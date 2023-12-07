Биатлон, где патроны?! Исследование Sports.ru – как их теперь доставать и сколько стоят

Очередной этап Кубка России в Тюмени отменен из-за морозов, но холод – не единственная (да и не главная) проблема нашего биатлона сейчас.

– Мало об этом говорим, но сейчас сложно найти патроны. Все стреляют кто что нашел, – рассказал Антон Бабиков в эфире «Матч ТВ». – Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это остатки какие-то. Кто стреляет со шведского, кто с чего. Но справляемся, все равно ошибки свои.

После февраля-2022 мы действительно много говорили о дефиците и проблемах с доставкой лыж, лыжных мазей, палок, ботинок, нехватке мест для сборов и соревнований (как и год назад, гонки отменяются из-за морозов). Но патроны?...

Пример с Бабиковым – самый свежий. А вообще, на разных уровнях нашего биатлона давно слышно: не хватает патронов/денег на патроны, а имеющийся материал далек от топ-класса.

Неужели биатлонистам действительно нечем стрелять? И в чем разница между лучшими в мире патронами – и «какими-то остатками»? Мы поговорили с людьми, которые занимаются этим вопросом в СБР, команде и регионах.

Сначала – тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов (группа Юрия Каминского).

Главное о подборе и тестировании патронов. Почему наши не всегда служат достойной заменой?

– Почему патроны так важны?

– Диаметр мишени при стрельбе лежа составляет 45 мм. Если патрон дает разлет больше 20 мм, плюс мышечный и эмоциональный тремор... Выходит, даже если спортсмен будет целиться точно в центр, то только из-за патронов пара выстрелов могут уйти мимо мишени либо в габарит, который может закрыться, а может и нет.

Поэтому раньше перед каждым сложным турниром, чемпионатом мира или Олимпиадой, мы производили отдельный отстрел патронов. Как это выглядит? Наш изобретатель Александр Куделин придумал специальный станок. Он устанавливается на стрельбище и зажимает винтовку в тиски – можно только ствол, а можно вместе с ложем. Дальше стреляют сериями, иногда по пять патронов, я предпочитаю по десять. Оцениваю разлет пуль – сначала визуально, потом баллистической линейкой.

Хороший показатель – это примерно 8 мм разлета с десяти выстрелов. Средний – 10-11 мм, все, что хуже, может быть критично для результата.

– Какие бывают патроны и как их испытывают?

– Производителей патронов очень много, практически в каждой стране – свои. Английские, чешские, итальянские, мы исторически стреляем патронами с завода Lapua – раньше он был финским, теперь перебрался в Германию.

Когда команда выступала на Кубках мира, с логистикой проблем не было. Садились с тренерами и ехали на отстрел в Германию, где нам предоставлялось сразу много партий.

Партия – это где-то 10-12 тысяч патронов. После выпуска этого количества станок на заводе калибруется. И хотя все равно это, конечно, не ручная работа, отличия между партиями даже внутри одного производителя есть. Каждому спортсмену под его оружие мы подбираем конкретную партию, где-то раз-два за сезон производим отстрел.

Часто бывает так, что с одним стволом патрон не летит, а с другим летит идеально. Еще когда сам выступал, были случаи, что под какой-то ствол вообще не удавалось ничего подобрать. Тогда спортсмену просто меняли винтовку – значит, проблема в стволе, а не в патроне. Или вот у нас сейчас в команде Денис Иродов привез сразу два ствола, под один мы подобрали партию, а под другой – нет. Не исключено, что на будущий сезон будет наоборот.

Спортсмену на сезон требуется примерно 4-5 тысяч патронов, это включая тренировки и соревнования. Стрелять разными патронами на тренировках и стартах не рекомендуется, потому что все равно тонкие настройки стрельбы нарушаются.

Плюс патроны могут по-разному себя вести в разных температурных режимах. Средняя температура по Кубку мира была в районе -3. Поэтому раньше я отстреливал патроны в двух температурных диапазонах – около -5 и на мороз -11, -20, который иногда встречался в Эстерсунде или Оберхофе.

В этот раз в Хантах мы отстреливали патроны при температуре около -10 градусов, а потом на вкатке столкнулись с морозами. И долго не могли понять: это команда развалилась или патроны виноваты? В итоге, перешли там на российские патроны – и все были довольны.

– Из чего стреляет сборная и сколько это стоит?

