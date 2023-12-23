«Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках

22-летняя Алена Баранова в этом году – одна из лучших лыжных спринтеров России. Была в призах на всех гонках, а недавно в Кирово-Чепецке победила в классике, опередив Веронику Степанову.

А еще Баранова – дочь олимпийской чемпионки-2006 Натальи Барановой-Масалкиной и звезда фотосессий.

Мы с ней поговорили.

«Раннее детство прошло без мамы, но психологической травмы у меня нет»

– С твоей семьей вопрос, как ты попала в лыжи, явно не актуален.

– Кстати, нет! Пока мама была на сборах, со мной оставался папа. У нас есть семейная байка, как всю неделю я ему говорила, что хочу тоже кататься на лыжах, как мама. С трудом дожидалась выходных, мы ехали на стадион, я надевала лыжи, проходила метров сто и говорила: «Все, больше не хочу!» Снимала лыжи и шла лепить снеговика.

Так что я семь лет занималась русскими народными танцами. Пока у нас в школе не появился новый учитель физкультуры – Наталья Васильева, в прошлом лыжница из сборной Казахстана. Она собрала небольшую группу ребят, но мы больше играли, чем занимались конкретно лыжами.

За пару лет у нас образовалась дружная команда. Наверное, из-за нее я и выбрала лыжи. Потому что первые годы я параллельно еще танцевала. У нас был не какой-то там кружок, а настоящая школа-студия, мы ездили по другим городам с концертами, серьезно репетировали. Раза четыре в неделю я танцевала, и еще три ходила на лыжи. Было так тяжело, что поняла: нужно выбирать.

Родители не настаивали: чем хочешь, тем и занимайся. А бабушка до сих пор жалеет: «Лучше бы ты сейчас в кокошнике танцевала, а не попу морозила!»

– На сборы с мамой ты не ездила?

– Конечно. Сейчас бывает прикольно: приезжаю куда-нибудь и вдруг вспоминаю, как я на этой базе пешком под стол ходила.

Вообще, недавно задумалась, что хотя мое раннее детство прошло почти без мамы, на мне это никак не сказалось. У меня нет психологических травм, не помню, чтобы я грустила. Со мной сидела большая семья: папа, бабушки-дедушки, дядя...

Было совершенно не скучно. Даже удивительно: почему так? Наверное, потому что я была совсем маленькой, а когда стала более осознанной – мама уже закончила карьеру и была дома.

– Когда мама выиграла Олимпиаду в Турине, тебе было пять лет. Помнишь этот момент?

– Мы смотрели по телевизору, и после финиша все стали кричать, пришли соседи, телефон не замолкал... Это я помню очень хорошо. А саму гонку посмотрела только недавно, случайно попалась.

Удивилась, насколько у нас с мамой похожий бег. Шучу с ней, что я точно не приемная. Даже при том, что техника в лыжных гонках с тех пор сильно изменилась, все равно есть индивидуальные особенности. И знающему человеку по мне сразу видно, кто моя мама.

– Фамилия накладывает особую ответственность?

– Напоминают разве что люди вокруг. Куда ни приедешь, все говорят: «А вот, мы с твоей мамой бегали, мы ее знаем...» Но я не парюсь по поводу фамилии. Воспринимаю как факт, он никак не помогает и не мешает.

Тренер Алены увлекается авторской песней. На сборах он тоже выступает?

– Ты говорила, что проигрываешь в силовой подготовке. Получилось это компенсировать?

– У меня хромают две составляющих: сила и техника в обоих стилях. Над техникой летом работала отдельно, и кажется, получилось – тренеры отмечали, что стало лучше. В силе тоже стараюсь прибавлять, но тут нужно понимать, что за один год ничего кардинально не изменится. Тем более я генетически не склонна к набору мышечной массы.

– Современные топ-лыжницы выглядят так, словно живут в спортзале.

– Необязательно превратиться в гору мышц, чтобы быстро бегать. Посмотрите, например, на Настю Кулешову, она очень стройная. Мышцы ведь нужно снабжать кислородом, и если перебрать с этим – сможешь бегать только короткие дистанции, а на длинных организм уже не справится.

– Поделишься своими рекордами из тренажерки?

– А у меня их нет. Мои тренировки направлены на количество повторений, а не подъем максимальных весов.

– Мама тебя тренирует?

– Напрямую – нет, но она всегда в курсе тренировочного плана, может посоветовать в каких-то вопросах. Если ей что-то не нравится – говорит, и я прислушиваюсь.

– А если мнение мамы не совпадает с мнением тренера?

– Тогда слушаю себя, внутренний голос. Как почувствую – так и поступлю.

– Ты тренируешься у Андрея Нутрихина. Необычно для топ-лыжницы.

– Да, в этом году я приняла решение остаться с ним. У нас молодежная команда, и ребята младше меня. Все тренировки я делаю одна, спарринг-партнера нет. Из-за этого эмоционально бывает очень сложно.

Так что в следующем сезоне планирую сменить группу.

– Главное, что все знают про Нутрихина-тренера – это его страсть к пению и сочинительству. На сборах он тоже выступает?

– Ну, только если на чей-то день рождения. Он обычно исполняет свою песню про «припорошена лыжня», ее все уже наизусть знают.

Откуда у Алены столько красивых фотографий?

– У тебя в соцсетях много красивых фотографий. Откуда они?

