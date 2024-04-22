Почему Непомнящий проиграл турнир претендентов?

Ян Непомнящий поделил второе место в турнире претендентов и не отобрался на чемпионский матч.

Теперь против Дин Лижэня сыграет индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу. За месяц до 18-летия он стал самым молодым претендентом в истории шахмат.

Для третьей подряд победы в турнире претендентов Непомнящему было необходимо в последнем туре на заказ обыгрывать Фабиано Каруану, играя черными. При условии, что Гукеш не победит Накамуру.

Ян пошел на риск, в их партии с американцем преимущество поочередно переходило от одного к другому. Однако в ферзевом эндшпиле у Каруаны оказалась лишняя пешка, и Ян немалыми усилиями свел партию к ничьей. Гукеш с Накамурой тоже поделили очки, а это означало, что индиец стал единоличным победителем турнира.

«Все шло к четверному тай-брейку, а в итоге может не быть ни одного. Чувствую себя как ребенок, у которого отобрали конфету», – пошутил в эфире Levitov Chess Александр Грищук.

Непомнящий отреагировал на ничью эмоционально.

Ян вообще не скрывает эмоций за доской, но в этот раз было особенно больно. Непомнящий – единственный, кто прошел турнир без поражений . Лидировал вплоть до заключительного тура. Даже Гукеш в первом круге умудрился проиграть аутсайдеру Фирудже, а Накамура дважды уступал индийцу Видиту, которого Ян, наоборот, дважды обыграл.

Так почему Яну не удалось удержать добытое в первом круге преимущество?

Вот самые очевидные причины:

● Ян дважды сыграл вничью с аутсайдером – азербайджанским шахматистом Ниджатом Абасовым, в том числе и белым цветом во втором круге. Для сравнения, Гукеш выиграл у Абасова обе партии, Накамура – одну.

● Непомнящий сбавил во втором круге, закончив его с показателем +1. Обыграл только индийского гроссмейстера Видита, остальные партии завершил вничью. В первом круге у Яна были две победы – над Видитом и Фируджей.

● Во втором круге россиянину ни разу не удалось реализовать белый цвет. В то время как в первом Непомнящий выиграл белыми две партии.

Несмотря на обескураживающий итог, есть и плюсы. Ян – однозначно сильнейший игрок последних лет, и в Торонто он это подтвердил. В трех турнирах претендентов подряд – два первых и второе места, больше никто в современных шахматах не может похвастаться такой стабильностью.

Пройти дистанцию в 14 партий против сильнейших игроков мира (за исключением, пожалуй, Магнуса Карлсена и Дин Лижэня) без единого поражения – тоже достижение.

Помните, после матча с Дином Яна упрекали в недостатке психологической устойчивости? Отголоски этого преследуют его всю карьеру, даже по ходу турнира в Торонто об этом зачем-то вспомнил президент ФШР Андрей Филатов.

Но на турнире претендентов Непомнящий был восхитительно спокоен и стабилен. Рисковал только тогда, когда этого требовали турнирные расклады. Вытащил в очень сложных ситуациях несколько партий. Даже в последнем туре не поддался эмоциям и, оставшись в эндшпиле без пешки, свел партию к ничьей.

Кстати, есть вариант, при котором именно эта ничья с Каруаной может стать для Яна решающей. Гроссмейстер Евгений Томашевский в интервью Спортсу говорил, что даст процентов 20 за то, что Дин не найдет в себе физических или эмоциональных сил на защиту титула. И тогда ФИДЕ предстоит определить, кто из тройки поделивших второе место сыграет матч с Гукешем.

Возможно, матч индийского вундеркинда против Накамуры, Каруаны или Яна стал бы действительно топовым по интриге. Теперь решение за Дин Лижэнем.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

14-й тур

Хикару Накамура (США) – Гукеш Доммараджу (Индия) – 0,5:0,5

Алиреза Фируджа (Франция) – Видит Сантош Гуджрати (Индия) – 0,5:0,5

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 0:1

Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Гукеш – 9 очков, Непомнящий , Накамура, Каруана – по 8,5, Прагнанандха – 7, Видит – 6, Фируджа – 5, Абасов – 3,5.

Фото: FIDE /MICHAL WALUSZA; РИА Новости /Григорий Сысоев