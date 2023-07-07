9 комментариев

Константин Крылов теперь – самый быстрый человек России.

В выходные в Екатеринбурге он побил сразу два юниорских рекорда страны, которые держались с 1990 года. Крылов тогда еще не родился – ему только 19.

Теперь национальные достижения в возрасте до 20 лет выглядят так: 100 метров – 10,15 секунды (причем это результат полуфинала), 200 метров – 20,42. Оба результата – лучшие в российском сезоне и среди взрослых тоже.

Чтобы вы понимали масштаб: до рекорда страны (10,10) Крылову остаются всего пять сотых секунды. Абсолютно рядовые цифры по современным меркам (сейчас 10,10 – примерно 70-й результат сезона в мире), но в России с 2006 года никто быстрее не бежал. А впервые национальный рекорд установлен вообще в 1986-м Николаем Юшмановым (в 2006-м его повторил Андрей Епишин).

Еще зимой Крылов превзошел древний (1979 года!) юниорский рекорд страны на 60-метровке. Теперь он владеет всеми юниорскими достижениями в спринте и вплотную подошел ко взрослым.

Мы познакомились с самым быстрым тинейджером страны.

Как получился рекорд? «Думал, что электроника сломалась. По тренировкам ничто не говорило о таком результате»

– После двух рекордов в Екатеринбурге о тебе заговорили. Есть ощущение, что проснулся знаменитым?

– Есть такое. Было забавно, когда в раздевалке или в столовой люди говорили обо мне, я стоял рядом, а они меня не узнавали и продолжали обсуждать.

– Еще в начале июня ты бежал 100-метровку за 10,51. Что случилось в Екатеринбурге?

– Я вообще не ожидал таких результатов. По тренировкам ничто не говорило, что будет намного быстрей, чем 10,50. Задачей на сезон у меня было пробежать 10,30 – этого хватило бы для юниорского рекорда. И вдруг уже в предварительном – 10.22, хотя я там особо не напрягался.

Сначала подумал: наверное, электроника сломалась. Или дистанция короче, чем 100 метров, или слишком сильный ветер в спину дул... Ну, иначе не может такого быть! Но как выяснилось, все было окей, это действительно мой результат.

В полуфинале уже напрягся и пробежал 10,15. Жаль, в финале не получилось еще прибавить. Но там чуть зажался на старте, да и подустал к концу дня.

– На следующий день ты и на 200-метровке выдал рекорд России и очень приличные 20,42. Спал ночью?

– Очень хорошо спал. А чего нервничать, это же чистая арифметика: зная скорость на 100 метров, ты можешь легко посчитать, за сколько получится пробежать 200. Так примерно и вышло.

– На соревнованиях в Екатеринбурге был допинг-контроль, чтобы твои рекорды засчитали?

– Точно не знаю, был ли контроль на соревнованиях, но лично у меня пробы не брали. Не знаю, засчитают ли теперь результат. Но в принципе, я не заморачиваюсь: еще почти весь сезон впереди, будут и другие старты. Постараюсь пробежать даже лучше.

– Ты знаком с героями российского спринта, у которых сейчас пытаешься отобрать рекорды?

– Андрея Епишина зимой встретил на соревнованиях в Москве, сфоткался с ним. А Владимир Крылов, которому принадлежит рекорд на 200 метров, меня награждал.

Ого, Крылов предпочел спринт футболу, не думая о деньгах

– Ты из Красноярска – вроде бы не самый легкоатлетический регион. Как ты оказался на дорожке?

– У меня старшая сестра первой начала заниматься. А потом и меня привлекли, чтобы дома балду не гонял. Сначала тренировались в школе, с учителем физкультуры в обычном спортзале. Потом с Ольгой Михайловной Прокопик мы ездили на «Шиповку Юных» и даже становились победителями в командном зачете. А потом уже попал в группу к Сергею Сергеевичу Пантелееву.

– Судя по фото, ты еще и в футбол играешь?

– Я раньше занимался профессионально, лет до 15 играл в юношеской команде «Рассвета». Совмещал с легкой атлетикой, делал по две тренировки в день. Но потом все-таки пришлось выбирать, и я выбрал бег – он мне больше по душе.

Крылов – четвертый слева в нижнем ряду

– Ты не думал, что футболисты зарабатывают большие деньги, а в российском спринте денег и перспектив особо не просматривается?

– Я об этом не задумывался. Кто так рассуждает в 14-15 лет? Прикинул, что мне больше нравится, туда и пошел.

Да и если честно, я в футболе особо не выделялся. Был первым разве что по ОФП: выносливость, подтягивания – тут все-таки база из легкой атлетики сказывалась. Даже по скорости были ребята быстрее меня. А я был универсалом: бегал по всему полю и не уставал.

«Режим соблюдаю идеально. Последние месяца два». Пицца и шаурма – запросто для Крылова

– Что в Красноярске с условиями для тренировок?

– Летом проблем нет – работаем на стадионе. Зимой есть манеж на 4 дорожки и с прямой в районе 50 метров. Если там бежать 60, то упираясь в стену. Дорожки узкие, но нормально, приспособились.

– При этом ты еще ни разу не был на сборах. Почему так?

