Я играл в хоккей с Гагариным. Воспоминания и редкие фотографии почетного президента ОКР

«Не разучился играть? Тут космонавты предлагают сразиться».

Борьба за главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина – в разгаре. «Гагарин навсегда останется первым в истории человеком в космосе, и мы хотели, чтобы приз лучшей команде КХЛ тоже нес в себе идею первенства», – так объясняли идею названия кубка хоккейные боссы.

Юрий Гагарин не только любил хоккей – но и сам в него играл. Мы нашли уникального свидетеля – Виталия Смирнова, почетного члена МОК и почетного президента ОКР, а в конце 1960-х – первого секретаря Московского обкома комсомола.

В самом начале 1968 года состоялся легендарный хоккейный матч между сборной Звездного городка, которой Гагарин дал название «Наши», и командой ЦК комсомола. За нее Смирнов и играл.

Виталий Смирнов – крайний слева, Юрий Гагарин – седьмой справа.

– Шефы комсомола и космонавтов тогда поддерживали очень хорошие отношения, – рассказал Смирнов. – Особенно многое связывало семьи Гагарина и Павлова (тогда — первый секретарь ЦК ВЛКСМ, на фото справа). Они регулярно бывали друг у друга в гостях, часто отдыхали вместе...

Почти все главные космонавты возглавляли спортивные федерации. Например, Попович – бокса, Леонов – комплекса ГТО, Гагарин — воднолыжного спорта. Причем это была отнюдь не формальность, они относились к обязанностям крайне ответственно, а Гагарин и сам прекрасно стоял на лыжах. Он вообще был очень спортивным.

В начале января 1968 года мне позвонил Павлов: «Виталий, ты в хоккей еще не разучился играть? Тут космонавты предлагают сразиться в «Звездном городке». А я хоккей люблю, раньше играл регулярно. Естественно, с радостью отозвался.

Перед игрой нам устроили экскурсию по «Звездному городку». А потом стали надевать амуницию. Мы, естественно, назвались командой комсомола, а Гагарин придумал написать на свитерах своей команды – «Наши», то ли мелом, то ли белым карандашом. Играть было непросто, хотя все имели опыт. Космонавтов было гораздо больше, они часто менялись, а мы играли почти без замен.

Я попытался останавливать их атаки, используя габариты, но старшие товарищи намекнули: не стоит так делать, космонавтов нужно беречь.

В итоге, они выиграли, счет уже не помню. После игры пообедали вместе и разъехались.

***

Тот матч стал последним большим хоккейным праздником в жизни Гагарина. Уже спустя два месяца, в марте 1968-го, он разбился в авиакатастрофе в Киржачском районе Владимирской области, выполняя учебный полет на самолете.

Фото: gctc.ru /Борис Смирнов