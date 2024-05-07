«У каждого под попой по миллиону рублей». Почему велосипед стоит дороже машины?

У группы Дабл Ю есть популярный трек «Я триатлет», он звучит почти на всех соревнованиях. В песне, например, такие слова: «Я триатлет, я триатлет. Стоит дороже машины мой велосипед». И если вы думали, что это преувеличение – нет.

Вот, например, обычное объявление из велотрека в Крылатском.

И это стандартный любительский велик, не предназначенный для профессионалов. Там цены доходят и до нескольких миллионов.

А еще недавно появилась новость, что в России выпустили золотой велосипед. Он сделан из позолоченного PVD-титана и стоит 4 миллиона рублей. В подарок к велику идет айфон.

Мы решили разобраться в этом феномене: как велосипед может стоить на уровне иномарки? Что формирует цены и есть ли способ получить качественный инвентарь за меньшие деньги?

Минимум 700 тысяч рублей. Почему велосипед стоит таких денег?

– Вопрос «сколько стоит велосипед?» могу переадресовать автолюбителям – а сколько стоит автомобиль? – говорит чемпион мира по велоспорту Денис Дмитриев . – Смотря какой, какого производителя, комплектации и так далее... Миллион нюансов.

Возьмем гоночный велосипед хорошего мирового уровня, на каком можно выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Он будет стоить от 700 тысяч рублей – это минимум – и до бесконечности.

– Из чего складываются эти цифры?

– Современный велосипед – сложная высокотехнологичная конструкция. Он должен быть одновременно прочным (ведь бывают гонщики весом по 100 кг, и они тоже хотят кататься на классных велосипедах) и очень легким. Поэтому рамы делают из качественного карбонового волокна. Это, пожалуй, самый дорогой элемент.

После рамы на втором месте по стоимости беспроводное электронное оборудование – тормоза, переключатели передач. Они тоже должны быть максимально легкими, удобными, подстраиваться под гонщика.

Дальше идут колеса. Они делаются из карбона, часто используют керамические подшипники, чтобы снизить сопротивление при вращении.

И так – куда ни ткни, любой элемент велосипеда будет сложным и высокотехнологичным. Перед тем, как изготовить велосипед, производитель делает так называемую матрицу. Если провести аналогию с кухней, это форма, в которой вы потом будете выпекать пирог. Так вот, в случае с велосипедами, в матрицу выкладывают карбон и потом смотрят, насколько она удачна.

Только разработка формы стоит больше трех миллионов рублей. А их нужно несколько, ведь размеров рамы в зависимости от роста или пола гонщика много – от XS до L, и на каждый нужна своя матрица. Это расходы производителя только на начальном этапе, вообще без гарантии, что новый велосипед сходу получится.

Плюс не будем забывать о маркетинге. Есть бренды – на уровне «Феррари» в мире велосипедов, многие люди готовы платить за престиж.

– В связи с санкциями цена на велосипеды в последние два года выросла?

– Естественно. Некоторые марки и модели теперь почти невозможно найти на московских прилавках. Если раньше ты, имея деньги, мог тут же получить новый велосипед, теперь многое приходится заказывать заранее. В принципе, благодаря параллельному импорту, достать по-прежнему можно почти все, что угодно. Но этого можно долго ждать.

Цены, естественно, тоже сильно выросли. В среднем, процентов на 30 на все.

– Правда, что в большинстве случаев велосипед не покупают целиком, а собирают из разных запчастей, как конструктор?

– Тут все зависит от кошелька и желания покупателя. Можно купить полностью готовый к использованию велосипед, а можно и с нуля собрать лично под себя, под свои хотелки. Допустим, ты выбираешь отдельно раму, отдельно колеса, отдельно оборудование...

В большинстве случаев это получается не дешевле, а даже дороже, по сравнению с уже готовым велосипедом. Такой вариант выбирают скорее не из-за цены, а когда уже достаточно опыта и квалификации, и хочется идеально подходящий конкретно тебе инвентарь.

– Вы сейчас работаете в Китае. Китайские велосипеды – это зашквар?

– А китайские машины – это как? Вот примерно так же с велосипедами.

Китайцы очень нацелены покорить этот рынок. Но по-настоящему хороших велосипедов у них пока нет. Мне кажется, Китай – страна, которой интересны большие объемы производства. А профессиональных шоссейных велосипедов в мире не так много.

Пока они делают дешевенькие модели для любителей. И в принципе, мне нравится. Наверное, они выйдут и на профессиональный рынок – это вопрос времени.

«Смотришь завал и думаешь: сколько сейчас миллионов за секунду улетело»

– Есть ли принципиальная разница в цене между шоссейным и трековым велосипедом?

– Конечно, это два разных велосипеда. На трековом велосипеде нет тормозов и переключателя скоростей. Максимальная скорость на треке у мужчин сейчас превышает 80 км/ч, спортсмены едут близко друг к другу, тормоза в таких условиях не нужны. Даже если что-то случится, ты не успеешь затормозить, все в долях секунды.

