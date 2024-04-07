В лыжах появилась «русская Йохауг»? 18-летняя Алина Пеклецова выиграла гонку-пытку

Алина Пеклецова среди главных открытий лыжного сезона. Зимой стояла на подиуме Спартакиады, а сегодня выиграла в Кировске гонку-дебютант для внутренних турниров – масс-старт в гору (с градиентом до 44%, подробнее о необычном забеге – скоро на Спортс).

Это ее первая победа на Кубке России: Пеклецова умчала от статусных Анастасии Кулешовой, Вероники Степановой, обеспечив отрыв в 40+ секунд.

Этот текст впервые опубликован на Спортс в феврале, по ходу Спартакиады. Кто пропустил, пора узнать Алину лучше!

● Возраст: в 18 лет в лыжных гонках конкурировать со взрослыми не может почти никто. Для сравнения, та же Степанова: взяла олимпийское золото в 21, но в 18 на взрослых этапах Кубка России занимала 50-60-е места.

Пеклецова в 18: собрала связку наград на Кубке России. На Спартакиаде: 6-я в коньковой разделке, победительница в эстафете (хотя и получила почти минуту отрыва, которую на последнем этапе пришлось отыгрывать как раз Степановой, но об этом дальше).

И еще важный нюанс: Степанова родилась 4 января, а Пеклецова – 12 декабря, то есть Вероника фактически старше всех ровесниц, а у Алины все наоборот .

● Техника: даже непрофессионалу очевидно, что техника бега Пеклецовой отличается от других. Алина делает ставку на темп и частоту движений, и этим очень напоминает норвежку Терезу Йохауг. Больше в России так никто не бегает.

● Комплекция: Алина отнюдь не переросток, как часто бывает с юниорскими талантами в женских лыжах, а скорее наоборот. Как и Йохауг, Пеклецова небольшого роста и суперминиатюрна. Внешне она скорее напоминает фигуристку-подростка, чем лыжницу.

Как же при всем этом Алина умудряется обыгрывать взрослых?

– Когда пришла в сборную, у Алины изначально на хорошем уровне были функциональные данные, и за счет этого она могла конкурировать со спортсменками, которые физически гораздо сильнее ее, – объяснил тренер юниорской команды Артемий Гельманов . – Потом, когда пошла большая работа, силовые показатели у Алины тоже выросли. Если изначально она даже гриф от штанги могла один раз с трудом поднять, сейчас мы уже на него блины навешиваем! Порядка 32 кг она поднимает, для ее веса это супер.

Тереза Йохауг ведь тоже изначально была очень худенькой. А потом, когда добавила силовой работы, чуть изменилась, и техника тоже стала другой. С Алиной очень интересно работать, важно найти правильный баланс: не перебрать с гонками и объемами, совершенствовать технику, но не переделывать ее кардинально...

Торопиться нам точно некуда. Я так думаю, это будущее страны.

***

Мы встретились с Алиной Пеклецовой в Тюмени и поговорили.

Почему Алина много проиграла в эстафете? Есть логичное объяснение

– У тебя первый полноценный сезон на взрослом уровне. Как ощущения?

– Более или менее в норме. Этапов Кубка России сейчас много, но у меня нет задачи бегать все подряд. Стараемся с тренерами точечно выбирать подходящие для меня гонки.

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– Удивительно: утром у тебя был тяжелейший этап в эстафете (Пеклецова бежала первый этап за Архангельскую область), а вечером ты все равно пошла на тренировку.

– У нас почти всегда вечером в день соревнований откатка на лыжах или просто пробежка. Нужно чуток отойти от скорости, от напряжения, привести мышцы в порядок.

– Сильно расстроилась после эстафетного этапа?

– Тут нужно сказать, что я изначально была категорически против бежать классику. Я не «классистка», особенно на взрослом уровне! Но по расстановке не было другого варианта, и тренеры возложили на меня такую ответственность.

Задача-максимум была продержаться за группой лидеров, но они с первого круга взяли слишком высокую для меня скорость. Терпела ради команды как могла, но...

Что за техника у Пеклецовой? «Не могу так мощно толкаться, как другие, поэтому компенсирую частотой»

– У тебя очень необычная техника хода. Откуда это?

– Частично это из-за нехватки опыта, частично – особенности физиологии. Я слабенькая, не могу так мощно толкаться, как другие, приходится это компенсировать частотой. Поэтому иногда визуально кажется, что я бегу быстрее, а на самом деле скорость такая же.

– Точно так же, за счет темпа, бегала Тереза Йохауг.

– Ха-ха, будем считать, что это моя фишка. Йохауг мне всегда нравилась, следила за ней, пока она бегала. Надеюсь, еще вернется на лыжню.

На самом деле, что моя техника как-то отличается, стало заметно только сейчас, когда я соревнуюсь с топовыми спортсменами. У них-то техника идеальная, а когда я бегала с детьми, то на их фоне и смотрелась нормально.

