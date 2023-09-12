7 комментариев

Событие августа в нашей фигурке – распад танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

Это расставание-сериал: со взаимными обвинениями партнеров, пылким вмешательством мамы мальчика и тщетными попытками тренера Анжелики Крыловой разрулить ситуацию.

Пары расставались и раньше, но самое шокирующее в этой истории – опубликованный Василисой контракт, который ей предлагалось подписать.

Ангелопол хотел, чтобы партнерша и ее семья платили за аренду льда, постановки, а также сменные коньки, одежду и даже шнурки.... для партнера. Только на таких условиях он был готов продолжать кататься с Кагановской.

Василиса с Валерием во всем разобрались: теперь каждый идет дальше (точнее, ждет другого партнера) по отдельности. Но возникли вопросы:

• А есть ли похожие контракты в других парах? Вдруг идея Ангелопола – не экзотика, а распространенная практика?

• За что вообще должны платить фигуристы уровня сборной? И как по-честному разделить эти траты между партнерами?

• Почему мальчики в привилегированном положении? А во взрослом спорте их тоже меньше, чем девочек?

Обо всем этом мы поговорили с чемпионкой мира среди юниоров в танцах на льду Анастасией Скопцовой (они с Кириллом Алешиным корректно расстались пару лет назад, партнерша по-прежнему заметна в фигурном катании).

Почему в фигурном катании не хватает мальчиков? Где девочки ищут партнеров?

– Я даже представить не могу, что подхожу к папе с предложением отдать младшего брата в фигурное катание. Папа скажет: «Насть, ты чего? Есть же хоккей, бокс, борьба, футбол, еще масса всего...» 8 или 9 родителей из 10 считают, что для мальчика естественней играть в хоккей или футбол, а не заниматься фигурным катанием . Добавим к этому организационные сложности. Во многих российских регионах даже катка нет, а при его наличии – времени всем тренировочным группам не хватает. Плюс очень дорогие коньки, лезвия, необходимость постоянно сопровождать ребенка...

Посмотрите протоколы с завершившегося на днях открытого чемпионата Москвы. По программе первого спортивного разряда у девочек было 17 участниц, а у мальчиков – 8. Из этих детей максимум процентов 5-10 могут спустя какое-то время гипотетически оказаться в танцах. Сколько получается?

А ведь нужно, чтобы будущий партнер подходил тебе не только по росту, но и по длине шага, длине рук, возрасту... Большой дефицит мальчиков ощущается лет до 15. А вот уже на высоком уровне возникает и проблема с партнершами. Бывают случаи, когда отличный парень долго катается один и ищет подходящую партнершу.

Мне повезло: за всю карьеру я почти не каталась без партнера. Я перешла из одиночного катания к конкретному мальчику, а потом, когда с ним рассталась, мама через два дня нашла объявление от родителей Кирилла. Мы встали вместе и больше десяти лет прокатались. Где вообще ищут партнеров? Самый очевидный путь – форумы на различных сайтах. Есть отдельный форум для поиска партнера за границей. Существует ли специальный «Тиндер» для поиска партнера по паре? Ха-ха, если бы его кто-то создал – думаю, это был бы успех! Хорошей возрастной разницей в юниорах считаются два-три года. А вот во взрослом спорте разница в возрасте уже не так важна: девочке может быть 20, а мальчику – 30, без проблем. Есть пара Кристина Каррера – Энтони Пономаренко (на фото), там Кристина вообще на год старше.

Главное, чтобы внешне и по технике люди подходили друг другу.

За что платят фигуристы и как делят эту сумму в паре?

– Как только ты попадаешь в сборную, почти все затраты берет на себя федерация. До этого уровня мы, конечно, все оплачивали: коньки, лезвия, костюмы, поездки на соревнования, приглашенных специалистов. Все затраты мы с Кириллом делили пополам. Если ехали на соревнования, то каждый, естественно, платил сам за себя. Когда мы оказались в сборной, приглашали испанского хореографа Антонио Нахарро. Это было обоюдное желание, и за его работу по-честному платили вместе.

Между нами не было никаких контрактов. Вот вы, когда идете с подружкой в ресторан, заключаете с ней контракт о совместной оплате счета? Так и здесь: все понимают, что мы пара, у нас общий результат, и, если для его достижения требуются затраты, мы их поделим.

Знаю, что бывают сложности, когда семьи у партнеров с разным достатком. Кто-то может себе позволить эти затраты, а кто-то – нет. Но в таком случае обычно урезают общие расходы пары. Нет такого, что один партнер платит за другого. По крайней мере, мне такие примеры не встречались. Еще нюанс: у семьи девочки обычно затраты на костюмы больше, так как платье с тремя тысячами страз явно дороже, чем рубашка и брюки . У партнеров тоже бывают дорогие костюмы, все зависит от дизайна. Я была в ателье, где шили костюмы для бальных танцев, и там каждое платье стоило по полмиллиона. Потолка в цене просто не существует.

Но лично я предпочитала более лаконичные костюмы, без лишних камней. И часто костюмы мне шила мама, которая, естественно, не брала деньги за работу. А это уже минус тысяч 25 от цены.

Если пара получает призовые, они также делятся поровну между партнерами, за вычетом определенного процента тренеру. Но это уже индивидуальная договоренность с тренером, в каждой группе своя.

Как быть, если в паре ругаются? Может ли стать чемпионом дуэт, где партнеры ненавидят друг друга?

– В детстве очень велика роль семьи. Мои родители, например, по-прежнему общаются с родителями Кирилла, хотя мы уже завершили спортивную карьеру. А были истории, когда хорошие пары распадались только из-за того, что мамам не удавалось найти общий язык. Вообще, главное в танцах – хорошие взаимоотношения с партнером. Вы можете быть божественны на льду, но, если не ладите между собой, будет очень сложно добиться результата .

Можно быть не самыми талантливыми, но работать не покладая рук – и результат будет выше. Это наша история с Кириллом. Мы были очень дружными и трудолюбивыми.

Знаю примеры, когда пары остро конфликтовали, но при этом добивались выдающихся результатов. Но это подразумевает огромную работу тренера. Удержать вместе пару, которая не ладит между собой – это уникальный тренерский опыт, божий дар, если хотите. Такое удается единицам.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Владимир Песня, Александр Вильф; Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press