– Я люблю фотосессии, для меня это баловство. Занимаюсь между сборами, потому что все остальное время занято. Нахожу в соцсетях или по отзывам фотографа, который мне нравится, договариваюсь, придумываю образ – и вперед. Естественно, за съемку и за услуги визажиста плачу сама.

– Образы ты придумываешь сама?

– Конечно. Смотрю приложение Pinterest, соцсети, люблю, чтобы образ был продуман до мелочей.

Например, когда была фотосессия в шубе, долго думала над подписью. А потом осенило: «Пошла за хлебом» – и получилось прикольно.

– Для тебя важно количество подписчиков?

– Не особо. Сейчас этим никого не удивишь. Специально ничего не накручиваю и не рекламирую. Раз люди приходят – значит, я им интересна, и это приятно.

– Есть желание заняться модельной карьерой всерьез? Например, совмещать ее с лыжами?

– Некоторые люди мне так и говорили: «Что ты забыла в лыжных гонках?» Но если реально посмотреть на вещи, я все-таки не совсем соответствую модельным параметрам.

Да и по времени очень проблематично. Период между сборами короткий, плюс нужно успеть еще и потренироваться, и домашние дела поделать, и побыть с близкими. Я и так ничего не успеваю, а тут еще съемки? Не такие, что я сама выбираю по желанию, а с обязательствами. Мне кажется, это нереально.

Секреты красоты от Алены: диета, уход за волосами, шоппинг

– У тебя шикарные длинные волосы. Они не мешают бегать?

– Ха-ха, вопрос больше не актуален, потому что я недавно подстриглась. Убрала сантиметров 20 – захотелось чего-то нового, потому что я давно ходила с длинными. Знаете, как бывает у девушек: сначала отстригают себе каре, а потом отращивают. Вот и я так же.

– Как ты ухаживала за волосами на удаленных этапах вроде Вершины Теи, где и горячая вода-то не всегда есть?

– Я не мучилась, но в сравнении поняла, насколько легче со стрижкой. Сейчас я могу помыть голову и посушиться в общей сложности минут за 20. С длинными было бы раза в полтора-два дольше.

На гонку у меня было две стандартные прически: коса или шишка-пучок. Ко мне даже на этапе Кубка России в Тюмени подходила Женя Крупицкая и советовалась, как лучше бегать с длинными волосами, потому что ей они мешают. Ну, подсказала пару лайфхаков.

– Твой любимый стиль в одежде – наверняка не спортивный?

– Конечно! Если я дома, откладываю все спортивное подальше. Оно и так на сборах жутко надоедает.

Люблю casual – джинсы, худи, повседневные кроссовки, но могу надеть строгий костюм или платье. Вообще, шоппинг обожаю. У меня постоянно куча заказов на маркетплэйсах, ну и офлайн хожу по магазинам.

Молодой человек просит остановиться, потому что у меня и так много одежды. Но мода меняется, мой стиль тоже, хочется чего-то новенького. Я все-таки девочка, почему нет? Но чтобы не захламляться, я стала чаще разбирать гардероб и одежду, которую больше не ношу, отдаю родственникам или сестре.

– Ты соблюдаешь диету или можешь есть все без ограничений?

– Особой диеты у меня нет и не было. Спокойно могу заменить какой-то прием пищи на фастфуд или пиццу. От одного раза в неделю или в две недели, даже если объемся, ничего не будет. А каждый день куда-то ходить у меня даже возможности нет, потому что мы обычно тренируемся и выступаем в таких местах, где вокруг только лес.

– Кстати, не скучно? Ни магазинов, ни развлечений – и так бОльшую часть года.

– Ну, а что делать? Поэтому в выходной обязательно выбираемся в город: вкусно поесть, пройтись по магазинам. Даже если ничего не куплю, голова отдыхает.

Но есть места вроде Вершины Теи или Малиновки, где все далеко. Поэтому я заранее себя настраиваю, что нужно перетерпеть. В Малиновке в этот раз за подготовительный период мы были трижды, это тяжеловато.

У Алены есть парень – кто он?

– Твой парень Дмитрий Можаровский – тоже лыжник?

– С прошлого года – уже бывший лыжник. Мы познакомились на сборах лет семь назад, мне получается тогда было 15-16. Полгода дружили, а потом искорка проскочила и мы стали парой.

Посторонние люди порой удивляются, что я постоянно уезжаю. Но для лыжника это обычное дело, когда твой любимый человек дома и ты его видишь очень редко. Это такой образ жизни, я даже не представляю, как бывает иначе. Если получается, Дима приезжает ко мне на сборы или соревнования. Он же в прошлом лыжник, все прекрасно понимает.

– Сильно грустишь без международных стартов?

– У меня сейчас как раз период становления как спортсменки, которая могла бы бегать на Кубке мира. И эту первую ступеньку захода на мировую арену я пропускаю. За это очень обидно.

С другой стороны, я бегаю на Кубке России вместе с лучшими лыжниками планеты – Александром Большуновым, Натальей Терентьевой. Вот для них лишиться возможности выступать за границей – большой минус. А для меня, наоборот, плюс, что они тут.

Ну, и в финансовом плане стало лучше. Сейчас на Кубке России такие призовые, каких тут никогда не было.

– Могут деньги компенсировать международную изоляцию?

– Конечно, нет.

Фото: instagram.com/baranova_aln; РИА Новости/Александр Вильф