Почему Непомнящий проиграл турнир претендентов?
Ян Непомнящий поделил второе место в турнире претендентов и не отобрался на чемпионский матч.
Теперь против Дин Лижэня сыграет индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу. За месяц до 18-летия он стал самым молодым претендентом в истории шахмат.
Для третьей подряд победы в турнире претендентов Непомнящему было необходимо в последнем туре на заказ обыгрывать Фабиано Каруану, играя черными. При условии, что Гукеш не победит Накамуру.
Ян пошел на риск, в их партии с американцем преимущество поочередно переходило от одного к другому. Однако в ферзевом эндшпиле у Каруаны оказалась лишняя пешка, и Ян немалыми усилиями свел партию к ничьей. Гукеш с Накамурой тоже поделили очки, а это означало, что индиец стал единоличным победителем турнира.
«Все шло к четверному тай-брейку, а в итоге может не быть ни одного. Чувствую себя как ребенок, у которого отобрали конфету», – пошутил в эфире Levitov Chess Александр Грищук.
Непомнящий отреагировал на ничью эмоционально.
Ян вообще не скрывает эмоций за доской, но в этот раз было особенно больно. Непомнящий – единственный, кто прошел турнир без поражений. Лидировал вплоть до заключительного тура. Даже Гукеш в первом круге умудрился проиграть аутсайдеру Фирудже, а Накамура дважды уступал индийцу Видиту, которого Ян, наоборот, дважды обыграл.
Так почему Яну не удалось удержать добытое в первом круге преимущество?
Вот самые очевидные причины:
● Ян дважды сыграл вничью с аутсайдером – азербайджанским шахматистом Ниджатом Абасовым, в том числе и белым цветом во втором круге. Для сравнения, Гукеш выиграл у Абасова обе партии, Накамура – одну.
● Непомнящий сбавил во втором круге, закончив его с показателем +1. Обыграл только индийского гроссмейстера Видита, остальные партии завершил вничью. В первом круге у Яна были две победы – над Видитом и Фируджей.
● Во втором круге россиянину ни разу не удалось реализовать белый цвет. В то время как в первом Непомнящий выиграл белыми две партии.
Несмотря на обескураживающий итог, есть и плюсы. Ян – однозначно сильнейший игрок последних лет, и в Торонто он это подтвердил. В трех турнирах претендентов подряд – два первых и второе места, больше никто в современных шахматах не может похвастаться такой стабильностью.
Пройти дистанцию в 14 партий против сильнейших игроков мира (за исключением, пожалуй, Магнуса Карлсена и Дин Лижэня) без единого поражения – тоже достижение.
Помните, после матча с Дином Яна упрекали в недостатке психологической устойчивости? Отголоски этого преследуют его всю карьеру, даже по ходу турнира в Торонто об этом зачем-то вспомнил президент ФШР Андрей Филатов.
Но на турнире претендентов Непомнящий был восхитительно спокоен и стабилен. Рисковал только тогда, когда этого требовали турнирные расклады. Вытащил в очень сложных ситуациях несколько партий. Даже в последнем туре не поддался эмоциям и, оставшись в эндшпиле без пешки, свел партию к ничьей.
Кстати, есть вариант, при котором именно эта ничья с Каруаной может стать для Яна решающей. Гроссмейстер Евгений Томашевский в интервью Спортсу говорил, что даст процентов 20 за то, что Дин не найдет в себе физических или эмоциональных сил на защиту титула. И тогда ФИДЕ предстоит определить, кто из тройки поделивших второе место сыграет матч с Гукешем.
Возможно, матч индийского вундеркинда против Накамуры, Каруаны или Яна стал бы действительно топовым по интриге. Теперь решение за Дин Лижэнем.
Турнир претендентов
Торонто, Канада
14-й тур
Хикару Накамура (США) – Гукеш Доммараджу (Индия) – 0,5:0,5
Алиреза Фируджа (Франция) – Видит Сантош Гуджрати (Индия) – 0,5:0,5
Ниджат Абасов (Азербайджан) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 0:1
Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Гукеш – 9 очков, Непомнящий, Накамура, Каруана – по 8,5, Прагнанандха – 7, Видит – 6, Фируджа – 5, Абасов – 3,5.
Фото: FIDE/MICHAL WALUSZA; РИА Новости/Григорий Сысоев
Что за глупость, преимущество было только у Каруаны, которое он постоянно упускал, у Яна не было шансов выиграть партию.
Как много опечаток в имени Нодирбек
будут еще битвы
P.S.жаль конечно что война вмешалась в нашу жизнь,а так бы еше Карякин достойно постоял за поколение миллениалов
в отборе 2020 года Ян поплыл уже в первом круге, и тут ковид, который спас ему турнир. Ибо он уже подготовился к второму кругу как следует. на этом опыте он взял второй турнир. но в 3 турнире уже было 3 индуса, где они сразу сварганили одному +2. Я в самом начале писал. что индусам достаточно проиграть свои партии одному, и сразу станет +4. Но они пошли на +2, что ели-ели хватило.
Теперь Яну придется играть кучу турниров, чтоб проходит в отборочный, если мечтает о короне. он спокойно еще 3 цикла может пройти, класса и опыта хватает.
Любители шахмат - крепитесь! ждем следующий заход наших!