– СБР каким-то образом удалось на сезон обеспечить нашу группу патронами Lapua. Нам предоставили около 15 партий, мы их отстреляли в Хантах и подобрали каждому спортсмену свою. По крайней мере, в этом сезоне вопрос с качественными патронами закрыт. Что будет дальше – не знаю. Цена импортных патронов стала космической.

Один патрон Lapua стоит, если не ошибаюсь, рублей 80. А в среднем только за одну тренировку спортсмен делает около 60 выстрелов. Получается, цена тренировки приближается к 5 тысячам, и это ведь только патроны. Мы в сборной обеспечены, но какой регион сможет себе это позволить? А дети в спортшколах, юниоры?...

– А есть российские патроны? Они хуже?

– В России два основных производителя – Климовский завод и ЦНИИТОЧМАШ, который выпускает патроны «Олимп». Традиционно они выходят с новой продукцией под каждую Олимпиаду.

Насколько патроны «Олимп» хороши? Тут все зависит от того, как они встанут на конкретный ствол. Нельзя сказать, что вот эти патроны хорошие, потому что они из Германии, а эти, российские – нет. Нужно подбирать под конкретное оружие и под погоду.

Например, некоторые тренеры предпочитают в сильный ветер переходить на «Олимп» – у него меньше выходная скорость, и поэтому патрон более ветроустойчив. Или вот в мороз они показали себя лучше.

Мы были бы только рады стрелять российскими патронами, потому что это удобно – производство в России, большой выбор. Да и дешевле было бы примерно вдвое. Но тут нужно, чтобы наши производители пошли навстречу.

Я не думаю, что нельзя в России сделать конкурентные патроны. Во-первых, у нас есть разработки, а во-вторых, никто же не мешает взять тот же Lapua, исследовать его и сделать такой же. Хотя, возможно, это взгляд дилетанта – я же говорю со стороны тренера, а не производителя.

А как дела в регионах? «Завод стал монополистом, и теперь российские патроны дорожают»

Объясняет двукратный олимпийский чемпион и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

– У нас есть остатки импортных патронов Lapua, но по количеству – совсем слезы, – рассказал Васильев. – Мы их бережем только для лидеров и на самые главные старты сезона. Все остальные стреляют «Олимпом», либо их аналогом еще более низкого качества. Причем по непонятным мне причинам российские патроны только дорожают. Если все комплектующие производятся в России, почему растет цена? Видимо, потому что завод стал жестким монополистом, так как импортные патроны больше недоступны.

– У вас действительно нет никаких лазеек, чтобы доставать Lapua, к которым все привыкли?

– Абсолютно. Ввезти в Россию импортные патроны откуда-либо невозможно. Производители контролируют все продажи: куда пошел патрон, кто получатель... Даже через третьи страны, как с лыжами, не получится. Так что в этом году мы еще как-то продержимся на остатках, а как дальше будем жить – не понимаю.

И в таком положении не только мы, а вся Россия. У некоторых регионов запасы Lapua чуть больше, у других, наоборот, уже все кончилось. Но плюс-минус ситуация похожая.

– Тренер сборной Максимов рассказывал, что нужно пристреливать конкретную партию патронов под конкретную винтовку.

– В идеальном мире – конечно. Но нам сейчас уже не до жиру, достать бы импортные патроны, а уж под какую винтовку – разберемся. Конечно, это уже не стопроцентная гарантия точности. Но хотя бы гарантия качества самого патрона: то есть не будет осечек и прочих неожиданностей.

– Насколько российские патроны проигрывают в качестве импортным?

– Думаю, что по 10-балльной школе Lapua – это 9-10, а «Олимп» потянет на семерку. Не надо уж совсем занижать его качество. Но это не тот патрон, которым хотелось бы стрелять лидерам на основных стартах.

Что с этим делать теперь – понятия не имею. Мне кажется, пришло время вмешаться государству, потому что иначе минимум два вида спорта – биатлон и пулевая стрельба – останутся на будущий год без качественных патронов.

СБР: «Проблема не в количестве патронов, а в их цене и недостаточном качестве отечественной продукции»

В СБР за приобретение патронов отвечает вице-президент по развитию биатлона в регионах Владимир Барнашов. Как федерации удалось достать дефицитные импортные патроны и сколько это стоило?

– СБР работает с поставщиками, которые занимаются параллельным импортом, – объяснил Барнашов. – Патрон этот, естественно, самый дорогой. В год мы закупаем для всех сборных, от основного состава до юношей, около 750 тысяч патронов. По сравнению с прошлым годом, цена выросла где-то на 30%, а про цены 2021-го лучше не вспоминать – это рост на порядок. При этом цена по-прежнему не стабилизируется и продолжает расти.