– Ну, во-первых, я только зимой показал результат, чтобы меня куда-то пригласили. Во-вторых, я же в группе не один, есть еще ребята. Если мы с тренером уедем, что они будут дома делать?

Вообще, мне интересно, как на сборах все устроено, я бы с удовольствием съездил. Посмотрим, может еще как-нибудь и получится.

– Ты не думал о смене региона? Не может же топовый спринтер 7 месяцев в году тренироваться в манеже, где даже дорожки нужной длины нет...

– Даже не задумывался об этом. У меня есть тренер, команда, не могу же я один взять и куда-то поехать. Такая же история, как со сборами. Да и нет никаких предпосылок, что результат застопорится. В таких условиях тоже можно прогрессировать! Уверен, если тренер почувствует, что мне чего-то не хватает, он предпримет какие-то шаги.

– Судя по твоим фото, ты за последние годы сильно вырос.

– Видимо, гормоны, но я себя правда другим человеком чувствую. Рост последние полгода остановился на 182 см. А вес растет постоянно, даже по сравнению с зимой я набрал килограмма два. Ничего особенного для этого не делаю, тренируюсь как обычно – а мышцы растут.

Крылов – справа

– В тренировках ты дисциплинированный?

– Да как сказать... Скоростные работы я делаю ответственно, а вот всякие восстановительные штуки не люблю. Делать растяжку лишний раз лень, хотя умом понимаю, что это нужно. Ем что хочу: пицца, шаурма – это запросто. Режим соблюдаю идеально. Последние месяца два – точно. До этого, если честно, все плохо было.

– Это как?

– Мог проспать, а у меня тренер строгий: если начал разминку не за час 20, а за час 10 до тренировки – уже будет ругать. Но я стал серьезнее, последнее время никаких вопросов нет.

– В группе, где ты тренируешься, есть спарринг? Кто-то к тебе близок по результатам?

– Ближайший парень проигрывает мне в районе секунды на сотке. Это довольно много. Но мне кажется, если бы мне кто-то дышал в спину, было бы только хуже. А так я спокойно работаю, ни на кого не отвлекаюсь.

«Нужно было из фуры таскать туши свиней. Но бригадир сказал, что мы для этого мелкие ребята». Что это за подработка?

– Где ты учишься?

– Сейчас – нигде. В этом году меня отчислили из СФУ (Сибирский федеральный университет – Sports.ru). На ЕГЭ я сдавал математику, информатику и русский язык. Когда настало время выбирать институт, посмотрел, куда прохожу, и попал на технический факультет СФУ. Но там очень тяжелая математика, мне не зашло. Выгнали после первого семестра.

– Какие теперь планы с учебой?

– Точно буду снова поступать, но через год. Пока есть мысли о кафедре физвоспитания, но возможно, придумаю еще что-то интересное.

– У тебя в профиле фото с газонокосилкой. Это откуда?

– Пару лет назад подрабатывал газонокосильщиком на кладбище. У меня все друзья летом пошли работать, ну и я тоже захотел.

Работа, на самом деле, отличная. Несложно, и куча историй оттуда осталась. Например, однажды я поймал мужика, который ходил по могилам и воровал конфеты. Или еще как-то мужик перепутал и выпил солярки.

Прошлым летом я тоже подрабатывал, но уже грузчиком. Нужно было из фуры таскать туши свиней. Но бригадир нас увидел и сказал: что-то вы ребята мелкие. И я в итоге мыл контейнер, в котором свиней разделывали.

– Сейчас у тебя есть необходимость подрабатывать?

– Нет, мне всего хватает. В Красноярске я получаю зарплату, нормальные деньги.

Крылов хочет на Олимпиаду в Париже? Туда реально попасть?

– Ты говорил, что твой любимый спринтер – Морис Грин. Почему не Усэйн Болт?

– Грин самый техничный, мне его тренер часто в пример ставит. Наверное, потому что мы с ним примерно одного роста и бежим похоже по технике. Болт тоже крутой, но по антропометрии мы совсем разные.

– Ты задумываешься об Олимпийских играх в Париже?

– Совсем недавно посмотрел нормативы. В принципе, 10,00 на 100-метровке и 20,16 на 200 – реальные цифры. Особенно учитывая, что еще целый год впереди. Это, как показывает опыт, огромный срок.

– Тоскуешь по международным стартам?

– Сложно сказать, я ведь никогда там не был. Пока я только начинаю, мне и в России очень интересно бегать. Но потом, конечно, хочется и где-то за границей посоревноваться. Очень верю, что такая возможность у меня будет.

P.S. Мы связались со Всероссийской федерацией легкой атлетики. Оба результата Константина Крылова представят на утверждение президиуму ВФЛА как новые национальные рекорды среди спортсменов до 20 лет.

На первенстве России в Екатеринбурге действительно не было соревновательного допинг-контроля. Однако Крылов входит в регистрируемый пул тестирования РУСАДА и регулярно сдает внесоревновательные пробы. Этого должно быть достаточно для ратификации рекорда.

Фото: instagram.com/kostembonovembo; Gettyimages.ru/G. N. Lowrance / Staff; rusathletics.info