нормой. При этой норме изначально некурящие станут курить. Это смещение ценностей и норм в обществе.

Так же и с допингом среди любителей. Да, это частное дело каждого – колоть ЭПО перед стартом или нет. Но если это сказывается на юниорах, которые, глядя на таких людей, уже в 15 лет со вторым юношеским разрядом начинают думать, что все жрут и без этого никуда? Как тогда быть с этим смещением понятий?

Так стоит разрешить любителям употреблять что угодно?

Возникает риск, что обширное тестирование любительских спортсменов может быть экономически не оправдано, а санкционные меры не будут нести таких последствий, как в случае с профессиональными спортсменами (международного и национального уровня).

Поэтому мне кажется куда более целесообразным использовать финансовые средства, прежде всего в сфере формирования образовательных программ/материалов, где будут объясняться риски употребления запрещенных препаратов.

И кажется, это уже больше проблема не антидопинговых организаций, а скорее проблема из области public health issues, там же, где применение наркотиков, алкоголя, курение и тд.

Если бы я занимался этим вопросом, то прежде всего постарался бы сделать пилотное исследование по вопросу преваленции применения допинга среди спортсменов-любителей в России, и, отталкиваясь от данных, принимал бы решения.

Фото: РИА Новости /Кирилл Каллиников, Максим Блинов, Кирилл Шипицин, Алексей Филиппов, Алексей Даничев; unsplash.com /Danielle Cerullo;