– Можете назвать конкретную цифру?

– К сожалению, нет. Она зависит от страны-производителя и сложности логистической цепочки. СБР в процесс логистики не вклинивается. Раньше мы действительно отстреливали импортные патроны непосредственно на производстве за границей, в той же Германии, но сейчас такой возможности нет. Надо жить реалиями сегодняшнего дня.

– Возможность доставать импортные патроны сейчас есть только у сборной?

– Конечно, нет. Для регионов цена на такой патрон, наверное, высока, но, тем не менее, они тоже закупают партии.

– Что с патронами российского производства? Их хватает?

– Наши детско-юношеские спортивные школы в основном используют патрон производства Климовского специального патронного завода. КСПЗ выпускает порядка 3 миллионов патронов в год. На данный момент у продавца, у которого закупает патроны СБР, в продаже есть 2,5 млн таких патронов. Регионы их могут приобрести хоть сегодня. Цена – 23,86 рубля за патрон, не меняется два года. Конечно, до 2022 года цена была значительно ниже.

Более качественный патрон отечественного производства, «Олимп» выпускается подмосковным ЦНИИТОЧМАШ. Они производят порядка 500 тысяч в год. Заявляли миллион в год, стараются, бьются, но пока миллион никак не получается. Цена «Олимпа» – 43,80 рубля за выстрел. В наличии на сегодня он тоже есть, хотя и не в больших количествах. Поступает партиями по мере производства где-то по 50 тысяч патронов раз в два месяца.

По федеральному стандарту на весь наш детско-юношеский биатлон, без сборных команд, требуется порядка 7 млн патронов в год. Реально в сумме отечественное производство плюс параллельный импорт дают порядка 5 млн.

– И что с этим делать?

– Мы неоднократно встречались на самом высоком уровне с руководством ЦНИИТОЧМАШ, они предпринимают попытки увеличить производство. Обсуждали мы эту проблему в Минспорте и в Минпромторге. На мой взгляд, на сегодня острота проблемы не в количестве патронов, а в их цене и в недостаточном качестве отечественной продукции.

Почему не получается производить качественные патроны в России?

Выход вроде бы напрашивается: повысить качество российских патронов и производить их в достаточном количестве, чтобы обеспечить как сборные, так и детско-юношеский спорт.

Но похоже, это просто только на словах. Почему – объясняет глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

– Прежде всего, нужно понимать: купить импортные патроны в России по-прежнему можно, были бы деньги и желание, – объяснил Нуждов. – Достаточно воспользоваться поисковиком, и все найдете. Как эти патроны тут оказываются – не знаю. Но для топ-спортсменов я все покупаю, дети и спортсмены уровнем ниже стреляют российскими патронами.

Но тут важно, что патрон – это не лыжи или ботинки, его не может любой человек просто заказать в интернете. Нужно иметь лицензию на приобретение и собственную винтовку. По закону, купить ее может спортсмен старше 18 лет и уровнем не ниже мастера спорта.

– Почему не получается договориться с заводами и повысить качество российских патронов? В России производят неплохие лыжные ботинки, даже лыжи, неужели патроны – это сильно сложнее?

– А кто должен этим заниматься? Нужно же договариваться через Министерство, включаться в государственные программы, иметь конкретный бизнес-план...

Я приведу простой пример. Некоторое время назад в Беларуси сделали отличную воздушку (пневматическая винтовка – Sports.ru). Был госзаказ, ей обеспечили все спортшколы, сборные и так далее. Я загорелся: нам тоже нужна такая винтовка, только чтобы она была конкурентоспособна на рынке.

Посчитал: для этого она должна быть по себестоимости не дороже 60 тысяч рублей. Год конструкторы это разрабатывали, сейчас дошли до опытного образца. Но получается, чтобы начать производство, мне нужно купить оборудования на 70 млн рублей. Если производить даже по 5 тысяч винтовок в год, я отобью свои деньги через много лет. Как здравому человеку, мне проще закупить белорусских винтовок и не мучиться.

С патронами – абсолютно такая же ситуация. Слишком узкий рынок и дорогостоящая задача. Для коммерции тут, думаю, интереса нет, и решить вопрос может только государство.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Александр Вильф; AFP/VINCENZO PINTO, RONNY HARTMANN