При этом по цене, если сравнивать топовые шоссейные и трековые модели, получится плюс-минус одинаково. В среднем, наверное, трековые велосипеды чуть дешевле, но это самые популярные бренды.

– Что происходит с велосипедом после падения? Он подлежит восстановлению?

– Как повезет. Производители всячески борются за то, чтобы велосипед был легким. Поэтому в некоторых местах они накладывают меньше слоев карбона. Такой велосипед рассчитан только на осевую нагрузку, то есть вес спортсмена. Но при падении плашмя, когда удар приходится сбоку, рама может лопнуть.

Даже если этого не произошло, на профессиональном уровне на таком велосипеде больше выступать нельзя. Могут остаться незаметные микроразрывы и рама потом лопнет в любой момент. Любители, естественно, рамы ремонтируют, склеивают и продолжают использовать велосипед. Безопасно ли это? Ну, а безопасно использовать автомобиль, сделанный из двух разных машин?

Иногда смотришь «Тур де Франс», у каждого гонщика под попой больше миллиона рублей, и вот они попадают в завал и начинают сыпаться друг на друга. В этот момент даже слышен бывает треск карбона. И думаешь: мда, сколько сейчас миллионов за секунду улетело...

– Сколько велосипедов должен иметь профессиональный гонщик? Явно ведь не один?

– Минимум два, но обычно три-четыре. Допустим, у меня в сборной был один тренировочный велосипед, два соревновательных, плюс шоссейник.

Важно, что на профессиональном уровне велосипед – это очень индивидуально. Сразу схватывают тормоза или чуть с запозданием, высота и расположение сиденья, рамы... У каждого свои предпочтения. Есть даже специальные люди, которые помогают все это подогнать конкретно под тебя.

Естественно, если в гонке нужно просто доехать до финиша, ты схватишь первый попавшийся велосипед и поедешь. Но это только в экстренных случаях.

– Если падений не было, как часто нужно менять велосипеды?

– Классика – один раз в сезон. Но опять же, если речь идет о профессионалах. Да и то, например, я тренировочный велосипед менял раз в три года и никакой разницы не чувствовал.

– Как вы перевозите велосипеды? Бывает ли, что они страдают при транспортировке?

– Сейчас большой выбор кейсов, кофров, иногда мы используем и обыкновенные картонные коробки. В ней важно правильно разобрать и упаковать велосипед, проложить все хрупкие места мягкими вещами. Но даже на уровне сборной было много случаев, когда велосипед прилетал поврежденным.

Лично у меня было так: неделю назад я получил новый велосипед, пылинки с него сдувал, супераккуратно упаковал, а на место он прилетел с огромной глубокой царапиной. Знаете, как мужчины переживают, если новую машину поцарапал? Вот у меня были такие же чувства...

Почему у велосипедистов красивые попы? И при чем тут велотуфли?

– Помимо велосипеда нужны еще велотуфли. Прежде всего, объясните, зачем?

– Велотуфли – это примерно как лыжные ботинки, вы же без них кататься на лыжах не пойдете? В туфлях есть шип в районе плюсневой кости, он вставляется в педаль и в ней защелкивается. Зачем это нужно?

Допустим, вы едете на велосипеде в обычной обуви. Вы только давите на педаль, а обратно она возвращается по инерции. Благодаря велотуфлям, появляется возможность педаль не только давить, но и подтягивать. Работают, помимо квадрицепсов, еще и ягодицы. Поэтому у велосипедистов красивые попы.

– Сколько стоят велотуфли?

– Тут, как и с велосипедами, смотря какие. Некоторые производители дошли до того, что изготавливают туфли индивидуально, по слепку ноги. Это особенно важно для длительных шоссейных тренировок, когда спортсмен проводит в туфлях много часов. Туфли должны быть дышащими, влагоотводящими, но при этом защищать от дождя и непогоды.

Трековые велотуфли немного отличаются от шоссейных.

На треке речь не идет о комфорте: туфли сделаны полностью из карбона и максимально жесткие. У нас в спринте, например, максимальная дистанция длится секунд 40, можно и потерпеть неудобство ради сохранения мощности. Поэтому трековики обычно сразу после заезда снимают велотуфли. Иначе ты минут через пять вообще перестаешь чувствовать ноги.

На шоссе, естественно, все иначе. Там велотуфли должны быть легкими, но и удобными – иначе шесть часов в седле спортсмен не выдержит.

В среднем, я думаю, цена нормальных велотуфель стартует от 50 тысяч рублей и до бесконечности.

Фото: Gettyimages.ru /Michael Steele, Dean Treml/Red Bull; Caviar ; РИА Новости /Алексей Мальгавко; East News /DIRK WAEM / Belga / AFP, Michele Spatari / AFP, Luk BENIES / AFP, Anne-Christine POUJOULAT / AFP, JOHN THYS / AFP