Мне кажется, все придет со временем. Не то чтобы я планирую кардинально меняться, но мы с тренером очень много работаем над техникой, чтобы сделать ее более эффективной.

– Насколько твои показатели в тренажерном зале отличаются от подруг по команде?

– Цифры не скажу, но если честно – сильно отличаются. У нас есть девчонки с очень хорошими силовыми данными. Я пока этим похвастаться не могу. Но много над этим работаю, в подготовительный период у нас стабильно три силовых тренировки в зале в неделю.

– Судя по твоим соцсетям, ты не всегда была такой миниатюрной, как сейчас.

– Да, в детстве я была крупной, высокой. В садике и в начальной школе меня даже называли переростком. Мы росли вместе с двоюродным братом, который младше меня на полтора месяца, и вот все детство я была на голову его выше.

Наверное, на меня так повлиял переходный возраст. Ну, и возросшие объемы нагрузок тоже. Как раз в этот период я попала в сборную области, начались всероссийские старты, я стала гораздо больше тренироваться. У меня тогда по-настоящему загорелись глаза, подход стал более профессиональным. Но именно в питании я себя никогда не ограничивала.

Когда тренируешься по 6 часов в день, какая тут может быть диета? Единственное, я очень люблю мороженое, а тренеры просят беречь здоровье, поэтому зимой я его не ем.

Ого, Пеклецова закончила школу с золотой медалью и сдала ЕГЭ по русскому на 93 балла

– В твоей семье раньше профессиональных лыжников не было?

– Нет. У нас в Вологде лыжная секция была на первом этаже школы. Тренер ходила по классам и набирала детей. Сначала пошел брат, потом я за ним. Не сказать, что у меня все было безоблачно: бывали периоды, когда в спорте получалось плохо, потом опять хорошо.

– В прошлом году ты закончила школу с золотой медалью и сдала ЕГЭ по русскому на 93 балла. Как тебе это удалось?

– Я по характеру перфекционист, очень ответственная. Хотела хорошо сдать экзамены, чтобы поступить в институт. К русскому, как ни странно, я сильно не готовилась. Просто в школе всегда училась хорошо, и преподаватели у нас были прекрасные. Я люблю читать, из последнего мой фаворит – «Приключения Шерлока Холмса». Уже все рассказы из этого цикла прочитала.

Тяжелее всего на ЕГЭ было с биологией, меня даже многие учителя отговаривали ее выбирать: мол, ты в школу не ходишь, не сдашь. А у меня как раз был сезон в юниорской сборной, постоянно сборы-соревнования, я в школе редко появлялась. Допустим, раз в месяц приезжала на неделю, потом снова несколько недель меня нет.

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Ну, звонила одноклассникам, просила отправлять мне конспекты. Брала с собой учебники, в интернете просмотрела кучу видео-уроков по подготовке к ЕГЭ. Сдала в итоге на 71 балл, для меня это очень хорошо.

Выдохнула я только сейчас, когда поступила в Институт физической культуры и спорта в Пензе. Теперь можно и сериалы по вечерам посмотреть.

– Не жалеешь, что поступила на тренера? Им ты всегда успеешь стать, а с твоими данными могла бы получить и другую профессию.

– Думала об этом. Но мне было бы очень сложно совмещать. Начали бы постоянно дергать на сессии, это бы и в спорте мне мешало, и выучиться бы нормально не смогла. В Пензе спортсменам очень хорошо помогают. А так, учиться никогда не поздно, еще успею.

– У тебя на аватарке фото с собакой. Расскажи о ней?

– Это хаски, зовут Соня. Купили у знакомых: у них как раз родились щенки, и продавали недорого. Когда дома, я с ней постоянно гуляю, чтобы хоть чуток дать маме отдохнуть. Этим летом взяла ее с собой на легкий кросс, думаю: пусть побегает, и мне веселее. А когда до поля добежали, я ее отпустила с поводка.

Ну, первый километр она везде носилась, прыгала. На втором уже бежала рядом со мной. На третьем начала отставать. На четвертом пила из лужи. В общем, я ее даже на поводке с трудом до дома дотащила. Больше на тренировки с собой не беру.

– Считается, что молодые лыжники скорее выиграли от международного отстранения: еще недавно ты фоткалась с Юлией Ступак, а теперь ее обыгрываешь.

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– Конечно. Нам и тренеры часто говорят, что теперь есть на кого смотреть, куда стремиться.

– С другой стороны, твой юниорский возраст проходит – и международных стартов для юниоров у тебя больше может и не быть.

– Да, недавно был юниорский чемпионат мира, я за ним следила. Смотришь и думаешь: вот бы здорово мы там тоже были...

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Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Павел Бедняков; instagram.com/pekletsova_ ; Gettyimages /Matthias Hangst