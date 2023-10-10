«Он из поколения, когда не быть лучшим в мире было стыдно». Умер Виктор Маматов – провожает Александр Тихонов

Умер Виктор Маматов – легенда биатлона: двукратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира, знаменосец на Играх-1968.

Потом он был одним из руководителей нашего биатлона и вообще спорта (советского и российского), вице-президентом Международного союза биатлонистов.

Маматову было 86 лет, последнее время он болел, почти не появлялся на публике, мало высказывался. Мы провожаем великого биатлониста монологом Александра Тихонова, с которым они вместе побеждали.

Тихонов – давний партнер Маматова по олимпийской команде. Дважды выигрывал с ним эстафеты на Играх (в 1968 и 1972 годах), соперничал (с переменным успехом) в личных гонках.

Оба тренировались под руководством Александра Привалова – еще одного мэтра нашего биатлона, который относительно недавно ушел из жизни. С уходом Маматова Тихонов остается единственным живым участником победных олимпийских эстафет 1968-го и 1972-го.

Ему слово.

***

– Виктор был одним из лучших стрелков в мировом биатлоне. В стрельбе он разбирался досконально, не зря же потом написал очень толковый учебник, возглавлял Новосибирский техникум. И я очень многому у него научился. Мы оба сибиряки, понимали друг друга по-особенному.

Помню, я только появился в сборной команде, стоял на построении в трусиках-маечке – тощий, дохлый, весил 64 кг. И один из чемпионов мира сказал: «Да этого зимой винтовка остановит». А Витя, который оказался рядом, ответил: «Не переживай! Сибиряков никакая винтовка не остановит. Этот пацан еще себя покажет!» Мы потом часто с ним вспоминали этот момент.

Это было поколение победителей. Время, когда не быть лучшим в мире было стыдно. С ужасом осознал: ушли Ваня Бяков, Коля Пузанов, Ринат Сафин, теперь Виктор.... Один я остался. С 1976 года – мы втроем, с Колей Кругловым и Сашей Елизаровым. Из золотого состава 1980-го ушел Анатолий Алябьев.

Слева направо: Ринат Сафин, Александр Тихонов, Иван Бяков и Виктор Маматов – олимпийские чемпионы-1972

Что нас еще сближало с Виктором? После сборов и соревнований мы вместе ехали на поезде в Новосибирск. Там каких только историй не было!

Уже потом, когда оба стали руководителями, мы не всегда соглашались. Я исходил из своих знаний как практик, и на протяжении 14 лет, что я возглавлял СБР, мы получили диплом как лучшая федерация в мире. Виктор руководствовался своими соображениями. Это и есть преемственность.

Фото: РИА Новости/Юрий Долягин, Дмитрий Донской